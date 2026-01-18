Apa itu Altcoin? 10 Altcoin Teratas yang Wajib Diketahui di Tahun 2026 | Panduan Pemula Selain Bitcoin

Bitcoin mata uang kripto Bayangkan sebuah dunia di manahanyalah awal dari mata uang digital. Itulah yang sebenarnya terjadi di dunia. Meskipun Bitcoin tetap menjadi pelopor dan mata uang kripto terbesar, ribuan mata uang digital alternatif telah muncul sejak Bitcoin diciptakan pada tahun 2009. Alternatif-alternatif ini secara kolektif dikenal sebagai "altcoin".

Istilah "altcoin" merupakan gabungan kata "alternatif" dan "koin" yang merujuk pada mata uang kripto apa pun selain Bitcoin. Sama seperti kita memiliki berbagai jenis mobil yang mencapai berbagai tujuan, altcoin diciptakan untuk menyelesaikan berbagai masalah atau menawarkan fitur yang tidak disediakan oleh Bitcoin.

Altcoin pertama, yaitu Litecoin, muncul pada tahun 2011 dengan tujuan memproses transaksi lebih cepat daripada Bitcoin. Saat ini, ekosistem kripto mencakup lebih dari 16.500 mata uang kripto, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang unik. Sementara Bitcoin saat ini menyumbang sekitar setengah dari total nilai pasar mata uang kripto, altcoin menyumbang setengahnya lagi, sehingga menunjukkan makin pentingnya mata uang kripto dalam ekonomi digital.





Poin Utama Altcoin adalah mata uang kripto selain Bitcoin yang mewakili lebih dari 16.500 aset digital dengan beragam kegunaan dan teknologi.

Berbagai jenis altcoin memiliki tujuan yang unik: mulai dari stablecoin berpatokan mata uang fiat hingga token tata kelola yang memungkinkan voting komunitas terhadap perubahan protokol.

Altcoin teratas pada tahun 2025 meliputi Ethereum , Solana, Cardano, Litecoin, dan stablecoin seperti USDT dan USDC, masing-masing dengan keunggulan dan kegunaan sendiri.

Metrik dominasi dan kapitalisasi pasar altcoin membantu investor mengidentifikasi tren pasar potensial dan peluang investasi.

Indeks Musim Altcoin melacak periode ketika mata uang kripto alternatif secara kolektif mengungguli Bitcoin yang berpotensi menandakan peluang perdagangan yang menguntungkan.

Sementara altcoin menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi daripada Bitcoin, altcoin biasanya disertai dengan peningkatan risiko, termasuk volatilitas yang lebih tinggi dan likuiditas yang lebih rendah.

Riset menyeluruh sangat penting sebelum berinvestasi, termasuk memeriksa tim, teknologi, tokenomi , dan utilitas dunia nyata di balik altcoin tertentu.

MEXC menyediakan platform komprehensif untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan altcoin dengan biaya kompetitif dan langkah-langkah keamanan yang kuat.

Keamanan yang tepat melalui dompet perangkat keras atau perangkat lunak sangat penting untuk melindungi investasi mata uang kripto Anda.





Untuk memahami altcoin dengan benar, kita perlu mengklarifikasi beberapa istilah dasar di dunia kripto:

blockchain "Koin" adalah mata uang kripto yang beroperasi padakhusus miliknya sendiri. Bitcoin beroperasi pada blockchain Bitcoin, Ethereum pada blockchain Ethereum, dan seterusnya. Ini adalah koin asli dari jaringan masing-masing.

"Altcoin" adalah mata uang kripto apa pun selain Bitcoin. Namun, beberapa orang menganggap altcoin sebagai mata uang kripto apa pun yang bukan Bitcoin atau Ethereum, karena keduanya merupakan mata uang kripto yang terbesar dan paling mapan.

