Apa itu Liquid Staking dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Staking kripto tradisional memaksa Anda mengunci aset selama berbulan-bulan, membuat Anda tidak dapat memperdagangkan atau menggunakannya di tempat lain. Liquid staking mengubah ini dengan memungkinkan Anda mendapatkan reward staking sambil menjaga dana Anda tetap dapat diakses.

Panduan ini menjelaskan apa itu liquid staking, bagaimana cara kerjanya, dan apakah ini tepat untuk strategi investasi Anda. Anda akan mempelajari tentang manfaat, risiko, dan platform populer yang membentuk sektor keuangan terdesentralisasi yang berkembang ini.





Poin-poin penting

Liquid staking memungkinkan Anda mendapatkan reward staking sambil menjaga kripto Anda tetap dapat diakses melalui token liquid staking (LST).

Anda dapat menggunakan LST dalam protokol DeFi untuk lending, trading, atau menyediakan likuiditas sambil tetap mendapatkan yield staking dasar.

Liquid staking menghilangkan hambatan tinggi seperti persyaratan minimum 32 ETH untuk validator Ethereum solo.

Risiko utama termasuk kerentanan smart contract, penalti slashing validator, dan peristiwa depeg LST selama tekanan pasar.

Platform besar seperti Lido, Rocket Pool, dan Marinade menawarkan pendekatan berbeda untuk liquid staking di berbagai blockchain.

Teliti keamanan platform, struktur biaya, dan tata kelola sebelum menyetor aset ke protokol liquid staking mana pun.





Liquid staking adalah metode yang memungkinkan Anda melakukan staking cryptocurrency pada blockchain proof-of-stake sambil mempertahankan akses ke dana Anda melalui tanda terima yang ditokenisasi. Ketika Anda menyetor aset ke dalam protokol liquid staking, Anda menerima token liquid staking (LST) yang mewakili kepemilikan staking Anda dengan rasio 1:1.

Token tanda terima ini terus mendapatkan reward staking sambil tetap dapat diperdagangkan di platform keuangan terdesentralisasi. Misalnya, jika Anda melakukan staking Ethereum melalui platform liquid staking, Anda mungkin menerima token stETH yang melacak deposit asli Anda ditambah reward yang terkumpul.

Protokol menangani semua persyaratan teknis menjalankan node validator, menghilangkan hambatan seperti minimum 32 ETH yang diperlukan untuk staking Ethereum solo. LST Anda dapat digunakan untuk lending, trading, atau menyediakan likuiditas sementara aset asli Anda tetap di-staking dan menghasilkan return.

Ini memecahkan masalah utama staking tradisional di mana aset menjadi sepenuhnya tidak likuid selama periode penguncian yang panjang.





Keuntungan terbesar dari liquid staking kripto adalah mempertahankan akses ke modal Anda. Staking tradisional mengunci token Anda selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi liquid staking memberi Anda token tanda terima yang dapat Anda gunakan segera.

Anda mendapatkan reward staking pada deposit asli Anda sementara LST tetap tersedia untuk peluang lain. Fleksibilitas ini berarti Anda tidak pernah dipaksa untuk memilih antara mendapatkan yield dan memiliki dana likuid yang siap untuk pergerakan pasar.

Token liquid staking bekerja dengan mulus di seluruh ekosistem DeFi, membuka pintu untuk pendapatan majemuk. Anda dapat menyetor LST Anda ke dalam protokol lending untuk mendapatkan bunga, menambahkannya ke liquidity pool untuk mendapatkan biaya trading, atau menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman.

Ini menciptakan berbagai aliran pendapatan dari satu investasi awal. Aset dasar Anda mendapatkan reward staking sementara LST Anda menghasilkan yield tambahan melalui protokol lain, memaksimalkan efisiensi modal dengan cara yang tidak dapat ditandingi staking tradisional.

Platform liquid staking menghilangkan persyaratan minimum tinggi dari staking solo. Anda tidak memerlukan 32 ETH untuk berpartisipasi dalam keamanan jaringan Ethereum atau keahlian teknis untuk menjalankan infrastruktur validator.

Sebagian besar platform menerima deposit dengan ukuran berapa pun, membuat staking dapat diakses oleh investor yang lebih kecil. Protokol mengelola semua operasi validator, pembaruan keamanan, dan pemeliharaan, sehingga Anda dapat mendapatkan reward tanpa pengetahuan khusus atau peralatan mahal.

Ketika Anda memutuskan untuk keluar dari posisi Anda, liquid staking menawarkan opsi langsung. Anda dapat menukar LST Anda dengan aset dasar melalui exchange terdesentralisasi tanpa menunggu periode unbonding tradisional yang bisa berlangsung berminggu-minggu.

Beberapa platform juga memungkinkan Anda membakar LST Anda untuk mengambil aset yang di-staking asli, meskipun Anda mungkin masih perlu menyelesaikan proses unstaking jaringan sebelum mengakses token yang sepenuhnya likuid.









Apakah liquid staking aman? Meskipun menawarkan banyak manfaat, Anda mempercayai smart contract untuk menyimpan dan mengelola aset Anda. Bug dalam kode protokol dapat membuat dana terekspos oleh aktor jahat.

