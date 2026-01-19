Apa itu Ponsel Solana? Segala Hal Tentang Fitur, Keunggulan, dan Harga Ponsel Solana Seeker





Ponsel Solana merupakan langkah revolusioner menuju teknologi seluler Web3. Berbeda dengan smartphone tradisional, perangkat seluler Solana mengintegrasikan teknologi blockchain langsung ke dalam sistem operasi, sehingga pengelolaan dan aplikasi terdesentralisasi (dApp) lebih mudah dan aman.

Smartphone Web3 seperti Ponsel Solana menawarkan keamanan internal untuk transaksi kripto, dukungan blockchain asli, dan hadiah eksklusif yang tidak dapat diberikan oleh smartphone biasa. Pemula pun dapat menjelajahi aset digital dengan aman melalui antarmuka yang disederhanakan dan fitur keamanan level perangkat keras.





Poin Utama Tersedia Dua Model : Solana Saga ($1.000, generasi pertama) dan Solana Seeker ($450-500, generasi kedua yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2025)

Keamanan Unik : Sistem keamanan perangkat keras Seed Vault internal melindungi kripto Anda tanpa pengaturan yang rumit

Hadiah Eksklusif : Pemilik ponsel menerima airdrop mata uang kripto yang berharga – pemilik Saga mendapatkan token BONK senilai lebih dari harga ponsel

Integrasi Web3 : Dukungan blockchain asli, toko dApp bebas biaya, dan kemampuan transaksi kripto yang lancar

Pengguna Sasaran : Sempurna bagi pedagang kripto, pengembang Web3, dan pemula yang menginginkan akses aman ke aset digital

Keberhasilan Pra-pemesanan : Solana Seeker mencapai 140.000+ pra-pemesanan di 57 negara sebelum peluncuran

Potensi Investasi : Perangkat sering kali terbayar sendiri melalui airdrop yang disertakan dan hadiah token eksklusif





Solana Mobile adalah anak perusahaan Solana Labs, yaitu organisasi di balik blockchain Solana yang populer. Solana Mobile didirikan dengan misi yang jelas untuk "membawa kripto ke seluler" dengan mengembangkan perangkat keras dan solusi telepon seluler Solana yang dirancang khusus untuk integrasi Web3.

Koneksi perusahaan dengan blockchain Solana sangat penting untuk keberhasilannya. Solana dikenal sebagai salah satu blockchain tercepat dan paling hemat biaya yang mampu memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya minimal. Hal ini menjadikannya ideal untuk aplikasi seluler yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi.

Misi Solana Mobile lebih dari sekadar menciptakan smartphone. Perusahaan ini bertujuan untuk menantang dominasi toko aplikasi tradisional seperti Google Play dan App Store Apple dengan menciptakan ekosistem yang lebih terbuka dan ramah pengembang. Tujuannya adalah menyediakan alternatif yang menawarkan peluang monetisasi yang lebih baik bagi pengembang dan lebih banyak kebebasan bagi pengguna.

Visinya diperluas untuk menciptakan saluran distribusi yang kuat untuk aplikasi terdesentralisasi (dApp) melalui perangkat seluler agar teknologi Web3 lebih mudah diakses oleh pengguna sehari-hari.

Ponsel Solana Saga adalah smartphone pertama Solana Mobile yang diluncurkan pada bulan April 2023 melalui kerja sama dengan OSOM. Ponsel Solana Saga awalnya hanya terjual 2.500 unit, lalu meraih popularitas ketika airdrop token BONK menjadi bernilai lebih dari harga ponsel itu sendiri, sehingga menyebabkan 20.000 unit terjual habis seluruhnya. Ponsel Solana Saga meletakkan dasar bagi smartphone Web3 di masa mendatang.

Spesifikasi utama: Layar OLED 6,67 inci, RAM 12 GB, penyimpanan 512 GB, dan prosesor Snapdragon® 8+ Gen 1.

Harga ponsel Solana Saga adalah $1.000 dengan deposit pra-pemesanan sebesar $100. Harga pasar penjualan kembali telah melampaui $5.000 karena kelangkaan dan hadiah kripto. Harga ponsel Solana menunjukkan bahwa integrasi blockchain dapat menambah nilai yang tidak terduga, sementara airdrop token BONK memberikan imbal hasil yang luar biasa.

