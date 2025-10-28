Apa itu Dominasi ETH? Memahami Grafik Dominasi ETH dan Maknanya

Pasar mata uang kripto bergerak cepat, dan memahami metrik utama dapat membuat perbedaan antara untung dan rugi. Dominasi Ethereum menjadi salah satu indikator paling penting untuk melacak sentimen pasar dan mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari makna sebenarnya dari dominasi ETH, cara membaca grafik dominasi seperti pedagang profesional, dan interaksi metrik ini dengan pangsa pasar Bitcoin untuk menandakan tren pasar yang lebih luas. Jika Anda sedang memeriksa persentase dominasi Ethereum saat ini untuk pertama kalinya atau ingin menyempurnakan strategi perdagangan Anda, artikel ini menguraikan semua yang perlu diketahui oleh pemula tentang metrik yang penting ini.





Poin Utama

Dominasi ETH mengukur pangsa pasar Ethereum dibandingkan gabungan dari semua mata uang kripto lainnya.

Pada September 2025, dominasi Ethereum berada pada rentang 13-15% yang pulih dari low bersejarah di bulan April yakni 6,95%.

Pergerakan dominasi Bitcoin dan Ethereum bersama-sama menandakan pola rotasi modal dan potensi musim altcoin.

Ethereum mengontrol sekitar 60-63% dari seluruh total nilai terkunci DeFi, sehingga mempertahankan posisinya sebagai platform smart contract terkemuka.

Peningkatan Pectra pada Mei 2025 dan persetujuan ETF spot mendorong kepercayaan institusional dan pemulihan dominasi Ethereum.

Pedagang menggunakan dominasi ETH bersama aksi harga untuk mengepaskan waktu masuk ke pasar, mengelola risiko, dan mengidentifikasi peluang rotasi ke altcoin.





Dominasi Ethereum mengukur pangsa dari total pasar mata uang kripto yang dimiliki oleh Ethereum. Ketika pedagang berbicara tentang dominasi ETH, mereka mengacu pada pangsa pasar Ethereum dibandingkan dengan gabungan dari setiap aset digital lainnya. Metrik ini memberikan snapshot dari kekuatan Ethereum dibandingkan ekosistem kripto yang lebih luas.

Perhitungan di balik dominasi Ethereum bersifat gamblang. Anda mengambil kapitalisasi pasar Ethereum, membaginya dengan total kapitalisasi pasar mata uang kripto, lalu mengalikannya dengan 100. Misalnya, jika total pasar kripto mencapai $2 triliun dan kapitalisasi pasar Ethereum mencapai $400 miliar, maka persentase dominasi Ethereum akan menjadi 20%. Artinya, seperlima dari semua uang yang diinvestasikan dalam mata uang kripto ada di Ethereum.

Memahami dominasi eth memberi tahu Anda letak kepercayaan investor. Persentase dominasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor memusatkan modal pada Ethereum daripada menyebarkannya ke ribuan altcoin yang sering kali menandakan bahwa pedagang memandang Ethereum sebagai taruhan yang lebih aman selama kondisi yang tidak pasti. Ketika dominasi pasar Ethereum menurun, investor biasanya mengejar peluang dalam mata uang kripto yang lebih kecil untuk memburu imbal hasil yang lebih tinggi, meskipun risiko meningkat.

Nilai dominasi Ethereum saat ini terus berubah seiring harga berfluktuasi dan proyek baru memasuki pasar. Anda dapat melacak pergeseran ini secara aktual pada platform seperti CoinMarketCap atau CoinGecko yang memperbarui datanya setiap beberapa menit serta menunjukkan angka terkini dan tren lampau. Konteks historis menjadi penting saat mengevaluasi dominasi pasar ETH. Pada tahun 2017 dan 2018, Ethereum mencapai puncaknya di atas 30% selama ledakan ICO, lalu turun karena investor melakukan diversifikasi, sementara persentase dominasi Ethereum saat ini baru saja menjadi stabil dalam rentang yang mencerminkan posisi matang Ethereum sebagai platform smart contract terkemuka.





TradingView CoinMarketCap CoinGecko Sebelum menganalisis tren, Anda memerlukan sumber data yang akurat. Grafik dominasi ETH muncul di, dan. TradingView menawarkan grafik dominasi Ethereum dengan simbol ticker ETH.D menggunakan alat grafik canggih bagi pedagang profesional, sementara CoinMarketCap dan CoinGecko menyajikan antarmuka yang lebih sederhana, sehingga cocok bagi pemula yang menginginkan gambaran cepat tentang dominasi Ethereum saat ini. Setiap platform memperbarui grafik dominasi Ethereum-nya dengan data terkini secara berkala. TradingView memperbarui setiap beberapa detik, sedangkan CoinMarketCap memperbarui setiap beberapa menit.





