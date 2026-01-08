Sorotan Utama Spot DCA: Strategi investasi otomatis yang membeli cryptocurrency pada interval reguler dengan jumlah tetap, secara efektif menyebarkan titik masuk dan meminimalkan risiko membeli di punSorotan Utama Spot DCA: Strategi investasi otomatis yang membeli cryptocurrency pada interval reguler dengan jumlah tetap, secara efektif menyebarkan titik masuk dan meminimalkan risiko membeli di pun
MEXC Spot DCA: Panduan Lengkap untuk Investasi Cerdas bagi Pemula

8 Januari 2026
Sorotan Utama

  • Spot DCA: Strategi investasi otomatis yang membeli cryptocurrency pada interval reguler dengan jumlah tetap, secara efektif menyebarkan titik masuk dan meminimalkan risiko membeli di puncak pasar.
  • Ideal Untuk: Investor jangka panjang dalam cryptocurrency mainstream seperti BTC atau ETH yang lebih menyukai pendekatan tanpa campur tangan.
  • Manfaat Utama: Eksekusi sepenuhnya otomatis yang menghilangkan pengambilan keputusan emosional.
  • Pengaturan Sederhana: Konfigurasikan cryptocurrency, jumlah investasi, dan frekuensi Anda, sementara sistem menangani sisanya.
  • Pemberitahuan: DCA tidak menghilangkan risiko volatilitas pasar; kerugian mungkin terjadi selama penurunan harga.

1. Apa Itu MEXC Spot DCA?


Spot DCA adalah strategi investasi sistematis yang secara otomatis membeli cryptocurrency pilihan Anda pada interval dan jumlah yang telah ditentukan dalam rentang harga yang Anda tentukan.

Contoh: Konfigurasikan pembelian BTC mingguan sebesar 100 USDT. Sistem mengeksekusi pembelian sesuai jadwal tanpa memandang pergerakan harga, merata-ratakan basis biaya Anda, memperoleh lebih sedikit unit selama puncak harga dan lebih banyak selama penurunan.

Strategi ini menghilangkan kebutuhan untuk pemantauan pasar konstan atau prediksi harga, sambil mencegah keputusan impulsif yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Untuk investor yang mencari eksposur jangka panjang ke aset mainstream seperti BTC dan ETH, DCA menawarkan solusi investasi yang mudah dan perawatan rendah.

2. Cara Menggunakan MEXC Spot DCA


2.1 Menyiapkan Rencana DCA Anda


Langkah 1: Navigasi ke Spot DCA

Masuk ke situs web MEXC, arahkan kursor ke Spot di bilah navigasi, dan pilih Spot DCA dari menu dropdown.


Langkah 2: Mulai Pembuatan Rencana

Di halaman Spot DCA, klik Create DCA Bot. Atau, jelajahi Featured Strategies atau DCA Plans, pilih cryptocurrency yang Anda inginkan, dan klik Create DCA Bot untuk pengaturan cepat.


Langkah 3: Konfigurasikan Parameter Anda

Konfigurasikan hal berikut di halaman pembuatan: Pilih DCA Tokens Anda (misalnya, BTC, ETH), tentukan DCA Interval, dan spesifikasikan Amount Per Round. Untuk kontrol yang lebih baik, akses Advanced Settings untuk mengatur Buy Price Range, memastikan pembelian dieksekusi hanya dalam zona harga target Anda. Setelah dikonfigurasikan, klik Create Plan.


Langkah 4: Tinjau dan Aktifkan

Tinjau detail rencana DCA Anda dengan cermat. Setelah diverifikasi, klik Confirm untuk mengaktifkan rencana Anda.



2.2 Mengelola Order DCA Anda


Dari halaman Spot DCA, klik My DCA Bots untuk mengakses antarmuka trading Spot.


Di bagian order di bagian bawah halaman trading Spot, navigasi ke Plan, kemudian Spot DCA untuk melihat semua order DCA aktif. Di sini Anda dapat menjeda, menghentikan, atau memulai kembali rencana Anda.

