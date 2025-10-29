MilkyWay / East Caribbean Dollar Dönüşüm Tablosu
MILK / XCD Dönüşüm Tablosu
- 1 MILK0,10 XCD
- 2 MILK0,19 XCD
- 3 MILK0,29 XCD
- 4 MILK0,38 XCD
- 5 MILK0,48 XCD
- 6 MILK0,57 XCD
- 7 MILK0,67 XCD
- 8 MILK0,76 XCD
- 9 MILK0,86 XCD
- 10 MILK0,95 XCD
- 50 MILK4,77 XCD
- 100 MILK9,53 XCD
- 1.000 MILK95,30 XCD
- 5.000 MILK476,52 XCD
- 10.000 MILK953,05 XCD
Yukarıdaki tablo, 1 MILK ile 10.000 MILK arasındaki bir aralıkta, MilkyWay ile East Caribbean Dollar (MILK ile XCD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XCD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen MILK tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel MILK / XCD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XCD / MILK Dönüşüm Tablosu
- 1 XCD10,49 MILK
- 2 XCD20,98 MILK
- 3 XCD31,47 MILK
- 4 XCD41,97 MILK
- 5 XCD52,46 MILK
- 6 XCD62,95 MILK
- 7 XCD73,44 MILK
- 8 XCD83,94 MILK
- 9 XCD94,43 MILK
- 10 XCD104,9 MILK
- 50 XCD524,6 MILK
- 100 XCD1.049 MILK
- 1.000 XCD10.492 MILK
- 5.000 XCD52.463 MILK
- 10.000 XCD104.926 MILK
Yukarıdaki tablo, 1 XCD ile 10.000 XCD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı East Caribbean Dollar ile MilkyWay (XCD ile MILK) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XCD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar MilkyWay alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
MilkyWay (MILK), şu anda $ 0,10 XCD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -%3,13 değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $333,53K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $29,86M XCD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel MilkyWay Fiyatı sayfamıza göz atın.
846,53M XCD
Dolaşım Arzı
333,53K
24 Saatlik İşlem Hacmi
29,86M XCD
Piyasa Değeri
-%3,13
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 0,03716
24 sa Yüksek
$ 0,03409
24 sa Düşük
Yukarıdaki MILK / XCD trend grafiği, MilkyWay kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve XCD biriminden MilkyWay değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut MilkyWay fiyatını kontrol edin.
MILK / XCD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MILK = 0,10 XCD | 1 XCD = 10,49 MILK
Bugün, 1 MILK / XCD dönüşüm oranı 0,10 XCD kurundadır.
5 MILK satın almak için 0,48 XCD gereklidir ve 10 MILK değeri 0,95 XCD olarak hesaplanır.
1 XCD, 10,49 MILK varlığına dönüştürülebilir.
50 XCD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 524,6 MILK varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MILK / XCD karşısındaki dönüşüm oranı +%0,54 değişti.
Son 24 saat içinde, oran -%3,13 dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0,10041169624556315 XCD, en düşük seviye ise 0,09211611208318751 XCD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MILK değeri 0,10697790781382792 XCD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -%10,92 oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MILK, -0,03250680047992801 XCD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -%25,44 oranında bir değişime yol açtı.
MilkyWay (MILK) Hakkında Her Şey
Artık MilkyWay (MILK) fiyatını hesapladığınıza göre, MilkyWay hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. MILK geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), MilkyWay nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
MILK / XCD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, MilkyWay (MILK), 0,09211611208318751 XCD ile 0,10041169624556315 XCD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0,08757650902364644 XCD ile 0,10422172024196369 XCD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MILK / XCD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 0.08
|$ 0.08
|$ 0.1
|$ 0.16
|En Düşük
|$ 0.08
|$ 0.08
|$ 0.02
|$ 0.02
|Ortalama
|$ 0.08
|$ 0.08
|$ 0.08
|$ 0.1
|Volatilite
|+%7,50
|+%17,48
|+%74,89
|+%96,65
|Değişim
|-%3,78
|+%0,11
|-%10,86
|-%25,09
2026 ve 2030 Yılları için XCD Biriminden MilkyWay Fiyat Tahmini
MilkyWay fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MILK / XCD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için MILK Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, MilkyWay mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $0,10 XCD seviyesine ulaşabilir.
2030 için MILK Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MILK aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $0,12 XCD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını MilkyWay Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut MILK İşlem Çiftleri
MILK/USDT
|Al-Sat
MILK/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, MILK Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, MilkyWay varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MILK varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
MILKUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden MILK Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir MilkyWay Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
MilkyWay Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze MilkyWay eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl MilkyWay satın alınır › veya Hemen başlayın ›
MILK ve XCD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
MilkyWay (MILK) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
MilkyWay Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.03527
- 7 Günlük Değişim: +%0,54
- 30 Günlük Trend: -%10,92
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MILK dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XCD para birimine dönüştürseniz bile, MILK kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MILK Fiyatı] [MILK / USD]
East Caribbean Dollar (XCD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XCD/USD): 0,37002090618119926
- 7 Günlük Değişim: %0,00
- 30 Günlük Trend: %0,00
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XCD para birimi, aynı tutarda MILK almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XCD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XCD ile güvenli bir şekilde MILK satın alın.
MILK ile XCD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
MilkyWay (MILK) ile East Caribbean Dollar (XCD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MILK ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MILK varlığının XCD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XCD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XCD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XCD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XCD zayıfladığında, yatırımcılar MILK gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
MilkyWay gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MILK varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XCD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen MILK Kriptosunu XCD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MILK / XCD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl MILK / XCD Dönüşümü Yapılır?
MILK Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak MILK kriptosundan XCD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı MILK / XCD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel MILK / XCD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. MILK ve XCD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
MILK varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl MILK satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
MILK / XCD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MILK ile XCD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MILK varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XCD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MILK ile XCD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MILK ile XCD arasındaki kur, MilkyWay ve East Caribbean Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MILK / XCD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MILK ile XCD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MILK ile XCD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MILK kriptosunu XCD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MILK kriptosundan XCD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MILK kriptosunun XCD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MILK varlığının XCD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, MILK ile XCD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XCD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MILK sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MILK ile XCD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
MilkyWay halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MILK ile XCD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MILK ile XCD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MILK ile XCD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MILK ile XCD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya MilkyWay fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MILK ile XCD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XCD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MILK / XCD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
MilkyWay ve East Caribbean Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
MilkyWay ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MILK kriptosunu XCD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XCD para birimini eşit değerdeki MILK kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MILK / XCD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MILK fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, MILK / XCD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MILK ile XCD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XCD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MILK / XCD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
MilkyWay Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MilkyWay Fiyatı
MilkyWay (MILK) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
MilkyWay Fiyat Tahmini
MILK tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek MilkyWay fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl MilkyWay Satın Alınır?
MilkyWay satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
MILK/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile MILK/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla MilkyWay / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan XCD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de MilkyWay Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve MilkyWay satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen MilkyWay satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.