Saat Anda membuka tampilan TradingView untuk grafik dominasi ETH, Anda akan melihat grafik garis yang menunjukkan perubahan pangsa pasar Ethereum seiring waktu. Garis yang naik menunjukkan bahwa Ethereum menguasai porsi lebih besar dari total pasar kripto, sedangkan garis yang turun menunjukkan bahwa uang mengalir ke mata uang kripto lainnya. Grafik dominasi Ethereum untuk data Mei 2025 mengungkap pola dramatis yang memantul dari all-time low sebesar 6,95% pada bulan April menjadi di atas 11% pada musim panas.

Level support dan resistance utama membantu pedagang mengidentifikasi titik balik. Level 7% secara historis berfungsi sebagai support yang kuat untuk persentase dominasi Ethereum dengan beberapa kali pantulan yang mendekati ambang batas ini sepanjang tahun 2024 dan awal tahun 2025, sementara resistance di sekitar 20% telah membatasi reli. Level-level ini berfungsi seperti lantai dan plafon ketika dominasi cenderung berbalik arah.





Dominasi Ethereum pada bacaan hari ini memberikan snapshot instan, tetapi analisis yang cerdas memerlukan perbandingan level saat ini dengan tren lampau. Fluktuasi jangka pendek dalam persentase dominasi ETH saat ini sering kali disebabkan oleh peristiwa berita sementara dan berbalik dengan cepat, sementara tren jangka panjang dalam persentase dominasi Ethereum saat ini mencerminkan perubahan fundamental dalam cara investor memandang proposisi nilai Ethereum. Kenaikan yang stabil dari 6,95% pada bulan April 2025 menjadi lebih dari 11% pada bulan Juli mewakili lebih dari sekadar peningkatan teknis. Hal ini mengonfirmasi pertumbuhan adopsi institusional melalui ETF dan aktivitas pengembang baru terkait solusi penskalaan Ethereum.









Hubungan antara dominasi BTC dan ETH menciptakan salah satu pola kripto yang paling penting. Dominasi Bitcoin dan dominasi Ethereum terus saling memengaruhi melalui aliran modal dan sentimen investor. Ketika Anda mengamati dominasi Bitcoin dan Ethereum bersama-sama, Anda menemukan bahwa uang sering kali berputar di antara dua mata uang kripto utama ini berdasarkan kondisi pasar dan selera risiko.

Untuk memahami pola dominasi ETH dan BTC, diperlukan pengertian bahwa total dominasi dari semua mata uang kripto sama dengan 100%. Ketika dominasi Bitcoin meningkat secara signifikan, investor sering kali meninggalkan altcoin dan bahkan Ethereum demi merasa aman. Grafik dominasi ETH dan BTC mengungkap pola rotasi ini dengan jelas yang menunjukkan saat modal berpindah dari satu aset utama ke aset utama lainnya.

Kombinasi berbeda dari pergerakan rasio dominasi BTC dan ETH saat ini menceritakan kisah yang berbeda. Ketika dominasi Bitcoin meningkat sementara harganya meningkat, hal ini biasanya menandai pasar bull Bitcoin, sementara mata uang kripto yang lebih kecil mengalami kesulitan. Dominasi Bitcoin, dominasi Ethereum, dan data terkini dari awal tahun 2024 menunjukkan pola ini ketika persetujuan ETF Bitcoin mendorong aliran masuk yang besar.

Skenario yang berbeda muncul ketika harga Bitcoin naik, tetapi grafik dominasi Bitcoin Ethereum menunjukkan penurunan dominasi BTC bersamaan dengan peningkatan dominasi ETH. Kombinasi ini biasanya menandakan musim altcoin dengan Ethereum yang memimpin. Antara April dan Juli 2025, dominasi Bitcoin turun dari sekitar 56% menjadi 52% sementara dominasi Ethereum pada level April 2025 bangkit dari low-nya, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi altcoin.

Aliran dominasi BTC ke ETH sering kali berfungsi sebagai indikator utama untuk kinerja altcoin yang lebih luas. Rotasi modal dari Bitcoin ke Ethereum biasanya mendahului aliran serupa ke platform Lapisan 1 dan token DeFi lainnya. Pedagang yang cerdas mencermati rotasi ini dengan cermat, lalu menggunakan hubungan dominasi BTC/ETH sebagai sistem peringatan dini terhadap perubahan fase pasar.

