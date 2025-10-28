Apakah XRP Stablecoin? Semua yang Perlu Anda Ketahui

Jika Anda telah menjelajahi cryptocurrency, Anda mungkin pernah menemukan XRP dan bertanya-tanya: apakah XRP stablecoin? Pertanyaan ini muncul terus-menerus di komunitas kripto, dan sangat dapat dimengerti mengapa begitu banyak orang menjadi bingung. Jawaban singkatnya adalah tidak—XRP bukan stablecoin. Namun jawaban sederhana itu tidak menceritakan keseluruhan cerita.

XRP disalahartikan sebagai stablecoin karena terhubung dengan Ripple, sebuah perusahaan yang berfokus pada pembayaran, dan karena Ripple baru-baru ini meluncurkan stablecoin asli mereka yang disebut RLUSD. Artikel ini menguraikan dengan tepat apa yang membuat XRP berbeda dari stablecoin, mengapa kebingungan ini ada, dan apa artinya jika Anda berpikir untuk berinvestasi. Pada akhirnya, Anda akan memahami perbedaan utama dan tahu persis apa yang Anda hadapi ketika seseorang menyebutkan XRP.





Poin-Poin Penting:

XRP bukan stablecoin—ini adalah cryptocurrency yang volatil dirancang untuk pembayaran lintas batas yang cepat di XRP Ledger.

Stablecoin mempertahankan nilai tetap $1.00 melalui cadangan dolar, sementara harga XRP berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar.

Ripple meluncurkan RLUSD pada Desember 2024 sebagai stablecoin asli mereka, yang bekerja bersama XRP untuk kebutuhan pembayaran yang berbeda.

XRP dapat menyelesaikan transaksi dalam 3-5 detik dengan biaya di bawah $0.01, tetapi harganya dapat berubah secara signifikan tidak seperti stablecoin.

Memahami perbedaan antara XRP dan stablecoin membantu Anda memilih aset digital yang tepat untuk trading atau investasi.





Stablecoin adalah jenis cryptocurrency yang dirancang untuk menjaga nilai yang stabil, biasanya dengan dipatok pada sesuatu yang stabil seperti dolar AS. Pikirkan stablecoin populer seperti USDT (Tether) atau USDC—mereka selalu bernilai sekitar satu dolar setiap koin. Itulah intinya.

Stablecoin mencapai stabilitas ini melalui jaminan. Sebagian besar stablecoin menyimpan uang nyata sebagai cadangan untuk mencocokkan setiap token yang mereka terbitkan. Untuk setiap token USDC yang beredar, Circle (perusahaan di baliknya) menyimpan satu dolar AS nyata di rekening bank. Jaminan ini memastikan bahwa jika Anda ingin menukar stablecoin Anda dengan uang nyata, Anda dapat melakukannya dengan nilai tukar yang dapat diprediksi. Harga tetap terkunci pada $1.00 karena cadangan ini, membuat stablecoin berguna untuk transaksi sehari-hari tanpa khawatir tentang fluktuasi harga yang liar.





XRP bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Alih-alih mencoba tetap pada satu harga, XRP berfungsi sebagai apa yang disebut "mata uang jembatan" untuk transfer uang yang cepat. Ripple menciptakan XRP untuk membantu bank dan perusahaan keuangan memindahkan uang melintasi batas dengan cepat dan murah. XRP Ledger dapat memproses transaksi hanya dalam tiga hingga lima detik dengan biaya di bawah satu sen—jauh lebih cepat daripada sistem perbankan tradisional.

Inilah perbedaan krusialnya: harga XRP naik turun seperti kebanyakan cryptocurrency. Sementara stablecoin tetap di $1, XRP telah diperdagangkan dari di bawah $0.50 hingga lebih dari $3.00 dalam setahun terakhir. Volatilitas itu terjadi karena nilai XRP bergantung pada permintaan pasar, bukan pada cadangan yang tersimpan di bank. Total pasokan XRP dibuat sejak awal sebesar 100 miliar token, tanpa ada yang baru dibuat. Pasokan tetap ini berarti XRP berpotensi meningkat nilainya dari waktu ke waktu—sesuatu yang secara khusus dirancang untuk tidak dilakukan oleh stablecoin.









