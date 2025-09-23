MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / this is a special memecoin (TISM) /

this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için this is a special memecoin fiyat tahminlerini alın. TISM fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

this is a special memecoin fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2025 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, this is a special memecoin, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000364 fiyatından işlem görebilir. 2026 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, this is a special memecoin, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000382 fiyatından işlem görebilir. 2027 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TISM için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000402 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TISM için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000422 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TISM için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000443 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TISM için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000465 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında this is a special memecoin fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000758 seviyesine ulaşabilir. 2050 için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında this is a special memecoin fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001234 seviyesine ulaşabilir.

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli this is a special memecoin Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 23, 2025(Bugün) $ 0,000364 %0,00

Bugün için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini September 23, 2025(Bugün) tarihinde TISM için öngörülen fiyat 0,000364$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini September 24, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TISM için yapılan fiyat tahmini 0,000364$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini September 30, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, TISM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000364$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TISM için öngörülen fiyat 0,000366$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut this is a special memecoin Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 363,24K$ 363,24K $ 363,24K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son TISM fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TISM arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 363,24K şeklindedir. Canlı TISM Fiyatını Görüntüle

this is a special memecoin Fiyat Geçmişi this is a special memecoin canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki this is a special memecoin fiyatı 0,000364 USD'dir. Dolaşımdaki this is a special memecoin(TISM) arzı 1,00B TISM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 363.238$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%77,38 $ -0,001247 $ 0,002224 $ 0,000327

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,002142 $ 0,000327

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,002142 $ 0,000327 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, this is a special memecoin fiyat hareketi -0,001247$ oldu ve -%77,38 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, this is a special memecoin en yüksek 0,002142$ ve en düşük 0,000327$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TISM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, this is a special memecoin, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, TISM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

this is a special memecoin (TISM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? this is a special memecoin Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TISM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, this is a special memecoin için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TISM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının this is a special memecoin fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TISM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TISM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak this is a special memecoin için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TISM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TISM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