Sementara itu, "token" adalah mata uang kripto yang berjalan pada blockchain milik mata uang kripto lain, bukan pada blockchain miliknya sendiri. Misalnya, banyak token beroperasi pada jaringan Ethereum untuk menggunakan infrastrukturnya sambil mencapai berbagai tujuan.

Altcoin umumnya terbagi dalam salah satu dari dua kategori:

Kripto dengan kode yang menyerupai Bitcoin, tetapi telah dimodifikasi untuk menyertakan fitur baru Kripto yang dibangun dari awal dengan kode dan mekanisme operasi yang sangat berbeda

mengatasi Kebanyakan altcoin bertujuan untukketerbatasan tertentu dari Bitcoin, seperti kecepatan transaksi, konsumsi energi, fitur privasi, atau fleksibilitas dalam aplikasi. Setiap altcoin memiliki proposisi nilai uniknya sendiri yang membedakannya dari Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Semesta altcoin sangat beragam dengan beberapa kategori berbeda yang mencapai tujuan berbeda di dalam ekosistem kripto:

Stablecoin dirancang untuk meminimalkan volatilitas harga dengan mematok nilainya pada aset stabil seperti Dolar AS atau emas. Contohnya meliputi USDC, USDT (Tether), dan DAI. Tidak seperti kebanyakan mata uang kripto, stablecoin bertujuan untuk mempertahankan nilai yang konsisten, sehingga berguna untuk transaksi sehari-hari dan sebagai "pelabuhan aman" selama volatilitas pasar.

Token utilitas menyediakan akses ke layanan dalam jaringan blockchain tertentu. Token ini berfungsi seperti kunci digital yang membuka fitur atau layanan pada suatu platform. Contoh token utilitas adalah XRP, yang dirancang untuk transaksi lintas batas, dan MATIC, yang membantu biaya transaksi pada jaringan Polygon.

tukar Altcoin ini dirancang secara khusus untuk digunakan sebagai mata uang untuk pertukaran nilai. Fokusnya adalah menjadi alatyang efisien dengan fitur-fitur seperti waktu transaksi yang cepat dan biaya yang rendah.

Token tata kelola memberi pemiliknya hak voting dalam pengambilan keputusan proyek blockchain. Dengan memiliki token ini, Anda dapat melakukan voting terhadap perubahan protokol, seperti kepemilikan saham di suatu perusahaan yang memberi Anda hak voting. Maker (MKR) adalah contoh menonjol yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan voting terhadap cara platform MakerDAO beroperasi.

kepemilikan aset Token sekuritas mewakilieksternal yang mirip dengan sekuritas tradisional. Token ini dapat mewakili saham di suatu perusahaan, unit real estat, atau investasi lainnya. Token ini biasanya dipengaruhi oleh regulasi sekuritas.

DOGE SHIB Koin meme dimulai sebagai lelucon atau komentar sosial, tetapi mendapatkan popularitas melalui dukungan komunitas. Dogecoin () dan Shiba Inu () adalah contoh terkemuka yang dimulai sebagai meme internet, tetapi kemudian memiliki banyak pengikut. Koin-koin ini sering kali memiliki persediaan yang besar atau tidak terbatas, sehingga menyebabkan harga satuannya lebih rendah.

Axie Infinity Token ini mendukung game berbasis blockchain yang memungkinkan pemain mendapatkan hadiah mata uang kripto melalui gameplay.adalah contoh menonjol yang memungkinkan pemain membiakkan, memelihara, dan melawan makhluk fantasi sambil mendapatkan token yang dapat dikonversi menjadi mata uang lain.

adopsi Meskipun ada ribuan altcoin, hanya segelintir yang telah memantapkan diri sebagai pemimpin pasar berdasarkan utilitas,, dan kapitalisasi pasarnya. Berikut adalah beberapa altcoin paling signifikan pada tahun 2025:

Ethereum (ETH)

smart contract Ethereum berdiri sebagai altcoin terbesar dengan kapitalisasi pasar sekitar $440 miliar. Tidak seperti Bitcoin yang utamanya berfungsi sebagai uang digital, Ethereum menghadirkan "" yang dapat diprogram dan dieksekusi secara otomatis ketika persyaratan terpenuhi. Inovasi ini telah memungkinkan ribuan aplikasi dibangun di platformnya, mulai dari layanan keuangan hingga pasar game dan karya seni.

