Penjelasan Perubahan Volume Perdagangan Futures dan Minat Terbuka Futures





Futures Dalam perdagangan, perubahan volume perdagangan dan minat terbuka dari suatu pasangan Futures selama periode tertentu sering kali mencerminkan fluktuasi dalam aktivitas investor dan aliran modal. Indikator pasar ini penting dalam membantu investor menganalisis sentimen pasar, tren harga, dan potensi risiko. Menafsirkan data ini dengan benar dapat memberikan panduan berharga bagi investor dalam perdagangan Futures dan membantu mengoptimalkan strategi perdagangan.









Volume perdagangan Futures adalah jumlah kontrak yang dieksekusi (total pembelian dan penjualan) dalam periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan level aktivitas pasar dan intensitas perdagangan. Untuk pasangan Futures tertentu, indikator ini juga menunjukkan level perhatian investor terhadap pasangan tersebut.





Makin besar volume perdagangan dalam waktu tertentu, makin aktif pasarnya. Lonjakan volume perdagangan yang tiba-tiba sering kali menandakan bahwa volatilitas pasar akan segera terjadi. Pedagang umumnya menggunakan volume perdagangan dan minat terbuka untuk menilai sentimen pasar saat ini dan mengembangkan strategi investasi mereka.













Minat terbuka adalah jumlah total kontrak beredar yang belum diselesaikan. Indikator ini mewakili skala modal yang diinvestasikan oleh pelaku pasar dan level minat perdagangan. Peningkatan dalam minat terbuka menandakan bahwa lebih banyak modal mengalir ke pasar, sehingga menunjukkan bahwa investor tertarik pada harga atau tren saat ini. Penurunan dalam minat terbuka berarti modal meninggalkan pasar, sehingga menunjukkan bahwa investor menutup posisi atau keluar dan minat pasar secara keseluruhan menurun.













Perubahan volume perdagangan dapat menandakan aktivitas pasar dan kekuatan tren. Ketika volume perdagangan meningkat, terdapat partisipasi pasar yang meningkat. Khususnya, jika volume naik selama tren harga naik, momentum bullish dapat dikonfirmasi. Jika volume naik selama tren turun, momentum bearish dapat dikonfirmasi. Sebaliknya, menurunnya volume perdagangan mengindikasikan berkurangnya aktivitas pasar, sehingga mungkin menunjukkan melemahnya atau pembalikan tren saat ini.









Ketika harga pasangan Futures mengalami fluktuasi yang signifikan, volume perdagangan dapat digunakan untuk memvalidasi keandalan breakout.

Breakout bervolume tinggi: Jika harga menembus level support atau resistance utama dengan volume yang kuat, breakout tersebut biasanya lebih andal.

Breakout bervolume rendah: Jika breakout terjadi dengan volume lemah, breakout tersebut mungkin palsu dan harga dapat segera pulih kembali.









Perubahan dalam minat terbuka membantu menilai arah aliran modal dan kekuatan tren. Meningkatnya minat terbuka menandakan lebih banyak modal yang masuk ke pasar, sehingga menunjukkan minat yang kuat terhadap tren harga di masa mendatang. Jika minat terbuka meningkat bersamaan dengan kenaikan harga, terdapat sentimen bullish yang kuat. Jika minat terbuka meningkat sementara harga turun, terdapat sentimen bearish yang menguat.





Penurunan minat terbuka mengindikasikan modal keluar dari pasar saat pedagang menutup posisi. Hal ini sering kali menandakan melemahnya atau kemungkinan berakhirnya tren saat ini.









Jika minat terbuka dan volume perdagangan meningkat, terdapat peningkatan aktivitas dari sisi bull dan bear dengan potensi volatilitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Jika minat terbuka meningkat tetapi volume perdagangan turun, pasar sedang menunggu dan mengamati kondisi, serta mungkin merupakan fase persiapan untuk tren yang berlanjut.













Mengamati volume perdagangan bersama dengan minat terbuka akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sentimen pasar dan kekuatan tren.





1) Volume Naik + Minat Terbuka Naik: Biasanya menunjukkan pasar aktif dengan aliran masuk modal, sehingga menunjukkan tren dapat berlanjut atau meningkat. Contoh: Dalam pasar bull, jika harga naik bersamaan dengan volume perdagangan dan minat terbuka, terdapat sentimen bullish yang kuat dan aliran masuk modal baru.