Bahkan platform yang telah diaudit memiliki risiko karena kerentanan baru dapat ditemukan setelah peluncuran. Kompleksitas derivatif liquid staking dan integrasinya dengan berbagai protokol DeFi meningkatkan permukaan serangan potensial dibandingkan dengan metode staking yang lebih sederhana.

Ketika Anda menggunakan protokol liquid staking, Anda mendelegasikan stake Anda ke validator yang dioperasikan oleh platform. Jika validator ini berperilaku buruk, offline, atau gagal memvalidasi transaksi dengan benar, jaringan dapat mengurangi stake mereka sebagai hukuman.

Penalti ini mempengaruhi semua peserta di pool, mengurangi nilai yang mendukung LST Anda. Anda tidak memiliki kontrol langsung atas kinerja validator, membuat pemilihan platform sangat penting untuk melindungi investasi Anda dari kerugian slashing.

Risiko depeg token liquid staking merupakan kekhawatiran signifikan selama tekanan pasar. Token tanda terima Anda harus mempertahankan nilai 1:1 dengan aset dasar, tetapi harga di pasar sekunder bergantung pada penawaran, permintaan, dan perdagangan arbitrase.

Selama krisis likuiditas atau krisis spesifik platform, LST dapat diperdagangkan di bawah nilai aset yang mereka wakili. Peristiwa depeg historis telah menunjukkan seberapa cepat kepercayaan dapat terkikis, meninggalkan pemegang dengan kerugian meskipun stake dasar mereka tetap utuh. Selama periode tekanan pasar, LST dapat diperdagangkan secara signifikan di bawah nilai aset dasar mereka.

Arti liquid staking termasuk mempercayai platform pihak ketiga dengan kustodi aset dasar Anda. Tim protokol harus memelihara infrastruktur, mengelola distribusi validator, dan menangani operasi treasury secara bertanggung jawab.

Pengabaian platform, kesalahan pengelolaan, atau masalah regulasi dapat membuat penukaran token yang di-staking menjadi sulit atau tidak mungkin. Beberapa platform mengenakan biaya yang mengurangi return keseluruhan, dan biaya ini tidak selalu transparan di awal.





Beberapa protokol liquid staking telah muncul sebagai pemimpin pasar, masing-masing menawarkan pendekatan berbeda untuk memecahkan masalah ilikuiditas. Lido Finance mendominasi dengan total value locked terbesar, menerbitkan stETH untuk liquid staking Ethereum bersama dengan token untuk jaringan lain seperti Solana dan Polygon.

Rocket Pool menyediakan alternatif untuk liquid staking ETH dengan token rETH-nya, menekankan desentralisasi melalui operasi node tanpa izin. Untuk liquid staking Solana, Marinade Finance menawarkan token mSOL sementara Jito menyediakan jitoSOL dengan reward MEV tambahan.

Platform-platform ini mewakili opsi yang paling mapan, tetapi sektor ini terus berkembang dengan cepat. Protokol liquid staking teratas menjalani audit keamanan reguler dan memelihara tata kelola komunitas yang kuat, meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin keamanan masa depan.









Liquid staking memungkinkan Anda melakukan staking cryptocurrency sambil menerima token yang dapat diperdagangkan yang mewakili aset yang di-staking dan reward yang terkumpul.

Ini tergantung pada tujuan Anda—liquid staking cocok untuk investor yang menginginkan reward staking ditambah fleksibilitas DeFi, meskipun ada risiko smart contract tambahan.

Protokol menerbitkan LST sebagai tanda terima ketika Anda menyetor aset, yang dapat Anda perdagangkan atau gunakan di DeFi sambil tetap mendapatkan reward staking.

Derivatif liquid staking adalah representasi tokenisasi dari aset yang di-staking yang mempertahankan likuiditas dan dapat digunakan di berbagai protokol.

LST adalah token tanda terima yang diterbitkan oleh platform liquid staking yang mewakili stake Anda dan dapat ditransfer atau diperdagangkan secara bebas.

Liquid staking membawa risiko smart contract, penalti slashing, dan risiko depeg di luar yang ditemukan dalam metode staking tradisional.

Token liquid staking adalah cryptocurrency yang diterbitkan 1:1 terhadap aset yang di-staking, memungkinkan likuiditas sementara deposit asli menghasilkan reward.





Liquid staking dijelaskan secara sederhana: ini adalah cara untuk mendapatkan pendapatan pasif dari jaringan proof-of-stake tanpa mengorbankan akses ke modal Anda. Inovasi ini membuka peluang DeFi yang tidak mungkin dilakukan dengan staking tradisional.

Namun, teknologi ini membawa risiko tambahan termasuk kerentanan smart contract, peristiwa depeg, dan ketergantungan platform. Teliti secara menyeluruh, pahami trade-off, dan hanya stake jumlah yang Anda nyaman untuk terpapar pada risiko unik ini.

Untuk investor yang mencari efisiensi modal maksimum dan partisipasi DeFi, liquid staking menawarkan keuntungan yang menarik dan layak dipertimbangkan.