Keamanan Seed Vault: Keamanan berbasis perangkat keras yang menggunakan enkripsi AES untuk kunci privat dan seed phrase, sehingga memungkinkan persetujuan transaksi sederhana dengan satu ketukan.

Solana Mobile Stack (SMS) : Peralatan pengembangan untuk dApp yang mengutamakan perangkat seluler dengan lingkungan pembangunan Android dan integrasi SDK.

Integrasi dApp Store : Toko aplikasi ramah kripto bebas biaya untuk aplikasi Web3.

Kemampuan Web3: Integrasi asli yang memungkinkan pengguna untuk mencetak NFT, memperdagangkan mata uang kripto, dan menggunakan aplikasi terdesentralisasi dengan lancar.

Ponsel Solana Seeker mewakili evolusi smartphone Web3 berikutnya yang diumumkan secara resmi pada bulan September 2024 selama acara Token2049 di Singapura. Seeker, yang awalnya diluncurkan secara diam-diam sebagai "Solana Mobile babak 2" pada awal tahun 2024, dibangun berdasarkan kesuksesan Saga dengan peningkatan signifikan baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak.

Seeker dijadwalkan untuk dirilis pada tahun 2025, sementara tanggal perilisan ponsel Solana dikonfirmasi untuk pengiriman pada pertengahan tahun 2025. Perangkat ini telah menunjukkan daya tarik pasar yang luar biasa dengan pra-pemesanan yang melampaui 140.000 unit di 57 negara sebelum peluncuran resminya.

Terdapat rumor yang menunjukkan bahwa Solana Phone Seeker 2 mungkin direncanakan untuk peluncuran pada bulan Agustus 2025 dan beberapa sumber bahkan merujuk pada potensi tanggal perilisan ponsel Solana 2 dalam jangka waktu yang sama Ponsel Solana 2 ini mewakili komitmen Solana Mobile untuk membuat teknologi Web3 lebih mudah diakses dan terjangkau. Pembaruan terkini menunjukkan bahwa pengembangannya berjalan dengan baik.

Seeker bertujuan untuk menjadi "perangkat seluler web3 definitif" saat diluncurkan melalui penggabungan perangkat keras yang ditingkatkan dengan integrasi blockchain yang disempurnakan.

Harga ponsel Solana Seeker jauh lebih terjangkau daripada Saga asli agar teknologi Web3 tersedia untuk khalayak yang lebih luas. Struktur penetapan harga Solana Mobile 2 ini diatur berdasarkan beberapa jangka waktu pra-pemesanan:

Penetapan Harga Jangka Waktu Pendiri : Pendukung awal bisa mendapatkan Seeker seharga $450 selama Jangka Waktu Pendiri awal yang kini telah ditutup. Harga ini merupakan nilai yang luar biasa untuk smartphone yang terintegrasi dengan Web3.

Penetapan Harga Pengadopsi Awal $500 . Jangka waktu ini sedang aktif, tetapi diperkirakan akan segera ditutup. : Setelah Jangka Waktu Pendiri, fase Pengadopsi Awal menawarkan perangkat ini seharga. Jangka waktu ini sedang aktif, tetapi diperkirakan akan segera ditutup.

Penetapan Harga Masa Depan : Meskipun detail spesifiknya belum diumumkan, harga eceran akhirnya diperkirakan berada dalam rentang yang sama demi mempertahankan posisi Seeker sebagai titik masuk : Meskipun detail spesifiknya belum diumumkan, harga eceran akhirnya diperkirakan berada dalam rentang yang sama demi mempertahankan posisi Seeker sebagaiyang terjangkau ke dalam teknologi seluler Web3.

Cara melakukan pra-pemesanan : Pembeli yang berminat dapat mengunjungi situs web resmi Solana Mobile untuk mendapatkan slot. Proses pra-pemesanan memerlukan deposit untuk memesan perangkat Anda, lalu sisa pembayaran harus dilunasi mendekati tanggal pengiriman.

Lokasi pembelian: Saat ini, Seeker hanya tersedia melalui saluran resmi Solana Mobile. Perusahaan ini belum mengumumkan rencana untuk kemitraan ritel, sehingga pemesanan awal langsung tetap menjadi metode pembelian utama.

