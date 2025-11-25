India telah menjadi salah satu pasar cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pengguna aktif diperkirakan akan melampaui 100 juta pada tahun 2025. Jika Anda ingin tahu cara membeli India telah menjadi salah satu pasar cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pengguna aktif diperkirakan akan melampaui 100 juta pada tahun 2025. Jika Anda ingin tahu cara membeli
Belajar/Ensiklopedia Blockchain/Konsep Populer/Cara Membel...nduan Cepat

Cara Membeli Bitcoin di India untuk Pemula? Panduan Cepat

25 November 2025
0m
INI
INI$0.12838+4.30%
Tordess
TDS$0.005934+3.79%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04538-0.78%
Cardano
ADA$0.3929+1.44%
PlaysOut
PLAY$0.06416+56.48%

India telah menjadi salah satu pasar cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pengguna aktif diperkirakan akan melampaui 100 juta pada tahun 2025. Jika Anda ingin tahu cara membeli Bitcoin di India, panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui.

Anda akan mempelajari tentang status hukum Bitcoin, memahami proses pembelian langkah demi langkah di MEXC, menemukan metode penyimpanan yang aman, dan mendapatkan kejelasan tentang persyaratan investasi minimum. Baik Anda pemula lengkap atau menjelajahi crypto untuk pertama kalinya, panduan praktis ini membuat pembelian Bitcoin menjadi mudah dan dapat diakses.


Poin Penting:

  • Bitcoin sepenuhnya legal untuk dimiliki, dibeli, dan dijual di India setelah putusan Mahkamah Agung pada Maret 2020 yang membatalkan pembatasan perbankan RBI.
  • Investor cryptocurrency India menghadapi pajak 30% atas keuntungan ditambah pungutan 4%, dengan tambahan 1% TDS pada transaksi yang melebihi 50.000 Rs per tahun.
  • Anda dapat mulai membeli Bitcoin di MEXC dengan hanya 100 Rs, karena Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta satoshi.
  • Semua bursa crypto yang terdaftar di India memerlukan verifikasi KYC menggunakan kartu PAN dan kartu Aadhaar Anda untuk mematuhi peraturan. Bursa internasional seperti MEXC menggunakan paspor, SIM, atau kartu identitas nasional untuk verifikasi.
  • Untuk pemula dengan investasi kecil, menyimpan Bitcoin di MEXC aman, tetapi pertimbangkan untuk mentransfer ke dompet pribadi saat kepemilikan Anda melebihi 50.000 Rs.


Ya, Bitcoin sepenuhnya legal untuk dimiliki, dibeli, dan dijual di India. Mahkamah Agung India membatalkan pembatasan perbankan Reserve Bank of India pada Maret 2020, memungkinkan orang India untuk memperdagangkan cryptocurrency dengan bebas. Namun, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, yang berarti Anda tidak dapat menggunakannya untuk pembelian sehari-hari seperti mata uang resmi.

Sebelum Anda membeli Bitcoin di India, pahami implikasi pajak. Pemerintah India mengenakan pajak 30% atas keuntungan dari transaksi crypto, ditambah pungutan tambahan 4% untuk kesehatan dan pendidikan. Ada juga 1% Pajak Dipotong di Sumber (TDS) pada transaksi yang melebihi 50.000 Rs per tahun fiskal, atau 10.000 Rs untuk investor yang lebih kecil. Pajak ini berlaku secara otomatis saat Anda menjual atau mentransfer Bitcoin Anda.

Untuk membeli Bitcoin secara legal di India, Anda perlu menyelesaikan verifikasi Kenali Pelanggan Anda (KYC) menggunakan kartu PAN dan kartu Aadhaar Anda. Setiap bursa yang sah memerlukan dokumen-dokumen ini untuk mematuhi peraturan India, memastikan transaksi Anda tetap sepenuhnya legal dan dapat dilacak.



