Ethereum Digunakan Untuk Apa? Aplikasi Dunia Nyata dan Kasus Penggunaan

Ethereum telah berkembang melampaui cryptocurrency menjadi platform global untuk membangun aplikasi dan alat keuangan.
Artikel ini mengeksplorasi untuk apa Ethereum digunakan dalam istilah praktis, dari layanan sehari-hari hingga solusi bisnis.
Poin-Poin Utama
Ethereum mendukung beragam aplikasi yang digunakan orang biasa setiap hari. Platform ini memungkinkan layanan keuangan, kepemilikan digital, dan interaksi online yang tidak memerlukan bank, korporasi, atau perantara lain untuk berfungsi dengan baik.
Memahami untuk apa Ethereum digunakan dimulai dengan mengenali perbedaan mendasarnya dari aplikasi internet tradisional. Alih-alih perusahaan mengendalikan data dan transaksi Anda, Ethereum mendistribusikan kontrol ini di ribuan komputer di seluruh dunia, menciptakan sistem di mana tidak ada entitas tunggal yang memegang kekuasaan.
Ethereum memungkinkan orang untuk meminjam, meminjamkan, dan memperdagangkan uang tanpa melalui bank. Aplikasi keuangan terdesentralisasi ini memungkinkan Anda mendapatkan bunga dari cryptocurrency, mengambil pinjaman menggunakan aset digital sebagai jaminan, atau menukar token.
Platform seperti Compound, Aave, dan Uniswap berjalan sepenuhnya di blockchain Ethereum menggunakan smart contract, menunjukkan permintaan nyata untuk layanan keuangan yang beroperasi secara transparan tanpa perantara tradisional.
Token non-fungible mewakili item digital unik yang membuktikan kepemilikan dan keaslian. Seniman menjual karya seni digital sebagai NFT, musisi mendistribusikan lagu eksklusif, dan pengembang game menciptakan item yang benar-benar dimiliki pemain.
Ketika Anda membeli NFT di Ethereum, Anda menerima sertifikat digital yang hidup di blockchain selamanya. Sertifikat ini tidak dapat diduplikasi atau diubah. Organisasi besar dan kreator telah mengadopsi NFT, dengan seniman secara otomatis menerima persentase ketika karya mereka dijual kembali.
Ethereum menjadi rumah bagi ekosistem stablecoin terbesar berdasarkan volume transfer harian. Stablecoin adalah cryptocurrency yang dipatok pada mata uang tradisional seperti dolar AS, menggabungkan kecepatan blockchain dengan nilai yang dapat diprediksi.
Orang menggunakan stablecoin untuk mengirim uang secara internasional tanpa biaya transfer bank yang mahal. Seorang pekerja dapat mengirim USDC ke luar negeri dalam hitungan menit, hanya membayar beberapa dolar dibandingkan dengan layanan tradisional yang mengenakan biaya 7-10% dari jumlah transfer. Token ini juga melindungi tabungan di negara-negara yang mengalami devaluasi mata uang.
Developer membangun aplikasi di Ethereum yang berfungsi tanpa kontrol korporat. Aplikasi terdesentralisasi ini mencakup media sosial, pasar prediksi, protokol asuransi, dan platform konten di mana kreator menerima pembayaran langsung dari audiens.
Jaringan Ethereum menjalankan ribuan aplikasi. Setiap dApp beroperasi sesuai dengan aturan yang diprogramkan, dieksekusi secara otomatis tanpa memerlukan kepercayaan pada otoritas pusat. Pengguna memiliki profil dan data mereka, tidak seperti platform tradisional di mana perusahaan mengendalikan segalanya.
Selain aplikasi sehari-hari, Ethereum berfungsi sebagai alat yang kuat bagi developer yang membangun sistem kompleks dan bisnis yang mencari keunggulan kompetitif. Fleksibilitas platform memungkinkan kasus penggunaan mulai dari solusi perusahaan hingga produk startup inovatif.
Korporasi besar telah mengenali potensi Ethereum, mengimplementasikan teknologi
Perusahaan seperti J.P. Morgan, Microsoft, dan Mastercard menggunakan versi Ethereum yang disesuaikan untuk tujuan bisnis. Enterprise Ethereum Alliance mencakup ratusan organisasi anggota yang bereksperimen dengan teknologi blockchain.
J.P. Morgan menjalankan jaringan pembayaran antar bank menggunakan Enterprise Ethereum, memungkinkan lebih dari 300 bank untuk menyelesaikan transaksi lebih cepat. Inisiatif Covantis menggunakannya untuk pengiriman komoditas pertanian, sementara perusahaan barang mewah memverifikasi keaslian produk dan memerangi pemalsuan melalui buku besar transparan Ethereum.
