Impossible Cloud Network: Lapisan Dasar untuk Internet Generasi Berikutnya









1) Impossible Cloud Network (ICN) adalah platform layanan cloud terdesentralisasi yang bertujuan untuk membangun infrastruktur Web3 yang mampu menggantikan sistem cloud tradisional.

2) ICN saat ini menawarkan layanan penyimpanan objek yang kompatibel dengan protokol S3 dan berencana untuk memperluas ke modul CDN, komputasi, dan database.

3) ICN mengintegrasikan insentif sumber daya, tata kelola jaringan, dan pembayaran yang stabil melalui token aslinya, yaitu ICNT.

4) Jaringan ICN dikelola oleh node global. Pengguna dapat menyumbangkan sumber daya penyimpanan dengan reward token untuk memastikan keamanan data yang tinggi dan keterauditan on-chain sepenuhnya.

5) ICN dianggap sebagai salah satu inovator infrastruktur paling menjanjikan di bidang DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi).





Impossible Cloud Network (ICN) Ekosistem Web3 saat ini sangat membutuhkan lapisan infrastruktur asli sebagai dasar pembangunan dan pengoperasian. Solusi yang ada belum siap untuk Web3, sehingga banyak protokol dan proyek terpaksa berjalan pada layanan cloud Web2. Hal ini menimbulkan risiko sentralisasi yang ingin dihilangkan oleh Web3. Pada saat yang sama, pasar layanan cloud saat ini menghadapi banyak tantangan, termasuk sentralisasi, biaya tinggi, ketergantungan vendor, dan masalah keamanan data.menawarkan solusi terdesentralisasi yang dibangun berdasarkan teknologi blockchain dan Web3 untuk mengatasi masalah ini.





ICN bertujuan untuk merombak cara kita berinteraksi dengan internet melalui pemanfaatan kekuatan ekosistem terdesentralisasi untuk membangun cloud terbuka. Protokol ICN menerobos keterbatasan skalabilitas infrastruktur cloud tradisional dan memungkinkan inovasi tanpa batas pada lapisan aplikasi melalui jaringan kontributor perangkat keras yang mendalam dan permissionless. Dengan melakukannya, ICN mengatasi banyak tantangan inheren dalam model cloud konvensional, seperti biaya operasi yang tinggi, kerentanan keamanan, dan inefisiensi.









Impossible Cloud Network (ICN) sedang membangun lapisan dasar internet generasi berikutnya untuk menantang dominasi raksasa teknologi terpusat. Tidak seperti proyek DePIN yang terisolasi, ICN menawarkan infrastruktur cloud terdesentralisasi yang sepenuhnya terbuka, memiliki komposabilitas, dan bersifat permissionless yang mengintegrasikan penyimpanan, komputasi, dan jaringan untuk mendukung aplikasi berskala besar.





1) Penyedia Perangkat Keras (HP), Penyedia Layanan (SP), dan Node Oracle SLA bekerja sama untuk meningkatkan integritas dan keandalan jaringan.

2) Impossible Cloud Network Protocol (ICNP) mengatur operasi ekosistem melalui sistem ekonomi berbasis token untuk memberikan insentif kepada kontributor dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien.

3) Token ICNT digunakan untuk memberikan reward kepada penyedia perangkat keras dan node oracle SLA, memberi penyedia layanan akses ke sumber daya jaringan, dan mendukung stabilitas jaringan melalui mekanisme staking.





1kx Protocol Labs HV Capital NGP Capital Dengan memajukan efisiensi teknologi dan ekonomi, ICN bertujuan untuk mempercepat adopsi layanan cloud yang sepenuhnya terdesentralisasi dengan menawarkan alternatif yang fleksibel, berbiaya rendah, dan aman untuk solusi cloud terpusat. Proyek ini telah menerima dukungan dari investor terkemuka, termasuk, dan. ICN diposisikan untuk menjadi lapisan dasar internet masa depan agar siap untuk mendukung gelombang berikutnya dari komputasi cloud, agen AI, perangkat lunak perusahaan, dan ekosistem digital.









ICNT merupakan aset digital asli dari Impossible Cloud Network (ICN). Sebagai unit nilai fundamental di dalam ekosistem ini, ICNT berperan penting dalam memungkinkan akses layanan, memberikan insentif kepada kontributor, dan memfasilitasi berbagai interaksi jaringan.





ICNT digunakan secara luas pada jaringan ini untuk mengakses sumber daya, memberikan reward kepada partisipan, dan memastikan keamanan. Keunikannya adalah koneksi langsungnya ke ekosistem komersial B2B yang berkembang pesat. Total suplai ICNT dibatasi sebanyak 700 juta token.













