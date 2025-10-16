Popularitas trading mata uang kripto telah melonjak di kalangan investor di seluruh dunia, sehingga menyebabkan masuknya ratusan atau bahkan ribuan trader setiap hari di MEXC yang terlibat dalam tradiPopularitas trading mata uang kripto telah melonjak di kalangan investor di seluruh dunia, sehingga menyebabkan masuknya ratusan atau bahkan ribuan trader setiap hari di MEXC yang terlibat dalam tradi
Belajar/Panduan Pemula/Spot/Pertanyaan ...rading Spot

Pertanyaan Umum tentang Trading Spot

16 Oktober 2025MEXC
0m
#Spot
Cardano
ADA$0.5523-4.47%
Bitcoin
BTC$101,620.01-0.89%
Ethereum
ETH$3,388.44-1.76%
MX Token
MX$2.1463+0.28%
TokenFi
TOKEN$0.006863-4.28%

Popularitas trading mata uang kripto telah melonjak di kalangan investor di seluruh dunia, sehingga menyebabkan masuknya ratusan atau bahkan ribuan trader setiap hari di MEXC yang terlibat dalam trading spot untuk membeli mata uang kripto. Bagi pendatang baru yang memasuki dunia trading spot, ada beberapa pertanyaan sering muncul. Untuk mengatasinya, kami telah mengumpulkan dan menjawab pertanyaan umum yang mungkin dimiliki pengguna selama menikmati trading spot MEXC.

1. Apa itu trading spot mata uang kripto?


Trading spot mata uang kripto mengacu pada proses yang memungkinkan pembeli dan penjual membeli atau menjual mata uang kripto seperti BTC, ETH, dan MX pada harga pasar tertentu, lalu mengeksekusi transaksi tersebut untuk penyelesaian. Misalnya, pada pasangan MX/USDT, harganya mewakili jumlah USDT yang dibutuhkan untuk membeli 1 MX atau jumlah USDT yang dapat diperoleh dengan menjual 1 MX.

2. Apa perbedaan antara trading spot dan trading futures?


Trading spot dan trading futures memiliki perbedaan yang fundamental. Dalam trading spot, trader memiliki aset dasar, lalu kedua belah pihak bertukar kuotasi dan aset token secara langsung. Oleh karena itu, trading spot melibatkan transfer langsung aset mata uang kripto di antara pelaku pasar.

Trading futures melibatkan pembelian dan penjualan kontrak yang mewakili nilai mata uang kripto tertentu. Saat membeli kontrak futures, Anda tidak memiliki aset mata uang kripto dasarnya. Sebaliknya, Anda memiliki kontrak yang menyetujui pembelian atau penjualan mata uang kripto dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Dalam skenario ini, Anda dapat memprediksi fluktuasi harga terlebih dahulu, lalu memilih untuk mengambil posisi long dengan membeli kontrak atau mengambil posisi short dengan menjual kontrak sebagai bentuk partisipasi dalam volatilitas mata uang kripto untuk meraih laba.

3. Berapa biaya trading untuk trading spot di MEXC?


Tarif biaya trading spot pada platform MEXC adalah 0.05% bagi maker dan 0.05% bagi taker.

4. Apa itu taker dan maker?


Taker: Taker adalah seseorang yang memasang order yang secara langsung cocok dengan limit atau market order yang ada. Taker mengonsumsi likuiditas pasar.

Maker: Maker adalah seseorang yang memasang order, menentukan harga dan kuantitasnya, lalu menunggu pengguna lain untuk mencocokkannya. Maker menambahkan likuiditas ke pasar.

5. Apa saja jenis order yang didukung dalam trading spot?


Trading spot MEXC mendukung tiga jenis order: imit order, market order, dan stop-limit order. Untuk mengetahui perbedaan spesifik di antara jenis-jenis order tersebut, Anda dapat melihat artikel "Berbagai Jenis Spot Order".

6. Bagaimana cara melihat riwayat order yang telah terisi?


Anda dapat melihat riwayat order yang terisi di bagian "Riwayat Trade" yang terletak di bawah buku order. Anda juga dapat mengklik [Order] di sudut kanan atas - [Order Spot] untuk melihat semua order Anda.

7. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak dapat melakukan trading karena dana dipakai oleh order terbuka?


Jika dana Anda dipakai oleh order terbuka dan Anda ingin melakukan trading mata uang kripto lain tetapi saldo Anda tidak cukup, Anda dapat masuk ke bagian "Order Terbuka" untuk melihat order yang belum terisi, lalu mengklik tombol Batalkan untuk merilis dana yang terisi, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk order baru.

8. Bagaimana cara melakukan deposit?


Jika tidak ada dana di akun, Anda dapat melakukan deposit secara langsung. Untuk mengetahui metode deposit, Anda dapat melihat artikel "Cara Mendeposit Kripto ke Platform MEXC (Situs Web)" dan "Cara Mendeposit Kripto ke Platform MEXC (Aplikasi)".

9. Apa itu Zona Utama, Zona Inovasi, dan Zona Penilaian?


Zona Utama, Zona Inovasi, dan Zona Penilaian adalah klasifikasi mata uang kripto di MEXC berdasarkan kapitalisasi pasar dan inovasi. Untuk mengetahui perbedaan spesifik di antara klasifikasi tersebut, Anda dapat melihat artikel "Pengantar Zona Trading Spot MEXC".

10. Apakah ada kuantitas order minimum dan jumlah total order minimum untuk setiap trade?


Ya, setiap pasar trading di MEXC memiliki aturannya sendiri. Silakan lihat artikel "Aturan Trading Pasar Spot" untuk mengetahui detailnya.

11. Apa perbedaan antara Order Terbuka, Riwayat Order, dan Riwayat Trade?


Order Terbuka: Bagian ini menampilkan order yang masih menunggu untuk terisi atau terpicu.
Riwayat Order: Bagian ini menampilkan data lampau order yang terisi atau dibatalkan.
Riwayat Trade: Bagian ini menampilkan trade yang berhasil terisi dan diselesaikan. Jika kuantitas order besar, order tersebut mungkin terisi melalui beberapa order yang semuanya akan ditampilkan dalam data lampau.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu MEXC Earn？

Apa Itu MEXC Earn？

1. Apa itu MEXC Earn?MEXC Earn adalah produk terpadu yang diluncurkan oleh MEXC untuk membantu pengguna menemukan berbagai peluang meraih penghasilan dengan memiliki token. Produk ini meliputi tabunga

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Di MEXC, MEXCers tidak hanya dapat membeli mata uang kripto melalui transaksi spot, tetapi juga berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi melalui transaksi futures dengan leverage hingga 500x. Jadi

Panduan Pemula: Penjelasan Stop-Limit Order dan Cara Mengaturnya di MEXC untuk Mengunci Laba dan Mencegah Kerugian

Panduan Pemula: Penjelasan Stop-Limit Order dan Cara Mengaturnya di MEXC untuk Mengunci Laba dan Mencegah Kerugian

Pasar mata uang kripto bersifat volatil, harga dapat berfluktuasi tajam, dan keterlambatan sedikit saja dapat mengakibatkan hilangnya peluang atau kerugian yang tidak perlu. Stop-limit order adalah al

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT