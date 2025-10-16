Pertanyaan Umum tentang Trading Spot

Popularitas trading mata uang kripto telah melonjak di kalangan investor di seluruh dunia, sehingga menyebabkan masuknya ratusan atau bahkan ribuan trader setiap hari di MEXC yang terlibat dalam trading spot untuk membeli mata uang kripto. Bagi pendatang baru yang memasuki dunia trading spot, ada beberapa pertanyaan sering muncul. Untuk mengatasinya, kami telah mengumpulkan dan menjawab pertanyaan umum yang mungkin dimiliki pengguna selama menikmati trading spot MEXC.









Trading spot mata uang kripto mengacu pada proses yang memungkinkan pembeli dan penjual membeli atau menjual mata uang kripto seperti BTC, ETH, dan MX pada harga pasar tertentu, lalu mengeksekusi transaksi tersebut untuk penyelesaian. Misalnya, pada pasangan MX/USDT, harganya mewakili jumlah USDT yang dibutuhkan untuk membeli 1 MX atau jumlah USDT yang dapat diperoleh dengan menjual 1 MX.









Trading spot dan trading futures memiliki perbedaan yang fundamental. Dalam trading spot, trader memiliki aset dasar, lalu kedua belah pihak bertukar kuotasi dan aset token secara langsung. Oleh karena itu, trading spot melibatkan transfer langsung aset mata uang kripto di antara pelaku pasar.





Trading futures melibatkan pembelian dan penjualan kontrak yang mewakili nilai mata uang kripto tertentu. Saat membeli kontrak futures, Anda tidak memiliki aset mata uang kripto dasarnya. Sebaliknya, Anda memiliki kontrak yang menyetujui pembelian atau penjualan mata uang kripto dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Dalam skenario ini, Anda dapat memprediksi fluktuasi harga terlebih dahulu, lalu memilih untuk mengambil posisi long dengan membeli kontrak atau mengambil posisi short dengan menjual kontrak sebagai bentuk partisipasi dalam volatilitas mata uang kripto untuk meraih laba.









Tarif biaya trading spot pada platform MEXC adalah 0.05% bagi maker dan 0.05% bagi taker.









Taker: Taker adalah seseorang yang memasang order yang secara langsung cocok dengan limit atau market order yang ada. Taker mengonsumsi likuiditas pasar.





Maker: Maker adalah seseorang yang memasang order, menentukan harga dan kuantitasnya, lalu menunggu pengguna lain untuk mencocokkannya. Maker menambahkan likuiditas ke pasar.









Berbagai Jenis Spot Order Trading spot MEXC mendukung tiga jenis order: imit order, market order, dan stop-limit order. Untuk mengetahui perbedaan spesifik di antara jenis-jenis order tersebut, Anda dapat melihat artikel "".









Anda dapat melihat riwayat order yang terisi di bagian "Riwayat Trade" yang terletak di bawah buku order. Anda juga dapat mengklik [Order] di sudut kanan atas - [Order Spot] untuk melihat semua order Anda.









Jika dana Anda dipakai oleh order terbuka dan Anda ingin melakukan trading mata uang kripto lain tetapi saldo Anda tidak cukup, Anda dapat masuk ke bagian "Order Terbuka" untuk melihat order yang belum terisi, lalu mengklik tombol Batalkan untuk merilis dana yang terisi, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk order baru.









Cara Mendeposit Kripto ke Platform MEXC (Situs Web) Cara Mendeposit Kripto ke Platform MEXC (Aplikasi) Jika tidak ada dana di akun, Anda dapat melakukan deposit secara langsung. Untuk mengetahui metode deposit, Anda dapat melihat artikel "" dan "".









Pengantar Zona Trading Spot MEXC Zona Utama, Zona Inovasi, dan Zona Penilaian adalah klasifikasi mata uang kripto di MEXC berdasarkan kapitalisasi pasar dan inovasi. Untuk mengetahui perbedaan spesifik di antara klasifikasi tersebut, Anda dapat melihat artikel "".









Aturan Trading Pasar Spot Ya, setiap pasar trading di MEXC memiliki aturannya sendiri. Silakan lihat artikel "" untuk mengetahui detailnya.









Order Terbuka: Bagian ini menampilkan order yang masih menunggu untuk terisi atau terpicu.

Riwayat Order: Bagian ini menampilkan data lampau order yang terisi atau dibatalkan.

Riwayat Trade: Bagian ini menampilkan trade yang berhasil terisi dan diselesaikan. Jika kuantitas order besar, order tersebut mungkin terisi melalui beberapa order yang semuanya akan ditampilkan dalam data lampau.



