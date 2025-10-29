Apa itu XRP Ledger? Panduan Lengkap XRPL untuk Pemula

XRP Ledger memproses lebih dari 1.500 transaksi per detik sambil menggunakan lebih sedikit energi daripada satu server email. Jika Anda bertanya-tanya "apa itu XRP Ledger" atau bagaimana perbedaannya dengan jaringan blockchain lainnya, Anda berada di tempat yang tepat. Panduan ini menjelaskan segala hal tentang XRPL dalam bahasa yang sederhana, sempurna untuk pemula yang ingin memahami sistem pembayaran revolusioner ini.

Penasaran dengan token XRP yang menggerakkan jaringan ini? Lihat panduan mata uang kripto XRP kami yang terperinci.





Poin-Poin Penting

XRP Ledger memproses 1.500 transaksi per detik dengan waktu penyelesaian 3-5 detik dan biaya mulai dari $0.0002

Menggunakan lebih sedikit energi daripada server email melalui mekanisme Konsensus Federasi, menjadikannya netral karbon

Beberapa negara termasuk Bhutan dan Palau sedang membangun CBDC di infrastruktur XRPL

Memiliki bursa terdesentralisasi (DEX) bawaan dan mendukung token yang dapat ditukar dan NFT secara native

Menghilangkan penundaan perbankan tradisional dan biaya tinggi untuk pembayaran internasional, beroperasi 24/7 secara global

Setiap akun memerlukan saldo minimum 1 XRP, dan jaringan telah memproses lebih dari 70 juta ledger sejak 2012





XRP Ledger (XRPL) adalah blockchain terdesentralisasi yang diluncurkan pada tahun 2012 yang memungkinkan pembayaran cepat dan berbiaya rendah serta mendukung berbagai aset digital. Bayangkan ini sebagai jalan tol digital yang dirancang khusus untuk memindahkan uang di seluruh dunia dalam hitungan detik, bukan hari.

Tidak seperti blockchain tradisional yang bergantung pada penambangan yang intensif energi, jaringan XRP Ledger menggunakan mekanisme konsensus unik yang memvalidasi transaksi melalui jaringan validator tepercaya. Pendekatan ini membuatnya ramah lingkungan dan sangat cepat. Transaksi diselesaikan hanya dalam 3-5 detik dengan biaya mulai dari hanya $0.0002, sementara jaringan dapat menangani 1.500 transaksi per detik tanpa kesulitan.

Yang benar-benar membedakan XRPL adalah desain netral karbonnya. Sementara blockchain lain mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar, XRP Ledger menggunakan energi kira-kira sama dengan menjalankan server email. Efisiensi ini berasal dari menghilangkan proses penambangan kompetitif yang dibutuhkan jaringan lain.









Banyak pemula bingung tentang perbedaan antara XRP dan XRP Ledger, tetapi perbedaannya sebenarnya cukup sederhana. XRP adalah mata uang digital yang mengalir melalui jaringan, sementara XRP Ledger adalah infrastruktur blockchain yang mendasarinya yang memungkinkan semua ini.

Pikirkan ini seperti hubungan antara pesan email dan internet. Anda memerlukan infrastruktur internet (mirip dengan XRP Ledger) untuk mengirim pesan email (mirip dengan transaksi XRP). XRP Ledger adalah fondasi teknologi — jaringan server terdesentralisasi yang memproses dan memvalidasi transaksi. XRP, di sisi lain, adalah aset digital native yang berfungsi sebagai mata uang dan jembatan antara aset yang berbeda di jaringan.

Ketika XRP Ledger diluncurkan pada tahun 2012, tepat 100 miliar XRP diciptakan. Tidak ada lagi XRP yang dapat dicetak, membuatnya berbeda dari banyak mata uang kripto lain yang terus memproduksi koin baru. Para pendiri memberikan 80 miliar XRP kepada Ripple Labs untuk membantu mengembangkan kasus penggunaan dan aplikasi untuk ekosistem yang lebih luas.









Kisah tentang kapan XRP Ledger pertama kali diciptakan dimulai pada tahun 2011 ketika tiga insinyur perangkat lunak memiliki ide revolusioner. David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto ingin menyelesaikan masalah konsumsi energi Bitcoin dengan menciptakan apa yang mereka sebut "Bitcoin tanpa penambangan".

Visi mereka menjadi kenyataan pada Juni 2012 ketika XRP Ledger secara resmi diluncurkan. Jaringan dirancang dari awal untuk lebih cepat, lebih efisien energi, dan lebih terukur daripada solusi blockchain yang ada. Pada September 2012, tiga pendiri telah mendirikan Ripple Labs untuk membangun aplikasi komersial di atas XRP Ledger open-source.

Sejak diluncurkan, XRP Ledger telah beroperasi terus menerus tanpa downtime besar, berhasil menutup lebih dari 70 juta ledger. Rekam jejak keandalan ini membuatnya menarik bagi institusi keuangan dan pengembang yang membutuhkan infrastruktur yang dapat diandalkan untuk aplikasi mereka.





Protokol konsensus XRP Ledger bekerja sangat berbeda dari penambangan Bitcoin atau staking Ethereum. Alih-alih membuat komputer bersaing untuk menyelesaikan teka-teki matematika, XRPL menggunakan sesuatu yang disebut Konsensus Federasi. Bayangkan sekelompok ahli tepercaya yang perlu menyetujui keputusan penting — pada dasarnya itulah cara XRP Ledger memvalidasi transaksi.

Inilah cara prosesnya berlangsung: validator di seluruh jaringan mengumpulkan transaksi dari pengguna dan membuat ledger yang diusulkan yang berisi transaksi ini. Kemudian mereka membagikan proposal mereka dengan validator lain yang mereka percayai. Melalui beberapa putaran pemungutan suara dan perbandingan, validator bekerja menuju kesepakatan tentang transaksi mana yang harus dimasukkan dalam ledger berikutnya.