Memahami apa yang memisahkan XRP dari stablecoin menjadi lebih jelas ketika Anda membandingkannya secara berdampingan. Perbedaan ini penting apakah Anda trading di platform seperti MEXC atau hanya mencoba memahami dasar-dasar kripto.

Stablecoin mempertahankan nilai tetap melalui cadangan dolar mereka. Nilai XRP berfluktuasi berdasarkan kekuatan pasar seperti permintaan dan spekulasi. Stablecoin USD bertujuan untuk tetap pada tepat $1.00 selamanya, sementara XRP dapat turun 20% atau lebih dari tertingginya dalam periode singkat. Volatilitas inilah yang membuat XRP tidak dianggap sebagai stablecoin—stabilitas harga secara harfiah mendefinisikan stablecoin.

Stablecoin berfungsi sebagai versi digital dari uang biasa, memberi Anda stabilitas untuk transaksi dan menyimpan nilai. XRP berfungsi sebagai perantara yang membuat konversi antara mata uang yang berbeda menjadi efisien di XRP Ledger. Anda akan menggunakan stablecoin untuk menghindari kehilangan uang selama crash pasar. Anda akan menggunakan XRP untuk memindahkan dana dengan cepat melintasi batas internasional.

Sebagian besar stablecoin membuat token baru ketika orang menyetor uang jaminan dan menghancurkan token ketika orang mencairkan. Pasokan XRP ditetapkan pada 100 miliar sejak hari pertama, dengan Ripple melepaskan token dari escrow sesuai jadwal. Perbedaan mendasar ini berarti stablecoin berkembang dan menyusut dengan permintaan, sementara total pasokan XRP tidak pernah berubah.

Anda mungkin mengambil stablecoin untuk menyimpan uang dengan aman selama sesi trading yang volatil atau untuk berpartisipasi dalam keuangan terdesentralisasi tanpa risiko kerugian mendadak. XRP digunakan untuk biaya transaksi di XRP Ledger dan untuk konversi mata uang cepat dalam pembayaran internasional. Volatilitas yang membuat XRP tidak bisa menjadi stablecoin sebenarnya memberikan insentif bagi orang untuk membantu menjalankan jaringan, karena mereka berpotensi mendapat untung dari kenaikan harga.





Ya, dan di sinilah hal-hal menjadi membingungkan. Ripple meluncurkan RLUSD (Ripple USD) pada Desember 2024 setelah menerima persetujuan dari Departemen Layanan Keuangan New York. RLUSD adalah stablecoin sejati yang didukung satu per satu oleh cadangan dolar AS dan dirancang untuk tetap pada tepat $1.00.

Jadi mengapa Ripple memiliki XRP dan RLUSD? Mereka melayani tujuan yang berbeda. RLUSD berfungsi sebagai uang tunai digital untuk transaksi di mana orang membutuhkan stabilitas harga. XRP terus melakukan apa yang selalu dilakukannya—bertindak sebagai jembatan untuk transfer cepat di XRP Ledger. Misalnya, jika seseorang perlu mengirim RLUSD dari AS ke Eropa di mana dikonversi ke euro, XRP dapat memfasilitasi konversi itu secara efisien. Daripada bersaing, XRP dan RLUSD bekerja sama dalam ekosistem pembayaran Ripple, masing-masing menangani apa yang terbaik dilakukannya.









Beberapa faktor menciptakan kebingungan luas ini tentang apakah XRP adalah stablecoin. Pertama, asosiasi XRP dengan perbankan dan keuangan tradisional membuat orang berasumsi bahwa itu harus stabil seperti deposito bank. Namun, fokus XRP pada bank berkaitan dengan kecepatan dan efisiensi, bukan stabilitas harga.