Kondisi saat ini menunjukkan fase transisi. Pemulihan persentase dominasi Ethereum pada Mei 2025 dari low bersejarah menunjukkan meningkatnya keyakinan terhadap fundamen ETH, terutama setelah peningkatan Pectra dan adopsi ETF institusional. Namun, Bitcoin terus memiliki dominasi kuat di atas 50% yang menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya beralih ke mode pengambilan risiko yang agresif.





peningkatan Pectra Nilai dominasi Ethereum saat ini, yang berada di rentang 13-15% pada akhir tahun 2025, merupakan pemulihan signifikan dari low bulan April di 6,95%. Pemulihan ini menceritakan beberapa kisah penting tentang kondisi pasar dan sentimen investor. Dominasi Ethereum pada nilai ETH.D saat ini mencerminkan keyakinan baru pada posisi Ethereum sebagai platform smart contract terdepan, terutama karenameningkatkan skalabilitas dan efisiensi.

ETF Ethereum Beberapa faktor menjelaskan pergeseran dominasi pasar Ethereum pada tahun 2025 dibandingkan dengan awal tahun ini. Adopsi institusional meningkat drastis ketikaspot mulai diperdagangkan, sementara perusahaan keuangan besar seperti BlackRock, Fidelity, dan Grayscale menawarkan produk yang memberikan akses mudah ke eksposur ETH bagi investor tradisional. Level dominasi pasar Ethereum pada April 2025 menandai titik terendah sebelum gelombang institusional ini benar-benar terjadi, sementara data dominasi pasar Ethereum pada Mei 2025 menangkap tahap awal pemulihan.

Protokol DeFi Tren persentase dominasi pasar Ethereum tahun 2025 juga mencerminkan dominasi Ethereum yang berkelanjutan di sektor kripto utama.yang dibangun pada Ethereum masih mengontrol sebagian besar total nilai terkunci pada semua blockchain, sementara pasar NFT tetap sangat berpusat pada Ethereum meskipun ada persaingan dari chain lainnya. Dominasi TVL DeFi Ethereum pada tahun 2024 berlanjut hingga tahun 2025. Ethereum mempertahankan sekitar 60-63% dari seluruh nilai terkunci DeFi bahkan ketika solusi Lapisan 2 dan chain pesaing menguat.

Arbitrum Optimism Perkembangan terkini menunjukkan snapshot dominasi Ethereum pada 29 Mei 2025 yang merupakan titik stabilisasi alih-alih puncak. Peningkatan Pectra yang berhasil telah menghilangkan hambatan teknis yang sebelumnya membatasi kinerja Ethereum, sementara solusi Lapisan 2 sepertidanterus meningkatkan kapasitas transaksi tanpa menyebabkan fragmentasi ekosistem. Kombinasi penyempurnaan lapisan dasar dan pertumbuhan Lapisan 2 ini memperkuat posisi fundamental Ethereum.













Pedagang profesional memasukkan persentase dominasi Ethereum ke dalam proses pengambilan keputusan mereka sebagai alat mengepaskan waktu dan alokasi. Ketika bacaan dominasi ETH saat ini meningkat sementara harga Ethereum juga meningkat, investor yang berpengalaman sering menafsirkannya sebagai sinyal bullish yang kuat, khususnya untuk ETH. Kombinasi ini menunjukkan bahwa modal mengalir ke Ethereum bukan hanya dari mata uang fiat, melainkan juga dari mata uang kripto lainnya, sehingga menunjukkan keyakinan pasar yang luas terhadap prospek ETH.

Strategi alokasi portofolio bergeser berdasarkan tren dominasi. Pedagang konservatif mungkin akan meningkatkan alokasi Ethereum mereka ketika dominasi mulai meningkat dari level low bersejarah, karena melihatnya sebagai peluang berharga ketika ETH telah oversold di pasar dibandingkan pesaing yang lebih kecil. Peningkatan dari 6,95% pada April 2025 menggambarkan jenis situasi seperti ini, sementara level persentase dominasi Ethereum saat ini menunjukkan bahwa Ethereum telah dihukum secara tidak adil dibandingkan dengan fundamentalnya.

Manajemen risiko menjadi lebih mudah ketika Anda memantau dominasi di samping aksi harga. Jika harga Ethereum turun tetapi dominasinya meningkat, artinya mata uang kripto lainnya berkinerja lebih buruk. Kekuatan relatif ini dapat membenarkan kepemilikan posisi ETH bahkan selama kemerosotan pasar. Sebaliknya, ketika harga ETH naik tetapi dominasinya turun, artinya altcoin yang lebih kecil berkinerja lebih baik, sehingga berpotensi menjamin pergeseran taktis ke sektor tersebut.

