Cara Membeli Bitcoin di India untuk Pemula? Panduan Cepat

India telah menjadi salah satu pasar cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pengguna aktif diperkirakan akan melampaui 100 juta pada tahun 2025. Jika Anda ingin tahu cara membeli Bitcoin di India, panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui.

Anda akan mempelajari tentang status hukum Bitcoin, memahami proses pembelian langkah demi langkah di MEXC, menemukan metode penyimpanan yang aman, dan mendapatkan kejelasan tentang persyaratan investasi minimum. Baik Anda pemula lengkap atau menjelajahi crypto untuk pertama kalinya, panduan praktis ini membuat pembelian Bitcoin menjadi mudah dan dapat diakses.





Poin Penting:

Bitcoin sepenuhnya legal untuk dimiliki, dibeli, dan dijual di India setelah putusan Mahkamah Agung pada Maret 2020 yang membatalkan pembatasan perbankan RBI.

Investor cryptocurrency India menghadapi pajak 30% atas keuntungan ditambah pungutan 4%, dengan tambahan 1% TDS pada transaksi yang melebihi 50.000 Rs per tahun.

Anda dapat mulai membeli Bitcoin di MEXC dengan hanya 100 Rs, karena Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta satoshi.

Semua bursa crypto yang terdaftar di India memerlukan verifikasi KYC menggunakan kartu PAN dan kartu Aadhaar Anda untuk mematuhi peraturan. Bursa internasional seperti MEXC menggunakan paspor, SIM, atau kartu identitas nasional untuk verifikasi.

Untuk pemula dengan investasi kecil, menyimpan Bitcoin di MEXC aman, tetapi pertimbangkan untuk mentransfer ke dompet pribadi saat kepemilikan Anda melebihi 50.000 Rs.





Ya, Bitcoin sepenuhnya legal untuk dimiliki, dibeli, dan dijual di India. Mahkamah Agung India membatalkan pembatasan perbankan Reserve Bank of India pada Maret 2020, memungkinkan orang India untuk memperdagangkan cryptocurrency dengan bebas. Namun, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, yang berarti Anda tidak dapat menggunakannya untuk pembelian sehari-hari seperti mata uang resmi.

Sebelum Anda membeli Bitcoin di India, pahami implikasi pajak. Pemerintah India mengenakan pajak 30% atas keuntungan dari transaksi crypto, ditambah pungutan tambahan 4% untuk kesehatan dan pendidikan. Ada juga 1% Pajak Dipotong di Sumber (TDS) pada transaksi yang melebihi 50.000 Rs per tahun fiskal, atau 10.000 Rs untuk investor yang lebih kecil. Pajak ini berlaku secara otomatis saat Anda menjual atau mentransfer Bitcoin Anda.

Untuk membeli Bitcoin secara legal di India, Anda perlu menyelesaikan verifikasi Kenali Pelanggan Anda (KYC) menggunakan kartu PAN dan kartu Aadhaar Anda. Setiap bursa yang sah memerlukan dokumen-dokumen ini untuk mematuhi peraturan India, memastikan transaksi Anda tetap sepenuhnya legal dan dapat dilacak.





Membeli Bitcoin di MEXC mudah dan hanya membutuhkan beberapa menit untuk mengatur. Berikut adalah cara tepatnya untuk memulai:

Kunjungi situs web MEXC atau unduh aplikasi seluler dari Google Play Store atau Apple App Store. Klik tombol "Daftar" dan masukkan alamat email atau nomor ponsel Anda. Buat kata sandi yang kuat dengan minimal delapan karakter, termasuk huruf besar, angka, dan simbol khusus. Verifikasi email Anda dengan mengklik tautan konfirmasi yang dikirim MEXC ke kotak masuk Anda. Proses ini biasanya memakan waktu kurang dari dua menit untuk diselesaikan.

Navigasikan ke pengaturan profil Anda dan pilih Verifikasi Identitas untuk memulai proses KYC. Unggah foto yang jelas dari ID yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor, SIM, atau kartu identitas nasional. Ambil selfie sesuai instruksi aplikasi. Sistem verifikasi MEXC biasanya memproses dokumen Anda dalam waktu 24 jam, meskipun bisa lebih cepat selama waktu non-puncak. Catatan: KYC tidak wajib di MEXC untuk trading dasar, tetapi menyelesaikannya meningkatkan batas penarikan Anda dari 10 BTC menjadi 80 BTC (KYC Primer) atau 200 BTC (KYC Lanjutan) per 24 jam.