Solana Seeker merupakan evolusi signifikan dari Solana Saga dengan peningkatan di berbagai area:

Peningkatan Desain: Seeker memiliki desain yang lebih ringan dan ramping dibandingkan dengan Saga yang lebih besar. Hal ini membuat Seeker lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari dan mengatasi salah satu kritik utama pada perangkat aslinya.

Peningkatan Perangkat Keras:

Kamera : Seeker menawarkan sistem kamera 108+32 MP , sebuah peningkatan substansial dari pengaturan 50+12 MP Saga untuk menawarkan kualitas foto yang lebih baik dan kinerja di cahaya rendah

Layar : Meskipun sedikit lebih kecil dengan ukuran 6,36 inci , layar AMOLED Seeker lebih cerah dan lebih efisien

Daya Tahan Baterai : Daya tahan baterai yang diperpanjang memastikan perangkat dapat menangani interaksi Web3 sepanjang hari tanpa pengisian daya yang sering

Kinerja: Daya pemrosesan yang lebih cepat dioptimalkan khusus untuk aplikasi Web3

Penyimpanan dan Memori:

Seeker: RAM 8 GB, penyimpanan 128 GB

Saga: RAM 12 GB, penyimpanan 512 GB

Meskipun Saga memiliki lebih banyak RAM dan penyimpanan, spesifikasi Seeker dioptimalkan dengan baik untuk tujuan penggunaan.

Selisih Harga: Peningkatan yang paling signifikan adalah keterjangkauan. Dengan harga $450-500, harga Seeker kurang dari setengah harga Saga yang mencapai $1.000, sehingga teknologi Web3 dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas.

Integrasi Kripto: Seeker menawarkan integrasi yang lebih mulus dengan dompet SeedVault dan dApp Store 2.0 untuk memberikan pengalaman Web3 yang lebih baik dibandingkan implementasi awal Saga. : Seeker menawarkan integrasi yang lebih mulus dengandanuntuk memberikan pengalaman Web3 yang lebih baik dibandingkan implementasi awal Saga.

Dompet Seed Vault mungkin merupakan inovasi terpenting dalam perangkat seluler Solana yang menyediakan keamanan level bank untuk pengelolaan mata uang kripto. Ini bukan sekadar aplikasi dompet kripto biasa, melainkan sistem keamanan berbasis perangkat keras yang dibangun langsung dalam arsitektur ponsel.

Cara kerjanya : Seed Vault menggunakan lingkungan perangkat keras aman yang tersedia pada perangkat, seperti mode operasi prosesor yang aman dan koprosesor tambahan yang aman. Kunci privat dan seed phrase Anda disimpan dalam lingkungan dengan privilese tinggi ini dan tidak pernah meninggalkan area eksekusi aman.

Manfaat keamanan bagi pemula : Bagi pendatang baru dalam mata uang kripto, Seed Vault menghilangkan banyak masalah keamanan umum. Anda tidak perlu khawatir harus menuliskan seed phrase di kertas atau menyimpannya di lokasi yang berpotensi tidak aman. Perangkat keras menangani semua keamanan secara otomatis, tetapi tetap memberi Anda kontrol penuh terhadap aset Anda.

Penandatanganan transaksi yang sederhana: Seed Vault memungkinkan transaksi dua ketukan yang memungkinkan pengguna untuk menyetujui transaksi kripto dengan pengenalan sidik jari sederhana atau ketukan cepat. Hal ini membuat pengelolaan aset digital semudah menggunakan aplikasi smartphone lainnya sambil tetap mempertahankan standar keamanan tertinggi.

Seed Vault merupakan terobosan besar dalam membuat mata uang kripto dapat diakses oleh pengguna sehari-hari dengan menghilangkan hambatan teknis tanpa mengorbankan keamanan.

Solana dApp Store 2.0 merevolusi cara pengguna menemukan dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi. Tidak seperti toko aplikasi tradisional, platform ini dirancang khusus untuk aplikasi Web3 dan menawarkan keunggulan unik bagi pengguna dan pengembang.

Alternatif untuk toko aplikasi tradisional: dApp Store menyediakan lingkungan ramah kripto yang memungkinkan aplikasi blockchain berkembang tanpa pembatasan yang sering diberlakukan oleh Google Play atau Apple App Store. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk aplikasi Web3 yang inovatif.

