BSF

BoostFi memungkinkan pengembang aplikasi Telegram untuk memonetisasi dengan mengintegrasikan iklan, sementara pengguna dapat melakukan staking $BSF untuk mendapatkan pendapatan bersama. Ini adalah rangkaian utilitas multi-rantai yang menawarkan kartu debit virtual, hadiah loyalitas, pembayaran kripto dalam aplikasi, dan banyak lagi.

NamaBSF

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.100,000,000,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