Ambil selfie sambil memegang kartu PAN Anda sesuai instruksi aplikasi. Sistem verifikasi MEXC biasanya memproses dokumen Anda dalam waktu 24 jam, meskipun bisa lebih cepat selama waktu non-puncak. Tanpa menyelesaikan KYC, batas penarikan Anda dibatasi pada 10 BTC per 24 jam. MEXC saat ini tidak mendukung deposit Rupee India (INR) langsung.

MEXC tidak mendukung deposit Rupee India (INR) langsung melalui transfer bank, UPI, IMPS, atau NEFT. Untuk mulai trading di MEXC, Anda memiliki tiga opsi:

Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency dari bursa lain, klik "Deposit" di bagian dompet MEXC Anda, pilih cryptocurrency yang ingin Anda depositkan (seperti USDT), pilih jaringan (TRC20 biasanya termurah untuk USDT), dan salin alamat deposit MEXC Anda. Kirim cryptocurrency dari dompet eksternal Anda ke alamat ini. Sebagian besar deposit tercermin di akun MEXC Anda dalam 10-30 menit tergantung pada waktu konfirmasi jaringan.

MEXC menawarkan pasar peer-to-peer (P2P) di mana Anda dapat membeli USDT atau cryptocurrency lain langsung dari pengguna lain menggunakan INR. Navigasi ke bagian P2P, pilih jumlah yang ingin Anda beli, pilih penjual yang terverifikasi, dan selesaikan pembayaran melalui metode pilihan penjual (yang mungkin termasuk UPI atau transfer bank). Cryptocurrency disimpan dalam escrow dan dirilis kepada Anda setelah pembayaran dikonfirmasi. Catatan: Perdagangan P2P adalah antara pengguna individu, bukan layanan resmi MEXC, jadi berhati-hatilah dan hanya berdagang dengan pedagang yang terverifikasi.

MEXC mendukung pembelian cryptocurrency menggunakan Visa atau Mastercard (memerlukan KYC yang selesai). Ini adalah opsi tercepat tetapi mungkin dikenakan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan trading P2P.

Sebagian besar pemula India menemukan bahwa memulai dengan pembelian P2P USDT kecil (minimum 10 USDT atau sekitar 850 Rs) adalah titik masuk yang paling mudah diakses.

Pergi ke bagian Pasar dan cari BTC atau Bitcoin di bilah pencarian. Pilih pasangan trading BTC/USDT untuk membeli Bitcoin dengan stablecoin USDT. Untuk pemula, menggunakan fitur "Beli Crypto" menyederhanakan prosesnya.

Untuk pemula, menggunakan fitur "Beli Crypto" menyederhanakan prosesnya—cukup masukkan jumlah Rupee India yang ingin Anda belanjakan.

Pilih antara Market Order (membeli segera pada harga saat ini) atau Limit Order (membeli ketika Bitcoin mencapai harga yang Anda tentukan). Masukkan jumlah USDT yang ingin Anda investasikan—ingat, Anda dapat membeli Bitcoin pecahan, jadi bahkan jumlah kecil seperti 10-20 USDT akan memberi Anda sebagian kecil dari satu Bitcoin.

Tinjau detail transaksi termasuk biaya dan jumlah akhir. Klik "Beli BTC" untuk mengonfirmasi pembelian Anda. Bitcoin Anda akan muncul di dompet MEXC Anda dalam hitungan detik.









Setelah mempelajari cara membeli Bitcoin di India, memahami penyimpanan sangat penting untuk melindungi investasi Anda. MEXC menyediakan dompet bawaan di mana Bitcoin Anda disimpan secara otomatis setelah pembelian. Dompet bursa ini nyaman untuk trader aktif yang sering membeli dan menjual, menawarkan akses cepat ke dana Anda untuk trading.

Namun, jika Anda memegang jumlah yang lebih besar atau merencanakan investasi jangka panjang, pertimbangkan untuk mentransfer Bitcoin ke dompet pribadi. Dompet panas adalah aplikasi perangkat lunak di ponsel atau komputer Anda yang terhubung ke internet, membuatnya nyaman untuk transaksi reguler. Dompet dingin adalah perangkat keras fisik yang menyimpan Bitcoin secara offline, memberikan keamanan maksimal terhadap upaya peretasan.

Untuk pemula yang memulai dengan investasi kecil di bawah 10.000 Rs, menyimpan Bitcoin di MEXC sangat dapat diterima. Saat kepemilikan Anda tumbuh melampaui 50.000 Rs, bertransisi secara bertahap ke dompet pribadi. Pendekatan seimbang ini memungkinkan Anda belajar manajemen cryptocurrency sambil menjaga dana dapat diakses dan aman.