Jenis aplikasi yang tersedia: Toko ini menyediakan aplikasi dalam berbagai kategori:

Pembayaran : Aplikasi untuk mengirim, menerima, dan mengelola mata uang kripto

DeFi: Aplikasi keuangan terdesentralisasi untuk pemberian pinjaman, pengambilan pinjaman, dan perdagangan

NFT : Alat untuk membuat, membeli, dan mengelola non-fungible token

Game: Game berbasis blockchain dengan kepemilikan aset yang sejati

AI: Aplikasi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan teknologi blockchain

Sistem hadiah: dApp Store 2.0 mencakup pelacak hadiah komprehensif yang membantu pengguna memantau dan mengelola hadiah yang didapatkan melalui berbagai aplikasi. Elemen gamifikasi ini mendorong eksplorasi dan keterlibatan dengan ekosistem Web3.

Lingkungan bebas biaya: Tidak seperti toko aplikasi tradisional yang mengenakan biaya kepada pengembang sebesar 20-30%, Solana dApp Store beroperasi tanpa biaya, sehingga pengembang dapat menawarkan nilai yang lebih baik kepada pengguna dan mempertahankan lebih banyak pendapatan untuk pengembangan yang berkelanjutan.

Airdrop ponsel Solana telah menjadi salah satu fitur paling menarik bagi pemilik perangkat, karena memberikan nilai berkelanjutan yang jauh melampaui harga pembelian awal.

Hadiah token BONK untuk pemilik Saga: Pemilik Saga awal menerima airdrop token BONK dalam jumlah besar yang, pada nilai puncaknya, bernilai lebih dari harga pembelian ponsel ini sebesar $1.000. Keuntungan tak terduga ini mengubah Saga dari perangkat khusus menjadi investasi yang sangat diinginkan.

Airdrop MEW dan MANEKI untuk pra-pemesanan Seeker: Pelanggan pra-pemesanan Seeker telah menerima airdrop dari beberapa proyek:

Token MEW :Sekitar 37.600 token MEW yang bernilai sekitar $250

Token MANEKI koin meme : Hadiah tambahan dari proyekbertema kucing ini

Airdrop ini menutup lebih dari 55% biaya pra-pemesanan Seeker, sehingga menunjukkan proposisi nilai berkelanjutan dari kepemilikan ponsel Solana.

Cara airdrop menambah nilai: Sistem airdrop menciptakan proposisi nilai unik, yaitu ponsel pada dasarnya terbayar sendiri melalui hadiah mata uang kripto. Model ini mendorong adopsi awal dan menciptakan komunitas yang kuat seputar perangkat seluler Solana.

Sistem Token Genesis Seeker memastikan bahwa airdrop dan hadiah di masa mendatang akan terus menguntungkan pemilik perangkat, sehingga menciptakan nilai jangka panjang melampaui pembelian awal.

Ponsel Solana dirancang untuk beberapa macam kelompok pengguna yang masing-masing diuntungkan oleh aspek yang berbeda dari perangkat yang terintegrasi dengan Web3 ini.

Penggemar dan pedagang kripto mewakili target khalayak utama. Jika Anda aktif berdagang mata uang kripto, mengelola beberapa dompet, atau sering berinteraksi dengan protokol DeFi, ponsel Solana memberikan kemudahan dan keamanan yang tak tertandingi. Seed Vault yang terintegrasi dan kemampuan Web3 asli membuat pengelolaan aset digital jauh lebih mudah daripada menggunakan smartphone tradisional. Pengembang Web3 akan menemukan nilai yang luar biasa dalam perangkat seluler Solana. Solana Mobile Stack (SMS) menyediakan alat pengembangan yang komprehensif, sementara dApp Store menawarkan platform distribusi bebas biaya. Pengembang dapat menguji aplikasi mereka secara asli dan menjangkau pengguna yang secara khusus tertarik pada teknologi Web3. Pengadopsi teknologi awal yang ingin menjadi yang terdepan dalam inovasi akan menghargai fitur-fitur mutakhir dan akses eksklusif ke aplikasi Web3 baru. Sistem Token Genesis Seeker memberikan hadiah yang berkelanjutan serta akses awal ke fitur dan aplikasi baru. Pemula yang tertarik dengan blockchain akan menemukan bahwa perangkat ini menyediakan pengenalan yang aman dan ramah pengguna terhadap mata uang kripto dan teknologi Web3. Antarmuka yang disederhanakan dan fitur keamanan internal menghilangkan banyak hambatan yang biasanya menghalangi pendatang baru untuk menjelajahi aset digital.