XRP

Ripple Labs Dengan dikembangkan oleh, XRP bertujuan untuk memungkinkan transfer uang internasional yang cepat dan berbiaya rendah. Fokusnya secara khusus adalah membantu lembaga keuangan meningkatkan pembayaran lintas batas untuk menawarkan alternatif bagi sistem perbankan tradisional seperti SWIFT.

Solana (SOL)

Solana telah meraih popularitas karena kecepatan transaksinya yang sangat cepat dan biaya yang rendah. Blockchain-nya dapat memproses ribuan transaksi per detik, sehingga menarik untuk aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi seperti platform perdagangan dan game.

Cardano (ADA)

pengembangan blockchain konsensus Cardano mengambil pendekatan berbasis riset untukdengan fokus kuat pada keamanan dan keberlanjutan. Kripto ini menggunakan mekanismeproof-of-stake yang memerlukan energi jauh lebih sedikit daripada pendekatan mining Bitcoin.

Litecoin (LTC)

konfirmasi algoritma Sering disebut sebagai "perak untuk emas Bitcoin", Litecoin adalah salah satu altcoin paling awal yang diciptakan pada tahun 2011. Kripto ini menawarkan waktutransaksi yang lebih cepat danhashing yang berbeda dari Bitcoin. Dengan rekam jejak yang kuat selama lebih dari satu dekade, Litecoin tetap populer untuk pembayaran sehari-hari karena biayanya yang relatif rendah dan penerimaan yang luas.

Dogecoin (DOGE)

Awalnya merupakan lelucon berdasarkan meme internet, lalu telah menjadi salah satu mata uang kripto yang paling dikenal secara global. Meskipun asal-usulnya lucu, Dogecoin telah mengembangkan komunitas yang bergairah dan memperoleh perhatian utama melalui dukungan selebritas. Harganya yang terjangkau dan persediaannya yang tak terbatas membuatnya populer untuk pemberian tip dan transaksi kecil online.

Tether (USDT)

Tether USDT volume Sebagai stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar,mempertahankan nilai yang dipatok terhadap dolar AS. Setiap tokendidukung oleh cadangan yang dimaksudkan untuk menyamai nilai $1, sehingga penting bagi para pedagang yang ingin berpindah antara mata uang kripto yang volatil dan aset yang stabil tanpa mengonversi kembali ke mata uang fiat. Ini adalah salah satu mata uang kripto yang paling banyak diperdagangkan berdasarkanharian.

USDC keuangan terdesentralisasi adalah stablecoin berpatokan dolas AS yang teregulasi dan tumbuh pesat. Dengan dibuat oleh konsorsium Centre (didirikan oleh Circle dan Coinbase), USDC dikenal karena transparansinya dengan atestasi berkala atas cadangan dolarnya. Token ini telah menjadi infrastruktur penting untuk aplikasidan pembayaran lintas batas.

Shiba Inu (SHIB)

Dengan diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alternatif Dogecoin, Shiba Inu segera mendapatkan banyak pengikut. Meskipun dimulai sebagai koin meme, proyek ini telah berkembang hingga mencakup bursa terdesentralisasi (ShibaSwap), platform NFT, dan utilitas lainnya. Harga per tokennya yang sangat rendah memungkinkan investor untuk memiliki jutaan atau miliaran token, sehingga berkontribusi pada popularitasnya di kalangan investor ritel.

market maker Uniswap merevolusi perdagangan mata uang kripto dengan model automated. Sebagai salah satu bursa terdesentralisasi terbesar, UNI memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token langsung dari dompet mereka tanpa perantara, sementara pemilik token UNI dapat berpartisipasi dalam keputusan tata kelola terkait masa depan protokol.

