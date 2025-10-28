Humanode / Vietnamese Dong Dönüşüm Tablosu
HMND / VND Dönüşüm Tablosu
- 1 HMND326.04 VND
- 2 HMND652.07 VND
- 3 HMND978.11 VND
- 4 HMND1,304.15 VND
- 5 HMND1,630.18 VND
- 6 HMND1,956.22 VND
- 7 HMND2,282.25 VND
- 8 HMND2,608.29 VND
- 9 HMND2,934.33 VND
- 10 HMND3,260.36 VND
- 50 HMND16,301.82 VND
- 100 HMND32,603.63 VND
- 1,000 HMND326,036.33 VND
- 5,000 HMND1,630,181.65 VND
- 10,000 HMND3,260,363.29 VND
Yukarıdaki tablo, 1 HMND ile 10.000 HMND arasındaki bir aralıkta, Humanode ile Vietnamese Dong (HMND ile VND) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son VND piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen HMND tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel HMND / VND arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
VND / HMND Dönüşüm Tablosu
- 1 VND0.003067 HMND
- 2 VND0.006134 HMND
- 3 VND0.009201 HMND
- 4 VND0.01226 HMND
- 5 VND0.01533 HMND
- 6 VND0.01840 HMND
- 7 VND0.02147 HMND
- 8 VND0.02453 HMND
- 9 VND0.02760 HMND
- 10 VND0.03067 HMND
- 50 VND0.1533 HMND
- 100 VND0.3067 HMND
- 1,000 VND3.0671 HMND
- 5,000 VND15.33 HMND
- 10,000 VND30.67 HMND
Yukarıdaki tablo, 1 VND ile 10.000 VND arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Vietnamese Dong ile Humanode (VND ile HMND) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan VND tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Humanode alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Humanode (HMND), şu anda ₫ 326.04 VND seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.82% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₫1.71B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₫50.71B VND şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Humanode Fiyatı sayfamıza göz atın.
4.09T VND
Dolaşım Arzı
1.71B
24 Saatlik İşlem Hacmi
50.71B VND
Piyasa Değeri
-2.82%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₫ 0.01337
24 sa Yüksek
₫ 0.01233
24 sa Düşük
Yukarıdaki HMND / VND trend grafiği, Humanode kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve VND biriminden Humanode değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Humanode fiyatını kontrol edin.
HMND / VND Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 HMND = 326.04 VND | 1 VND = 0.003067 HMND
Bugün, 1 HMND / VND dönüşüm oranı 326.04 VND kurundadır.
5 HMND satın almak için 1,630.18 VND gereklidir ve 10 HMND değeri 3,260.36 VND olarak hesaplanır.
1 VND, 0.003067 HMND varlığına dönüştürülebilir.
50 VND, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.1533 HMND varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 HMND / VND karşısındaki dönüşüm oranı -12.38% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.82% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 351.82451350972985 VND, en düşük seviye ise 324.45746085078304 VND olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 HMND değeri 422.61044779104424 VND idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -22.86% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde HMND, -292.6169476610468 VND oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -47.30% oranında bir değişime yol açtı.
Humanode (HMND) Hakkında Her Şey
Artık Humanode (HMND) fiyatını hesapladığınıza göre, Humanode hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. HMND geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Humanode nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
HMND / VND Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Humanode (HMND), 324.45746085078304 VND ile 351.82451350972985 VND arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 310.51078978420435 VND ile 371.82351352972944 VND arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı HMND / VND fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₫ 263.14
|₫ 263.14
|₫ 526.28
|₫ 526.28
|En Düşük
|₫ 263.14
|₫ 263.14
|₫ 0
|₫ 0
|Ortalama
|₫ 263.14
|₫ 263.14
|₫ 263.14
|₫ 263.14
|Volatilite
|+7.98%
|+16.52%
|+85.12%
|+93.50%
|Değişim
|-4.98%
|-12.12%
|-22.85%
|-45.98%
2026 ve 2030 Yılları için VND Biriminden Humanode Fiyat Tahmini
Humanode fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel HMND / VND tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için HMND Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Humanode mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₫342.34 VND seviyesine ulaşabilir.
2030 için HMND Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, HMND aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₫416.11 VND fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Humanode Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut HMND İşlem Çiftleri
HMND/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, HMND Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Humanode varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan HMND varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden HMND Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Humanode Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Humanode Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Humanode eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Humanode satın alınır › veya Hemen başlayın ›
HMND ve VND için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Humanode (HMND) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Humanode Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01239
- 7 Günlük Değişim: -12.38%
- 30 Günlük Trend: -22.86%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
HMND dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, VND para birimine dönüştürseniz bile, HMND kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[HMND Fiyatı] [HMND / USD]
Vietnamese Dong (VND) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (VND/USD): 0.00003800114003420103
- 7 Günlük Değişim: +0.40%
- 30 Günlük Trend: +0.40%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir VND para birimi, aynı tutarda HMND almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir VND para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan VND ile güvenli bir şekilde HMND satın alın.
HMND ile VND Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Humanode (HMND) ile Vietnamese Dong (VND) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. HMND ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve HMND varlığının VND karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve VND arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. VND Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler VND varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle VND zayıfladığında, yatırımcılar HMND gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Humanode gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda HMND varlığına yönelik talep artabilir ve bu da VND para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen HMND Kriptosunu VND Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı HMND / VND dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl HMND / VND Dönüşümü Yapılır?
HMND Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak HMND kriptosundan VND para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı HMND / VND Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel HMND / VND kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. HMND ve VND hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
HMND varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl HMND satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
HMND / VND dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
HMND ile VND arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, HMND varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak VND birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
HMND ile VND arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
HMND ile VND arasındaki kur, Humanode ve Vietnamese Dong varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen HMND / VND kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
HMND ile VND arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
HMND ile VND arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda HMND kriptosunu VND para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
HMND kriptosundan VND para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
HMND kriptosunun VND para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle HMND varlığının VND karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, HMND ile VND arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, VND para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve HMND sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
HMND ile VND arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Humanode halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da HMND ile VND arasındaki kuru doğrudan etkiler.
HMND ile VND kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
HMND ile VND arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki HMND ile VND arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Humanode fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
HMND ile VND arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak VND piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
HMND / VND için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Humanode ve Vietnamese Dong arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Humanode ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
HMND kriptosunu VND para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, VND para birimini eşit değerdeki HMND kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
HMND / VND dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, HMND fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, HMND / VND, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında HMND ile VND arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak VND para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, HMND / VND arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Humanode Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Humanode Fiyatı
Humanode (HMND) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Humanode Fiyat Tahmini
HMND tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Humanode fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Humanode Satın Alınır?
Humanode satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
HMND/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile HMND/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Humanode / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan VND İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Humanode Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Humanode satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Humanode satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.