Berapa Banyak Koin Ethereum yang Ada? Panduan Lengkap Pasokan ETH

Ethereum merupakan cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor bertanya-tanya berapa tepatnya jumlah koin Ethereum yang ada saat ini.

Berbeda dengan pasokan tetap Bitcoin sebesar 21 juta koin, Ethereum beroperasi dengan model pasokan dinamis yang terus berkembang.

Artikel ini menjelaskan pasokan beredar Ethereum saat ini, mengapa tidak memiliki batas maksimum, dan bagaimana mekanisme penerbitan dan pembakaran jaringan mempengaruhi jumlah total ETH yang ada.

Memahami dinamika pasokan ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin berinvestasi atau menggunakan Ethereum.





Poin-Poin Penting

Sekitar 120,4 juta ETH saat ini beredar tanpa batas pasokan maksimum.

Pasokan Ethereum berubah setiap hari melalui hadiah penerbitan validator dan mekanisme pembakaran EIP-1559.

Penerbitan pasca-Merge turun signifikan dari era Proof-of-Work, mengurangi inflasi secara substansial.

Lebih dari 55 juta ETH terkunci dalam kontrak staking, mewakili hampir setengah dari total pasokan.

Aktivitas jaringan menentukan apakah Ethereum cenderung deflasi atau inflasi ringan pada waktu tertentu.

Memahami dinamika pasokan membantu investor mengevaluasi proposisi nilai jangka panjang Ethereum.





Per Desember 2024, sekitar 120,4 juta koin ETH beredar.

Angka ini mewakili total pasokan Ethereum yang tersedia untuk diperdagangkan, di-staking, dan digunakan di seluruh jaringan.

Jaringan Ethereum diluncurkan pada Juli 2015 dengan 72 juta ETH yang dibuat saat genesis, yang mencakup 60 juta yang dijual selama penjualan massal awal dan 12 juta yang dialokasikan kepada kontributor awal dan Ethereum Foundation.

Sejak diluncurkan, pasokan telah tumbuh melalui hadiah blok yang dibayarkan kepada validator jaringan, meskipun tingkat penerbitan baru telah menurun secara signifikan dari waktu ke waktu.

Pasokan beredar saat ini mencerminkan tahun-tahun hadiah penambangan di bawah Proof-of-Work dan, baru-baru ini, hadiah staking di bawah Proof-of-Stake setelah The Merge pada September 2022.

Tidak seperti cryptocurrency dengan pasokan maksimum tetap, total pasokan Ethereum terus berubah setiap hari berdasarkan aktivitas jaringan dan mekanisme protokol.





Ethereum beroperasi secara fundamental berbeda dari Bitcoin dalam hal ekonomi pasokan.

Sementara Bitcoin memiliki batas keras 21 juta koin, Ethereum tidak memiliki pasokan maksimum yang telah ditentukan sebelumnya, yang berarti secara teoritis ETH tak terbatas dapat ada.

Pilihan desain ini berasal dari tujuan Ethereum sebagai platform blockchain tujuan umum daripada hanya sebagai penyimpan nilai.

Jaringan membutuhkan penerbitan ETH baru yang berkelanjutan untuk memberi insentif kepada validator yang mengamankan jaringan dan memproses transaksi melalui mekanisme konsensus Proof-of-Stake.

Tanpa hadiah yang berkelanjutan, partisipasi validator dapat menurun, berpotensi membahayakan keamanan jaringan.

Namun, pasokan tak terbatas tidak berarti inflasi tak terbatas.

Ethereum mengimplementasikan EIP-1559 pada Agustus 2021, memperkenalkan mekanisme pembakaran yang secara permanen menghapus ETH dari sirkulasi dengan setiap transaksi.

Ini menciptakan keseimbangan di mana penggunaan jaringan dapat membuat Ethereum deflasi, yang berarti lebih banyak ETH dibakar daripada dibuat selama periode aktivitas tinggi.









Jaringan Ethereum menerbitkan ETH baru setiap hari kepada validator yang melakukan staking koin mereka untuk mengamankan jaringan, dengan tingkat penerbitan berkurang secara signifikan setelah The Merge.

Ini merupakan penurunan dramatis dari era pra-Merge ketika penambang menerima sekitar 13.000 ETH setiap hari di bawah Proof-of-Work, dengan penerbitan pasca-Merge secara signifikan lebih rendah.

Hadiah validator disesuaikan berdasarkan jumlah total ETH yang di-staking di jaringan, menciptakan mekanisme pasokan semi-elastis.

Ketika lebih banyak validator berpartisipasi dengan melakukan staking persyaratan minimum 32 ETH mereka, penerbitan meningkat sedikit untuk mempertahankan insentif keamanan.

Sebaliknya, partisipasi staking yang lebih rendah memicu hadiah individu yang lebih tinggi untuk menarik lebih banyak validator.

Setiap transaksi di Ethereum membakar biaya dasar, secara permanen menghapus ETH dari sirkulasi.

