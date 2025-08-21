Cara Menggunakan AI MEXC (Web)





Alat AI MEXC mencakup tiga modul inti: Daftar Pilihan AI, Radar Berita AI, dan AI MEXC. Setiap fitur didukung oleh AI yang melakukan analisis komprehensif berdasarkan informasi pasar publik dan data platform untuk menghasilkan kesimpulan. Layanan ini dirancang untuk menyediakan analisis pasar mata uang kripto yang mudah dan efisien serta dukungan pengambilan keputusan kepada pengguna.









Daftar Pilihan AI menggunakan analisis cerdas terhadap informasi pasar publik dan data platform untuk menghasilkan peringkat data long/short yang mencakup kinerja pasar Spot dan Futures dari berbagai mata uang kripto. Modul ini juga menyoroti kata kunci yang relevan untuk membantu pengguna segera memahami sentimen dan tren pasar. Harap diperhatikan bahwa informasi ini hanya untuk referensi, belum diverifikasi secara manual, dan bukan merupakan saran investasi.





Cara menggunakan:

situs web resmi MEXC 1) Buka dan masuk ke

Pasar di bilah navigasi atas untuk masuk ke halaman Pasar 2) Klikdi bilah navigasi atas untuk masuk ke halaman

Unggulan AI 3) Gulir ke bawah halaman, lalu klik

4) Alihkan konten halaman ke daftar Spot atau Futures untuk melihat informasi long/short dan tag sinyal untuk berbagai pasangan perdagangan di pasar saat ini.









situs web resmi MEXC Unggulan AI Token Paling Tren untuk melihat informasi long/short dan tag sinyal untuk berbagai pasangan perdagangan di pasar saat ini. Anda juga dapat menggulir ke bawah pada beranda, lalu mengklikdi bawah bagianuntuk melihat informasi long/short dan tag sinyal untuk berbagai pasangan perdagangan di pasar saat ini.









Anda dapat menggabungkan wawasan dari Daftar Pilihan AI dengan data pasar yang diperoleh dari sumber lain, melakukan analisis komprehensif, lalu mengambil keputusan investasi.









AI MEXC menawarkan percakapan bahasa alami yang memungkinkan pengguna untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada AI tentang pasar mata uang kripto, analisis kebijakan, strategi perdagangan, dan banyak lagi. Berdasarkan data pasar yang tersedia untuk umum dan kemampuan analisis cerdasnya sendiri, AI MEXC memberikan jawaban mendetail dan saran yang dipersonalisasi untuk membantu agar pengambilan keputusan investasi menjadi lebih ilmiah dan efisien.





Cara menggunakan:

situs web resmi MEXC 1) Buka dan masuk ke

Spot 2) Klikdi bilah navigasi atas.

3) Pada halaman Perdagangan Spot, klik pesan FAQ AI yang ditampilkan di bawah nama pasangan perdagangan untuk masuk ke antarmuka percakapan Bot AI lalu memperoleh analisis dan alasan objektif untuk pergerakan harga token tersebut.









AI MEXC bukan hanya meningkatkan efisiensi perolehan informasi, melainkan juga menawarkan kepada pengguna wawasan pasar yang lebih komprehensif dan mendalam dengan berfungsi sebagai asisten cerdas Anda dalam investasi mata uang kripto.





AI MEXC dikhususkan untuk menyediakan analisis pasar dan dukungan pengambilan keputusan yang efisien, cerdas, dan mudah bagi investor mata uang kripto. Baik itu wawasan tren pasar, pembaruan berita terkini, maupun FAQ personal bertenaga AI, AI MEXC hadir untuk melindungi perjalanan investasi Anda. Harap diperhatikan bahwa semua konten dihasilkan oleh AI berdasarkan informasi pasar publik. Kesimpulan hanyalah referensi dan bukan merupakan saran investasi.







