PlayDapp / Cape Verdean Escudo Dönüşüm Tablosu
PDA / CVE Dönüşüm Tablosu
- 1 PDA0.31 CVE
- 2 PDA0.61 CVE
- 3 PDA0.92 CVE
- 4 PDA1.23 CVE
- 5 PDA1.53 CVE
- 6 PDA1.84 CVE
- 7 PDA2.15 CVE
- 8 PDA2.45 CVE
- 9 PDA2.76 CVE
- 10 PDA3.07 CVE
- 50 PDA15.33 CVE
- 100 PDA30.66 CVE
- 1,000 PDA306.63 CVE
- 5,000 PDA1,533.13 CVE
- 10,000 PDA3,066.26 CVE
Yukarıdaki tablo, 1 PDA ile 10.000 PDA arasındaki bir aralıkta, PlayDapp ile Cape Verdean Escudo (PDA ile CVE) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son CVE piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PDA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PDA / CVE arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
CVE / PDA Dönüşüm Tablosu
- 1 CVE3.261 PDA
- 2 CVE6.522 PDA
- 3 CVE9.783 PDA
- 4 CVE13.045 PDA
- 5 CVE16.30 PDA
- 6 CVE19.56 PDA
- 7 CVE22.82 PDA
- 8 CVE26.090 PDA
- 9 CVE29.35 PDA
- 10 CVE32.61 PDA
- 50 CVE163.06 PDA
- 100 CVE326.1 PDA
- 1,000 CVE3,261 PDA
- 5,000 CVE16,306 PDA
- 10,000 CVE32,613 PDA
Yukarıdaki tablo, 1 CVE ile 10.000 CVE arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Cape Verdean Escudo ile PlayDapp (CVE ile PDA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan CVE tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar PlayDapp alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
PlayDapp (PDA), şu anda Esc 0.31 CVE seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.03% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Esc5.28M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Esc194.93M CVE şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel PlayDapp Fiyatı sayfamıza göz atın.
60.22B CVE
Dolaşım Arzı
5.28M
24 Saatlik İşlem Hacmi
194.93M CVE
Piyasa Değeri
-0.03%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Esc 0.003682
24 sa Yüksek
Esc 0.003101
24 sa Düşük
Yukarıdaki PDA / CVE trend grafiği, PlayDapp kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve CVE biriminden PlayDapp değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut PlayDapp fiyatını kontrol edin.
PDA / CVE Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PDA = 0.31 CVE | 1 CVE = 3.261 PDA
Bugün, 1 PDA / CVE dönüşüm oranı 0.31 CVE kurundadır.
5 PDA satın almak için 1.53 CVE gereklidir ve 10 PDA değeri 3.07 CVE olarak hesaplanır.
1 CVE, 3.261 PDA varlığına dönüştürülebilir.
50 CVE, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 163.06 PDA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PDA / CVE karşısındaki dönüşüm oranı -8.23% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.03% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.349534323351533 CVE, en düşük seviye ise 0.2943796677656447 CVE olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PDA değeri 0.45205932857142855 CVE idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -32.13% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PDA, -0.2163467471260575 CVE oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -41.32% oranında bir değişime yol açtı.
PlayDapp (PDA) Hakkında Her Şey
Artık PlayDapp (PDA) fiyatını hesapladığınıza göre, PlayDapp hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PDA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), PlayDapp nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PDA / CVE Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, PlayDapp (PDA), 0.2943796677656447 CVE ile 0.349534323351533 CVE arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.2943796677656447 CVE ile 0.3542808513709726 CVE arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PDA / CVE fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|En Düşük
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Ortalama
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Volatilite
|+17.51%
|+17.89%
|+42.73%
|+68.93%
|Değişim
|-2.56%
|-8.33%
|-32.20%
|-41.38%
2026 ve 2030 Yılları için CVE Biriminden PlayDapp Fiyat Tahmini
PlayDapp fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PDA / CVE tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PDA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, PlayDapp mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Esc0.32 CVE seviyesine ulaşabilir.
2030 için PDA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PDA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Esc0.39 CVE fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını PlayDapp Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
PlayDapp Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze PlayDapp eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl PlayDapp satın alınır › veya Hemen başlayın ›
PDA ve CVE için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
PlayDapp (PDA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
PlayDapp Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.00323
- 7 Günlük Değişim: -8.23%
- 30 Günlük Trend: -32.13%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PDA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, CVE para birimine dönüştürseniz bile, PDA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PDA Fiyatı] [PDA / USD]
Cape Verdean Escudo (CVE) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (CVE/USD): 0.010533804881215603
- 7 Günlük Değişim: -0.72%
- 30 Günlük Trend: -0.72%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir CVE para birimi, aynı tutarda PDA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir CVE para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan CVE ile güvenli bir şekilde PDA satın alın.
PDA ile CVE Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
PlayDapp (PDA) ile Cape Verdean Escudo (CVE) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PDA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PDA varlığının CVE karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve CVE arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. CVE Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler CVE varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle CVE zayıfladığında, yatırımcılar PDA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
PlayDapp gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PDA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da CVE para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen PDA Kriptosunu CVE Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PDA / CVE dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl PDA / CVE Dönüşümü Yapılır?
PDA Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PDA kriptosundan CVE para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PDA / CVE Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PDA / CVE kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PDA ve CVE hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
PDA varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl PDA satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
PDA / CVE dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PDA ile CVE arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PDA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak CVE birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PDA ile CVE arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PDA ile CVE arasındaki kur, PlayDapp ve Cape Verdean Escudo varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PDA / CVE kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PDA ile CVE arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PDA ile CVE arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PDA kriptosunu CVE para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PDA kriptosundan CVE para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PDA kriptosunun CVE para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PDA varlığının CVE karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PDA ile CVE arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, CVE para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PDA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PDA ile CVE arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
PlayDapp halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PDA ile CVE arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PDA ile CVE kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PDA ile CVE arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PDA ile CVE arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya PlayDapp fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PDA ile CVE arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak CVE piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PDA / CVE için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
PlayDapp ve Cape Verdean Escudo arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
PlayDapp ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PDA kriptosunu CVE para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, CVE para birimini eşit değerdeki PDA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PDA / CVE dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PDA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PDA / CVE, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PDA ile CVE arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak CVE para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PDA / CVE arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de PlayDapp Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve PlayDapp satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen PlayDapp satın alın.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.