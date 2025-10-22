Port3 Network / Vietnamese Dong Dönüşüm Tablosu
PORT3 / VND Dönüşüm Tablosu
- 1 PORT31,037.28 VND
- 2 PORT32,074.55 VND
- 3 PORT33,111.83 VND
- 4 PORT34,149.10 VND
- 5 PORT35,186.38 VND
- 6 PORT36,223.65 VND
- 7 PORT37,260.93 VND
- 8 PORT38,298.20 VND
- 9 PORT39,335.48 VND
- 10 PORT310,372.75 VND
- 50 PORT351,863.77 VND
- 100 PORT3103,727.54 VND
- 1,000 PORT31,037,275.38 VND
- 5,000 PORT35,186,376.91 VND
- 10,000 PORT310,372,753.82 VND
Yukarıdaki tablo, 1 PORT3 ile 10.000 PORT3 arasındaki bir aralıkta, Port3 Network ile Vietnamese Dong (PORT3 ile VND) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son VND piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PORT3 tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PORT3 / VND arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
VND / PORT3 Dönüşüm Tablosu
- 1 VND0.0009640 PORT3
- 2 VND0.001928 PORT3
- 3 VND0.002892 PORT3
- 4 VND0.003856 PORT3
- 5 VND0.004820 PORT3
- 6 VND0.005784 PORT3
- 7 VND0.006748 PORT3
- 8 VND0.007712 PORT3
- 9 VND0.008676 PORT3
- 10 VND0.009640 PORT3
- 50 VND0.04820 PORT3
- 100 VND0.09640 PORT3
- 1,000 VND0.9640 PORT3
- 5,000 VND4.820 PORT3
- 10,000 VND9.640 PORT3
Yukarıdaki tablo, 1 VND ile 10.000 VND arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Vietnamese Dong ile Port3 Network (VND ile PORT3) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan VND tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Port3 Network alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Port3 Network (PORT3), şu anda ₫ 1,037.28 VND seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 15.54% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₫4.93B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₫519.80B VND şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Port3 Network Fiyatı sayfamıza göz atın.
13.16T VND
Dolaşım Arzı
4.93B
24 Saatlik İşlem Hacmi
519.80B VND
Piyasa Değeri
15.54%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₫ 0.04277
24 sa Yüksek
₫ 0.03232
24 sa Düşük
Yukarıdaki PORT3 / VND trend grafiği, Port3 Network kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve VND biriminden Port3 Network değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Port3 Network fiyatını kontrol edin.
PORT3 / VND Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PORT3 = 1,037.28 VND | 1 VND = 0.0009640 PORT3
Bugün, 1 PORT3 / VND dönüşüm oranı 1,037.28 VND kurundadır.
5 PORT3 satın almak için 5,186.38 VND gereklidir ve 10 PORT3 değeri 10,372.75 VND olarak hesaplanır.
1 VND, 0.0009640 PORT3 varlığına dönüştürülebilir.
50 VND, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.04820 PORT3 varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PORT3 / VND karşısındaki dönüşüm oranı +47.90% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 15.54% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1,126.2825106727587 VND, en düşük seviye ise 851.0977494726108 VND olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PORT3 değeri 1,019.6319572889693 VND idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +1.72% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PORT3, 16.590086081922795 VND oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +1.62% oranında bir değişime yol açtı.
Port3 Network (PORT3) Hakkında Her Şey
Port3 Network (PORT3) Hakkında Her Şey

Artık Port3 Network (PORT3) fiyatını hesapladığınıza göre, Port3 Network hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PORT3 geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin.
PORT3 / VND Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Port3 Network (PORT3), 851.0977494726108 VND ile 1,126.2825106727587 VND arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 674.6635006648604 VND ile 1,126.2825106727587 VND arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PORT3 / VND fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₫ 1053.33
|₫ 1053.33
|₫ 2106.67
|₫ 2106.67
|En Düşük
|₫ 790
|₫ 526.66
|₫ 0
|₫ 0
|Ortalama
|₫ 790
|₫ 790
|₫ 1053.33
|₫ 790
|Volatilite
|+30.86%
|+64.09%
|+198.74%
|+198.89%
|Değişim
|+18.30%
|+47.12%
|+1.42%
|+1.50%
2026 ve 2030 Yılları için VND Biriminden Port3 Network Fiyat Tahmini
Port3 Network fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PORT3 / VND tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PORT3 Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Port3 Network mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₫1,089.14 VND seviyesine ulaşabilir.
2030 için PORT3 Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PORT3 aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₫1,323.86 VND fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Port3 Network Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut PORT3 İşlem Çiftleri
PORT3/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, PORT3 Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Port3 Network varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan PORT3 varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
PORT3USDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden PORT3 Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Port3 Network Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Port3 Network Satın Almayı Öğrenin
Port3 Network Satın Almayı Öğrenin

Portföyünüze Port3 Network eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
PORT3 ve VND için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Port3 Network (PORT3) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Port3 Network Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.03939
- 7 Günlük Değişim: +47.90%
- 30 Günlük Trend: +1.72%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PORT3 dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, VND para birimine dönüştürseniz bile, PORT3 kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PORT3 Fiyatı] [PORT3 / USD]
Vietnamese Dong (VND) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (VND/USD): 0.00003796651353506208
- 7 Günlük Değişim: +0.30%
- 30 Günlük Trend: +0.30%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir VND para birimi, aynı tutarda PORT3 almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir VND para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
PORT3 ile VND Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Port3 Network (PORT3) ile Vietnamese Dong (VND) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PORT3 ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PORT3 varlığının VND karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve VND arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. VND Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler VND varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle VND zayıfladığında, yatırımcılar PORT3 gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Port3 Network gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PORT3 varlığına yönelik talep artabilir ve bu da VND para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl PORT3 / VND Dönüşümü Yapılır?
PORT3 Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PORT3 kriptosundan VND para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PORT3 / VND Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PORT3 / VND kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PORT3 ve VND hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
PORT3 / VND dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PORT3 ile VND arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PORT3 varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak VND birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PORT3 ile VND arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PORT3 ile VND arasındaki kur, Port3 Network ve Vietnamese Dong varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PORT3 / VND kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PORT3 ile VND arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PORT3 ile VND arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PORT3 kriptosunu VND para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PORT3 kriptosundan VND para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PORT3 kriptosunun VND para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PORT3 varlığının VND karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PORT3 ile VND arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, VND para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PORT3 sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PORT3 ile VND arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Port3 Network halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PORT3 ile VND arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PORT3 ile VND kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PORT3 ile VND arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PORT3 ile VND arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Port3 Network fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PORT3 ile VND arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak VND piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PORT3 / VND için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Port3 Network ve Vietnamese Dong arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Port3 Network ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PORT3 kriptosunu VND para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, VND para birimini eşit değerdeki PORT3 kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PORT3 / VND dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PORT3 fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PORT3 / VND, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PORT3 ile VND arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak VND para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PORT3 / VND arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
