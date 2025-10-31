CELO / Hungarian Forint Dönüşüm Tablosu
CELO / HUF Dönüşüm Tablosu
- 1 CELO87.99 HUF
- 2 CELO175.98 HUF
- 3 CELO263.96 HUF
- 4 CELO351.95 HUF
- 5 CELO439.94 HUF
- 6 CELO527.93 HUF
- 7 CELO615.92 HUF
- 8 CELO703.90 HUF
- 9 CELO791.89 HUF
- 10 CELO879.88 HUF
- 50 CELO4,399.40 HUF
- 100 CELO8,798.79 HUF
- 1,000 CELO87,987.94 HUF
- 5,000 CELO439,939.68 HUF
- 10,000 CELO879,879.36 HUF
Yukarıdaki tablo, 1 CELO ile 10.000 CELO arasındaki bir aralıkta, CELO ile Hungarian Forint (CELO ile HUF) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son HUF piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen CELO tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel CELO / HUF arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
HUF / CELO Dönüşüm Tablosu
- 1 HUF0.01136 CELO
- 2 HUF0.02273 CELO
- 3 HUF0.03409 CELO
- 4 HUF0.04546 CELO
- 5 HUF0.05682 CELO
- 6 HUF0.06819 CELO
- 7 HUF0.07955 CELO
- 8 HUF0.09092 CELO
- 9 HUF0.1022 CELO
- 10 HUF0.1136 CELO
- 50 HUF0.5682 CELO
- 100 HUF1.136 CELO
- 1,000 HUF11.36 CELO
- 5,000 HUF56.82 CELO
- 10,000 HUF113.6 CELO
Yukarıdaki tablo, 1 HUF ile 10.000 HUF arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Hungarian Forint ile CELO (HUF ile CELO) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan HUF tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar CELO alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
CELO (CELO), şu anda Ft 87.99 HUF seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.00% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Ft407.43M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Ft51.63B HUF şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel CELO Fiyatı sayfamıza göz atın.
197.44B HUF
Dolaşım Arzı
407.43M
24 Saatlik İşlem Hacmi
51.63B HUF
Piyasa Değeri
0.00%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Ft 0.291
24 sa Yüksek
Ft 0.2437
24 sa Düşük
Yukarıdaki CELO / HUF trend grafiği, CELO kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve HUF biriminden CELO değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut CELO fiyatını kontrol edin.
CELO / HUF Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 CELO = 87.99 HUF | 1 HUF = 0.01136 CELO
Bugün, 1 CELO / HUF dönüşüm oranı 87.99 HUF kurundadır.
5 CELO satın almak için 439.94 HUF gereklidir ve 10 CELO değeri 879.88 HUF olarak hesaplanır.
1 HUF, 0.01136 CELO varlığına dönüştürülebilir.
50 HUF, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.5682 CELO varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 CELO / HUF karşısındaki dönüşüm oranı -0.27% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.00% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 97.91391688218175 HUF, en düşük seviye ise 81.99869946456252 HUF olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 CELO değeri 128.6676351056574 HUF idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -31.62% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde CELO, -18.304182399967996 HUF oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -17.23% oranında bir değişime yol açtı.
CELO (CELO) Hakkında Her Şey
Artık CELO (CELO) fiyatını hesapladığınıza göre, CELO hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. CELO geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), CELO nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
CELO / HUF Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, CELO (CELO), 81.99869946456252 HUF ile 97.91391688218175 HUF arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 74.56262536457552 HUF ile 97.91391688218175 HUF arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı CELO / HUF fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Ft 97.57
|Ft 97.57
|Ft 164.87
|Ft 164.87
|En Düşük
|Ft 80.75
|Ft 74.02
|Ft 50.47
|Ft 50.47
|Ortalama
|Ft 84.11
|Ft 80.75
|Ft 97.57
|Ft 100.94
|Volatilite
|+19.30%
|+26.47%
|+91.00%
|+109.61%
|Değişim
|+7.22%
|+0.23%
|-31.27%
|-17.22%
2026 ve 2030 Yılları için HUF Biriminden CELO Fiyat Tahmini
CELO fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel CELO / HUF tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için CELO Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, CELO mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Ft92.39 HUF seviyesine ulaşabilir.
2030 için CELO Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, CELO aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Ft112.30 HUF fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını CELO Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut CELO İşlem Çiftleri
CELO/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, CELO Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, CELO varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan CELO varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
CELOUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden CELO Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir CELO Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
CELO Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze CELO eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl CELO satın alınır › veya Hemen başlayın ›
CELO ve HUF için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
CELO (CELO) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
CELO Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2615
- 7 Günlük Değişim: -0.27%
- 30 Günlük Trend: -31.62%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
CELO dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, HUF para birimine dönüştürseniz bile, CELO kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[CELO Fiyatı] [CELO / USD]
Hungarian Forint (HUF) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (HUF/USD): 0.002972206410414364
- 7 Günlük Değişim: -1.74%
- 30 Günlük Trend: -1.74%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir HUF para birimi, aynı tutarda CELO almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir HUF para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan HUF ile güvenli bir şekilde CELO satın alın.
CELO ile HUF Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
CELO (CELO) ile Hungarian Forint (HUF) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. CELO ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve CELO varlığının HUF karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve HUF arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. HUF Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler HUF varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle HUF zayıfladığında, yatırımcılar CELO gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
CELO gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda CELO varlığına yönelik talep artabilir ve bu da HUF para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen CELO Kriptosunu HUF Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı CELO / HUF dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl CELO / HUF Dönüşümü Yapılır?
CELO Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak CELO kriptosundan HUF para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı CELO / HUF Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel CELO / HUF kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. CELO ve HUF hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
CELO varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl CELO satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
CELO / HUF dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
CELO ile HUF arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, CELO varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak HUF birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
CELO ile HUF arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
CELO ile HUF arasındaki kur, CELO ve Hungarian Forint varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen CELO / HUF kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
CELO ile HUF arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
CELO ile HUF arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda CELO kriptosunu HUF para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
CELO kriptosundan HUF para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
CELO kriptosunun HUF para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle CELO varlığının HUF karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, CELO ile HUF arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, HUF para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve CELO sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
CELO ile HUF arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
CELO halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da CELO ile HUF arasındaki kuru doğrudan etkiler.
CELO ile HUF kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
CELO ile HUF arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki CELO ile HUF arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya CELO fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
CELO ile HUF arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak HUF piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
CELO / HUF için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
CELO ve Hungarian Forint arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
CELO ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
CELO kriptosunu HUF para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, HUF para birimini eşit değerdeki CELO kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
CELO / HUF dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, CELO fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, CELO / HUF, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında CELO ile HUF arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak HUF para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, CELO / HUF arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
CELO Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
CELO Fiyatı
CELO (CELO) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
CELO Fiyat Tahmini
CELO tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek CELO fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl CELO Satın Alınır?
CELO satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
CELO/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile CELO/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla CELO / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan HUF İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de CELO Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve CELO satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen CELO satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.