Kategori Jumlah (ICNT) Persentase Deskripsi Insentif Node Jaringan 140,0 Jt 20,0% HyperNode dan mekanisme staking yang didelegasikan berperan penting dalam mengamankan jaringan, memastikan integritas, dan mendukung pertumbuhan ekosistem. Reward didistribusikan ke HyperNode berdasarkan kontribusinya. Pengembang Layanan Cloud 37,8 Jt 5,4% Dialokasikan untuk memberikan reward kepada pengembang layanan cloud atas kontribusi tahap awal mereka terhadap proyek ini. Mitra 77,0 Jt 11,0% Digunakan untuk memulai pengembangan ekosistem mendasar, termasuk aktivasi komunitas dan insentif pengguna awal. Investor 150,5 Jt 21,5% Didistribusikan kepada investor yang berpartisipasi dalam putaran pendanaan sebelumnya. Pengembangan Ekosistem 70,0 Jt 10,0% Mendukung pertumbuhan jangka panjang ICN melalui dana ekosistem, kemitraan, dan inisiatif pengembangan lainnya. Ekspansi Jaringan 70,0 Jt 10,0% Digunakan untuk memberikan insentif atas partisipasi dan mendorong penyebaran layanan yang luas pada berbagai penyedia dan wilayah demi membantu membangun ekosistem yang kuat. Tim Inti 154,7 Jt 22,1% Dialokasikan kepada pendiri ICN, anggota tim saat ini, dan anggota masa mendatang dengan jadwal vesting spesifik yang ditentukan oleh masing-masing kontrak.









Kategori Jumlah (ICNT) Persentase Deskripsi Insentif Node Jaringan 21,0 Jt 15% Sepenuhnya terbuka saat TGE 119,0 Jt 85% Vesting selama 48 bulan dengan jadwal pembukaan bulanan yang menurun Pengembang Layanan Cloud 18,9 Jt 50% Sepenuhnya terbuka saat TGE 18,9 Jt 50% Vesting secara linear selama 24 bulan (~1,0 jt per bulan) Mitra 38,5 Jt 50% Sepenuhnya terbuka saat TGE 38,5 Jt 50% Vesting secara linear selama 36 bulan (~1,0 jt per bulan) Investor 150,5 Jt 100% Cliff selama 12 bulan (0% terbuka), lalu vesting secara linear selama 24 bulan (~6,27 jt per bulan) Pengembangan Ekosistem 35,0 Jt 50% Sepenuhnya terbuka saat TGE 35,0 Jt 50% Vesting secara linear selama 24 bulan (~1,5 jt per bulan) Ekspansi Jaringan 70,0 Jt 100% Sepenuhnya terbuka saat TGE Tim Inti 133,0 Jt 86% Cliff selama 12 bulan (0% terbuka), lalu vesting secara linear selama 24 bulan 21,7 Jt 14% Vesting selama 36 bulan: 7,2 juta (33%) terbuka setelah 12 bulan; 14,5 juta (67%) sisanya vesting secara linear selama 24 bulan berikutnya













Skalabilitas Tanpa Batas: Permintaan AI dan komputasi cloud terus meningkat, tetapi layanan cloud tradisional telah mendekati limit skalabilitasnya. Layanan ini berjuang untuk mendukung ekspansi yang dinamis dan menghalangi pendatang baru. Internet membutuhkan lapisan infrastruktur yang dapat berkembang seiring dengan era digital.





Cloud Tanpa Pembatasan: Internet saat ini didominasi oleh segelintir penyedia besar, sehingga membatasi peluang bagi individu dan bisnis untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan AI dan komputasi cloud. Dengan memanfaatkan prinsip Web3, ICN memberikan tingkat trustless, integritas data, dan aksesibilitas yang lebih tinggi.





Jaringan Tanpa Permintaan yang Berkelanjutan: Banyak proyek Web3 kesulitan untuk memelihara jaringan mereka tanpa jalur yang layak menuju profitabilitas. ICN menghadirkan model terdesentralisasi dan berbasis pasar yang menyesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan ekosistem, sehingga memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peluang ekonomi.





Dengan menyatukan penyedia dan pengembang perangkat keras di seluruh dunia, ICN menciptakan ekosistem yang transparan, terbuka, dan berbasis kripto yang sepenuhnya mendesentralisasikan infrastruktur cloud. Model ini memberdayakan protokol dan perusahaan untuk mengakses sumber daya komputasi dan penyimpanan terbaik tanpa kendala cloud terdahulu dengan memastikan skalabilitas, keamanan, dan kinerja tinggi sambil mempertahankan komposabilitas modular dan pilihan pengguna.









