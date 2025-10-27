Filecoin / Mongolian Tughrik Dönüşüm Tablosu
- 1 FIL5,805.32 MNT
- 2 FIL11,610.64 MNT
- 3 FIL17,415.96 MNT
- 4 FIL23,221.28 MNT
- 5 FIL29,026.60 MNT
- 6 FIL34,831.92 MNT
- 7 FIL40,637.24 MNT
- 8 FIL46,442.56 MNT
- 9 FIL52,247.89 MNT
- 10 FIL58,053.21 MNT
- 50 FIL290,266.03 MNT
- 100 FIL580,532.06 MNT
- 1,000 FIL5,805,320.61 MNT
- 5,000 FIL29,026,603.05 MNT
- 10,000 FIL58,053,206.09 MNT
Yukarıdaki tablo, 1 FIL ile 10.000 FIL arasındaki bir aralıkta, Filecoin ile Mongolian Tughrik (FIL ile MNT) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son MNT piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen FIL tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel FIL / MNT arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
MNT / FIL Dönüşüm Tablosu
- 1 MNT0.0001722 FIL
- 2 MNT0.0003445 FIL
- 3 MNT0.0005167 FIL
- 4 MNT0.0006890 FIL
- 5 MNT0.0008612 FIL
- 6 MNT0.001033 FIL
- 7 MNT0.001205 FIL
- 8 MNT0.001378 FIL
- 9 MNT0.001550 FIL
- 10 MNT0.001722 FIL
- 50 MNT0.008612 FIL
- 100 MNT0.01722 FIL
- 1,000 MNT0.1722 FIL
- 5,000 MNT0.8612 FIL
- 10,000 MNT1.722 FIL
Yukarıdaki tablo, 1 MNT ile 10.000 MNT arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Mongolian Tughrik ile Filecoin (MNT ile FIL) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan MNT tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Filecoin alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Filecoin (FIL), şu anda ₮ 5,805.32 MNT seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.70% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₮11.42B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₮4.07T MNT şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Filecoin Fiyatı sayfamıza göz atın.
2.52T MNT
Dolaşım Arzı
11.42B
24 Saatlik İşlem Hacmi
4.07T MNT
Piyasa Değeri
-1.70%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₮ 1.686
24 sa Yüksek
₮ 1.603
24 sa Düşük
Yukarıdaki FIL / MNT trend grafiği, Filecoin kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve MNT biriminden Filecoin değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Filecoin fiyatını kontrol edin.
FIL / MNT Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 FIL = 5,805.32 MNT | 1 MNT = 0.0001722 FIL
Bugün, 1 FIL / MNT dönüşüm oranı 5,805.32 MNT kurundadır.
5 FIL satın almak için 29,026.60 MNT gereklidir ve 10 FIL değeri 58,053.21 MNT olarak hesaplanır.
1 MNT, 0.0001722 FIL varlığına dönüştürülebilir.
50 MNT, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.008612 FIL varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 FIL / MNT karşısındaki dönüşüm oranı -0.37% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.70% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 6,056.788705199989 MNT, en düşük seviye ise 5,758.619391717427 MNT olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 FIL değeri 7,863.766592931658 MNT idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -26.18% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde FIL, -3,430.7433057330895 MNT oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -37.15% oranında bir değişime yol açtı.
Filecoin (FIL) Hakkında Her Şey
Artık Filecoin (FIL) fiyatını hesapladığınıza göre, Filecoin hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. FIL geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Filecoin nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
FIL / MNT Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Filecoin (FIL), 5,758.619391717427 MNT ile 6,056.788705199989 MNT arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 5,252.090798933798 MNT ile 6,056.788705199989 MNT arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı FIL / MNT fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₮ 6035.23
|₮ 6035.23
|₮ 8765.45
|₮ 9915.02
|En Düşük
|₮ 5747.84
|₮ 5244.9
|₮ 1939.89
|₮ 1939.89
|Ortalama
|₮ 5891.53
|₮ 5640.07
|₮ 6789.63
|₮ 8046.97
|Volatilite
|+5.06%
|+13.79%
|+86.89%
|+86.19%
|Değişim
|-1.46%
|-0.55%
|-26.22%
|-37.15%
2026 ve 2030 Yılları için MNT Biriminden Filecoin Fiyat Tahmini
Filecoin fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel FIL / MNT tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için FIL Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Filecoin mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₮6,095.59 MNT seviyesine ulaşabilir.
2030 için FIL Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, FIL aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₮7,409.22 MNT fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Filecoin Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
FIL ve MNT için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Filecoin (FIL) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Filecoin Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $1.616
- 7 Günlük Değişim: -0.37%
- 30 Günlük Trend: -26.18%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
FIL dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, MNT para birimine dönüştürseniz bile, FIL kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[FIL Fiyatı] [FIL / USD]
Mongolian Tughrik (MNT) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (MNT/USD): 0.00027841823166596436
- 7 Günlük Değişim: +0.13%
- 30 Günlük Trend: +0.13%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir MNT para birimi, aynı tutarda FIL almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir MNT para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan MNT ile güvenli bir şekilde FIL satın alın.
FIL ile MNT Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Filecoin (FIL) ile Mongolian Tughrik (MNT) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. FIL ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve FIL varlığının MNT karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve MNT arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. MNT Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler MNT varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle MNT zayıfladığında, yatırımcılar FIL gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Filecoin gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda FIL varlığına yönelik talep artabilir ve bu da MNT para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen FIL Kriptosunu MNT Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı FIL / MNT dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl FIL / MNT Dönüşümü Yapılır?
FIL Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak FIL kriptosundan MNT para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı FIL / MNT Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel FIL / MNT kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. FIL ve MNT hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
FIL varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl FIL satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
FIL / MNT dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
FIL ile MNT arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, FIL varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak MNT birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
FIL ile MNT arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
FIL ile MNT arasındaki kur, Filecoin ve Mongolian Tughrik varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen FIL / MNT kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
FIL ile MNT arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
FIL ile MNT arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda FIL kriptosunu MNT para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
FIL kriptosundan MNT para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
FIL kriptosunun MNT para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle FIL varlığının MNT karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, FIL ile MNT arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, MNT para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve FIL sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
FIL ile MNT arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Filecoin halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da FIL ile MNT arasındaki kuru doğrudan etkiler.
FIL ile MNT kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
FIL ile MNT arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki FIL ile MNT arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Filecoin fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
FIL ile MNT arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak MNT piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
FIL / MNT için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Filecoin ve Mongolian Tughrik arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Filecoin ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
FIL kriptosunu MNT para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, MNT para birimini eşit değerdeki FIL kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
FIL / MNT dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, FIL fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, FIL / MNT, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında FIL ile MNT arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak MNT para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, FIL / MNT arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.