Masing-masing altcoin ini menawarkan fitur dan manfaat yang berbeda dibandingkan dengan Bitcoin yang memenuhi kegunaan dan kebutuhan pasar tertentu.

Untuk mengambil keputusan yang matang tentang investasi altcoin, Anda perlu memahami dua metrik pasar yang penting: dominasi altcoin dan kapitalisasi pasar.

Dominasi altcoin adalah persentase total nilai pasar mata uang kripto yang dimiliki oleh gabungan dari semua altcoin. Berikut adalah rumusnya:

Dominasi Altcoin = (Total Kapitalisasi Pasar Kripto – Kapitalisasi Pasar Bitcoin) / Total Kapitalisasi Pasar Kripto × 100%

Ketika dominasi Bitcoin turun, dominasi altcoin naik, sehingga menandakan bahwa lebih banyak uang mengalir ke mata uang kripto alternatif.

Grafik dominasi altcoin adalah alat yang ampuh untuk melihat tren pasar:

Meningkatnya dominasi altcoin (biasanya di atas 55%) sering kali menandakan musim altcoin, yaitu ketika mata uang kripto alternatif mengungguli Bitcoin

Penurunan dominasi altcoin biasanya menunjukkan pasar yang berfokus pada Bitcoin seiring investor memprioritaskan mata uang kripto terkemuka

Secara historis, dominasi altcoin mencapai puncaknya selama bull run tahun 2017-2018 ketika dominasinya menyentuh hampir 67%, lalu pada pertengahan tahun 2021 ketika dominasinya mendekati 60%. Periode ini bertepatan dengan kenaikan harga altcoin yang eksplosif.

Kapitalisasi pasar altcoin mewakili total nilai dari semua altcoin yang beredar. Rumusnya adalah harga terkini setiap koin dikali jumlah suplai yang beredar, lalu semua nilainya dijumlahkan (tidak termasuk Bitcoin).

Pada bulan April 2025, total kapitalisasi pasar altcoin mencapai sekitar $1,4 triliun yang mewakili sekitar 55% dari seluruh pasar mata uang kripto.

Pemantauan grafik kapitalisasi pasar altcoin memberikan wawasan berharga:

Pertumbuhan yang stabil dalam kapitalisasi pasar altcoin secara keseluruhan sering kali menunjukkan minat yang berkelanjutan terhadap ekosistem kripto yang lebih luas

Lonjakan yang tiba-tiba mungkin menandakan spekulasi mungkin menandakanyang berlebihan atau potensi gelembung

Membandingkan kapitalisasi pasar masing-masing altcoin akan membantu Anda memahami kepentingan relatif dan level adopsinya

Banyak investor melacak rasio antara kapitalisasi pasar Bitcoin dan total kapitalisasi pasar altcoin untuk mengidentifikasi potensi rotasi modal di antara segmen pasar ini. Aliran modal dari Bitcoin ke altcoin sering kali memicu kenaikan harga di pasar altcoin.

Di pasar mata uang kripto, ada fenomena menarik yang dikenal sebagai "musim altcoin" atau "altseason". Istilah ini merujuk pada periode ketika altcoin secara kolektif mengungguli Bitcoin yang sering kali mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Musim Altcoin biasanya dimulai setelah Bitcoin mengalami pertumbuhan yang signifikan, lalu menjadi stabil atau sideways. Investor yang mencari imbal hasil lebih tinggi dapat mengalihkan sebagian dana mereka dari Bitcoin ke altcoin, sehingga mengurangi dominasi pasar Bitcoin dan memicu kenaikan harga dalam mata uang kripto alternatif.

