KINIC / Salvadoran Colón Dönüşüm Tablosu
KINIC / SVC Dönüşüm Tablosu
- 1 KINIC11.81 SVC
- 2 KINIC23.63 SVC
- 3 KINIC35.44 SVC
- 4 KINIC47.26 SVC
- 5 KINIC59.07 SVC
- 6 KINIC70.89 SVC
- 7 KINIC82.70 SVC
- 8 KINIC94.52 SVC
- 9 KINIC106.33 SVC
- 10 KINIC118.15 SVC
- 50 KINIC590.74 SVC
- 100 KINIC1,181.47 SVC
- 1,000 KINIC11,814.72 SVC
- 5,000 KINIC59,073.58 SVC
- 10,000 KINIC118,147.17 SVC
Yukarıdaki tablo, 1 KINIC ile 10.000 KINIC arasındaki bir aralıkta, KINIC ile Salvadoran Colón (KINIC ile SVC) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SVC piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen KINIC tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel KINIC / SVC arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SVC / KINIC Dönüşüm Tablosu
- 1 SVC0.08464 KINIC
- 2 SVC0.1692 KINIC
- 3 SVC0.2539 KINIC
- 4 SVC0.3385 KINIC
- 5 SVC0.4232 KINIC
- 6 SVC0.5078 KINIC
- 7 SVC0.5924 KINIC
- 8 SVC0.6771 KINIC
- 9 SVC0.7617 KINIC
- 10 SVC0.8464 KINIC
- 50 SVC4.232 KINIC
- 100 SVC8.464 KINIC
- 1,000 SVC84.64 KINIC
- 5,000 SVC423.2 KINIC
- 10,000 SVC846.4 KINIC
Yukarıdaki tablo, 1 SVC ile 10.000 SVC arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Salvadoran Colón ile KINIC (SVC ile KINIC) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SVC tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar KINIC alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
KINIC (KINIC), şu anda ₡ 11.81 SVC seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.49% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₡998.63K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₡33.89M SVC şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel KINIC Fiyatı sayfamıza göz atın.
25.10M SVC
Dolaşım Arzı
998.63K
24 Saatlik İşlem Hacmi
33.89M SVC
Piyasa Değeri
2.49%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₡ 1.37
24 sa Yüksek
₡ 1.2802
24 sa Düşük
Yukarıdaki KINIC / SVC trend grafiği, KINIC kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SVC biriminden KINIC değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut KINIC fiyatını kontrol edin.
KINIC / SVC Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 KINIC = 11.81 SVC | 1 SVC = 0.08464 KINIC
Bugün, 1 KINIC / SVC dönüşüm oranı 11.81 SVC kurundadır.
5 KINIC satın almak için 59.07 SVC gereklidir ve 10 KINIC değeri 118.15 SVC olarak hesaplanır.
1 SVC, 0.08464 KINIC varlığına dönüştürülebilir.
50 SVC, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 4.232 KINIC varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 KINIC / SVC karşısındaki dönüşüm oranı -23.39% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.49% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 11.987085877309568 SVC, en düşük seviye ise 11.201363021993947 SVC olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 KINIC değeri 7.51249046296204 SVC idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +57.26% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde KINIC, 4.767710287989769 SVC oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +67.65% oranında bir değişime yol açtı.
KINIC (KINIC) Hakkında Her Şey
Artık KINIC (KINIC) fiyatını hesapladığınıza göre, KINIC hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. KINIC geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), KINIC nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
KINIC / SVC Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, KINIC (KINIC), 11.201363021993947 SVC ile 11.987085877309568 SVC arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 8.065471358907999 SVC ile 15.441466537427681 SVC arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı KINIC / SVC fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₡ 11.98
|₡ 15.39
|₡ 18.28
|₡ 18.28
|En Düşük
|₡ 11.19
|₡ 8.04
|₡ 6.91
|₡ 5.07
|Ortalama
|₡ 11.46
|₡ 12.77
|₡ 13.82
|₡ 9.01
|Volatilite
|+6.83%
|+47.86%
|+151.89%
|+188.82%
|Değişim
|+3.04%
|-23.11%
|+57.83%
|+68.64%
2026 ve 2030 Yılları için SVC Biriminden KINIC Fiyat Tahmini
KINIC fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel KINIC / SVC tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için KINIC Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, KINIC mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₡12.41 SVC seviyesine ulaşabilir.
2030 için KINIC Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, KINIC aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₡15.08 SVC fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını KINIC Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut KINIC İşlem Çiftleri
KINIC/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, KINIC Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, KINIC varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan KINIC varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden KINIC Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir KINIC Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
KINIC Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze KINIC eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl KINIC satın alınır › veya Hemen başlayın ›
KINIC ve SVC için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
KINIC (KINIC) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
KINIC Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $1.3503
- 7 Günlük Değişim: -23.39%
- 30 Günlük Trend: +57.26%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
KINIC dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SVC para birimine dönüştürseniz bile, KINIC kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[KINIC Fiyatı] [KINIC / USD]
Salvadoran Colón (SVC) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SVC/USD): 0.11420629196724334
- 7 Günlük Değişim: -0.10%
- 30 Günlük Trend: -0.10%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SVC para birimi, aynı tutarda KINIC almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SVC para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SVC ile güvenli bir şekilde KINIC satın alın.
KINIC ile SVC Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
KINIC (KINIC) ile Salvadoran Colón (SVC) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. KINIC ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve KINIC varlığının SVC karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SVC arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SVC Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SVC varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SVC zayıfladığında, yatırımcılar KINIC gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
KINIC gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda KINIC varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SVC para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen KINIC Kriptosunu SVC Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı KINIC / SVC dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl KINIC / SVC Dönüşümü Yapılır?
KINIC Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak KINIC kriptosundan SVC para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı KINIC / SVC Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel KINIC / SVC kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. KINIC ve SVC hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
KINIC varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl KINIC satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
KINIC / SVC dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
KINIC ile SVC arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, KINIC varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SVC birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
KINIC ile SVC arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
KINIC ile SVC arasındaki kur, KINIC ve Salvadoran Colón varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen KINIC / SVC kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
KINIC ile SVC arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
KINIC ile SVC arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda KINIC kriptosunu SVC para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
KINIC kriptosundan SVC para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
KINIC kriptosunun SVC para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle KINIC varlığının SVC karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, KINIC ile SVC arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SVC para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve KINIC sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
KINIC ile SVC arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
KINIC halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da KINIC ile SVC arasındaki kuru doğrudan etkiler.
KINIC ile SVC kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
KINIC ile SVC arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki KINIC ile SVC arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya KINIC fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
KINIC ile SVC arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SVC piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
KINIC / SVC için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
KINIC ve Salvadoran Colón arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
KINIC ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
KINIC kriptosunu SVC para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SVC para birimini eşit değerdeki KINIC kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
KINIC / SVC dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, KINIC fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, KINIC / SVC, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında KINIC ile SVC arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SVC para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, KINIC / SVC arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla KINIC / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan SVC İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de KINIC Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve KINIC satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen KINIC satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.