Klik View Details untuk mengakses informasi rencana yang komprehensif.



Halaman detail DCA menampilkan informasi order bot DCA yang komprehensif, termasuk pelacakan PNL, alokasi aset, riwayat trading, dan lainnya.


3. Pertimbangan Penting untuk MEXC Spot DCA


Harap perhatikan hal berikut saat menggunakan Spot DCA:

Pemilihan Aset: Setiap rencana DCA mendukung hingga 10 cryptocurrency secara bersamaan. Tetapkan alokasi investasi khusus untuk setiap aset, pastikan totalnya sama dengan 100%. Untuk kemudahan, klik Equal Allocation untuk alokasi sama otomatis. Ketika pembagian sama tidak memungkinkan, sistem menetapkan persentase yang tersisa ke aset pertama secara berurutan.

Waktu Eksekusi: Untuk rencana DCA harian, mingguan, atau bulanan, sistem secara default Start First Investment, mengeksekusi pembelian awal saat pembuatan rencana sebelum melanjutkan pada siklus terjadwal.


Konfigurasi Zona Waktu: Sistem mendukung kustomisasi zona waktu. Setelah penyesuaian, DCA dieksekusi sesuai zona waktu yang dipilih. Zona waktu default sesuai dengan pengaturan akun Anda, dengan eksekusi default ke jam saat ini.

4. FAQ MEXC Spot DCA


4.1 Pasangan trading mana yang paling cocok untuk Spot DCA?


Kami merekomendasikan untuk fokus pada cryptocurrency mainstream dengan likuiditas tinggi dan volume trading aktif. Sebagian besar pengguna memulai dengan pasangan seperti BTC/USDT dan ETH/USDT, yang menawarkan stabilitas harga relatif dan kedalaman pasar yang kuat.


4.2 Apa arti status rencana DCA?


Rencana DCA Anda mungkin menampilkan status berikut:
Success: Rencana DCA telah dieksekusi dengan sukses.
Failed: Eksekusi rencana DCA gagal karena saldo tidak mencukupi atau masalah lainnya.
Partial Success: Beberapa order DCA dieksekusi dengan sukses, sementara yang lain gagal.
In Progress:Rencana DCA saat ini berjalan dan menunggu hasil eksekusi
Pending: Rencana DCA telah dibuat dan menunggu eksekusi terjadwal.

4.3 Apa yang terjadi jika saldo akun Spot saya tidak mencukupi?


Jika akun yang Anda pilih tidak memiliki saldo yang cukup untuk menutupi biaya pembelian DCA, transaksi akan gagal. Sistem akan mencoba mengeksekusi pembelian di putaran DCA berikutnya. Jika gagal berturut-turut untuk sejumlah putaran tertentu, rencana DCA akan dibatalkan. Pastikan saldo USDT yang memadai di akun Anda setiap saat.

4.4 Berapa banyak rencana DCA yang dapat saya jalankan pada waktu yang sama?


Anda dapat menjalankan hingga beberapa rencana Spot DCA sekaligus. Ini termasuk rencana yang Anda buat sendiri dan rencana yang Anda salin dari orang lain, baik rencana aktif atau dijeda di bawah tab DCA Plans.

4.5 Apa risiko dari rencana DCA?


Rencana DCA sendiri tidak membawa risiko yang melekat, karena mereka hanya mengotomatiskan pembelian kripto masa depan Anda. Namun, investasi cryptocurrency tunduk pada volatilitas pasar dan dapat mengakibatkan kerugian. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pahami sepenuhnya risiko sebelum berinvestasi.

Disclaimer: Materi ini bukan merupakan nasihat investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, atau konsultasi, juga tidak merekomendasikan pembelian, penjualan, atau kepemilikan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat investasi. Harap pahami sepenuhnya semua risiko yang terlibat dan berinvestasi secara bertanggung jawab. Semua keputusan investasi pengguna independen dari platform ini.