Indeks Musim Altcoin adalah metrik yang membantu investor menentukan apakah pasar sedang berada dalam musim altcoin. Indeks ini mempertimbangkan:

Kinerja Relatif: Jika sebagian besar altcoin mengungguli Bitcoin selama periode tertentu, musim altcoin mungkin sedang berlangsung. Dominasi Bitcoin : Ketika pangsa Bitcoin dalam total kapitalisasi pasar kripto menurun, terdapat indikasi adanya aliran uang ke altcoin. Ketika pangsa Bitcoin dalam total kapitalisasi pasar kripto menurun, terdapat indikasi adanya aliran uang ke altcoin. Volume Perdagangan: Meningkatnya aktivitas perdagangan altcoin dibandingkan dengan Bitcoin dapat menandakan dimulainya musim altcoin. Sentimen Media Sosial: Meningkatnya minat terhadap altcoin tertentu di platform sosial sering kali mendahului kenaikan harga.

Musim altcoin yang terkenal meliputi:

Tahun 2017-2018: Dominasi pasar Bitcoin turun dari 86,3% menjadi 38,69% bertepatan dengan ledakan ICO (Penawaran Koin Perdana).

2020-2021: Selama pandemi COVID-19, investor ritel mencari peluang di luar Bitcoin, sehingga menyebabkan munculnya koin meme seperti Dogecoin dan pasar NFT (Non-Fungible Token).

Musim Altcoin biasanya berlangsung antara beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada kondisi pasar, sentimen investor, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Musim ini dapat berakhir secepat saat dimulainya, dan harga berpotensi turun secepat kenaikannya.

Sama seperti investasi apa pun, altcoin memiliki potensi manfaat dan risiko signifikan yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh investor.

Peningkatan Dibandingkan Bitcoin: Kebanyakan altcoin dirancang untuk mengatasi keterbatasan tertentu dari Bitcoin, seperti kecepatan transaksi, konsumsi energi, atau fungsionalitas. Hal ini dapat memberikan keunggulan teknis dalam kegunaan tertentu. Potensi Pertumbuhan Lebih Tinggi: Karena biasanya memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil daripada Bitcoin, altcoin dapat menawarkan persentase imbal hasil yang lebih besar jika berhasil. Investasi sebesar $1.000 dalam altcoin kecil yang sukses berpotensi berlipat ganda lebih banyak daripada investasi yang sama dalam Bitcoin. Beragam Pilihan Investasi: Dengan ribuan altcoin yang tersedia, investor dapat memilih proyek yang selaras dengan teknologi, industri, atau masalah tertentu yang diyakini. Utilitas di Luar Mata Uang: Banyak altcoin menawarkan fungsionalitas lebih dari sekadar penyimpan nilai : Banyak altcoin menawarkan fungsionalitas lebih dari sekadar, seperti mendukung aplikasi terdesentralisasi atau menyediakan hak tata kelola dalam proyek blockchain.

Risiko Lebih Tinggi: Altcoin umumnya mengandung risiko yang lebih besar daripada Bitcoin. Banyak proyek gagal total, sehingga mengakibatkan hilangnya investasi. Makin kecil altcoin, biasanya makin tinggi risikonya. Volatilitas Pasar: Harga altcoin dapat menjadi sangat volatil dengan kemungkinan perubahan harga sebesar 20-30% dalam satu hari. Volatilitas ini dapat membuat investasi altcoin menegangkan dan sulit ditentukan waktunya. Likuiditas Lebih Sedikit: Kebanyakan altcoin memiliki volume perdagangan yang lebih rendah daripada Bitcoin, sehingga berpotensi sulit dibeli atau dijual dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga. Ketidakpastian Regulasi: Lanskap regulasi untuk mata uang kripto masih berkembang, dan regulasi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap jenis altcoin tertentu, terutama yang mungkin diklasifikasikan sebagai sekuritas. Penipuan dan Kegagalan: Bidang altcoin telah mengalami banyak scam, proyek penipuan, dan usaha yang gagal. Tanpa riset yang tepat, investor dapat dengan mudah menjadi korban skema pump-and-dump atau proyek yang tidak pernah memberikan hasil sesuai janji.

