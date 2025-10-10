Beam / Romanian Leu Dönüşüm Tablosu
BEAMX / RON Dönüşüm Tablosu
- 1 BEAMX0.03 RON
- 2 BEAMX0.06 RON
- 3 BEAMX0.08 RON
- 4 BEAMX0.11 RON
- 5 BEAMX0.14 RON
- 6 BEAMX0.17 RON
- 7 BEAMX0.19 RON
- 8 BEAMX0.22 RON
- 9 BEAMX0.25 RON
- 10 BEAMX0.28 RON
- 50 BEAMX1.38 RON
- 100 BEAMX2.76 RON
- 1,000 BEAMX27.59 RON
- 5,000 BEAMX137.93 RON
- 10,000 BEAMX275.85 RON
Yukarıdaki tablo, 1 BEAMX ile 10.000 BEAMX arasındaki bir aralıkta, Beam ile Romanian Leu (BEAMX ile RON) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son RON piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen BEAMX tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel BEAMX / RON arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
RON / BEAMX Dönüşüm Tablosu
- 1 RON36.25 BEAMX
- 2 RON72.50 BEAMX
- 3 RON108.7 BEAMX
- 4 RON145.004 BEAMX
- 5 RON181.2 BEAMX
- 6 RON217.5 BEAMX
- 7 RON253.7 BEAMX
- 8 RON290.009 BEAMX
- 9 RON326.2 BEAMX
- 10 RON362.5 BEAMX
- 50 RON1,812 BEAMX
- 100 RON3,625 BEAMX
- 1,000 RON36,251 BEAMX
- 5,000 RON181,255 BEAMX
- 10,000 RON362,511 BEAMX
Yukarıdaki tablo, 1 RON ile 10.000 RON arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Romanian Leu ile Beam (RON ile BEAMX) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan RON tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Beam alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Beam (BEAMX), şu anda L 0.03 RON seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -18.40% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L21.69M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L1.36B RON şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Beam Fiyatı sayfamıza göz atın.
216.66B RON
Dolaşım Arzı
21.69M
24 Saatlik İşlem Hacmi
1.36B RON
Piyasa Değeri
-18.40%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
L 0.00884
24 sa Yüksek
L 0.002272
24 sa Düşük
Yukarıdaki BEAMX / RON trend grafiği, Beam kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve RON biriminden Beam değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Beam fiyatını kontrol edin.
BEAMX / RON Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 BEAMX = 0.03 RON | 1 RON = 36.25 BEAMX
Bugün, 1 BEAMX / RON dönüşüm oranı 0.03 RON kurundadır.
5 BEAMX satın almak için 0.14 RON gereklidir ve 10 BEAMX değeri 0.28 RON olarak hesaplanır.
1 RON, 36.25 BEAMX varlığına dönüştürülebilir.
50 RON, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,812 BEAMX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 BEAMX / RON karşısındaki dönüşüm oranı -27.48% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -18.40% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.038719353651592806 RON, en düşük seviye ise 0.00995139949054512 RON olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 BEAMX değeri 0.033126071455542576 RON idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -16.73% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde BEAMX, -0.0018352272828073965 RON oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -6.24% oranında bir değişime yol açtı.
Beam (BEAMX) Hakkında Her Şey
Artık Beam (BEAMX) fiyatını hesapladığınıza göre, Beam hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. BEAMX geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Beam nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
BEAMX / RON Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Beam (BEAMX), 0.00995139949054512 RON ile 0.038719353651592806 RON arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.00995139949054512 RON ile 0.043419112301837044 RON arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı BEAMX / RON fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|En Düşük
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Ortalama
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Volatilite
|+74.73%
|+87.55%
|+101.03%
|+113.76%
|Değişim
|-27.95%
|-27.84%
|-16.72%
|-6.23%
2026 ve 2030 Yılları için RON Biriminden Beam Fiyat Tahmini
Beam fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel BEAMX / RON tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için BEAMX Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Beam mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık L0.03 RON seviyesine ulaşabilir.
2030 için BEAMX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, BEAMX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L0.04 RON fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Beam Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut BEAMX İşlem Çiftleri
BEAMX/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, BEAMX Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Beam varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan BEAMX varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
BEAMXUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden BEAMX Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Beam Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Beam Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Beam eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Beam satın alınır › veya Hemen başlayın ›
BEAMX ve RON için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Beam (BEAMX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Beam Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.006298
- 7 Günlük Değişim: -27.48%
- 30 Günlük Trend: -16.73%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
BEAMX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, RON para birimine dönüştürseniz bile, BEAMX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[BEAMX Fiyatı] [BEAMX / USD]
Romanian Leu (RON) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (RON/USD): 0.2280655661134708
- 7 Günlük Değişim: -1.56%
- 30 Günlük Trend: -1.56%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir RON para birimi, aynı tutarda BEAMX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir RON para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan RON ile güvenli bir şekilde BEAMX satın alın.
BEAMX ile RON Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Beam (BEAMX) ile Romanian Leu (RON) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. BEAMX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve BEAMX varlığının RON karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve RON arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. RON Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler RON varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle RON zayıfladığında, yatırımcılar BEAMX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Beam gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda BEAMX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da RON para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen BEAMX Kriptosunu RON Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı BEAMX / RON dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl BEAMX / RON Dönüşümü Yapılır?
BEAMX Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak BEAMX kriptosundan RON para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı BEAMX / RON Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel BEAMX / RON kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. BEAMX ve RON hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
BEAMX varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl BEAMX satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
BEAMX / RON dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
BEAMX ile RON arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, BEAMX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak RON birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
BEAMX ile RON arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
BEAMX ile RON arasındaki kur, Beam ve Romanian Leu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen BEAMX / RON kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
BEAMX ile RON arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
BEAMX ile RON arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda BEAMX kriptosunu RON para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
BEAMX kriptosundan RON para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
BEAMX kriptosunun RON para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle BEAMX varlığının RON karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, BEAMX ile RON arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, RON para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve BEAMX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
BEAMX ile RON arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Beam halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da BEAMX ile RON arasındaki kuru doğrudan etkiler.
BEAMX ile RON kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
BEAMX ile RON arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki BEAMX ile RON arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Beam fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
BEAMX ile RON arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak RON piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
BEAMX / RON için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Beam ve Romanian Leu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Beam ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
BEAMX kriptosunu RON para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, RON para birimini eşit değerdeki BEAMX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
BEAMX / RON dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, BEAMX fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, BEAMX / RON, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında BEAMX ile RON arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak RON para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, BEAMX / RON arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Beam Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Beam satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Beam satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.