Cara Membeli Bitcoin di India Langkah demi Langkah di MEXC

Membeli Bitcoin di MEXC mudah dan hanya membutuhkan beberapa menit untuk mengatur. Berikut adalah cara tepatnya untuk memulai:

Langkah 1: Buat Akun MEXC Anda

Kunjungi situs web MEXC atau unduh aplikasi seluler dari Google Play Store atau Apple App Store. Klik tombol "Daftar" dan masukkan alamat email atau nomor ponsel Anda. Buat kata sandi yang kuat dengan minimal delapan karakter, termasuk huruf besar, angka, dan simbol khusus. Verifikasi email Anda dengan mengklik tautan konfirmasi yang dikirim MEXC ke kotak masuk Anda. Proses ini biasanya memakan waktu kurang dari dua menit untuk diselesaikan.

Langkah 2: Selesaikan Verifikasi KYC (Opsional)

Navigasikan ke pengaturan profil Anda dan pilih Verifikasi Identitas untuk memulai proses KYC. Unggah foto yang jelas dari ID yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor, SIM, atau kartu identitas nasional. Ambil selfie sesuai instruksi aplikasi. Sistem verifikasi MEXC biasanya memproses dokumen Anda dalam waktu 24 jam, meskipun bisa lebih cepat selama waktu non-puncak. Catatan: KYC tidak wajib di MEXC untuk trading dasar, tetapi menyelesaikannya meningkatkan batas penarikan Anda dari 10 BTC menjadi 80 BTC (KYC Primer) atau 200 BTC (KYC Lanjutan) per 24 jam.

Ambil selfie sambil memegang kartu PAN Anda sesuai instruksi aplikasi. Sistem verifikasi MEXC biasanya memproses dokumen Anda dalam waktu 24 jam, meskipun bisa lebih cepat selama waktu non-puncak. Tanpa menyelesaikan KYC, batas penarikan Anda dibatasi pada 10 BTC per 24 jam. MEXC saat ini tidak mendukung deposit Rupee India (INR) langsung.

Langkah 3: Danai Akun Anda

MEXC tidak mendukung deposit Rupee India (INR) langsung melalui transfer bank, UPI, IMPS, atau NEFT. Untuk mulai trading di MEXC, Anda memiliki tiga opsi:

Opsi 1: Deposit Cryptocurrency (Direkomendasikan untuk pemula)

Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency dari bursa lain, klik "Deposit" di bagian dompet MEXC Anda, pilih cryptocurrency yang ingin Anda depositkan (seperti USDT), pilih jaringan (TRC20 biasanya termurah untuk USDT), dan salin alamat deposit MEXC Anda. Kirim cryptocurrency dari dompet eksternal Anda ke alamat ini. Sebagian besar deposit tercermin di akun MEXC Anda dalam 10-30 menit tergantung pada waktu konfirmasi jaringan.

Opsi 2: Gunakan Pasar P2P MEXC

MEXC menawarkan pasar peer-to-peer (P2P) di mana Anda dapat membeli USDT atau cryptocurrency lain langsung dari pengguna lain menggunakan INR. Navigasi ke bagian P2P, pilih jumlah yang ingin Anda beli, pilih penjual yang terverifikasi, dan selesaikan pembayaran melalui metode pilihan penjual (yang mungkin termasuk UPI atau transfer bank). Cryptocurrency disimpan dalam escrow dan dirilis kepada Anda setelah pembayaran dikonfirmasi. Catatan: Perdagangan P2P adalah antara pengguna individu, bukan layanan resmi MEXC, jadi berhati-hatilah dan hanya berdagang dengan pedagang yang terverifikasi.

Opsi 3: Beli Crypto dengan Kartu Kredit/Debit

MEXC mendukung pembelian cryptocurrency menggunakan Visa atau Mastercard (memerlukan KYC yang selesai). Ini adalah opsi tercepat tetapi mungkin dikenakan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan trading P2P.

