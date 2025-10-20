Humans.ai / Icelandic Króna Dönüşüm Tablosu
HEART / ISK Dönüşüm Tablosu
- 1 HEART0.52 ISK
- 2 HEART1.04 ISK
- 3 HEART1.56 ISK
- 4 HEART2.08 ISK
- 5 HEART2.60 ISK
- 6 HEART3.12 ISK
- 7 HEART3.64 ISK
- 8 HEART4.16 ISK
- 9 HEART4.68 ISK
- 10 HEART5.20 ISK
- 50 HEART26.00 ISK
- 100 HEART52.00 ISK
- 1,000 HEART520.00 ISK
- 5,000 HEART2,599.99 ISK
- 10,000 HEART5,199.98 ISK
Yukarıdaki tablo, 1 HEART ile 10.000 HEART arasındaki bir aralıkta, Humans.ai ile Icelandic Króna (HEART ile ISK) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ISK piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen HEART tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel HEART / ISK arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ISK / HEART Dönüşüm Tablosu
- 1 ISK1.923 HEART
- 2 ISK3.846 HEART
- 3 ISK5.769 HEART
- 4 ISK7.692 HEART
- 5 ISK9.615 HEART
- 6 ISK11.53 HEART
- 7 ISK13.46 HEART
- 8 ISK15.38 HEART
- 9 ISK17.30 HEART
- 10 ISK19.23 HEART
- 50 ISK96.15 HEART
- 100 ISK192.3 HEART
- 1,000 ISK1,923 HEART
- 5,000 ISK9,615 HEART
- 10,000 ISK19,230 HEART
Yukarıdaki tablo, 1 ISK ile 10.000 ISK arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Icelandic Króna ile Humans.ai (ISK ile HEART) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ISK tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Humans.ai alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Humans.ai (HEART), şu anda Íkr 0.52 ISK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.37% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Íkr11.84M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Íkr4.06B ISK şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Humans.ai Fiyatı sayfamıza göz atın.
948.10B ISK
Dolaşım Arzı
11.84M
24 Saatlik İşlem Hacmi
4.06B ISK
Piyasa Değeri
0.37%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Íkr 0.004504
24 sa Yüksek
Íkr 0.004262
24 sa Düşük
Yukarıdaki HEART / ISK trend grafiği, Humans.ai kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve ISK biriminden Humans.ai değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Humans.ai fiyatını kontrol edin.
HEART / ISK Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 HEART = 0.52 ISK | 1 ISK = 1.923 HEART
Bugün, 1 HEART / ISK dönüşüm oranı 0.52 ISK kurundadır.
5 HEART satın almak için 2.60 ISK gereklidir ve 10 HEART değeri 5.20 ISK olarak hesaplanır.
1 ISK, 1.923 HEART varlığına dönüştürülebilir.
50 ISK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 96.15 HEART varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 HEART / ISK karşısındaki dönüşüm oranı -14.87% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.37% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.547468907439884 ISK, en düşük seviye ise 0.5180533933190021 ISK olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 HEART değeri 0.6400913114072888 ISK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -18.77% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde HEART, -0.4854775347057941 ISK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -48.29% oranında bir değişime yol açtı.
Humans.ai (HEART) Hakkında Her Şey
Artık Humans.ai (HEART) fiyatını hesapladığınıza göre, Humans.ai hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. HEART geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Humans.ai nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
HEART / ISK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Humans.ai (HEART), 0.5180533933190021 ISK ile 0.547468907439884 ISK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.5105171872219166 ISK ile 0.6172395896935459 ISK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı HEART / ISK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|En Düşük
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Ortalama
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Volatilite
|+5.40%
|+17.46%
|+45.39%
|+50.81%
|Değişim
|-4.61%
|-14.95%
|-18.76%
|-48.33%
2026 ve 2030 Yılları için ISK Biriminden Humans.ai Fiyat Tahmini
Humans.ai fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel HEART / ISK tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için HEART Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Humans.ai mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Íkr0.55 ISK seviyesine ulaşabilir.
2030 için HEART Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, HEART aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Íkr0.66 ISK fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Humans.ai Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
HEART ve ISK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Humans.ai (HEART) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Humans.ai Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.004278
- 7 Günlük Değişim: -14.87%
- 30 Günlük Trend: -18.77%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
HEART dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ISK para birimine dönüştürseniz bile, HEART kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[HEART Fiyatı] [HEART / USD]
Icelandic Króna (ISK) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ISK/USD): 0.008225717369747245
- 7 Günlük Değişim: -0.60%
- 30 Günlük Trend: -0.60%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ISK para birimi, aynı tutarda HEART almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ISK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan ISK ile güvenli bir şekilde HEART satın alın.
HEART ile ISK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Humans.ai (HEART) ile Icelandic Króna (ISK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. HEART ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve HEART varlığının ISK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ISK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ISK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ISK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ISK zayıfladığında, yatırımcılar HEART gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Humans.ai gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda HEART varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ISK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen HEART Kriptosunu ISK Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı HEART / ISK dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl HEART / ISK Dönüşümü Yapılır?
HEART Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak HEART kriptosundan ISK para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı HEART / ISK Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel HEART / ISK kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. HEART ve ISK hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
HEART varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl HEART satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
HEART / ISK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
HEART ile ISK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, HEART varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ISK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
HEART ile ISK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
HEART ile ISK arasındaki kur, Humans.ai ve Icelandic Króna varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen HEART / ISK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
HEART ile ISK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
HEART ile ISK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda HEART kriptosunu ISK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
HEART kriptosundan ISK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
HEART kriptosunun ISK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle HEART varlığının ISK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, HEART ile ISK arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ISK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve HEART sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
HEART ile ISK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Humans.ai halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da HEART ile ISK arasındaki kuru doğrudan etkiler.
HEART ile ISK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
HEART ile ISK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki HEART ile ISK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Humans.ai fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
HEART ile ISK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ISK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
HEART / ISK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Humans.ai ve Icelandic Króna arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Humans.ai ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
HEART kriptosunu ISK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ISK para birimini eşit değerdeki HEART kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
HEART / ISK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, HEART fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, HEART / ISK, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında HEART ile ISK arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ISK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, HEART / ISK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.