Mengingat risiko yang terkait dengan investasi altcoin, riset menyeluruh sangat penting sebelum menginvestasikan uang Anda. Berikut adalah faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi potensi investasi altcoin:

Memahami Tujuan Proyek dan Masalah yang Diselesaikannya

Apa masalah dunia nyata yang diatasi oleh altcoin tersebut?

Apakah solusi ini benar-benar dibutuhkan atau hanya menyelesaikan masalah yang tidak ada?

Bagaimana perbandingannya dengan solusi yang ada, baik di dalam maupun di luar bidang kripto?

Evaluasi Tim

Teliti latar belakang dan pengalaman tim pengembang

Carilah transparansi tentang identitas dan kualifikasi anggota tim

Periksa apakah timnya telah berhasil menyelesaikan proyek di masa lalu

Periksa jumlah pengembang aktif yang mengerjakan proyek tersebut

Baca White Paper

White paper adalah dokumen penting yang menjelaskan teknologi, tujuan, dan strategi implementasi mata uang kripto. Saat meninjau white paper, perhatikan:

Penjelasan teknis yang jelas dan spesifik

Peta jalan yang terdefinisi dengan baik dengan lini masa yang realistis

Tokenomi yang transparan (distribusi dan penggunaan token)

Tanda-tanda bahaya seperti deskripsi yang tidak jelas, janji yang tidak realistis, atau tulisan yang buruk

Analisis Tokenomi

Berapa total suplai token?

penjualan publik Bagaimana distribusi token (alokasi tim,, dll.)?

Apakah ada mekanisme untuk mengelola inflasi?

Apakah ada periode penguncian untuk token tim?

Menilai Metrik Pasar

Kapitalisasi pasar: Total nilai dari semua token yang beredar

Likuiditas: Tingkat kemudahan token untuk dibeli atau dijual tanpa memengaruhi harga

Volume perdagangan: Jumlah token yang diperdagangkan setiap hari

Riwayat harga: Kinerja token seiring waktu

Komunitas dan Adopsi

Ukuran dan keterlibatan komunitas di media sosial, forum, dll.

Kemitraan dengan perusahaan atau organisasi yang mapan

Statistik penggunaan dan adopsi di dunia nyata

Kualitas komunikasi dari tim proyek

Keamanan dan Audit

Apakah kode tersebut telah diaudit oleh perusahaan keamanan yang berreputasi baik?

Apakah proyek tersebut pernah mengalami pembobolan keamanan?

Bagaimana terdesentralisasi jaringan tersebut?

Dengan meneliti aspek-aspek ini secara menyeluruh, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih matang tentang altcoin yang mungkin merupakan investasi yang berharga dan yang harus dihindari.

Setelah Anda meneliti altcoin yang akan diinvestasikan, MEXC menawarkan platform yang mudah untuk memulai perdagangan. Berikut adalah cara untuk memulainya:

Buat Akun MEXC Anda: Kunjungi MEXC.com/id-ID Kunjungi, daftar dengan email Anda, atur kata sandi yang kuat, dan aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan. Verifikasikan Identitas Anda: Selesaikan proses KYC Selesaikanyang sederhana dengan mengunggah ID Anda dan mengambil swafoto untuk verifikasi. Danai Akun Anda: Depositkan dana menggunakan kartu kredit/debit, transfer bank, transfer kripto dari dompet lain, atau marketplace Depositkan dana menggunakan kartu kredit/debit, transfer bank, transfer kripto dari dompet lain, atauP2P MEXC. Mulai Berdagang Altcoin: Mengarahlah ke bagian Pasar, cari altcoin yang diinginkan dari 1.500+ pasangan perdagangan MEXC, pilih pasangan pilihan Anda (misalnya, SOL/USDT), pilih Market atau Limit order Mengarahlah ke bagian Pasar, cari altcoin yang diinginkan dari 1.500+ pasangan perdagangan MEXC, pilih pasangan pilihan Anda (misalnya, SOL/USDT), pilih Market atau, masukkan jumlah, lalu konfirmasi. Amankan Investasi Anda: Simpan jumlah yang lebih kecil di dompet MEXC Simpan jumlah yang lebih kecil diAnda demi kemudahan, jelajahi produk Earn MEXC, atau transfer kepemilikan yang lebih besar ke dompet eksternal untuk penyimpanan jangka panjang.