Sebagian besar pemula India menemukan bahwa memulai dengan pembelian P2P USDT kecil (minimum 10 USDT atau sekitar 850 Rs) adalah titik masuk yang paling mudah diakses.

Langkah 4: Navigasi ke Trading Bitcoin

Pergi ke bagian Pasar dan cari BTC atau Bitcoin di bilah pencarian. Pilih pasangan trading BTC/USDT untuk membeli Bitcoin dengan stablecoin USDT. Untuk pemula, menggunakan fitur "Beli Crypto" menyederhanakan prosesnya.

Untuk pemula, menggunakan fitur "Beli Crypto" menyederhanakan prosesnya—cukup masukkan jumlah Rupee India yang ingin Anda belanjakan.

Langkah 5: Beli Bitcoin Anda

Pilih antara Market Order (membeli segera pada harga saat ini) atau Limit Order (membeli ketika Bitcoin mencapai harga yang Anda tentukan). Masukkan jumlah USDT yang ingin Anda investasikan—ingat, Anda dapat membeli Bitcoin pecahan, jadi bahkan jumlah kecil seperti 10-20 USDT akan memberi Anda sebagian kecil dari satu Bitcoin.

Tinjau detail transaksi termasuk biaya dan jumlah akhir. Klik "Beli BTC" untuk mengonfirmasi pembelian Anda. Bitcoin Anda akan muncul di dompet MEXC Anda dalam hitungan detik.


Cara Membeli Bitcoin di India untuk Pemula


Cara Membeli dan Menyimpan Bitcoin di India dengan Aman

Setelah mempelajari cara membeli Bitcoin di India, memahami penyimpanan sangat penting untuk melindungi investasi Anda. MEXC menyediakan dompet bawaan di mana Bitcoin Anda disimpan secara otomatis setelah pembelian. Dompet bursa ini nyaman untuk trader aktif yang sering membeli dan menjual, menawarkan akses cepat ke dana Anda untuk trading.

Namun, jika Anda memegang jumlah yang lebih besar atau merencanakan investasi jangka panjang, pertimbangkan untuk mentransfer Bitcoin ke dompet pribadi. Dompet panas adalah aplikasi perangkat lunak di ponsel atau komputer Anda yang terhubung ke internet, membuatnya nyaman untuk transaksi reguler. Dompet dingin adalah perangkat keras fisik yang menyimpan Bitcoin secara offline, memberikan keamanan maksimal terhadap upaya peretasan.

Untuk pemula yang memulai dengan investasi kecil di bawah 10.000 Rs, menyimpan Bitcoin di MEXC sangat dapat diterima. Saat kepemilikan Anda tumbuh melampaui 50.000 Rs, bertransisi secara bertahap ke dompet pribadi. Pendekatan seimbang ini memungkinkan Anda belajar manajemen cryptocurrency sambil menjaga dana dapat diakses dan aman.



Harga Bitcoin di India: Investasi Minimum yang Diperlukan

Satu kesalahpahaman umum menghentikan banyak orang India dari berinvestasi: percaya bahwa Anda perlu membeli 1 Bitcoin secara utuh. Kenyataannya adalah Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta unit yang lebih kecil yang disebut satoshi, yang berarti Anda dapat mulai dengan hanya 100 Rs di MEXC.

Pada harga Bitcoin saat ini, bahkan investasi kecil seperti 10-20 USDT dapat membeli Anda sebagian kecil dari Bitcoin, tetapi Anda tetap memiliki Bitcoin asli yang dapat meningkat nilainya. Tidak ada perbedaan praktis antara memiliki 0,001 BTC atau 1 BTC—keduanya berpartisipasi secara setara dalam pergerakan harga Bitcoin.

