ENS / Norwegian Krone Dönüşüm Tablosu
- 1 ENS155.43 NOK
- 2 ENS310.86 NOK
- 3 ENS466.29 NOK
- 4 ENS621.72 NOK
- 5 ENS777.15 NOK
- 6 ENS932.58 NOK
- 7 ENS1,088.01 NOK
- 8 ENS1,243.44 NOK
- 9 ENS1,398.87 NOK
- 10 ENS1,554.30 NOK
- 50 ENS7,771.51 NOK
- 100 ENS15,543.02 NOK
- 1,000 ENS155,430.20 NOK
- 5,000 ENS777,151.02 NOK
- 10,000 ENS1,554,302.05 NOK
Yukarıdaki tablo, 1 ENS ile 10.000 ENS arasındaki bir aralıkta, ENS ile Norwegian Krone (ENS ile NOK) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son NOK piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ENS tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ENS / NOK arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
NOK / ENS Dönüşüm Tablosu
- 1 NOK0.006433 ENS
- 2 NOK0.01286 ENS
- 3 NOK0.01930 ENS
- 4 NOK0.02573 ENS
- 5 NOK0.03216 ENS
- 6 NOK0.03860 ENS
- 7 NOK0.04503 ENS
- 8 NOK0.05147 ENS
- 9 NOK0.05790 ENS
- 10 NOK0.06433 ENS
- 50 NOK0.3216 ENS
- 100 NOK0.6433 ENS
- 1,000 NOK6.433 ENS
- 5,000 NOK32.16 ENS
- 10,000 NOK64.33 ENS
Yukarıdaki tablo, 1 NOK ile 10.000 NOK arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Norwegian Krone ile ENS (NOK ile ENS) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan NOK tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar ENS alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
ENS (ENS), şu anda kr 155.43 NOK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.78% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi kr42.06M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri kr5.81B NOK şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel ENS Fiyatı sayfamıza göz atın.
378.57M NOK
Dolaşım Arzı
42.06M
24 Saatlik İşlem Hacmi
5.81B NOK
Piyasa Değeri
-2.78%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
kr 15.92
24 sa Yüksek
kr 14.47
24 sa Düşük
Yukarıdaki ENS / NOK trend grafiği, ENS kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve NOK biriminden ENS değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut ENS fiyatını kontrol edin.
ENS / NOK Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ENS = 155.43 NOK | 1 NOK = 0.006433 ENS
Bugün, 1 ENS / NOK dönüşüm oranı 155.43 NOK kurundadır.
5 ENS satın almak için 777.15 NOK gereklidir ve 10 ENS değeri 1,554.30 NOK olarak hesaplanır.
1 NOK, 0.006433 ENS varlığına dönüştürülebilir.
50 NOK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.3216 ENS varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ENS / NOK karşısındaki dönüşüm oranı -28.66% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.78% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 161.09693096899304 NOK, en düşük seviye ise 146.42415773375183 NOK olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ENS değeri 244.88352571919793 NOK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -36.56% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ENS, -72.95910001799244 NOK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -31.98% oranında bir değişime yol açtı.
ENS (ENS) Hakkında Her Şey
Artık ENS (ENS) fiyatını hesapladığınıza göre, ENS hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ENS geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), ENS nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ENS / NOK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, ENS (ENS), 146.42415773375183 NOK ile 161.09693096899304 NOK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 66.48284148657564 NOK ile 224.54402626896706 NOK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ENS / NOK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|kr 161.09
|kr 224.54
|kr 255.6
|kr 325.63
|En Düşük
|kr 146.42
|kr 66.48
|kr 66.48
|kr 66.48
|Ortalama
|kr 153.81
|kr 198.74
|kr 216.44
|kr 247.41
|Volatilite
|+9.20%
|+72.68%
|+77.30%
|+110.67%
|Değişim
|-2.85%
|-28.75%
|-36.68%
|-33.83%
2026 ve 2030 Yılları için NOK Biriminden ENS Fiyat Tahmini
ENS fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ENS / NOK tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ENS Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, ENS mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık kr163.20 NOK seviyesine ulaşabilir.
2030 için ENS Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ENS aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık kr198.37 NOK fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını ENS Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ENS İşlem Çiftleri
ENS/USDT
|Al-Sat
ENS/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ENS Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, ENS varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ENS varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
ENSUSDTSürekli
|Al-Sat
ENSUSDCSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ENS Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir ENS Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
ENS Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze ENS eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl ENS satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ENS ve NOK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
ENS (ENS) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
ENS Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $15.36
- 7 Günlük Değişim: -28.66%
- 30 Günlük Trend: -36.56%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ENS dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, NOK para birimine dönüştürseniz bile, ENS kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ENS Fiyatı] [ENS / USD]
Norwegian Krone (NOK) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (NOK/USD): 0.09878100291166883
- 7 Günlük Değişim: -2.67%
- 30 Günlük Trend: -2.67%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir NOK para birimi, aynı tutarda ENS almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir NOK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan NOK ile güvenli bir şekilde ENS satın alın.
ENS ile NOK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
ENS (ENS) ile Norwegian Krone (NOK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ENS ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ENS varlığının NOK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve NOK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. NOK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler NOK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle NOK zayıfladığında, yatırımcılar ENS gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
ENS gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ENS varlığına yönelik talep artabilir ve bu da NOK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ENS Kriptosunu NOK Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ENS / NOK dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ENS / NOK Dönüşümü Yapılır?
ENS Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ENS kriptosundan NOK para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ENS / NOK Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ENS / NOK kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ENS ve NOK hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ENS varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ENS satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ENS / NOK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ENS ile NOK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ENS varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak NOK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ENS ile NOK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ENS ile NOK arasındaki kur, ENS ve Norwegian Krone varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ENS / NOK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ENS ile NOK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ENS ile NOK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ENS kriptosunu NOK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ENS kriptosundan NOK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ENS kriptosunun NOK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ENS varlığının NOK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ENS ile NOK arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, NOK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ENS sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ENS ile NOK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
ENS halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ENS ile NOK arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ENS ile NOK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ENS ile NOK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ENS ile NOK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya ENS fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ENS ile NOK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak NOK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ENS / NOK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
ENS ve Norwegian Krone arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
ENS ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ENS kriptosunu NOK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, NOK para birimini eşit değerdeki ENS kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ENS / NOK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ENS fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ENS / NOK, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ENS ile NOK arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak NOK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ENS / NOK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla ENS / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan NOK İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de ENS Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve ENS satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen ENS satın alın.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.