Ethereum memungkinkan proyek untuk membuat cryptocurrency mereka sendiri melalui peluncuran token. Selama 2017-2018, Initial Coin Offering mengumpulkan miliaran untuk startup blockchain, dengan sebagian besar token dibangun di atas standar ERC-20 Ethereum.
Perusahaan mendesain token yang mewakili kepemilikan, akses layanan, atau hak voting. Platform Ethereum menangani infrastruktur blockchain yang kompleks secara otomatis. Proyek sukses seperti Augur dan Brave mengumpulkan dana pengembangan melalui penjualan token, mendemokratisasi investasi startup untuk orang biasa.
Developer menggunakan Ethereum untuk membuat organisasi yang beroperasi melalui smart contract daripada manajemen tradisional. DAO memungkinkan anggota untuk memberikan suara pada keputusan, mengalokasikan dana, dan mengoordinasikan aktivitas tanpa kontrol hierarkis.
Organisasi ini mengumpulkan dana anggota dan mendistribusikannya berdasarkan pemungutan suara kolektif. MolochDAO dan MetaCartel menawarkan hibah kepada developer Ethereum dengan cara ini. DAO mewakili model organisasi baru di mana aturan ada dalam kode transparan dan transaksi keuangan terjadi secara otomatis.
Bisnis melacak produk dari produsen ke konsumen menggunakan buku besar anti-pemalsuan Ethereum. Merek mewah memverifikasi barang asli, produsen makanan organik membuktikan klaim mereka, dan perusahaan logistik memantau pengiriman dengan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Blockchain menyimpan informasi tentang perjalanan produk. Konsumen dapat memindai kode dan melihat riwayat lengkap ini. Perusahaan juga mengeksplorasi solusi identitas digital Ethereum, memungkinkan satu identitas berbasis blockchain yang sepenuhnya dikontrol pengguna alih-alih puluhan kombinasi username-password.
Ethereum mewakili pergeseran mendasar dalam cara internet beroperasi. Web saat ini berjalan di server yang dimiliki oleh korporasi besar, tetapi Ethereum memungkinkan Web3—internet terdesentralisasi di mana pengguna mengendalikan data mereka sendiri, kreator memiliki konten mereka, dan aplikasi berjalan tanpa perantara korporat.
Industri gaming mencontohkan transformasi ini. Game tradisional memungkinkan Anda membeli item atau karakter, tetapi perusahaan sebenarnya memiliki segalanya. Dengan game berbasis Ethereum seperti Axie Infinity dan Decentraland, pemain benar-benar memiliki aset digital mereka dan dapat menjualnya kepada pemain lain tanpa izin developer game.
Kepemilikan ini meluas melampaui gaming. Musisi mendistribusikan lagu langsung ke penggemar, penulis menerbitkan konten tanpa platform mengambil potongan besar, dan developer membangun aplikasi yang tidak dapat ditutup oleh perusahaan mana pun. Jaringan Ethereum melakukan upgrade secara teratur, dengan peningkatan terbaru membuat transaksi lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat energi melalui validasi proof-of-stake.
Untuk apa cryptocurrency Ethereum digunakan?
Cryptocurrency Ethereum (ETH) mendukung transaksi di jaringan, membayar untuk mengeksekusi smart contract, dan berfungsi sebagai penyimpan nilai serupa dengan Bitcoin.
Untuk apa Ethereum digunakan dalam kehidupan nyata?
Orang menggunakan Ethereum untuk layanan keuangan tanpa bank, membeli seni digital dan koleksi, mengirim pembayaran internasional dengan murah, dan mengakses aplikasi yang tidak memerlukan kepercayaan pada perusahaan terpusat.
Untuk apa Ethereum Classic digunakan?
Ethereum Classic adalah blockchain terpisah yang terpecah dari Ethereum pada tahun 2016, mempertahankan riwayat blockchain asli dan melayani pengguna yang lebih menyukai rantai yang tidak diubah.
Untuk apa Ethereum digunakan saat ini?
Saat ini, Ethereum mendukung platform keuangan terdesentralisasi, marketplace NFT, transaksi stablecoin, aplikasi gaming, dan solusi blockchain perusahaan untuk korporasi besar.
Ethereum meluas jauh melampaui transaksi cryptocurrency sederhana ke dalam aplikasi praktis seperti keuangan terdesentralisasi, kepemilikan digital, dan solusi perusahaan. Baik melalui platform DeFi, NFT, atau dApps, Ethereum sedang membentuk ulang cara kita berinteraksi secara online.
