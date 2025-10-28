Berapa Banyak XRP yang Ada? Panduan Lengkap Pasokan

Jika Anda bertanya-tanya berapa banyak XRP yang ada, inilah yang perlu Anda ketahui: XRP memiliki total pasokan tetap sebesar 100 miliar token, dengan lebih dari 59 miliar saat ini beredar pada tahun 2025. Memahami struktur pasokan XRP membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, terutama karena cryptocurrency ini bekerja secara berbeda dari Bitcoin atau Ethereum. Panduan ini merinci angka yang tepat, menjelaskan ke mana semua token XRP pergi, dan menunjukkan kepada Anda mengapa model pasokan penting bagi siapa pun yang memegang atau mempertimbangkan untuk membeli XRP.





Poin Utama

XRP memiliki total pasokan tetap sebesar 100 miliar token yang semuanya dibuat saat peluncuran pada tahun 2012, tanpa kemungkinan penambangan atau pembuatan token di masa depan.

Lebih dari 59 miliar XRP saat ini beredar, sementara sekitar 38 miliar tetap terkunci di akun escrow Ripple.

Ripple merilis 1 miliar XRP dari escrow setiap bulan, tetapi sebagian besar token yang tidak digunakan kembali ke kontrak escrow baru, memastikan manajemen pasokan yang dapat diprediksi.

Setiap transaksi XRP membakar biaya kecil (sekitar $0,0002), perlahan mengurangi total pasokan dan membuat XRP secara teknis deflasi seiring waktu.

Tidak seperti model kelangkaan Bitcoin, pasokan XRP yang lebih besar dirancang khusus untuk utilitas pembayaran dunia nyata dan likuiditas transaksi lintas batas.

Anda dapat melacak pasokan XRP secara real-time melalui sumber resmi seperti xrpl.org , CoinMarketCap, CoinGecko, dan laporan transparansi triwulanan Ripple.





Ada tepat 100 miliar token XRP secara total, dan tidak akan pernah ada yang dibuat lagi. Semua XRP telah di-pre-mine ketika XRP Ledger diluncurkan pada tahun 2012, yang berarti seluruh pasokan muncul sekaligus. Tidak seperti Bitcoin, di mana koin baru ditambang dari waktu ke waktu hingga mencapai 21 juta, atau Ethereum dengan pasokan tak terbatasnya, XRP tidak dapat ditambang atau ditingkatkan melebihi 100 miliar.





Pada tahun 2025, lebih dari 59 miliar XRP beredar di seluruh dunia. Pasokan yang beredar berarti token yang saat ini tersedia untuk trading, investasi, dan transaksi di exchange seperti MEXC dan di dompet pengguna. Angka ini berubah sedikit setiap bulan karena Ripple merilis XRP dari akun escrow, meskipun sebagian besar dikunci kembali. Sisa 41 miliar XRP berada di escrow atau kepemilikan langsung Ripple.









Ripple menempatkan sekitar 55 miliar XRP ke dalam kontrak escrow kriptografi pada tahun 2017. Setiap bulan, 1 miliar XRP dibuka secara otomatis, tetapi Ripple biasanya hanya menggunakan sebagian kecil untuk kemitraan dan penjualan institusional. Jumlah yang tidak digunakan langsung kembali ke kontrak escrow baru. Pada akhir 2024, sekitar 38 miliar XRP tetap terkunci dalam kontrak pintar ini, memberikan prediktabilitas kepada pasar.

Selain escrow, Ripple memegang XRP secara langsung untuk tujuan operasional. Perusahaan menjual beberapa XRP secara over-the-counter kepada mitra institusional dan penyedia pembayaran yang menggunakannya untuk transaksi lintas batas. Ripple menerbitkan laporan triwulanan yang menunjukkan dengan tepat berapa banyak yang mereka rilis dan jual, yang membantu trader memahami perubahan pasokan. Transparansi ini penting karena pelepasan besar dapat memengaruhi harga.

Sejumlah kecil XRP menghilang secara permanen dengan setiap transaksi. XRP Ledger mengenakan biaya kecil (sekitar $0,0002) untuk setiap transaksi, dan biaya ini dihancurkan daripada dibayarkan kepada validator. Seiring waktu, ini secara bertahap mengurangi total pasokan, meskipun efeknya tetap minimal. Selain itu, beberapa XRP kemungkinan hilang selamanya di dompet yang terlupakan, tetapi tidak ada cara untuk mengukur ini secara akurat.





XRP Ledger memiliki banyak akun dan dompet aktif di seluruh dunia. Meskipun jumlah pemegang yang tepat berfluktuasi setiap hari, data on-chain menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dalam alamat unik yang memegang XRP. Ini termasuk investor individu, pemain institusional, dan exchange. Sifat kepemilikan XRP yang terdistribusi—tersebar di antara trader ritel, perusahaan pembayaran, dan pemegang jangka panjang—menunjukkan adopsi dunia nyata di luar spekulasi.