MEXC mengenakan biaya trading yang sangat kompetitif: 0% untuk order maker (order limit yang menambah likuiditas) dan 0,05% untuk order taker (order pasar yang menghilangkan likuiditas). Pengguna yang memegang 500 atau lebih token MX dapat menerima diskon tambahan 50% pada biaya trading. 1% TDS berlaku untuk transaksi yang melebihi 50.000 Rs per tahun.

Catatan: MEXC tidak terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India (FIU), jadi TDS tidak dipotong secara otomatis. Pengguna India bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar TDS kepada pemerintah India sendiri.

Tidak seperti investasi tradisional, tidak ada biaya pemeliharaan akun atau biaya tersembunyi.

"Biaya" terbesar bukanlah biaya—tetapi volatilitas. Harga Bitcoin dapat berfluktuasi 5-10% setiap hari, jadi hanya investasikan uang yang dapat Anda simpan jangka panjang tanpa memerlukan akses segera.


Cara Membeli Bitcoin di India untuk Pemula


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya membeli Bitcoin di India tanpa KYC?

Untuk bursa yang terdaftar di India (seperti CoinDCX, WazirX, ZebPay), KYC dengan kartu PAN dan Aadhaar adalah wajib untuk mematuhi peraturan India. Namun, bursa internasional seperti MEXC memungkinkan trading dasar tanpa KYC, dengan batas penarikan 10 BTC per 24 jam. Menyelesaikan KYC di MEXC meningkatkan batas tetapi menggunakan dokumen internasional (paspor, SIM, atau ID nasional), bukan PAN/Aadhaar.

Bagaimana cara membeli Bitcoin di India untuk pemula?

Mulailah dengan membuat akun MEXC, secara opsional menyelesaikan verifikasi KYC untuk batas penarikan yang lebih tinggi, mendepositkan cryptocurrency (atau menggunakan P2P untuk membeli USDT), dan membeli Bitcoin pertama Anda melalui fitur trading spot. Catatan: MEXC tidak mendukung deposit INR langsung melalui UPI atau transfer bank.

Apakah Bitcoin investasi yang baik di India?

Bitcoin bisa sangat volatile, jadi hanya investasikan uang yang Anda mampu untuk kehilangan dan anggap itu sebagai investasi jangka panjang daripada keuntungan cepat.

Bisakah saya membeli Bitcoin di India menggunakan kartu kredit?

MEXC tidak mendukung deposit fiat langsung melalui kartu kredit, kartu debit, atau UPI untuk pengguna India. Anda perlu mendepositkan cryptocurrency atau menggunakan trading P2P. Bursa yang terdaftar di India seperti CoinDCX dan WazirX memang mendukung UPI dan transfer bank untuk deposit INR.

Bagaimana cara membeli Bitcoin ETF di India?

Bitcoin ETF saat ini tidak tersedia di India—Anda hanya dapat membeli Bitcoin aktual melalui bursa cryptocurrency seperti MEXC.

Apa yang terjadi jika saya kehilangan Bitcoin saya?

Jika disimpan di MEXC, Anda dapat memulihkan akses melalui pemulihan akun; jika di dompet pribadi, kehilangan kunci pribadi Anda berarti kehilangan dana secara permanen.

Berapa banyak Bitcoin yang bisa saya beli di India?

Tidak ada batas atas—Anda dapat membeli mulai dari nilai 100 Rs hingga jutaan rupee, tergantung pada tingkat verifikasi KYC Anda.



Kesimpulan: Mulai Perjalanan Bitcoin Anda Hari Ini

Belajar cara membeli Bitcoin di India lebih sederhana dari yang dipikirkan kebanyakan orang. Dengan kejelasan hukum, platform yang mudah diakses seperti MEXC, dan titik masuk mulai dari hanya 100 Rs, tidak ada hambatan untuk memulai. Selesaikan verifikasi KYC Anda, depositkan dana melalui UPI, dan lakukan pembelian Bitcoin pertama Anda mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di atas. Ingat untuk memulai dengan kecil, hanya investasikan apa yang Anda mampu, dan perlakukan Bitcoin sebagai pengalaman belajar jangka panjang. Revolusi crypto India ada di sini—perjalanan Anda dimulai sekarang.