Pengguna baru dalam mata uang kripto pun dapat diuntungkan oleh airdrop dan hadiah eksklusif yang didapatkan dari kepemilikan, sehingga memberikan potensi untuk mempelajari teknologi blockchain sambil menerima token berharga.

Ponsel Solana menawarkan beberapa keunggulan menarik dibandingkan smartphone tradisional, terutama bagi pengguna yang tertarik pada mata uang kripto dan teknologi Web3.

Keamanan kripto internal: Seed Vault menyediakan keamanan level perangkat keras yang tidak mungkin ditiru dengan solusi perangkat lunak saja pada ponsel biasa. Kunci privat Anda dilindungi oleh komponen perangkat keras yang paling aman, sehingga menawarkan ketenangan pikiran yang tidak dapat ditandingi oleh smartphone standar. Integrasi Web3 asli: Tidak seperti ponsel biasa yang mengharuskan Anda mengunduh dan mengelola beberapa aplikasi kripto, ponsel Solana mengintegrasikan fungsionalitas Web3 langsung ke dalam sistem operasinya. Hal ini menciptakan pengalaman yang mulus untuk mengelola aset digital, memperdagangkan mata uang kripto, dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi. Hadiah dan airdrop eksklusif: Kepemilikan ponsel Solana memberikan akses ke airdrop dan hadiah eksklusif yang tidak tersedia bagi pengguna smartphone biasa. Hadiah ini bisa sangat besar – beberapa pemilik Saga menerima token yang nilainya lebih besar dari harga pembelian ponsel mereka. Toko aplikasi bebas biaya: Solana dApp Store beroperasi tanpa biaya 20-30% yang dikenakan oleh toko aplikasi tradisional. Artinya, pengembang dapat menawarkan nilai yang lebih baik kepada pengguna, sementara pengguna sering menerima hadiah karena menggunakan aplikasi alih-alih membayarnya.

Meskipun ponsel Solana menawarkan keunggulan unik, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

Ekosistem aplikasi terbatas dibandingkan dengan iOS/Android: Smartphone unggulan pada umumnya memiliki akses ke jutaan aplikasi melalui toko aplikasi yang matang. Meskipun berkembang pesat, Solana dApp Store, memiliki pilihan yang lebih terbatas yang utamanya berfokus pada aplikasi Web3. Pengguna yang sangat bergantung pada media sosial utama, produktivitas, atau aplikasi hiburan mungkin menganggap ekosistem tersebut terbatas. Risiko teknologi baru: Sebagai perangkat canggih, ponsel Solana mungkin mengalami bug perangkat lunak, opsi perbaikan yang terbatas, atau masalah kompatibilitas. Pengguna awal harus siap menghadapi tantangan teknis potensial seiring dengan makin matangnya platform ini. Ketergantungan pada pasar kripto: Proposisi nilai ponsel Solana terkait erat dengan keberhasilan blockchain Solana dan pasar mata uang kripto yang lebih luas. Penurunan pasar dapat memengaruhi nilai airdrop dan daya tarik keseluruhan dari fitur Web3. Keterbatasan kamera dan multimedia: Meskipun kompetitif, ponsel Solana mungkin tidak dapat menandingi kualitas kamera dan kemampuan multimedia perangkat unggulan dari Apple atau Samsung yang berinvestasi besar dalam fitur fotografi dan video.

Meskipun ada keterbatasan ini, bagi pengguna yang utamanya tertarik pada fungsionalitas Web3, keunggulannya sering kali lebih besar daripada kelemahannya.

Lokasi pembelian: Ponsel Solana tersedia secara eksklusif melalui situs web resmi Solana Mobile. Untuk Solana Seeker, kunjungi situs web, pilih jangka waktu pra-pemesanan Anda, bayar deposit yang diperlukan, llau tunggu konfirmasi pengiriman pada pertengahan tahun 2025.

Proses pengaturan: Konfigurasikan ponsel Solana Anda seperti perangkat Android lainnya, lalu selesaikan langkah-langkah khusus Web3: inisialisasi dompet Seed Vault Anda dengan autentikasi biometrik, akses Solana dApp Store 2.0, lalu instal aplikasi Web3 pertama Anda dimulai dengan manajemen dompet dasar dan aplikasi DeFi yang ramah pemula.

