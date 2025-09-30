FreeStyle Classic / East Caribbean Dollar Dönüşüm Tablosu
FST / XCD Dönüşüm Tablosu
- 1 FST0.33 XCD
- 2 FST0.66 XCD
- 3 FST0.99 XCD
- 4 FST1.32 XCD
- 5 FST1.66 XCD
- 6 FST1.99 XCD
- 7 FST2.32 XCD
- 8 FST2.65 XCD
- 9 FST2.98 XCD
- 10 FST3.31 XCD
- 50 FST16.56 XCD
- 100 FST33.11 XCD
- 1,000 FST331.13 XCD
- 5,000 FST1,655.67 XCD
- 10,000 FST3,311.33 XCD
Yukarıdaki tablo, 1 FST ile 10.000 FST arasındaki bir aralıkta, FreeStyle Classic ile East Caribbean Dollar (FST ile XCD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XCD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen FST tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel FST / XCD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XCD / FST Dönüşüm Tablosu
- 1 XCD3.0199 FST
- 2 XCD6.0398 FST
- 3 XCD9.0597 FST
- 4 XCD12.079 FST
- 5 XCD15.099 FST
- 6 XCD18.11 FST
- 7 XCD21.13 FST
- 8 XCD24.15 FST
- 9 XCD27.17 FST
- 10 XCD30.19 FST
- 50 XCD150.9 FST
- 100 XCD301.9 FST
- 1,000 XCD3,019 FST
- 5,000 XCD15,099 FST
- 10,000 XCD30,199 FST
Yukarıdaki tablo, 1 XCD ile 10.000 XCD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı East Caribbean Dollar ile FreeStyle Classic (XCD ile FST) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XCD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar FreeStyle Classic alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
FreeStyle Classic (FST), şu anda $ 0.33 XCD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 9.94% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $163.04K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $27.13M XCD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel FreeStyle Classic Fiyatı sayfamıza göz atın.
221.10M XCD
Dolaşım Arzı
163.04K
24 Saatlik İşlem Hacmi
27.13M XCD
Piyasa Değeri
9.94%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 0.12328
24 sa Yüksek
$ 0.10879
24 sa Düşük
Yukarıdaki FST / XCD trend grafiği, FreeStyle Classic kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve XCD biriminden FreeStyle Classic değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut FreeStyle Classic fiyatını kontrol edin.
FST / XCD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 FST = 0.33 XCD | 1 XCD = 3.0199 FST
Bugün, 1 FST / XCD dönüşüm oranı 0.33 XCD kurundadır.
5 FST satın almak için 1.66 XCD gereklidir ve 10 FST değeri 3.31 XCD olarak hesaplanır.
1 XCD, 3.0199 FST varlığına dönüştürülebilir.
50 XCD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 150.9 FST varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 FST / XCD karşısındaki dönüşüm oranı +19.83% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 9.94% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.33299720545316436 XCD, en düşük seviye ise 0.2938576085435573 XCD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 FST değeri 0.09432399752128892 XCD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +250.34% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde FST, 0.3043920756206772 XCD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +1,126.90% oranında bir değişime yol açtı.
FreeStyle Classic (FST) Hakkında Her Şey
Artık FreeStyle Classic (FST) fiyatını hesapladığınıza göre, FreeStyle Classic hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. FST geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), FreeStyle Classic nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
FST / XCD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, FreeStyle Classic (FST), 0.2938576085435573 XCD ile 0.33299720545316436 XCD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.16079918592331988 XCD ile 0.33299720545316436 XCD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı FST / XCD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 0.32
|$ 0.32
|$ 0.43
|$ 0.43
|En Düşük
|$ 0.27
|$ 0.13
|$ 0.08
|$ 0.02
|Ortalama
|$ 0.29
|$ 0.24
|$ 0.21
|$ 0.18
|Volatilite
|+13.25%
|+66.14%
|+363.74%
|+1,500.00%
|Değişim
|+12.01%
|+27.06%
|+249.69%
|+1,124.60%
2026 ve 2030 Yılları için XCD Biriminden FreeStyle Classic Fiyat Tahmini
FreeStyle Classic fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel FST / XCD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için FST Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, FreeStyle Classic mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $0.35 XCD seviyesine ulaşabilir.
2030 için FST Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, FST aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $0.42 XCD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını FreeStyle Classic Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut FST İşlem Çiftleri
FST/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, FST Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, FreeStyle Classic varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan FST varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
FSTUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden FST Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir FreeStyle Classic Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
FreeStyle Classic Satın Almayı Öğrenin
FST ve XCD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
FreeStyle Classic (FST) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
FreeStyle Classic Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.12259
- 7 Günlük Değişim: +19.83%
- 30 Günlük Trend: +250.34%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
FST dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XCD para birimine dönüştürseniz bile, FST kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
East Caribbean Dollar (XCD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XCD/USD): 0.37002090618119926
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: 0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XCD para birimi, aynı tutarda FST almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XCD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
FST ile XCD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
FreeStyle Classic (FST) ile East Caribbean Dollar (XCD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. FST ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve FST varlığının XCD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XCD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XCD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XCD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XCD zayıfladığında, yatırımcılar FST gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
FreeStyle Classic gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda FST varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XCD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl FST / XCD Dönüşümü Yapılır?
FST Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak FST kriptosundan XCD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı FST / XCD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel FST / XCD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. FST ve XCD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
FST varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl FST satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
FST / XCD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
FST ile XCD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, FST varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XCD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
FST ile XCD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
FST ile XCD arasındaki kur, FreeStyle Classic ve East Caribbean Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen FST / XCD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
FST ile XCD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
FST ile XCD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda FST kriptosunu XCD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
FST kriptosundan XCD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
FST kriptosunun XCD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle FST varlığının XCD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, FST ile XCD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XCD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve FST sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
FST ile XCD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
FreeStyle Classic halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da FST ile XCD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
FST ile XCD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
FST ile XCD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki FST ile XCD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya FreeStyle Classic fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
FST ile XCD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XCD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
FST / XCD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
FreeStyle Classic ve East Caribbean Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
FreeStyle Classic ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
FST kriptosunu XCD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XCD para birimini eşit değerdeki FST kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
FST / XCD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, FST fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, FST / XCD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında FST ile XCD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XCD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, FST / XCD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.