Peluang Pasar
Logo INI
Harga INI(INI)
$0.12837
$0.12837$0.12837
-1.17%
USD
Grafik Harga Live INI (INI)

Artikel Populer

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Fluktuasi harga XRP membuat banyak investor mengajukan pertanyaan sulit: haruskah saya menjual XRP saya sekarang, atau terus memegangnya?Ini bukan keputusan yang mudah. XRP telah memberikan keuntungan

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencip

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Mengirim uang melintasi batas negara seharusnya tidak memakan biaya besar atau memakan waktu berhari-hari untuk sampai.XRP menawarkan pendekatan berbeda untuk pembayaran global, menyelesaikan transaks

Kabar Kripto Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Solana (SOL) Perubahan Harga 7 Hari

Solana (SOL) Perubahan Harga 7 Hari

Harga Solana (SOL) Saat Ini Hari Ini Berdasarkan data terbaru, Solana diperdagangkan pada $136.11, dengan perubahan 24 jam sebesar 0.16%. Kapitalisasi pasar dan detail peringkatnya mencerminkan posisi

Panduan Spot Trading Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Pemula

Panduan Spot Trading Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Pemula

Spot trading merupakan cara paling sederhana untuk membeli dan menjual cryptocurrency seperti Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) pada harga pasar saat ini. Berbeda dengan trading futures atau derivatif, spot tra

Indikator Terbaik untuk Trading Futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Pemula

Indikator Terbaik untuk Trading Futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Pemula

Trading futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) memerlukan pemahaman tentang indikator teknikal kunci yang membantu memprediksi pergerakan harga dan tren pasar. Alat analitis ini memberikan wawasan berharga b

Cara Menggunakan Crypto Converter untuk Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Lengkap untuk Pemula

Cara Menggunakan Crypto Converter untuk Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Lengkap untuk Pemula

Crypto converter memungkinkan Anda untuk menghitung nilai tukar secara instan antara berbagai mata uang digital, membantu Anda membuat keputusan trading yang tepat. Baik Anda mengonversi Wo Ta Ma Lai

Berita yang Sedang Tren

Lihat Selengkapnya
Unit Adnoc untuk memperluas stasiun pengisian daya EV super cepat

Unit Adnoc untuk memperluas stasiun pengisian daya EV super cepat

Adnoc Distribution berencana meningkatkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik (EV) super cepat di sepanjang jalan raya UEA pada tahun 2027. Sebagai bagian dari peta jalan 2027

Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Dalam percakapan baru-baru ini, Hoskinson menjelaskan secara rinci bagaimana protokol Midnight Cardano akan menghubungkan Bitcoin dan XRP DeFi dengan solusi privasi.

Platform Taruhan Terdesentralisasi Mengubah Taruhan Olahraga

Platform Taruhan Terdesentralisasi Mengubah Taruhan Olahraga

Platform taruhan terdesentralisasi sedang mengubah taruhan olahraga dengan transparansi berbasis blockchain, keamanan, dan otomatisasi kontrak pintar.

Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Regulator Tennessee mencoba menutup pasar prediksi olahraga Kalshi dan berargumen bahwa platform tersebut beroperasi tanpa lisensi negara bagian yang diperlukan. The post Kalshi

Artikel Terkait

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Fluktuasi harga XRP membuat banyak investor mengajukan pertanyaan sulit: haruskah saya menjual XRP saya sekarang, atau terus memegangnya?Ini bukan keputusan yang mudah. XRP telah memberikan keuntungan

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencip

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Mengirim uang melintasi batas negara seharusnya tidak memakan biaya besar atau memakan waktu berhari-hari untuk sampai.XRP menawarkan pendekatan berbeda untuk pembayaran global, menyelesaikan transaks

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT