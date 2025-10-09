StablR USD / Uzbekistani Som Dönüşüm Tablosu
USDR / UZS Dönüşüm Tablosu
- 1 USDR11,993.33 UZS
- 2 USDR23,986.65 UZS
- 3 USDR35,979.98 UZS
- 4 USDR47,973.31 UZS
- 5 USDR59,966.63 UZS
- 6 USDR71,959.96 UZS
- 7 USDR83,953.29 UZS
- 8 USDR95,946.61 UZS
- 9 USDR107,939.94 UZS
- 10 USDR119,933.26 UZS
- 50 USDR599,666.32 UZS
- 100 USDR1,199,332.65 UZS
- 1,000 USDR11,993,326.49 UZS
- 5,000 USDR59,966,632.43 UZS
- 10,000 USDR119,933,264.87 UZS
Yukarıdaki tablo, 1 USDR ile 10.000 USDR arasındaki bir aralıkta, StablR USD ile Uzbekistani Som (USDR ile UZS) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son UZS piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen USDR tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel USDR / UZS arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
UZS / USDR Dönüşüm Tablosu
- 1 UZS0.0{4}8337 USDR
- 2 UZS0.0001667 USDR
- 3 UZS0.0002501 USDR
- 4 UZS0.0003335 USDR
- 5 UZS0.0004168 USDR
- 6 UZS0.0005002 USDR
- 7 UZS0.0005836 USDR
- 8 UZS0.0006670 USDR
- 9 UZS0.0007504 USDR
- 10 UZS0.0008337 USDR
- 50 UZS0.004168 USDR
- 100 UZS0.008337 USDR
- 1,000 UZS0.08337 USDR
- 5,000 UZS0.4168 USDR
- 10,000 UZS0.8337 USDR
Yukarıdaki tablo, 1 UZS ile 10.000 UZS arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Uzbekistani Som ile StablR USD (UZS ile USDR) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan UZS tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar StablR USD alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
StablR USD (USDR), şu anda so'm 11,993.33 UZS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.00% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi so'm60.56K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri so'm86.41B UZS şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel StablR USD Fiyatı sayfamıza göz atın.
86.58B UZS
Dolaşım Arzı
60.56K
24 Saatlik İşlem Hacmi
86.41B UZS
Piyasa Değeri
0.00%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
so'm 0.998
24 sa Yüksek
so'm 0.998
24 sa Düşük
Yukarıdaki USDR / UZS trend grafiği, StablR USD kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve UZS biriminden StablR USD değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut StablR USD fiyatını kontrol edin.
USDR / UZS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 USDR = 11,993.33 UZS | 1 UZS = 0.0{4}8337 USDR
Bugün, 1 USDR / UZS dönüşüm oranı 11,993.33 UZS kurundadır.
5 USDR satın almak için 59,966.63 UZS gereklidir ve 10 USDR değeri 119,933.26 UZS olarak hesaplanır.
1 UZS, 0.0{4}8337 USDR varlığına dönüştürülebilir.
50 UZS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.004168 USDR varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 USDR / UZS karşısındaki dönüşüm oranı -0.30% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.00% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 11,993.326486504104 UZS, en düşük seviye ise 11,993.326486504104 UZS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 USDR değeri 12,005.343847713026 UZS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -0.11% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde USDR, 1,177.701398474351 UZS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +10.88% oranında bir değişime yol açtı.
StablR USD (USDR) Hakkında Her Şey
Artık StablR USD (USDR) fiyatını hesapladığınıza göre, StablR USD hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. USDR geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), StablR USD nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
USDR / UZS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, StablR USD (USDR), 11,993.326486504104 UZS ile 11,993.326486504104 UZS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 11,993.326486504104 UZS ile 12,041.395931339792 UZS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı USDR / UZS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|so'm 11897.18
|so'm 12017.36
|so'm 12017.36
|so'm 15622.56
|En Düşük
|so'm 11897.18
|so'm 11897.18
|so'm 11777.01
|so'm 10815.62
|Ortalama
|so'm 11897.18
|so'm 11897.18
|so'm 11897.18
|so'm 11897.18
|Volatilite
|0.00%
|+0.40%
|+2.30%
|+44.44%
|Değişim
|0.00%
|-0.29%
|-0.10%
|+10.89%
2026 ve 2030 Yılları için UZS Biriminden StablR USD Fiyat Tahmini
StablR USD fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel USDR / UZS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için USDR Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, StablR USD mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık so'm12,592.99 UZS seviyesine ulaşabilir.
2030 için USDR Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, USDR aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık so'm15,306.86 UZS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını StablR USD Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
USDR ve UZS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
StablR USD (USDR) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
StablR USD Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.998
- 7 Günlük Değişim: -0.30%
- 30 Günlük Trend: -0.11%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
USDR dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, UZS para birimine dönüştürseniz bile, USDR kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[USDR Fiyatı] [USDR / USD]
Uzbekistani Som (UZS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (UZS/USD): 0.00008319380898242329
- 7 Günlük Değişim: +2.95%
- 30 Günlük Trend: +2.95%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir UZS para birimi, aynı tutarda USDR almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir UZS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan UZS ile güvenli bir şekilde USDR satın alın.
USDR ile UZS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
StablR USD (USDR) ile Uzbekistani Som (UZS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. USDR ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve USDR varlığının UZS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve UZS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. UZS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler UZS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle UZS zayıfladığında, yatırımcılar USDR gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
StablR USD gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda USDR varlığına yönelik talep artabilir ve bu da UZS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen USDR Kriptosunu UZS Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı USDR / UZS dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl USDR / UZS Dönüşümü Yapılır?
USDR Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak USDR kriptosundan UZS para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı USDR / UZS Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel USDR / UZS kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. USDR ve UZS hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
USDR varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl USDR satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
USDR / UZS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
USDR ile UZS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, USDR varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak UZS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
USDR ile UZS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
USDR ile UZS arasındaki kur, StablR USD ve Uzbekistani Som varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen USDR / UZS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
USDR ile UZS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
USDR ile UZS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda USDR kriptosunu UZS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
USDR kriptosundan UZS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
USDR kriptosunun UZS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle USDR varlığının UZS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, USDR ile UZS arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, UZS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve USDR sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
USDR ile UZS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
StablR USD halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da USDR ile UZS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
USDR ile UZS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
USDR ile UZS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki USDR ile UZS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya StablR USD fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
USDR ile UZS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak UZS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
USDR / UZS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
StablR USD ve Uzbekistani Som arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
StablR USD ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
USDR kriptosunu UZS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, UZS para birimini eşit değerdeki USDR kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
USDR / UZS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, USDR fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, USDR / UZS, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında USDR ile UZS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak UZS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, USDR / UZS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de StablR USD Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve StablR USD satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen StablR USD satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.