MIN / TRY Dönüşüm Tablosu
- 1 MIN0.83 TRY
- 2 MIN1.66 TRY
- 3 MIN2.49 TRY
- 4 MIN3.32 TRY
- 5 MIN4.15 TRY
- 6 MIN4.98 TRY
- 7 MIN5.81 TRY
- 8 MIN6.64 TRY
- 9 MIN7.47 TRY
- 10 MIN8.29 TRY
- 50 MIN41.47 TRY
- 100 MIN82.95 TRY
- 1,000 MIN829.48 TRY
- 5,000 MIN4,147.42 TRY
- 10,000 MIN8,294.84 TRY
Yukarıdaki tablo, 1 MIN ile 10.000 MIN arasındaki bir aralıkta, Minswap ile Turkish Lira (MIN ile TRY) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son TRY piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen MIN tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel MIN / TRY arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
TRY / MIN Dönüşüm Tablosu
- 1 TRY1.205 MIN
- 2 TRY2.411 MIN
- 3 TRY3.616 MIN
- 4 TRY4.822 MIN
- 5 TRY6.0278 MIN
- 6 TRY7.233 MIN
- 7 TRY8.438 MIN
- 8 TRY9.644 MIN
- 9 TRY10.85 MIN
- 10 TRY12.055 MIN
- 50 TRY60.27 MIN
- 100 TRY120.5 MIN
- 1,000 TRY1,205 MIN
- 5,000 TRY6,027 MIN
- 10,000 TRY12,055 MIN
Yukarıdaki tablo, 1 TRY ile 10.000 TRY arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Turkish Lira ile Minswap (TRY ile MIN) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan TRY tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Minswap alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Minswap (MIN), şu anda TL 0.83 TRY seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.09% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi TL2.07M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri TL1.50B TRY şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Minswap Fiyatı sayfamıza göz atın.
74.62B TRY
Dolaşım Arzı
2.07M
24 Saatlik İşlem Hacmi
1.50B TRY
Piyasa Değeri
0.09%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
TL 0.02142
24 sa Yüksek
TL 0.01944
24 sa Düşük
Yukarıdaki MIN / TRY trend grafiği, Minswap kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve TRY biriminden Minswap değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Minswap fiyatını kontrol edin.
MIN / TRY Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MIN = 0.83 TRY | 1 TRY = 1.205 MIN
Bugün, 1 MIN / TRY dönüşüm oranı 0.83 TRY kurundadır.
5 MIN satın almak için 4.15 TRY gereklidir ve 10 MIN değeri 8.29 TRY olarak hesaplanır.
1 TRY, 1.205 MIN varlığına dönüştürülebilir.
50 TRY, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 60.27 MIN varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MIN / TRY karşısındaki dönüşüm oranı -2.43% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.09% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.8866043749237982 TRY, en düşük seviye ise 0.8046493486703378 TRY olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MIN değeri 0.9399993162707496 TRY idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -11.76% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MIN, 0.12334645365419787 TRY oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +17.46% oranında bir değişime yol açtı.
Minswap (MIN) Hakkında Her Şey
Artık Minswap (MIN) fiyatını hesapladığınıza göre, Minswap hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. MIN geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Minswap nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
MIN / TRY Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Minswap (MIN), 0.8046493486703378 TRY ile 0.8866043749237982 TRY arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.764085749817615 TRY ile 0.9333766878866315 TRY arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MIN / TRY fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|TL 0.82
|TL 0.82
|TL 0.82
|TL 0.82
|En Düşük
|TL 0.41
|TL 0.41
|TL 0.41
|TL 0.41
|Ortalama
|TL 0.82
|TL 0.82
|TL 0.82
|TL 0.82
|Volatilite
|+9.34%
|+19.91%
|+35.93%
|+73.50%
|Değişim
|-5.47%
|-2.43%
|-11.75%
|+19.07%
2026 ve 2030 Yılları için TRY Biriminden Minswap Fiyat Tahmini
Minswap fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MIN / TRY tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için MIN Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Minswap mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık TL0.87 TRY seviyesine ulaşabilir.
2030 için MIN Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MIN aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık TL1.06 TRY fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Minswap Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut MIN İşlem Çiftleri
Yukarıdaki tablo, MIN Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Minswap varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MIN varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden MIN Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Minswap Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Minswap Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Minswap eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Minswap satın alınır › veya Hemen başlayın ›
MIN ve TRY için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Minswap (MIN) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Minswap Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.02004
- 7 Günlük Değişim: -2.43%
- 30 Günlük Trend: -11.76%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MIN dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, TRY para birimine dönüştürseniz bile, MIN kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MIN Fiyatı] [MIN / USD]
Turkish Lira (TRY) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (TRY/USD): 0.024144381081003818
- 7 Günlük Değişim: -0.52%
- 30 Günlük Trend: -0.52%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir TRY para birimi, aynı tutarda MIN almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir TRY para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan TRY ile güvenli bir şekilde MIN satın alın.
MIN ile TRY Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Minswap (MIN) ile Turkish Lira (TRY) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MIN ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MIN varlığının TRY karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve TRY arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. TRY Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler TRY varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle TRY zayıfladığında, yatırımcılar MIN gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Minswap gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MIN varlığına yönelik talep artabilir ve bu da TRY para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen MIN Kriptosunu TRY Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MIN / TRY dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl MIN / TRY Dönüşümü Yapılır?
MIN Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak MIN kriptosundan TRY para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı MIN / TRY Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel MIN / TRY kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. MIN ve TRY hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
MIN varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl MIN satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
MIN / TRY dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MIN ile TRY arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MIN varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak TRY birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MIN ile TRY arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MIN ile TRY arasındaki kur, Minswap ve Turkish Lira varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MIN / TRY kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MIN ile TRY arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MIN ile TRY arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MIN kriptosunu TRY para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MIN kriptosundan TRY para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MIN kriptosunun TRY para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MIN varlığının TRY karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, MIN ile TRY arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, TRY para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MIN sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MIN ile TRY arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Minswap halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MIN ile TRY arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MIN ile TRY kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MIN ile TRY arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MIN ile TRY arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Minswap fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MIN ile TRY arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak TRY piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MIN / TRY için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Minswap ve Turkish Lira arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Minswap ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MIN kriptosunu TRY para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, TRY para birimini eşit değerdeki MIN kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MIN / TRY dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MIN fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, MIN / TRY, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MIN ile TRY arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak TRY para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MIN / TRY arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Minswap / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan TRY İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Minswap Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Minswap satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Minswap satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.