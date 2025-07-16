Cara Membeli FAT di MEXC: Panduan Lengkap

FAT adalah token ERC-20 yang dibangun di atas blockchain Ethereum, diluncurkan pada tahun 2018. Token ini awalnya dirancang sebagai mata uang internal untuk bursa FatBTC, bertujuan untuk memfasilitasi transaksi tanpa hambatan dan mendorong partisipasi pengguna dalam ekosistemnya. Sebagai token berbasis Ethereum, FAT memanfaatkan keamanan dan fleksibilitas jaringan Ethereum, sehingga dapat diakses dan kompatibel dengan berbagai dompet dan aplikasi DeFi.

FAT menonjol karena integrasi dengan layanan bursa, utilitas untuk diskon biaya transaksi, dan potensi untuk pengembangan berbasis komunitas. Fitur-fitur ini telah menarik perhatian dari pedagang ritel dan penggemar crypto yang ingin mendapatkan eksposur terhadap token berbasis bursa dan ekosistem Ethereum yang lebih luas.

MEXC diakui sebagai salah satu bursa aset digital terkemuka di dunia, dipercaya oleh lebih dari 15 juta pengguna global. Platform ini dikenal karena protokol keamanan yang kuat, sistem manajemen risiko yang komprehensif, dan audit keamanan secara berkala. Bagi para pedagang FAT, MEXC menawarkan beberapa keuntungan, termasuk likuiditas tinggi, biaya perdagangan kompetitif mulai dari 0% untuk pembuat dan 0,01–0,02% untuk pengambil, dan pemrosesan transaksi cepat. FAT tersedia untuk diperdagangkan terhadap mata uang dasar utama di bursa MEXC, dan pengguna mendapatkan manfaat dari kedalaman pasar terdepan di industri serta lingkungan perdagangan yang stabil dari MEXC.

Sebelum membeli token FAT, Anda perlu membuat akun MEXC yang aman. Kunjungi situs resmi bursa MEXC atau unduh aplikasi MEXC dari Apple App Store atau Google Play Store. Klik tombol "Daftar" di pojok kanan atas dan daftar menggunakan alamat email, nomor telepon seluler, atau akun pihak ketiga (seperti Google atau Apple).

Untuk meningkatkan keamanan akun Anda di MEXC Global, aktifkan Otentikasi Dua Faktor (2FA), atur kata sandi unik yang kuat, dan selesaikan proses verifikasi KYC. KYC di MEXC mudah dan biasanya selesai dalam waktu 24 jam, memerlukan ID yang dikeluarkan pemerintah, bukti alamat, dan swafoto memegang ID Anda.

Untuk mendanai akun Anda, MEXC mendukung berbagai opsi, termasuk pembelian dengan kartu kredit/debit, transfer bank, perdagangan P2P, dan setoran crypto dari dompet eksternal. Untuk pemula, opsi kartu kredit/debit adalah cara yang paling nyaman dan langsung untuk mulai berdagang token FAT di MEXC.

Antarmuka perdagangan MEXC bersifat intuitif dan kaya fitur, dengan komponen penting seperti buku pesanan, grafik harga, riwayat perdagangan, dan panel penempatan pesanan. Kenali elemen-elemen ini sebelum menempatkan perdagangan FAT pertama Anda di bursa MEXC.

Bagi mereka yang baru mengenal crypto, opsi kartu kredit/debit MEXC menawarkan cara sederhana untuk membeli FAT. Setelah masuk, navigasikan ke bagian "Beli Crypto" dari menu navigasi atas atau halaman utama. Pilih FAT dari daftar cryptocurrency yang tersedia di MEXC Global.

Proses pembelian melibatkan empat langkah:

Masukkan jumlah token FAT yang ingin Anda beli atau jumlah fiat yang ingin Anda habiskan. Pilih mata uang pembayaran pilihan Anda (USD, EUR, GBP, dll.). Masukkan detail kartu Anda. Tinjau detail transaksi, termasuk jumlah FAT, kurs pertukaran, dan biaya yang berlaku.

Setelah mengonfirmasi pembelian Anda, selesaikan verifikasi 3D Secure yang diperlukan. Transaksi biasanya diproses dalam hitungan menit, dan Anda dapat memantau statusnya di bagian "Pesanan" atau "Riwayat Transaksi". Untuk meminimalkan biaya, pertimbangkan untuk membeli saat jam tidak sibuk, membeli jumlah yang lebih besar untuk mengurangi dampak persentase biaya tetap, dan memeriksa apakah ada diskon biaya promosi di MEXC.

Untuk pengguna berpengalaman, perdagangan FAT di pasar spot MEXC menawarkan lebih banyak kontrol dan potensi tarif yang lebih baik. Pertama, isi akun Anda dengan mata uang dasar seperti USDT, yang dapat dibeli langsung di MEXC atau ditransfer dari dompet lain.

Navigasikan ke bagian "Perdagangan Spot" dan gunakan fungsi pencarian untuk menemukan pasangan perdagangan FAT/USDT. Antarmuka bursa MEXC menampilkan pergerakan harga real-time, volume perdagangan, dan kedalaman buku pesanan untuk FAT.

MEXC mendukung beberapa jenis pesanan:

Pesanan pasar untuk eksekusi segera dengan harga terbaik yang tersedia.

untuk eksekusi segera dengan harga terbaik yang tersedia. Pesanan limit untuk membeli token FAT pada harga tertentu atau lebih baik.

Setelah pesanan Anda dieksekusi, saldo FAT Anda akan muncul di dompet Spot MEXC. Anda dapat melanjutkan perdagangan di bursa MEXC, menyimpannya untuk potensi apresiasi, atau mentransfernya ke dompet eksternal untuk penyimpanan jangka panjang.

MEXC juga menawarkan perdagangan P2P, menghubungkan pembeli dan penjual secara langsung dan memungkinkan pembelian FAT menggunakan metode pembayaran lokal, sering kali dengan biaya lebih rendah. Untuk pedagang lanjutan, MEXC menyediakan kontrak berjangka dengan leverage, memungkinkan Anda memaksimalkan potensi pengembalian sambil menginvestasikan modal lebih sedikit.

Pemegang token FAT dapat memanfaatkan peluang staking di MEXC, menghasilkan pendapatan pasif melalui yield persentase tahunan (APY). Selain itu, MEXC secara rutin mengadakan kompetisi perdagangan, airdrop, dan acara peluncuran untuk proyek FAT dan terkait, memberikan kesempatan untuk memperoleh token dengan tarif preferensial atau memenangkan hadiah.

Bursa MEXC menawarkan berbagai jalur aman untuk memperoleh token FAT, melayani baik pemula maupun pedagang berpengalaman. Untuk melindungi investasi Anda, selalu aktifkan semua fitur keamanan yang tersedia dan pertimbangkan untuk menarik kepemilikan signifikan ke dompet perangkat keras. Pemula mungkin lebih memilih pembelian kartu langsung di MEXC Global, sementara pedagang berpengalaman dapat memanfaatkan fitur lanjutan dari perdagangan spot. Baik Anda berinvestasi untuk keuntungan jangka pendek atau penyimpanan jangka panjang, MEXC menyediakan platform yang aman dan ramah pengguna untuk perjalanan token FAT Anda. Setelah pembelian Anda, jelajahi produk staking dan Earn untuk memaksimalkan potensi aset digital Anda di bursa MEXC.