Dengan biaya yang kompetitif, likuiditas tinggi, dan langkah-langkah keamanan yang kuat, MEXC menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk membangun portofolio altcoin secara efisien.

Pilihan yang Luas : Akses ke lebih dari 1.500 mata uang kripto dan pasangan perdagangan

Biaya yang Kompetitif : Salah satu biaya perdagangan terendah di industri dengan diskon lebih lanjut bagi pemilik token MX

Likuiditas Tinggi : Buku order yang dalam memastikan eksekusi yang lancar bahkan untuk perdagangan yang lebih besar

Antarmuka yang Ramah Pengguna : Desain platform yang intuitif bagi pemula dan pedagang berpengalaman

Keamanan yang Kuat : Sistem perlindungan multilapis yang melindungi aset Anda

Dukungan 24/7: Layanan Pelanggan Khusus tersedia setiap saat

Menyimpan altcoin Anda dengan benar sangat penting untuk melindungi investasi Anda. Pilihan penyimpanan yang berbeda menawarkan level keamanan dan kemudahan yang berbeda pula.

Perangkat fisik yang menyimpan kunci privat Anda secara offline

Trezor Contoh: Ledger,, Tangem

Opsi keamanan tertinggi yang direkomendasikan untuk kepemilikan besar

Melindungi dari upaya peretasan online

Biayanya biasanya berkisar antara $50-$200

Exodus Aplikasi Desktop: Terinstal di komputer Anda (misalnya,, Electrum)

Trust Wallet MetaMask Aplikasi Seluler: Aplikasi dompet di smartphone (misalnya,seluler)

Dompet Web: Dompet berbasis browser (misalnya, ekstensi browser MetaMask)

Lebih mudah daripada dompet perangkat keras, tetapi kurang aman

Menyimpan aset langsung di bursa tempat Anda membelinya

Pilihan yang paling mudah, tetapi paling tidak aman

Hanya cocok untuk jumlah kecil atau kepemilikan jangka pendek

Bursa mengontrol kunci privat Anda

Dokumen fisik yang berisi kunci privat Anda

Penyimpanan offline sepenuhnya

Sangat aman jika dibuat dengan benar, tetapi sulit digunakan

Tidak direkomendasikan bagi pemula

Apa pun jenis dompet yang Anda pilih, ikuti praktik keamanan penting berikut:

Jangan pernah membagikan kunci privat atau frasa pemulihan Anda kepada siapa pun Tuliskan frasa pemulihan di atas kertas (bukan secara digital), lalu simpan di tempat yang aman Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun yang terkait dengan mata uang kripto Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) menggunakan aplikasi pengautentikasi, bukan SMS Gunakan beberapa jenis dompet – hot wallet untuk transaksi yang sering dan cold storage untuk kepemilikan jangka panjang Perbarui perangkat lunak Anda untuk menambal kerentanan keamanan Waspadalah terhadap upaya phishing yang menargetkan aset kripto Anda Pertimbangkan penggunaan perangkat khusus untuk transaksi kripto Cadangkan dompet Anda sesuai dengan rekomendasi penyedia Mulai dengan transaksi uji coba kecil sebelum memindahkan jumlah besar

Seperti kata pepatah kripto: "Bukan kunci Anda, bukan koin Anda." Mengambil tanggung jawab pribadi untuk mengamankan altcoin Anda adalah bagian penting dari partisipasi dalam ekosistem mata uang kripto.

Pasar altcoin terus berkembang sejak awal tahun 2011. Seiring dengan makin matangnya dunia kripto, proyek-proyek yang memiliki manfaat nyata dan aplikasi di dunia nyata kemungkinan besar akan berkembang pesat, sedangkan proyek-proyek lainnya mungkin akan memudar.

