Smell Token / Paraguayan Guaraní Dönüşüm Tablosu
SML / PYG Dönüşüm Tablosu
- 1 SML1.69 PYG
- 2 SML3.39 PYG
- 3 SML5.08 PYG
- 4 SML6.78 PYG
- 5 SML8.47 PYG
- 6 SML10.16 PYG
- 7 SML11.86 PYG
- 8 SML13.55 PYG
- 9 SML15.25 PYG
- 10 SML16.94 PYG
- 50 SML84.70 PYG
- 100 SML169.39 PYG
- 1,000 SML1,693.93 PYG
- 5,000 SML8,469.66 PYG
- 10,000 SML16,939.32 PYG
Yukarıdaki tablo, 1 SML ile 10.000 SML arasındaki bir aralıkta, Smell Token ile Paraguayan Guaraní (SML ile PYG) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son PYG piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen SML tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel SML / PYG arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
PYG / SML Dönüşüm Tablosu
- 1 PYG0.5903 SML
- 2 PYG1.180 SML
- 3 PYG1.771 SML
- 4 PYG2.361 SML
- 5 PYG2.951 SML
- 6 PYG3.542 SML
- 7 PYG4.132 SML
- 8 PYG4.722 SML
- 9 PYG5.313 SML
- 10 PYG5.903 SML
- 50 PYG29.51 SML
- 100 PYG59.034 SML
- 1,000 PYG590.3 SML
- 5,000 PYG2,951 SML
- 10,000 PYG5,903 SML
Yukarıdaki tablo, 1 PYG ile 10.000 PYG arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Paraguayan Guaraní ile Smell Token (PYG ile SML) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan PYG tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Smell Token alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Smell Token (SML), şu anda ₲ 1.69 PYG seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.67% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₲517.81M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₲0.00 PYG şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Smell Token Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 PYG
Dolaşım Arzı
517.81M
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 PYG
Piyasa Değeri
0.67%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₲ 0.0002449
24 sa Yüksek
₲ 0.0002378
24 sa Düşük
Yukarıdaki SML / PYG trend grafiği, Smell Token kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve PYG biriminden Smell Token değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Smell Token fiyatını kontrol edin.
SML / PYG Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 SML = 1.69 PYG | 1 PYG = 0.5903 SML
Bugün, 1 SML / PYG dönüşüm oranı 1.69 PYG kurundadır.
5 SML satın almak için 8.47 PYG gereklidir ve 10 SML değeri 16.94 PYG olarak hesaplanır.
1 PYG, 0.5903 SML varlığına dönüştürülebilir.
50 PYG, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 29.51 SML varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 SML / PYG karşısındaki dönüşüm oranı -5.10% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.67% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.7263582910421578 PYG, en düşük seviye ise 1.6763087040009195 PYG olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 SML değeri 1.5036023825205893 PYG idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +12.65% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde SML, 0.12900104828938952 PYG oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +8.24% oranında bir değişime yol açtı.
Smell Token (SML) Hakkında Her Şey
Artık Smell Token (SML) fiyatını hesapladığınıza göre, Smell Token hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. SML geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Smell Token nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
SML / PYG Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Smell Token (SML), 1.6763087040009195 PYG ile 1.7263582910421578 PYG arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1.5607012071732698 PYG ile 1.8137688374240395 PYG arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı SML / PYG fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|En Düşük
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|Ortalama
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|Volatilite
|+2.92%
|+14.18%
|+32.63%
|+31.59%
|Değişim
|-1.23%
|-5.09%
|+12.66%
|+7.37%
2026 ve 2030 Yılları için PYG Biriminden Smell Token Fiyat Tahmini
Smell Token fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel SML / PYG tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için SML Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Smell Token mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₲1.78 PYG seviyesine ulaşabilir.
2030 için SML Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, SML aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₲2.16 PYG fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Smell Token Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut SML İşlem Çiftleri
SML/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, SML Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Smell Token varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan SML varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden SML Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Smell Token Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Smell Token Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Smell Token eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Smell Token satın alınır › veya Hemen başlayın ›
SML ve PYG için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Smell Token (SML) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Smell Token Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0002403
- 7 Günlük Değişim: -5.10%
- 30 Günlük Trend: +12.65%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
SML dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, PYG para birimine dönüştürseniz bile, SML kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[SML Fiyatı] [SML / USD]
Paraguayan Guaraní (PYG) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (PYG/USD): 0.00014178558382500078
- 7 Günlük Değişim: +1.14%
- 30 Günlük Trend: +1.14%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir PYG para birimi, aynı tutarda SML almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir PYG para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan PYG ile güvenli bir şekilde SML satın alın.
SML ile PYG Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Smell Token (SML) ile Paraguayan Guaraní (PYG) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. SML ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve SML varlığının PYG karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve PYG arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. PYG Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler PYG varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle PYG zayıfladığında, yatırımcılar SML gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Smell Token gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda SML varlığına yönelik talep artabilir ve bu da PYG para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen SML Kriptosunu PYG Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı SML / PYG dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl SML / PYG Dönüşümü Yapılır?
SML Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak SML kriptosundan PYG para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı SML / PYG Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel SML / PYG kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. SML ve PYG hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
SML varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl SML satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
SML / PYG dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
SML ile PYG arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, SML varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak PYG birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
SML ile PYG arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
SML ile PYG arasındaki kur, Smell Token ve Paraguayan Guaraní varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen SML / PYG kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
SML ile PYG arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
SML ile PYG arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda SML kriptosunu PYG para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
SML kriptosundan PYG para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
SML kriptosunun PYG para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle SML varlığının PYG karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, SML ile PYG arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, PYG para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve SML sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
SML ile PYG arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Smell Token halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da SML ile PYG arasındaki kuru doğrudan etkiler.
SML ile PYG kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
SML ile PYG arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki SML ile PYG arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Smell Token fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
SML ile PYG arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak PYG piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
SML / PYG için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Smell Token ve Paraguayan Guaraní arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Smell Token ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
SML kriptosunu PYG para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, PYG para birimini eşit değerdeki SML kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
SML / PYG dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, SML fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, SML / PYG, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında SML ile PYG arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak PYG para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, SML / PYG arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Smell Token / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan PYG İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Smell Token Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Smell Token satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Smell Token satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.