TIA / Euro Dönüşüm Tablosu
TIA / EUR Dönüşüm Tablosu
- 1 TIA0.78 EUR
- 2 TIA1.57 EUR
- 3 TIA2.35 EUR
- 4 TIA3.13 EUR
- 5 TIA3.91 EUR
- 6 TIA4.70 EUR
- 7 TIA5.48 EUR
- 8 TIA6.26 EUR
- 9 TIA7.04 EUR
- 10 TIA7.83 EUR
- 50 TIA39.14 EUR
- 100 TIA78.28 EUR
- 1,000 TIA782.77 EUR
- 5,000 TIA3,913.87 EUR
- 10,000 TIA7,827.74 EUR
Yukarıdaki tablo, 1 TIA ile 10.000 TIA arasındaki bir aralıkta, TIA ile Euro (TIA ile EUR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son EUR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen TIA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel TIA / EUR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
EUR / TIA Dönüşüm Tablosu
- 1 EUR1.277 TIA
- 2 EUR2.555 TIA
- 3 EUR3.832 TIA
- 4 EUR5.110 TIA
- 5 EUR6.387 TIA
- 6 EUR7.665 TIA
- 7 EUR8.942 TIA
- 8 EUR10.22 TIA
- 9 EUR11.49 TIA
- 10 EUR12.77 TIA
- 50 EUR63.87 TIA
- 100 EUR127.7 TIA
- 1,000 EUR1,277 TIA
- 5,000 EUR6,387 TIA
- 10,000 EUR12,775 TIA
Yukarıdaki tablo, 1 EUR ile 10.000 EUR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Euro ile TIA (EUR ile TIA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan EUR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar TIA alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
TIA (TIA), şu anda € 0.78 EUR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.65% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi €1.67M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri €651.44M EUR şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel TIA Fiyatı sayfamıza göz atın.
718.32M EUR
Dolaşım Arzı
1.67M
24 Saatlik İşlem Hacmi
651.44M EUR
Piyasa Değeri
-1.65%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
€ 0.9393
24 sa Yüksek
€ 0.8875
24 sa Düşük
Yukarıdaki TIA / EUR trend grafiği, TIA kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve EUR biriminden TIA değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut TIA fiyatını kontrol edin.
TIA / EUR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 TIA = 0.78 EUR | 1 EUR = 1.277 TIA
Bugün, 1 TIA / EUR dönüşüm oranı 0.78 EUR kurundadır.
5 TIA satın almak için 3.91 EUR gereklidir ve 10 TIA değeri 7.83 EUR olarak hesaplanır.
1 EUR, 1.277 TIA varlığına dönüştürülebilir.
50 EUR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 63.87 TIA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 TIA / EUR karşısındaki dönüşüm oranı -10.94% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.65% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.8100253950724725 EUR, en düşük seviye ise 0.7653545599135732 EUR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 TIA değeri 1.2778618443717553 EUR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -38.77% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde TIA, -0.6209935984155088 EUR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -44.26% oranında bir değişime yol açtı.
TIA (TIA) Hakkında Her Şey
Artık TIA (TIA) fiyatını hesapladığınıza göre, TIA hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. TIA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), TIA nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
TIA / EUR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, TIA (TIA), 0.7653545599135732 EUR ile 0.8100253950724725 EUR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.7579381664315938 EUR ile 0.9404159409416919 EUR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı TIA / EUR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|€ 0.8
|€ 0.93
|€ 1.35
|€ 1.75
|En Düşük
|€ 0.75
|€ 0.75
|€ 0.19
|€ 0.19
|Ortalama
|€ 0.78
|€ 0.86
|€ 0.99
|€ 1.29
|Volatilite
|+5.58%
|+20.78%
|+90.55%
|+111.74%
|Değişim
|-2.22%
|-10.94%
|-38.76%
|-43.98%
2026 ve 2030 Yılları için EUR Biriminden TIA Fiyat Tahmini
TIA fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel TIA / EUR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için TIA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, TIA mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık €0.82 EUR seviyesine ulaşabilir.
2030 için TIA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, TIA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık €1.00 EUR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını TIA Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut TIA İşlem Çiftleri
TIA/USDT
|Al-Sat
TIA/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, TIA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, TIA varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan TIA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
TIAUSDTSürekli
|Al-Sat
TIAUSDCSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden TIA Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir TIA Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
TIA ve EUR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
TIA (TIA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
TIA Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.9077
- 7 Günlük Değişim: -10.94%
- 30 Günlük Trend: -38.77%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
TIA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, EUR para birimine dönüştürseniz bile, TIA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[TIA Fiyatı] [TIA / USD]
Euro (EUR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (EUR/USD): 1.1599528595157893
- 7 Günlük Değişim: -1.27%
- 30 Günlük Trend: -1.27%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir EUR para birimi, aynı tutarda TIA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir EUR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
TIA ile EUR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
TIA (TIA) ile Euro (EUR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. TIA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve TIA varlığının EUR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve EUR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. EUR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler EUR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle EUR zayıfladığında, yatırımcılar TIA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
TIA gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda TIA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da EUR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
TIA / EUR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
TIA ile EUR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, TIA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak EUR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
TIA ile EUR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
TIA ile EUR arasındaki kur, TIA ve Euro varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen TIA / EUR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
TIA ile EUR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
TIA ile EUR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda TIA kriptosunu EUR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
TIA kriptosundan EUR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
TIA kriptosunun EUR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle TIA varlığının EUR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, TIA ile EUR arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, EUR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve TIA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
TIA ile EUR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
TIA halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da TIA ile EUR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
TIA ile EUR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
TIA ile EUR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki TIA ile EUR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya TIA fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
TIA ile EUR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak EUR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
TIA / EUR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
TIA ve Euro arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
TIA ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
TIA kriptosunu EUR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, EUR para birimini eşit değerdeki TIA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
TIA / EUR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, TIA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, TIA / EUR, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında TIA ile EUR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak EUR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, TIA / EUR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.