2) Volume Naik + Minat Terbuka Turun: Menunjukkan aktivitas pasar tetapi dengan aliran keluar modal, sehingga mungkin menandakan berakhirnya suatu tren. Contoh: Pada tahap akhir pasar bull, jika harga melonjak cepat sementara minat terbuka menurun, posisi long terindikasi ditutup untuk tindakan take-profit.





3) Volume Turun + Minat Terbuka Naik: Menunjukkan aktivitas pasar yang berkurang tetapi dengan aliran masuk modal, sehingga mungkin menandakan fase akumulasi. Contoh: Selama konsolidasi sideways, meningkatnya minat terbuka menunjukkan investor menyiapkan diri untuk potensi breakout.





4) Volume Turun + Minat Terbuka Turun: Menunjukkan aktivitas pasar yang lemah dan minat yang menurun, sehingga menunjukkan tren mungkin terhenti. Contoh: Dalam pasar yang melemah, jika harga turun sementara volume perdagangan dan minat terbuka turun, artinya sentimen rendah dan partisipasi berkurang.













Ketika harga naik:

1) Kenaikan volume perdagangan dan kenaikan minat terbuka menunjukkan tren yang kuat, sehingga cocok untuk menambah posisi long.

2) Kenaikan volume tetapi dengan penurunan minat terbuka dapat menjadi sinyal take-profit oleh pihak long, jadi waspadalah terhadap potensi pembalikan.





Ketika harga turun:

1) Kenaikan volume perdagangan dan kenaikan minat terbuka menunjukkan sentimen bearish yang kuat dan tren turun mungkin berlanjut.

2) Penurunan volume tetapi dengan kenaikan minat terbuka menunjukkan bahwa short mungkin masih membangun posisi, sehingga memerlukan kehati-hatian.









Ketika harga menembus level penting:

1) Kenaikan volume perdagangan dan minat terbuka secara bersamaan menunjukkan breakout yang andal, sehingga cocok untuk mengikuti pergerakannya.

2) Kenaikan volume tetapi dengan penurunan minat terbuka mengindikasikan kemungkinan breakout palsu, sehingga lebih aman untuk menunggu.









Ketika minat terbuka naik tajam:

1) Jika harga melonjak, terdapat dominasi bullish.

2) Jika harga anjlok, terdapat dominasi bearish yang berpotensi menyebabkan penurunan yang lebih dalam.





Ketika minat terbuka turun tajam:

1) Jika harga naik, artinya pihak long menutup posisi dan kemungkinan akan terjadi penurunan.

2) Jika harga turun, artinya pihak short menutup posisi dan pemulihan mungkin akan menyusul.









Minat Terbuka Sangat Tinggi: Ketika minat terbuka mencapai level yang sangat tinggi, pasar menjadi rentan terhadap volatilitas yang tajam (misalnya, likuidasi atau short/long squeeze). Leverage yang lebih rendah disarankan untuk mengelola risiko.

Minat Terbuka Sangat Rendah: Ketika minat terbuka sangat rendah, tren pasar mungkin lemah, sehingga lebih tepat untuk melakukan perdagangan jangka pendek atau tetap berada di luar pasar.





Dengan memanfaatkan indikator-indikator ini secara efektif, investor dapat menangkap peluang tren dengan lebih baik, mengelola risiko, dan meningkatkan imbal hasil dalam perdagangan futures.









CoinGlass Dengan menggunakan platform data pihak ketiga yang profesional, Anda dapat dengan mudah memantau perubahan dalam minat terbuka Futures untuk berbagai token, misalnya





CoinGlass Mari kita gunakan SHIB sebagai contoh. Di, Anda dapat melihat perubahan minat terbuka SHIB selama periode waktu tertentu yang ditampilkan dengan jelas dalam bentuk grafik. Anda juga dapat membandingkan minat terbuka pada berbagai bursa.













Pada platform MEXC, jika Anda ingin melihat posisi Futures Anda saat ini, Anda dapat menemukannya di bawah grafik candlestick pada antarmuka perdagangan Futures.









Jika Anda ingin meninjau perdagangan sebelumnya, mengarahlah ke sudut kanan atas, lalu pilih Order → Riwayat Posisi.













Pasar mata uang kripto sangat volatil dan penuh ketidakpastian. Pengguna harus terus memantau posisi mereka, lalu menyesuaikan dengan menambah atau mengurangi posisi sesuai kebutuhan untuk menghindari kerugian dari likuidasi akibat fluktuasi pasar.









