MOLE

Proyek ini merupakan permainan mini berbasis Telegram yang disebut Mole, yang ditujukan bagi pengguna Telegram global dan gamer kasual yang menyukai pengalaman ketuk untuk memperoleh yang sederhana, cepat, dan bermanfaat.

NamaMOLE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai10 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarProyek ini merupakan permainan mini berbasis Telegram yang disebut Mole, yang ditujukan bagi pengguna Telegram global dan gamer kasual yang menyukai pengalaman ketuk untuk memperoleh yang sederhana, cepat, dan bermanfaat.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.