Kedua, orang mencampur adukkan perusahaan Ripple dengan token XRP. Karena Ripple bekerja dengan institusi keuangan pada solusi pembayaran, beberapa pengamat secara salah berasumsi bahwa XRP juga harus stabil. Pada kenyataannya, bank menggunakan XRP justru karena likuiditas dan kecepatannya, menerima volatilitas karena transaksi biasanya hanya memakan waktu beberapa detik. Ketiga, peluncuran RLUSD baru-baru ini menambahkan lapisan kebingungan lain, membuat orang bertanya-tanya apakah XRP selalu dimaksudkan untuk stabil. Beberapa orang bahkan secara salah menyebut XRP sebagai "stablecoin dari semua stablecoin" berdasarkan kesalahpahaman tentang perannya. Kebenarannya adalah waktu singkat yang dihabiskan XRP sebagai perantara dalam pembayaran lintas batas berarti fluktuasi harga kurang penting daripada untuk kepemilikan jangka panjang.





Memahami bahwa XRP bukan stablecoin penting untuk keputusan investasi Anda. Jika Anda membeli XRP, Anda mendapatkan cryptocurrency yang volatil yang dapat meningkat atau menurun secara signifikan dalam nilai. Itu sama sekali berbeda dari membeli RLUSD atau USDC, yang seharusnya tetap sekitar $1 selamanya.

XRP mungkin masuk akal jika Anda percaya pada potensi pertumbuhannya dan dapat menangani fluktuasi harga yang signifikan. Beberapa analis memprediksi XRP bisa mencapai $6 hingga $12 dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan perubahan regulasi dan persetujuan ETF potensial, tetapi ini adalah proyeksi spekulatif. Di sisi lain, stablecoin bekerja lebih baik jika Anda perlu memegang nilai tanpa risiko atau ingin tempat yang aman untuk menyimpan uang di antara trading di exchange seperti MEXC. Tidak ada yang "lebih baik"—mereka adalah alat yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda. XRP menawarkan potensi pertumbuhan dengan volatilitas, sementara stablecoin menawarkan stabilitas tanpa pertumbuhan.









1. Apakah XRP stablecoin atau altcoin?

XRP adalah altcoin, bukan stablecoin—harganya berfluktuasi secara bebas berdasarkan permintaan pasar daripada tetap dipatok pada nilai dolar.





2. Apakah Ripple XRP stablecoin?

Tidak, Ripple XRP bukan stablecoin; ini adalah mata uang jembatan untuk pembayaran cepat, sementara stablecoin asli Ripple adalah RLUSD.





3. Apakah regulator menganggap XRP sebagai stablecoin?

Tidak, regulator dan industri kripto mengklasifikasikan XRP sebagai cryptocurrency atau aset digital, bukan sebagai stablecoin karena volatilitas harganya.





4. Apakah XRP akan menjadi stablecoin di masa depan?

Tidak ada rencana untuk membuat XRP menjadi stablecoin karena volatilitas dan potensi apresiasinya adalah fitur inti dari desainnya.





5. Apa perbedaan antara XRP dan RLUSD?

XRP volatil dan berfungsi sebagai mata uang jembatan, sementara RLUSD adalah stablecoin asli Ripple yang mempertahankan nilai stabil $1.00.





Jadi untuk menjawab pertanyaan secara langsung: apakah XRP stablecoin? Sama sekali tidak. XRP adalah cryptocurrency yang volatil dirancang untuk pembayaran lintas batas yang cepat dan murah, bukan untuk mempertahankan harga yang stabil. Kebingungan berasal dari fokus pembayaran Ripple, peluncuran RLUSD, dan kesalahpahaman umum tentang bagaimana XRP bekerja.

Baik XRP maupun stablecoin seperti RLUSD memiliki tempatnya di dunia kripto. Stablecoin memberi Anda stabilitas harga untuk transaksi dan penyimpanan yang aman. XRP memberi Anda kecepatan dan efisiensi untuk transfer internasional, ditambah potensi pertumbuhan jika Anda bersedia menangani volatilitas. Memahami perbedaan ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih cerdas tentang aset digital mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah Anda trading, berinvestasi, atau hanya belajar tentang cryptocurrency untuk pertama kalinya.