Mengepaskan waktu investasi altcoin menjadi lebih tepat dengan menggunakan dominasi Ethereum sebagai filter. Ketika dominasi ETH mulai menurun setelah kenaikan berkelanjutan, hal itu sering kali menandai momen optimal untuk merotasi modal ke mata uang kripto yang lebih kecil. Titik rotasi ini tidak muncul secara acak, melainkan mengikuti pola yang dapat diprediksi: Ethereum memimpin pasar lebih tinggi terlebih dahulu, lalu investor keluar mencari keuntungan yang lebih besar dari aset yang berisiko lebih tinggi.





Menyamakan dominasi dengan harga: Hanya karena persentase dominasi Ethereum meningkat, bukan berarti harga ETH meningkat. Dominasi dapat meningkat bahkan ketika harga Ethereum turun, asalkan mata uang kripto lainnya turun lebih cepat.

Bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi harian: Bacaan dominasi ETH hari ini mungkin berubah satu atau dua poin persentase berdasarkan berita sementara, tetapi perubahan singkat ini jarang menunjukkan pergeseran tren yang berarti.

Mengabaikan konteks pasar: Meningkatnya persentase dominasi Ethereum selama pasar bear memiliki makna yang sama sekali berbeda dari kenaikan yang sama selama pasar bull.

Menggunakan dominasi sebagai indikator mandiri: Pedagang yang cerdas melakukan referensi silang atas data dominasi dengan volume perdagangan, tingkat pendanaan, dan aktivitas on-chain alih-alih mengandalkan satu metrik.

Berdagang berdasarkan kebisingan jangka pendek: Pemula sering berdagang berdasarkan perubahan dominasi harian, padahal mereka seharusnya berfokus pada tren mingguan atau bulanan untuk mendapatkan sinyal yang andal.













1. Berapa persentase dominasi Ethereum saat ini?

Pada akhir September 2025, dominasi Ethereum berada pada rentang 13-15% yang pulih dari low April 2025 yakni 6,95%.





2. Seberapa sering saya harus memeriksa grafik dominasi ETH?

Investor jangka panjang mendapatkan manfaat dari pemeriksaan mingguan, sementara pedagang aktif harus memantau setiap hari atau selama peristiwa pasar besar.





3. Apakah dominasi ETH yang tinggi baik atau buruk?

Dominasi yang tinggi tidak secara inheren baik atau buruk. Hal ini bergantung pada konteks pasar dan apakah Anda memiliki ETH atau altcoin.





4. Di mana saya dapat melacak dominasi Ethereum saat ini?

TradingView, CoinMarketCap, dan CoinGecko menyediakan grafik dan data dominasi Ethereum secara aktual.





5. Apa perbedaan antara dominasi BTC dan ETH?

BTC mengukur pangsa pasar Bitcoin sementara ETH mengukur pangsa pasar Ethereum. Bersama-sama, keduanya menunjukkan pola rotasi modal.





6. Apa makna nilai ETH.D saat ini?

ETH.D hanyalah simbol ticker untuk dominasi Ethereum pada platform seperti TradingView.





7. Mengapa persentase dominasi Ethereum saat ini turun pada awal tahun 2025?

Persaingan dari alternatif Lapisan 1 dan aksi take-profit setelah reli sebelumnya mendorong dominasi ke low bersejarah.





8. Apakah persentase dominasi pasar Ethereum dapat memprediksi musim altcoin?

Menurunnya dominasi ETH selama kenaikan harga sering kali menandakan kondisi awal musim altcoin.





Memahami dominasi Ethereum memberikan sudut pandang yang kuat untuk menafsirkan kondisi pasar kripto. Grafik dominasi ETH mengungkap aliran modal, selera risiko, dan transisi fase pasar yang memengaruhi seluruh portofolio Anda. Dari low bersejarah sebesar 6,95% pada bulan April 2025 hingga pemulihan di atas 13%, pergerakan terkini menunjukkan adanya pembaruan keyakinan institusional dan kekuatan fundamen dasarnya.

Hubungan antara dominasi BTC dan ETH dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang dapat ditindaklanjuti ketika pola ditafsirkan dengan benar. Pedagang yang cerdas menggabungkan analisis dominasi dengan metrik lain alih-alih mengandalkan satu indikator saja. Pantau dominasi Ethereum secara berkala di platform seperti TradingView, CoinMarketCap, atau CoinGecko, tetapi selalu pertimbangkan pergerakan harga dan kondisi pasar yang lebih luas di samping tren dominasi.