Bagi pemula yang memasuki dunia altcoin, MEXC menyediakan titik awal yang ideal dengan lebih dari 1.500 pasangan perdagangan, antarmuka yang ramah pengguna, dan langkah-langkah keamanan yang kuat. Biaya platform yang kompetitif dan berbagai pilihan altcoin baru membuatnya sangat berharga selama musim altcoin ketika peluang diversifikasi melimpah.

Jika Anda ingin memahami tren pasar melalui metrik dominasi altcoin atau ingin membangun portofolio beragam proyek yang menjanjikan, MEXC menawarkan alat dan aksesibilitas yang dibutuhkan untuk menavigasi pasar yang menarik ini.

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang beroperasi pada blockchain-nya sendiri, sedangkan altcoin muncul kemudian dan biasanya bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan Bitcoin atau mencapai tujuan yang berbeda. Banyak altcoin menawarkan kecepatan transaksi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, privasi yang lebih baik, atau fungsi tambahan selain menjadi penyimpan nilai.

Ya, Ethereum secara teknis adalah altcoin karena merupakan mata uang kripto apa pun selain Bitcoin. Namun, karena ukuran dan pengaruhnya, sebagian orang menempatkan Ethereum dalam kategorinya sendiri di samping Bitcoin dan menganggap altcoin sebagai mata uang kripto apa pun selain dari kedua mata uang utama ini.

Altcoin memiliki banyak kegunaan, tergantung pada desainnya. Beberapa berfungsi sebagai metode pembayaran, yang lain menyediakan akses ke aplikasi terdesentralisasi, beberapa memberikan hak tata kelola dalam proyek blockchain, dan yang lain menjaga nilai yang stabil untuk perdagangan atau tabungan. Kegunaannya berkisar dari game hingga keuangan, pelacakan rantai pasokan, verifikasi identitas, dan banyak lagi.

Per bulan Desember 2024, terdapat lebih dari 16.500 mata uang kripto yang beredar dan sebagian besar adalah altcoin. Jumlah ini terus berubah seiring peluncuran proyek baru dan penghentian operasi proyek lainnya.

Altcoin dapat menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi, tetapi disertai dengan risiko yang besar. Beberapa investor awal dalam altcoin yang sukses telah meraih keuntungan yang besar, tetapi banyak proyek altcoin akhirnya gagal. Anda umumnya direkomendasikan untuk hanya berinvestasi pada altcoin setelah riset menyeluruh dan sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi.

Ethereum (ETH) secara konsisten merupakan altcoin terbesar dan terpopuler berdasarkan kapitalisasi pasar dengan nilai sekitar $440 miliar pada akhir tahun 2024.

landasan Riset itu penting. Evaluasi tujuan proyek, kualifikasi tim,teknis, dukungan komunitas, tokenomi, metrik pasar, dan fitur keamanan. Cari proyek yang menyelesaikan masalah nyata dengan tim yang berpengalaman dan operasi yang transparan.

sentimen pasar Harga altcoin dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk: Kinerja Bitcoin,secara keseluruhan, perkembangan khusus proyek, berita regulasi, kemajuan atau kemunduran teknologi, tingkat adopsi, dan kondisi makroekonomi.

Beberapa altcoin dapat ditambang menggunakan mekanisme konsensus proof-of-work yang mirip dengan Bitcoin. Namun, banyak altcoin baru menggunakan proof-of-stake atau mekanisme konsensus lain yang tidak memerlukan mining. Sebaliknya, altcoin dapat mengizinkan "staking" yang membuat Anda mengunci koin untuk membantu mengamankan jaringan dan mendapatkan hadiah.

MEXC LEARN BLOG MEXC Situs web proyek resmi, white paper, repositori GitHub,, situs berita kripto, saluran proyek Discord atau Telegram, dan forum mata uang kripto semuanya merupakan sumber yang bagus untuk mempelajari tentang proyek altcoin tertentu.

