Hydranet / United Arab Emirates Dirham Dönüşüm Tablosu
HDN / AED Dönüşüm Tablosu
- 1 HDN0.10 AED
- 2 HDN0.19 AED
- 3 HDN0.29 AED
- 4 HDN0.38 AED
- 5 HDN0.48 AED
- 6 HDN0.57 AED
- 7 HDN0.67 AED
- 8 HDN0.76 AED
- 9 HDN0.86 AED
- 10 HDN0.95 AED
- 50 HDN4.77 AED
- 100 HDN9.53 AED
- 1,000 HDN95.33 AED
- 5,000 HDN476.67 AED
- 10,000 HDN953.34 AED
Yukarıdaki tablo, 1 HDN ile 10.000 HDN arasındaki bir aralıkta, Hydranet ile United Arab Emirates Dirham (HDN ile AED) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son AED piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen HDN tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel HDN / AED arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
AED / HDN Dönüşüm Tablosu
- 1 AED10.48 HDN
- 2 AED20.97 HDN
- 3 AED31.46 HDN
- 4 AED41.95 HDN
- 5 AED52.44 HDN
- 6 AED62.93 HDN
- 7 AED73.42 HDN
- 8 AED83.91 HDN
- 9 AED94.40 HDN
- 10 AED104.8 HDN
- 50 AED524.4 HDN
- 100 AED1,048 HDN
- 1,000 AED10,489 HDN
- 5,000 AED52,446 HDN
- 10,000 AED104,893 HDN
Yukarıdaki tablo, 1 AED ile 10.000 AED arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı United Arab Emirates Dirham ile Hydranet (AED ile HDN) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan AED tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Hydranet alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Hydranet (HDN), şu anda د.إ 0.10 AED seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.07% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi د.إ249.07K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri د.إ17.41M AED şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Hydranet Fiyatı sayfamıza göz atın.
673.56M AED
Dolaşım Arzı
249.07K
24 Saatlik İşlem Hacmi
17.41M AED
Piyasa Değeri
-0.07%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
د.إ 0.02638
24 sa Yüksek
د.إ 0.02559
24 sa Düşük
Yukarıdaki HDN / AED trend grafiği, Hydranet kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve AED biriminden Hydranet değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Hydranet fiyatını kontrol edin.
HDN / AED Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 HDN = 0.10 AED | 1 AED = 10.48 HDN
Bugün, 1 HDN / AED dönüşüm oranı 0.10 AED kurundadır.
5 HDN satın almak için 0.48 AED gereklidir ve 10 HDN değeri 0.95 AED olarak hesaplanır.
1 AED, 10.48 HDN varlığına dönüştürülebilir.
50 AED, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 524.4 HDN varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 HDN / AED karşısındaki dönüşüm oranı -21.05% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.07% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.09687672769089237 AED, en düşük seviye ise 0.09397556715731371 AED olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 HDN değeri 0.14380942594296228 AED idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -33.81% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde HDN, -0.055526009199632013 AED oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -36.91% oranında bir değişime yol açtı.
Hydranet (HDN) Hakkında Her Şey
Artık Hydranet (HDN) fiyatını hesapladığınıza göre, Hydranet hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. HDN geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Hydranet nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
HDN / AED Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Hydranet (HDN), 0.09397556715731371 AED ile 0.09687672769089237 AED arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.07711945722171114 AED ile 0.125851609475621 AED arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı HDN / AED fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|د.إ 0.07
|د.إ 0.11
|د.إ 0.14
|د.إ 0.14
|En Düşük
|د.إ 0.07
|د.إ 0.07
|د.إ 0.03
|د.إ 0.03
|Ortalama
|د.إ 0.07
|د.إ 0.07
|د.إ 0.11
|د.إ 0.11
|Volatilite
|+3.02%
|+40.53%
|+55.13%
|+68.70%
|Değişim
|-0.57%
|-20.67%
|-33.49%
|-36.55%
2026 ve 2030 Yılları için AED Biriminden Hydranet Fiyat Tahmini
Hydranet fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel HDN / AED tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için HDN Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Hydranet mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık د.إ0.10 AED seviyesine ulaşabilir.
2030 için HDN Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, HDN aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık د.إ0.12 AED fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Hydranet Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut HDN İşlem Çiftleri
HDN/USDT
HDN ve AED için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Hydranet (HDN) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Hydranet Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.02596
- 7 Günlük Değişim: -21.05%
- 30 Günlük Trend: -33.81%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
HDN dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, AED para birimine dönüştürseniz bile, HDN kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[HDN Fiyatı] [HDN / USD]
United Arab Emirates Dirham (AED) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (AED/USD): 0.27229392931576346
- 7 Günlük Değişim: +0.01%
- 30 Günlük Trend: +0.01%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir AED para birimi, aynı tutarda HDN almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir AED para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan AED ile güvenli bir şekilde HDN satın alın.
HDN ile AED Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Hydranet (HDN) ile United Arab Emirates Dirham (AED) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. HDN ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve HDN varlığının AED karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve AED arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. AED Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler AED varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle AED zayıfladığında, yatırımcılar HDN gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Hydranet gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda HDN varlığına yönelik talep artabilir ve bu da AED para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen HDN Kriptosunu AED Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı HDN / AED dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl HDN / AED Dönüşümü Yapılır?
HDN Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak HDN kriptosundan AED para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı HDN / AED Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel HDN / AED kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. HDN ve AED hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
HDN varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl HDN satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
HDN / AED dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
HDN ile AED arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, HDN varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak AED birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
HDN ile AED arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
HDN ile AED arasındaki kur, Hydranet ve United Arab Emirates Dirham varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen HDN / AED kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
HDN ile AED arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
HDN ile AED arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda HDN kriptosunu AED para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
HDN kriptosundan AED para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
HDN kriptosunun AED para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle HDN varlığının AED karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, HDN ile AED arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, AED para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve HDN sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
HDN ile AED arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Hydranet halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da HDN ile AED arasındaki kuru doğrudan etkiler.
HDN ile AED kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
HDN ile AED arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki HDN ile AED arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Hydranet fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
HDN ile AED arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak AED piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
HDN / AED için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Hydranet ve United Arab Emirates Dirham arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Hydranet ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
HDN kriptosunu AED para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, AED para birimini eşit değerdeki HDN kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
HDN / AED dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, HDN fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, HDN / AED, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında HDN ile AED arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak AED para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, HDN / AED arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.