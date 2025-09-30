Storm Trade / Argentine Peso Dönüşüm Tablosu
STORM / ARS Dönüşüm Tablosu
- 1 STORM20.32 ARS
- 2 STORM40.64 ARS
- 3 STORM60.96 ARS
- 4 STORM81.28 ARS
- 5 STORM101.60 ARS
- 6 STORM121.91 ARS
- 7 STORM142.23 ARS
- 8 STORM162.55 ARS
- 9 STORM182.87 ARS
- 10 STORM203.19 ARS
- 50 STORM1,015.96 ARS
- 100 STORM2,031.91 ARS
- 1,000 STORM20,319.14 ARS
- 5,000 STORM101,595.72 ARS
- 10,000 STORM203,191.45 ARS
Yukarıdaki tablo, 1 STORM ile 10.000 STORM arasındaki bir aralıkta, Storm Trade ile Argentine Peso (STORM ile ARS) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ARS piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen STORM tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel STORM / ARS arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ARS / STORM Dönüşüm Tablosu
- 1 ARS0.04921 STORM
- 2 ARS0.09842 STORM
- 3 ARS0.1476 STORM
- 4 ARS0.1968 STORM
- 5 ARS0.2460 STORM
- 6 ARS0.2952 STORM
- 7 ARS0.3445 STORM
- 8 ARS0.3937 STORM
- 9 ARS0.4429 STORM
- 10 ARS0.4921 STORM
- 50 ARS2.460 STORM
- 100 ARS4.921 STORM
- 1,000 ARS49.21 STORM
- 5,000 ARS246.07 STORM
- 10,000 ARS492.1 STORM
Yukarıdaki tablo, 1 ARS ile 10.000 ARS arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Argentine Peso ile Storm Trade (ARS ile STORM) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ARS tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Storm Trade alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Storm Trade (STORM), şu anda $ 20.32 ARS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.73% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $35.39M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $5.25B ARS şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Storm Trade Fiyatı sayfamıza göz atın.
368.99B ARS
Dolaşım Arzı
35.39M
24 Saatlik İşlem Hacmi
5.25B ARS
Piyasa Değeri
-2.73%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 0.01515
24 sa Yüksek
$ 0.01382
24 sa Düşük
Yukarıdaki STORM / ARS trend grafiği, Storm Trade kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve ARS biriminden Storm Trade değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Storm Trade fiyatını kontrol edin.
STORM / ARS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 STORM = 20.32 ARS | 1 ARS = 0.04921 STORM
Bugün, 1 STORM / ARS dönüşüm oranı 20.32 ARS kurundadır.
5 STORM satın almak için 101.60 ARS gereklidir ve 10 STORM değeri 203.19 ARS olarak hesaplanır.
1 ARS, 0.04921 STORM varlığına dönüştürülebilir.
50 ARS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 2.460 STORM varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 STORM / ARS karşısındaki dönüşüm oranı -12.55% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.73% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 21.6480340293227 ARS, en düşük seviye ise 19.7475795567815 ARS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 STORM değeri 18.775918623452164 ARS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +8.21% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde STORM, -2.0004783921486324 ARS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -8.97% oranında bir değişime yol açtı.
Storm Trade (STORM) Hakkında Her Şey
Storm Trade (STORM) Hakkında Her Şey

Artık Storm Trade (STORM) fiyatını hesapladığınıza göre, Storm Trade hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. STORM geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin.
STORM / ARS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Storm Trade (STORM), 19.7475795567815 ARS ile 21.6480340293227 ARS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 19.7475795567815 ARS ile 24.24865593911592 ARS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı STORM / ARS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 14.28
|$ 14.28
|$ 14.28
|$ 14.28
|En Düşük
|$ 14.28
|$ 14.28
|$ 14.28
|$ 14.28
|Ortalama
|$ 14.28
|$ 14.28
|$ 14.28
|$ 14.28
|Volatilite
|+8.79%
|+19.37%
|+39.04%
|+38.54%
|Değişim
|-6.01%
|-12.54%
|+8.22%
|-8.96%
2026 ve 2030 Yılları için ARS Biriminden Storm Trade Fiyat Tahmini
Storm Trade fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel STORM / ARS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için STORM Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Storm Trade mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $21.34 ARS seviyesine ulaşabilir.
2030 için STORM Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, STORM aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $25.93 ARS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Storm Trade Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Storm Trade Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Storm Trade eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Storm Trade satın alınır › veya Hemen başlayın ›
STORM ve ARS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Storm Trade (STORM) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Storm Trade Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01422
- 7 Günlük Değişim: -12.55%
- 30 Günlük Trend: +8.21%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
STORM dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ARS para birimine dönüştürseniz bile, STORM kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[STORM Fiyatı] [STORM / USD]
Argentine Peso (ARS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ARS/USD): 0.0006994199450211719
- 7 Günlük Değişim: -0.97%
- 30 Günlük Trend: -0.97%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ARS para birimi, aynı tutarda STORM almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ARS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
STORM ile ARS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Storm Trade (STORM) ile Argentine Peso (ARS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. STORM ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve STORM varlığının ARS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ARS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ARS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ARS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ARS zayıfladığında, yatırımcılar STORM gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Storm Trade gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda STORM varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ARS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen STORM Kriptosunu ARS Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı STORM / ARS dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl STORM / ARS Dönüşümü Yapılır?
STORM Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak STORM kriptosundan ARS para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı STORM / ARS Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel STORM / ARS kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. STORM ve ARS hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
STORM varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl STORM satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
STORM / ARS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
STORM ile ARS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, STORM varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ARS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
STORM ile ARS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
STORM ile ARS arasındaki kur, Storm Trade ve Argentine Peso varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen STORM / ARS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
STORM ile ARS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
STORM ile ARS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda STORM kriptosunu ARS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
STORM kriptosundan ARS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
STORM kriptosunun ARS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle STORM varlığının ARS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, STORM ile ARS arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ARS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve STORM sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
STORM ile ARS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Storm Trade halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da STORM ile ARS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
STORM ile ARS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
STORM ile ARS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki STORM ile ARS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Storm Trade fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
STORM ile ARS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ARS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
STORM / ARS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Storm Trade ve Argentine Peso arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Storm Trade ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
STORM kriptosunu ARS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ARS para birimini eşit değerdeki STORM kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
STORM / ARS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, STORM fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, STORM / ARS, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında STORM ile ARS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ARS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, STORM / ARS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.