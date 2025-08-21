Cara Menggunakan AI MEXC (Aplikasi)





Alat AI MEXC mencakup tiga modul inti: Daftar Pilihan AI, Radar Berita AI, dan AI MEXC. Setiap fitur didukung oleh AI yang melakukan analisis komprehensif berdasarkan informasi pasar publik dan data platform untuk menghasilkan kesimpulan. Layanan ini dirancang untuk menyediakan analisis pasar mata uang kripto yang mudah dan efisien serta dukungan pengambilan keputusan kepada pengguna.









Daftar Pilihan AI menggunakan analisis cerdas terhadap informasi pasar publik dan data platform untuk menghasilkan peringkat data long/short yang mencakup kinerja pasar Spot dan Futures dari berbagai mata uang kripto. Modul ini juga menyoroti kata kunci yang relevan untuk membantu pengguna segera memahami sentimen dan tren pasar. Harap diperhatikan bahwa informasi ini hanya untuk referensi, belum diverifikasi secara manual, dan bukan merupakan saran investasi.





Cara menggunakan:

1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC.

2) Ketuk Unggulan dari tombol akses cepat di bawah korsel beranda.

3) Alihkan konten halaman ke daftar Spot atau Futures untuk melihat informasi long/short dan label sinyal untuk berbagai pasangan perdagangan di pasar saat ini.









Anda dapat menggabungkan wawasan dari Daftar Pilihan AI dengan data pasar yang diperoleh dari sumber lain, melakukan analisis komprehensif, lalu mengambil keputusan investasi.









Radar Berita AI menyusun berita-berita utama yang diidentifikasi oleh AI melalui pemfilteran informasi pasar publik dengan fokus pada peristiwa dan perkembangan yang dapat memicu fluktuasi harga mata uang kripto. Pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang perubahan pasar melalui pembaruan ini dan, dengan satu ketukan, langsung membuka antarmuka perdagangan token terkait untuk pembelian/penjualan yang cepat dan mudah.





Cara menggunakan:

1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC.

2) Ketuk tombol Telusuri AI di bagian bawah beranda.

3) Halaman akan diperluas ke Radar Berita yang menampilkan berita dan perkembangan pasar terkini dan terpenting.









Radar Berita AI bukan hanya membantu Anda menangkap hotspot pasar secara instan, melainkan juga mendukung akses satu ketukan ke perdagangan token, sehingga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan peluang investasi tepat waktu. Selain itu, Anda dapat menggunakan fitur Berlangganan Feed untuk menerima pembaruan terkini dengan segera, sehingga memastikan Anda tidak melewatkan perkembangan pasar penting apa pun.





Pengguna yang berlangganan akan menerima notifikasi push. Setiap hari, platform ini mengumpulkan berita-berita penting dan menganalisisnya, lalu mengirimkannya kepada pelanggan. Jika Anda merasa ada terlalu banyak pembaruan, cukup ketuk Berhenti Berlangganan untuk berhenti menerimanya.









AI MEXC menawarkan percakapan bahasa alami yang memungkinkan pengguna untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada AI tentang pasar mata uang kripto, analisis kebijakan, strategi perdagangan, dan banyak lagi. Berdasarkan data pasar yang tersedia untuk umum dan kemampuan analisis cerdasnya sendiri, AI MEXC memberikan jawaban mendetail dan saran yang dipersonalisasi untuk membantu agar pengambilan keputusan investasi menjadi lebih ilmiah dan efisien.





Cara menggunakan:

1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC.

2) Ketuk tombol mengambang di bagian bawah beranda untuk masuk ke halaman AI MEXC.

3) Pada halaman AI MEXC, mulai percakapan dengan asisten AI dengan memasukkan pertanyaan.

4) AI MEXC akan memberikan tanggapan profesional berdasarkan informasi pasar terkini.





Catatan: Jika Anda merasa tombol mengambang di halaman utama mengganggu, tekan lama untuk menonaktifkannya.





AI MEXC bukan hanya meningkatkan efisiensi perolehan informasi, melainkan juga menawarkan kepada pengguna wawasan pasar yang lebih komprehensif dan mendalam dengan berfungsi sebagai asisten cerdas Anda dalam investasi mata uang kripto.





AI MEXC dikhususkan untuk menyediakan analisis pasar dan dukungan pengambilan keputusan yang efisien, cerdas, dan mudah bagi investor mata uang kripto. Baik itu wawasan tren pasar, pembaruan berita terkini, maupun FAQ personal bertenaga AI, AI MEXC hadir untuk melindungi perjalanan investasi Anda. Harap diperhatikan bahwa semua konten dihasilkan oleh AI berdasarkan informasi pasar publik. Kesimpulan hanyalah referensi dan bukan merupakan saran investasi.