Inti dari protokol ini adalah ICN Protocol (ICNP) yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan aliran sumber daya yang efisien dan kolaborasi yang lancar. Penyedia perangkat keras menyumbangkan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, GPU, dan CPU, sedangkan pengembang membangun dan menyediakan layanan cloud pada infrastruktur ini. Melalui mekanisme koordinasi yang terdesentralisasi, ICNP memfasilitasi interaksi yang efisien di antara peran-peran ini, sehingga memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan operasi jaringan berkinerja tinggi.









Dengan ICN, tim proyek dapat mencapai hal berikut:





Menerapkan protokol Web3 asli: Membangun infrastruktur berdasarkan arsitektur Web3 asli, sehingga memastikan kinerja tinggi dan keamanan yang tangguh. Kinerja unggul: Memanfaatkan arsitektur terdesentralisasi untuk memungkinkan alokasi sumber daya yang adil dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Aman dan andal: Mengandalkan jaringan yang terdistribusi secara global untuk meniadakan titik kegagalan tunggal serta meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem.









Cara paling sederhana untuk terlibat dengan ekosistem ICN dan ekonomi jaringannya adalah dengan melakukan staking aset ke dalam protokol. Pengguna dapat melakukan staking ICNL (ICN Link) atau ICNT pada berbagai komponen sistem untuk mendapatkan reward yang sesuai. Selain menghasilkan yield, staking juga berperan penting dalam mengamankan node jaringan utama dan menjaga kualitas layanan.





Ada dua area utama bagi pengguna untuk melakukan staking dan mendapatkan reward:

Jaringan HyperNode: Menjamin integritas operasional ICN Protocol.

Jaringan ScalerNode: Lapisan node perangkat keras terdesentralisasi yang menyediakan layanan penyimpanan dan komputasi.









Dengan melakukan staking ICNL ke jaringan HyperNode, Anda bisa mendapatkan reward berdasarkan pekerjaan validasi yang dilakukan oleh node terpilih. Selama HyperNode pilihan Anda menjalankan tugasnya dengan baik, Anda akan terus menerima reward. Namun, jika node tersebut berperilaku buruk atau gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka dia akan dikenai penalti, termasuk slashing aset yang di-stake.





Karena limit gas pada blockchain, setiap transaksi staking dibatasi hingga maksimum 100 ICNL. Jika ingin melakukan staking lebih dari 100 ICNL, Anda harus mengirimkan beberapa transaksi. Beberapa stake ini akan digabungkan, lalu dikelola sebagai satu unit hingga staking dibatalkan.





Catatan: ICN Link (ICNL) adalah token NFT ERC-721 yang berfungsi sebagai komponen inti untuk mengamankan sistem ICN.









Dengan melakukan staking pada ScalerNodes, Anda mendapatkan reward karena membantu menjaminkan dan mendukung pengoperasian jaringan perangkat keras yang terdesentralisasi dengan baik. ScalerNode menerima reward karena menyumbangkan fungsionalitas dan sumber daya ke protokol ICNP, sedangkan staker mendapatkan sebagian dari reward ini karena menyediakan likuiditas untuk kebutuhan jaminan setiap node.





Selain itu, karena ScalerNode dialokasikan kepada pembangun yang memesannya, node ini mendapatkan reward tambahan berdasarkan pemanfaatan perangkat keras aktual di dalam jaringan. Para staker juga menerima bagian dari yield tambahan ini, karena jaminan mereka mendukung kemampuan node untuk memberikan layanan. Jika ScalerNode tetap offline dalam jangka waktu lama atau secara konsisten berkinerja di bawah ambang batas yang ditetapkan, ICNT yang di-stake oleh penyedia perangkat keras (HP) terkait akan dikenai slashing.









ICN bukan sekadar platform cloud, melainkan sebuah langkah transformatif menuju ekosistem cloud yang benar-benar terbuka dan berbasis komunitas. Platform ini dibangun untuk mendukung beban kerja paling berat di masa depan dengan fokus pada layanan canggih seperti komputasi GPU untuk AI dan pemrosesan data tepi demi memimpin gelombang inovasi komputasi cloud berikutnya. ICN adalah jaringan yang tumbuh bersama penggunanya dengan memanfaatkan kekuatan komunitas global untuk membangun infrastruktur cloud generasi berikutnya yang terbuka untuk semua, mudah diskalakan, dan berkelanjutan.