Berdasarkan tren aktivitas jaringan sejak The Merge, proyeksi menunjukkan sekitar 830.000 ETH dapat dibakar setiap tahun di bawah pola penggunaan yang serupa.

Tingkat pembakaran menyesuaikan secara eksponensial dengan kemacetan jaringan—ketika lebih banyak pengguna bersaing untuk ruang transaksi, biaya meningkat dengan cepat dan lebih banyak ETH dihancurkan.

Mekanisme ini menciptakan tekanan pasokan dinamis di mana periode aktivitas tinggi dapat membuat Ethereum deflasi, sementara periode tenang memungkinkan inflasi ringan.

Hubungan antara penerbitan dan pembakaran menentukan apakah total pasokan berkembang atau menyusut pada hari tertentu.

Sejak The Merge pada September 2022, pasokan Ethereum telah berfluktuasi antara deflasi ringan dan inflasi sedang.

Proyeksi saat ini menunjukkan sekitar 809.000 ETH akan diterbitkan selama tahun depan sementara 830.000 ETH dibakar, menghasilkan pengurangan bersih sebesar 21.000 ETH.

Ini membuat tingkat inflasi tahunan Ethereum berkisar dari sedikit deflasi hingga inflasi ringan, jauh lebih rendah dari tingkat inflasi 4% yang dialami di bawah Proof-of-Work.

Kombinasi penerbitan yang berkurang dan mekanisme pembakaran sering disebut "triple halving" karena dampak signifikannya terhadap dinamika pasokan.





Lebih dari 55 juta ETH berada dalam kontrak staking (seperti yang dilaporkan dalam data jaringan terkini), mewakili sekitar 46% dari total pasokan beredar yang terkunci untuk mengamankan jaringan.

Partisipasi staking substansial ini secara langsung mempengaruhi pasokan likuid yang tersedia untuk diperdagangkan dan mengurangi tekanan jual.

Jaringan Ethereum beroperasi melalui ribuan node validator yang didistribusikan secara global, masing-masing memerlukan staking minimum 32 ETH untuk berpartisipasi.

Validator ini memproses transaksi, mengusulkan blok baru, dan mempertahankan keamanan jaringan sebagai imbalan untuk hadiah ETH.

Jumlah pemegang Ethereum terus bertambah, dengan jutaan alamat dompet unik yang memegang ETH di exchange terpusat seperti MEXC dan dompet terdesentralisasi.

Distribusi geografis node mencakup setiap benua, memastikan desentralisasi dan ketahanan terhadap kegagalan lokal atau upaya sensor.

Metrik partisipasi jaringan penting karena jumlah validator yang lebih tinggi meningkatkan keamanan, sementara tingkat staking secara langsung mempengaruhi baik tingkat penerbitan maupun persentase pasokan yang secara aktif beredar di pasar.









Berapa banyak koin Ethereum yang ada di dunia?

Sekitar 120,4 juta ETH ada secara global pada akhir 2024.

Berapa total Ethereum yang ada?

Total pasokan Ethereum adalah sekitar 120,4 juta koin, tanpa batas maksimum yang membatasi pertumbuhan masa depan.

Berapa banyak token Ethereum yang ada?

Sementara Ethereum sendiri memiliki 120,4 juta koin, lebih dari 280.000 token ERC-20 yang berbeda telah dibuat di blockchain Ethereum.

Apakah ada pasokan maksimum Ethereum?

Tidak seperti batas 21 juta koin Bitcoin, Ethereum tidak memiliki batas pasokan maksimum yang dibangun ke dalam protokolnya.

Berapa banyak validator Ethereum yang ada?

Jaringan saat ini beroperasi dengan sekitar 8.600 node validator aktif yang mengamankan blockchain.

Bisakah Ethereum kehabisan koin?

Tidak, Ethereum tidak dapat kehabisan koin karena ETH baru terus diterbitkan kepada validator dan tidak ada batas pasokan keras.

Berapa banyak pemegang Ethereum yang ada?

Jutaan alamat dompet unik memegang Ethereum, meskipun jumlah pemegang yang tepat sulit ditentukan karena satu orang dapat mengontrol beberapa dompet.





Model pasokan Ethereum merepresentasikan penyimpangan fundamental dari cryptocurrency dengan batas tetap, dengan sekitar 120 juta ETH saat ini beredar dan tanpa batas maksimum yang telah ditentukan sebelumnya.

Kombinasi inovatif dari penerbitan yang berkurang melalui Proof-of-Stake dan mekanisme pembakaran EIP-1559 menciptakan ekonomi pasokan dinamis yang merespons pola penggunaan aktual.

Apakah Ethereum cenderung ke arah deflasi atau inflasi ringan sepenuhnya tergantung pada tingkat aktivitas jaringan dan partisipasi validator.

Bagi investor dan pengguna, memahami dinamika pasokan ini memberikan konteks penting untuk mengevaluasi proposisi nilai jangka panjang Ethereum sebagai cryptocurrency dan platform untuk aplikasi terdesentralisasi.