Satu kesalahpahaman umum menghentikan banyak orang India dari berinvestasi: percaya bahwa Anda perlu membeli 1 Bitcoin secara utuh. Kenyataannya adalah Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta unit yang lebih kecil yang disebut satoshi, yang berarti Anda dapat mulai dengan hanya 100 Rs di MEXC.

Pada harga Bitcoin saat ini, bahkan investasi kecil seperti 10-20 USDT dapat membeli Anda sebagian kecil dari Bitcoin, tetapi Anda tetap memiliki Bitcoin asli yang dapat meningkat nilainya. Tidak ada perbedaan praktis antara memiliki 0,001 BTC atau 1 BTC—keduanya berpartisipasi secara setara dalam pergerakan harga Bitcoin.

MEXC mengenakan biaya trading yang sangat kompetitif: 0% untuk order maker (order limit yang menambah likuiditas) dan 0,05% untuk order taker (order pasar yang menghilangkan likuiditas). Pengguna yang memegang 500 atau lebih token MX dapat menerima diskon tambahan 50% pada biaya trading. 1% TDS berlaku untuk transaksi yang melebihi 50.000 Rs per tahun.

Catatan: MEXC tidak terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India (FIU), jadi TDS tidak dipotong secara otomatis. Pengguna India bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar TDS kepada pemerintah India sendiri.

Tidak seperti investasi tradisional, tidak ada biaya pemeliharaan akun atau biaya tersembunyi.

"Biaya" terbesar bukanlah biaya—tetapi volatilitas. Harga Bitcoin dapat berfluktuasi 5-10% setiap hari, jadi hanya investasikan uang yang dapat Anda simpan jangka panjang tanpa memerlukan akses segera.









Untuk bursa yang terdaftar di India (seperti CoinDCX, WazirX, ZebPay), KYC dengan kartu PAN dan Aadhaar adalah wajib untuk mematuhi peraturan India. Namun, bursa internasional seperti MEXC memungkinkan trading dasar tanpa KYC, dengan batas penarikan 10 BTC per 24 jam. Menyelesaikan KYC di MEXC meningkatkan batas tetapi menggunakan dokumen internasional (paspor, SIM, atau ID nasional), bukan PAN/Aadhaar.

Mulailah dengan membuat akun MEXC, secara opsional menyelesaikan verifikasi KYC untuk batas penarikan yang lebih tinggi, mendepositkan cryptocurrency (atau menggunakan P2P untuk membeli USDT), dan membeli Bitcoin pertama Anda melalui fitur trading spot. Catatan: MEXC tidak mendukung deposit INR langsung melalui UPI atau transfer bank.

Bitcoin bisa sangat volatile, jadi hanya investasikan uang yang Anda mampu untuk kehilangan dan anggap itu sebagai investasi jangka panjang daripada keuntungan cepat.

MEXC tidak mendukung deposit fiat langsung melalui kartu kredit, kartu debit, atau UPI untuk pengguna India. Anda perlu mendepositkan cryptocurrency atau menggunakan trading P2P. Bursa yang terdaftar di India seperti CoinDCX dan WazirX memang mendukung UPI dan transfer bank untuk deposit INR.

Bitcoin ETF saat ini tidak tersedia di India—Anda hanya dapat membeli Bitcoin aktual melalui bursa cryptocurrency seperti MEXC.

Jika disimpan di MEXC, Anda dapat memulihkan akses melalui pemulihan akun; jika di dompet pribadi, kehilangan kunci pribadi Anda berarti kehilangan dana secara permanen.

Tidak ada batas atas—Anda dapat membeli mulai dari nilai 100 Rs hingga jutaan rupee, tergantung pada tingkat verifikasi KYC Anda.





Belajar cara membeli Bitcoin di India lebih sederhana dari yang dipikirkan kebanyakan orang. Dengan kejelasan hukum, platform yang mudah diakses seperti MEXC, dan titik masuk mulai dari hanya 100 Rs, tidak ada hambatan untuk memulai. Selesaikan verifikasi KYC Anda, depositkan dana melalui UPI, dan lakukan pembelian Bitcoin pertama Anda mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di atas. Ingat untuk memulai dengan kecil, hanya investasikan apa yang Anda mampu, dan perlakukan Bitcoin sebagai pengalaman belajar jangka panjang. Revolusi crypto India ada di sini—perjalanan Anda dimulai sekarang.