Visi dan strategi Solana Labs berpusat pada penciptaan alternatif yang tangguh untuk ekosistem aplikasi seluler saat ini yang didominasi oleh raksasa teknologi. Co-founder Anatoly Yakovenko membayangkan Solana Mobile sebagai saluran distribusi yang kuat untuk aplikasi terdesentralisasi dengan menantang biaya 20-30% yang dikenakan oleh toko aplikasi tradisional.

Strategi perusahaan berfokus pada pemberian insentif kepada pengguna untuk mengubah perilaku mereka melalui hadiah dan akses eksklusif. Pendekatan ini telah terbukti berhasil dengan program airdrop yang menghasilkan nilai signifikan bagi para pengadopsi awal.

Tantangan dan peluang pasar: Solana Mobile menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan raksasa yang mapan seperti Google dan Apple. Perusahaan perlu menjual lebih dari 250.000 unit setiap tahunnya agar impas. Namun, keberhasilan Saga (setelah awal yang lambat) dan respons pra-pemesanan yang luar biasa terhadap Seeker menunjukkan adanya permintaan pasar yang nyata untuk perangkat yang terintegrasi dengan Web3.

Perkembangan mendatang: Siklus pengembangan yang cepat menunjukkan inovasi yang berkelanjutan dengan rumor bahwa Seeker 2 berpotensi diluncurkan pada bulan Agustus 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Solana Mobile untuk tetap menjadi yang terdepan dalam teknologi seluler Web3.

Berkembangnya ekosistem dApp dan meningkatnya adopsi mata uang kripto menunjukkan bahwa pasar smartphone Web3 akan terus berkembang, sehingga berpotensi menempatkan Solana Mobile sebagai pemimpin dalam kategori yang sedang berkembang ini.

Apa manfaat dari ponsel Solana?

Ponsel Solana menawarkan keamanan yang ditingkatkan melalui Seed Vault, integrasi blockchain yang lancar, akses ke airdrop eksklusif, dan toko aplikasi bebas biaya. Fitur-fitur ini menjadikannya ideal bagi pengguna mata uang kripto dan penggemar Web3.

Berapa nilai airdrop ponsel Solana?

Nilai airdrop bervariasi secara signifikan berdasarkan kondisi pasar. Token BONK dari peluncuran Saga bernilai lebih dari harga ponsel pada nilai puncak. Pelanggan pra-pemesanan Seeker menerima token MEW senilai sekitar $250 yang menutup lebih dari 55% biaya perangkat.

Siapa yang merancang ponsel Solana Saga?

Saga dikembangkan melalui kolaborasi antara Solana Mobile dan OSOM, sebuah perusahaan pengembangan Android berpengalaman yang dikenal telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, dan Intel.

Siapa pengguna ideal untuk ponsel Solana?

Pengguna ideal meliputi pedagang mata uang kripto, kolektor NFT, pengembang Web3, dan siapa pun yang terlibat secara mendalam di ekosistem blockchain yang membutuhkan akses aman dan terintegrasi ke aset digital.

Bagaimana cara ponsel Solana terintegrasi dengan teknologi blockchain?

Integrasi terjadi melalui Solana Mobile Stack (SMS) dan dApp Store khusus yang memungkinkan pengelolaan aset digital yang lancar dan interaksi dengan aplikasi terdesentralisasi langsung dari perangkat.

Ponsel Solana berhasil menjembatani smartphone tradisional dan web terdesentralisasi. Dari Solana Saga hingga Solana Seeker, perangkat ini menawarkan keamanan level perangkat keras, integrasi Web3 asli, dan airdrop eksklusif yang tidak dapat ditandingi oleh ponsel tradisional.

Bagi pemula, Solana Seeker seharga $450-500 menyediakan akses Web3 yang terjangkau dengan antarmuka yang ramah pengguna. Program airdrop yang sedang berlangsung dapat mengimbangi biaya pembelian, sehingga menjadikan perangkat ini investasi yang berharga bagi penggemar mata uang kripto dan pengembang Web3.

Pertimbangkan untuk mendapatkan Solana Seeker melalui jangka waktu pra-pemesanan yang tersisa. Dengan 140.000+ pra-pemesanan dan pengiriman pada pertengahan tahun 2025, ini merupakan akses awal ke evolusi teknologi seluler berikutnya dalam ekosistem Web3 yang sedang berkembang.