Model pasokan XRP berbeda dari cryptocurrency utama lainnya. Bitcoin memiliki batas 21 juta dengan koin baru ditambang hingga sekitar tahun 2140. Ethereum tidak memiliki batas maksimum tetapi menerapkan mekanisme pembakaran untuk mengontrol inflasi. XRP menciptakan semua 100 miliar token saat peluncuran tanpa hadiah penambangan. Ini berarti pasokan XRP hanya berubah melalui pembakaran lambat biaya transaksi dan pelepasan escrow berkala. Pendekatan pre-mine memungkinkan transaksi lebih cepat dan biaya lebih rendah karena jaringan tidak perlu memberi insentif kepada penambang.





Banyak orang khawatir bahwa pasokan 100 miliar token XRP membatasi pertumbuhan harganya dibandingkan dengan batas 21 juta Bitcoin. Namun, total pasokan saja tidak menentukan potensi harga. Kapitalisasi pasar (harga dikalikan dengan pasokan yang beredar) lebih penting daripada harga token individual. XRP dirancang untuk pembayaran dunia nyata di mana volume tinggi dan biaya rendah lebih penting daripada kelangkaan. Bank dan penyedia pembayaran membutuhkan likuiditas yang cukup untuk memindahkan uang secara global, yang disediakan oleh pasokan XRP yang lebih besar. Permintaan kuat dari utilitas aktual dapat mendorong apresiasi harga terlepas dari angka pasokan.









Setiap transaksi XRP secara permanen menghancurkan biaya kecil, biasanya hanya sebagian kecil dari satu XRP. Mekanisme "pembakaran" ini mencegah spam di jaringan karena setiap transaksi memiliki biaya. Tidak seperti beberapa cryptocurrency dengan jadwal pembakaran yang agresif, tingkat pembakaran XRP sangat bertahap. Jaringan telah memproses lebih dari 70 juta ledger sejak 2012, namun hanya persentase kecil dari total pasokan yang telah dihancurkan. Ini membuat XRP secara teknis deflasi dalam jangka waktu yang sangat panjang, meskipun efeknya hampir tidak terlihat dibandingkan dengan pasokan awal 100 miliar.





Anda dapat memverifikasi angka pasokan XRP sendiri menggunakan beberapa sumber yang dapat diandalkan. Situs web resmi XRP Ledger (xrpl.org) menampilkan statistik jaringan real-time termasuk total pasokan dan pasokan yang beredar. CoinMarketCap dan CoinGecko mengagregasi data dari blockchain dan memperbarui angka pasokan secara teratur. Ripple menerbitkan laporan pasar triwulanan yang merinci pelepasan escrow dan penjualan. Untuk analisis yang lebih mendalam, penjelajah blockchain memungkinkan Anda melihat transaksi individual dan saldo dompet. Memeriksa silang beberapa sumber memastikan Anda mendapatkan informasi yang akurat.





Memahami struktur pasokan XRP memberi Anda keunggulan saat membuat keputusan investasi. Jadwal pelepasan escrow yang dapat diprediksi berarti tidak ada kejutan pasokan. Anda dapat melacak laporan triwulanan Ripple untuk melihat dengan tepat berapa banyak token yang memasuki sirkulasi. Pembakaran lambat dari biaya transaksi sedikit mengurangi pasokan seiring waktu. Yang paling penting, ingatlah bahwa nilai XRP berasal dari utilitasnya dalam pembayaran lintas batas dan adopsinya oleh lembaga keuangan. Pantau metrik pasokan dan penggunaan dunia nyata untuk mengukur potensi jangka panjang XRP.









1. Berapa banyak token XRP yang ada?

Ada total 100 miliar token XRP, dengan lebih dari 59 miliar saat ini beredar.





2. Berapa banyak koin XRP di dunia?

XRP memiliki pasokan global tetap sebesar 100 miliar koin yang tidak dapat ditambah.





3. Berapa banyak XRP yang beredar?

Lebih dari 59 miliar XRP beredar, sisanya disimpan di escrow atau oleh Ripple.





4. Berapa banyak pemegang XRP yang ada?

Ada jutaan alamat dompet XRP secara global, meskipun jumlah pemegang unik yang tepat berfluktuasi setiap hari.





5. Apakah akan ada lebih banyak XRP yang dibuat?

Tidak, protokol XRP Ledger mencegah pembuatan token baru apa pun di luar 100 miliar asli.





6. Berapa banyak dompet XRP yang ada?

XRP Ledger memiliki jutaan akun aktif, dengan dompet baru dibuat secara teratur seiring pertumbuhan adopsi.





Jadi, berapa banyak XRP yang ada? Jawabannya sederhana: 100 miliar token total dengan sekitar 59 miliar beredar. Model pasokan pre-mine unik XRP, sistem escrow yang transparan, dan mekanisme pembakaran bertahap menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi bagi investor. Baik Anda trading di MEXC atau holding jangka panjang, memahami dinamika pasokan ini membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Terus lacak data terbaru melalui sumber resmi dan tetap update tentang laporan triwulanan Ripple untuk melihat bagaimana pasokan yang beredar berkembang.