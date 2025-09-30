izumi Finance / Indian Rupee Dönüşüm Tablosu
IZI / INR Dönüşüm Tablosu
- 1 IZI1.24 INR
- 2 IZI2.47 INR
- 3 IZI3.71 INR
- 4 IZI4.95 INR
- 5 IZI6.18 INR
- 6 IZI7.42 INR
- 7 IZI8.66 INR
- 8 IZI9.89 INR
- 9 IZI11.13 INR
- 10 IZI12.37 INR
- 50 IZI61.84 INR
- 100 IZI123.67 INR
- 1,000 IZI1,236.73 INR
- 5,000 IZI6,183.65 INR
- 10,000 IZI12,367.29 INR
Yukarıdaki tablo, 1 IZI ile 10.000 IZI arasındaki bir aralıkta, izumi Finance ile Indian Rupee (IZI ile INR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son INR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen IZI tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel IZI / INR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
INR / IZI Dönüşüm Tablosu
- 1 INR0.8085 IZI
- 2 INR1.617 IZI
- 3 INR2.425 IZI
- 4 INR3.234 IZI
- 5 INR4.0429 IZI
- 6 INR4.851 IZI
- 7 INR5.660 IZI
- 8 INR6.468 IZI
- 9 INR7.277 IZI
- 10 INR8.0858 IZI
- 50 INR40.42 IZI
- 100 INR80.85 IZI
- 1,000 INR808.5 IZI
- 5,000 INR4,042 IZI
- 10,000 INR8,085 IZI
Yukarıdaki tablo, 1 INR ile 10.000 INR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Indian Rupee ile izumi Finance (INR ile IZI) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan INR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar izumi Finance alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
izumi Finance (IZI), şu anda ₹ 1.24 INR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.02% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₹4.93M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₹973.80M INR şeklindedir.
69.82B INR
Dolaşım Arzı
4.93M
24 Saatlik İşlem Hacmi
973.80M INR
Piyasa Değeri
-0.02%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₹ 0.014798
24 sa Yüksek
₹ 0.013532
24 sa Düşük
Yukarıdaki IZI / INR trend grafiği, izumi Finance kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve INR biriminden izumi Finance değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut izumi Finance fiyatını kontrol edin.
IZI / INR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 IZI = 1.24 INR | 1 INR = 0.8085 IZI
Bugün, 1 IZI / INR dönüşüm oranı 1.24 INR kurundadır.
5 IZI satın almak için 6.18 INR gereklidir ve 10 IZI değeri 12.37 INR olarak hesaplanır.
1 INR, 0.8085 IZI varlığına dönüştürülebilir.
50 INR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 40.42 IZI varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 IZI / INR karşısındaki dönüşüm oranı +36.52% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.02% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.3121903319643053 INR, en düşük seviye ise 1.1999296913191635 INR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 IZI değeri 0.36435937789169687 INR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +239.42% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde IZI, 0.8646552187446912 INR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +232.38% oranında bir değişime yol açtı.
izumi Finance (IZI) Hakkında Her Şey
Artık izumi Finance (IZI) fiyatını hesapladığınıza göre, izumi Finance hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. IZI geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), izumi Finance nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
IZI / INR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, izumi Finance (IZI), 1.1999296913191635 INR ile 1.3121903319643053 INR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.833530823115588 INR ile 1.3276195195411258 INR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı IZI / INR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₹ 0.88
|₹ 0.88
|₹ 1.77
|₹ 1.77
|En Düşük
|₹ 0.88
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|Ortalama
|₹ 0.88
|₹ 0.88
|₹ 0
|₹ 0
|Volatilite
|+7.72%
|+54.63%
|+498.95%
|+483.08%
|Değişim
|+1.51%
|+36.72%
|+239.38%
|+227.66%
2026 ve 2030 Yılları için INR Biriminden izumi Finance Fiyat Tahmini
izumi Finance fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel IZI / INR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için IZI Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, izumi Finance mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₹1.30 INR seviyesine ulaşabilir.
2030 için IZI Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, IZI aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₹1.58 INR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını izumi Finance Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
IZI ve INR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
izumi Finance (IZI) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
izumi Finance Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.013947
- 7 Günlük Değişim: +36.52%
- 30 Günlük Trend: +239.42%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
IZI dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, INR para birimine dönüştürseniz bile, IZI kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[IZI Fiyatı] [IZI / USD]
Indian Rupee (INR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (INR/USD): 0.011269326190083105
- 7 Günlük Değişim: -0.62%
- 30 Günlük Trend: -0.62%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir INR para birimi, aynı tutarda IZI almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir INR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan INR ile güvenli bir şekilde IZI satın alın.
IZI ile INR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
izumi Finance (IZI) ile Indian Rupee (INR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. IZI ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve IZI varlığının INR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve INR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. INR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler INR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle INR zayıfladığında, yatırımcılar IZI gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
izumi Finance gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda IZI varlığına yönelik talep artabilir ve bu da INR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl IZI / INR Dönüşümü Yapılır?
IZI Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak IZI kriptosundan INR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı IZI / INR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel IZI / INR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. IZI ve INR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
IZI / INR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
IZI ile INR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, IZI varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak INR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
IZI ile INR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
IZI ile INR arasındaki kur, izumi Finance ve Indian Rupee varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen IZI / INR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
IZI ile INR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
IZI ile INR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda IZI kriptosunu INR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
IZI kriptosundan INR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
IZI kriptosunun INR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle IZI varlığının INR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, IZI ile INR arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, INR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve IZI sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
IZI ile INR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
izumi Finance halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da IZI ile INR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
IZI ile INR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
IZI ile INR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki IZI ile INR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya izumi Finance fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
IZI ile INR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak INR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
IZI / INR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
izumi Finance ve Indian Rupee arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
izumi Finance ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
IZI kriptosunu INR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, INR para birimini eşit değerdeki IZI kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
IZI / INR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, IZI fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, IZI / INR, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında IZI ile INR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak INR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, IZI / INR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.