Angka ajaibnya adalah 80 persen — itulah jumlah validator yang perlu setuju sebelum transaksi dianggap final. Sistem ini dapat menangani hingga 20 persen validator yang bertindak tidak benar atau offline sambil tetap mempertahankan keamanan dan fungsionalitas. Setelah konsensus tercapai, ledger baru dibuat dan seluruh proses berulang setiap 3-5 detik.

Pendekatan ini menghilangkan pemborosan energi dari penambangan kompetitif sambil mempertahankan keamanan melalui kesepakatan terdistribusi di antara pihak-pihak tepercaya.









Ketika Anda mengirim pembayaran di XRP Ledger, perjalanan dari dompet Anda ke penerima terjadi dengan sangat cepat. Pertama, Anda membuat transaksi dengan menentukan alamat penerima dan jumlah yang ingin Anda kirim. Dompet Anda menandatangani transaksi ini secara digital menggunakan kunci pribadi Anda, membuktikan bahwa Anda mengotorisasi pembayaran.

Setelah transaksi yang ditandatangani masuk ke jaringan, node validator mulai bekerja. Mereka memverifikasi bahwa Anda memiliki XRP yang cukup di akun Anda dan bahwa semua detail transaksi diformat dengan benar. Transaksi yang valid dimasukkan ke dalam ledger yang diusulkan validator untuk putaran konsensus berikutnya.

Selama proses konsensus, validator membandingkan ledger yang diusulkan dan memberikan suara tentang transaksi mana yang akan dimasukkan. Ini terjadi melalui beberapa putaran, masing-masing memerlukan tingkat kesepakatan yang lebih tinggi. Ketika 80 persen validator menyetujui serangkaian transaksi, transaksi tersebut dicatat secara permanen di ledger.

Seluruh perjalanan dari pembuatan transaksi hingga penyelesaian akhir hanya membutuhkan 3-5 detik. Biayanya juga minimal — biasanya sekitar 0.00001 XRP (sekitar $0.00001 USD pada kurs saat ini). Kombinasi kecepatan dan biaya rendah ini membuat XRP Ledger ideal untuk pembayaran harian kecil dan transfer internasional besar.

Dampak lingkungan dari teknologi blockchain telah menjadi perhatian utama, tetapi XRP Ledger menonjol sebagai solusi yang sangat hijau. Sementara jaringan penambangan Bitcoin mengkonsumsi listrik sebanyak seluruh negara, XRPL menggunakan energi kira-kira sama dengan server email biasa.

Perbedaan dramatis ini berasal dari menghilangkan sepenuhnya proses penambangan yang intensif energi. Penambang Bitcoin bersaing satu sama lain, membakar listrik dalam jumlah besar untuk menyelesaikan teka-teki matematika. Sebaliknya, validator XRP Ledger hanya perlu berkomunikasi dan mencapai kesepakatan — proses yang memerlukan daya komputasi minimal.

Mekanisme konsensus tidak memberi penghargaan kepada validator dengan koin yang baru dicetak, menghilangkan insentif finansial untuk kompetisi intensif energi. Validator berpartisipasi karena mereka ingin mendukung jaringan yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis mereka, bukan karena mereka mencoba memenangkan perlombaan komputasi.

Pendekatan berkelanjutan ini membuat XRP Ledger sangat menarik bagi institusi dan pemerintah yang sadar lingkungan yang mengeksplorasi solusi mata uang digital.





XRP Ledger mencakup sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki sebagian besar blockchain lainnya — bursa terdesentralisasi yang sepenuhnya berfungsi yang dibangun langsung ke dalam protokol. Ini bukan add-on atau aplikasi pihak ketiga; ini adalah fitur inti yang telah beroperasi sejak peluncuran jaringan pada tahun 2012.

DEX XRP Ledger memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang dan token yang berbeda tanpa bergantung pada bursa terpusat. Pengguna dapat menempatkan order beli dan jual yang secara otomatis dicocokkan oleh jaringan. Ketika Anda ingin mengirim uang kepada seseorang yang lebih suka mata uang yang berbeda, DEX dapat secara otomatis menangani konversi menggunakan nilai tukar terbaik yang tersedia.

Pembaruan terbaru telah menambahkan fungsi Automated Market Maker (AMM), menyediakan cara lain untuk memperdagangkan aset dengan likuiditas instan. Pool AMM memungkinkan pengguna untuk menyetor pasangan aset dan mendapatkan biaya dari trader yang bertukar antara aset tersebut. Ini menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kuat dengan beberapa opsi untuk penemuan harga dan penyediaan likuiditas.

DEX bawaan menciptakan kemampuan unik untuk pembayaran lintas batas di XRPL. Algoritma pencarian jalur secara otomatis menemukan cara termurah untuk mengkonversi antara mata uang yang berbeda, sering menggunakan XRP sebagai mata uang jembatan. Ini berarti pembayaran dari USD ke EUR dapat secara otomatis melalui jalur USD→XRP→EUR, menemukan nilai tukar terbaik untuk Anda.

Integrasinya sangat mulus sehingga pembayaran lintas mata uang terjadi secara otomatis. Jika Anda mengirim USD kepada seseorang yang ingin menerima EUR, jaringan menemukan jalur optimal melalui pasangan mata uang yang tersedia dan menyelesaikan konversi sebagai bagian dari proses pembayaran.

Di luar pembayaran sederhana, XRP Ledger mendukung kemampuan tokenisasi canggih yang memungkinkan berbagai aset digital. Jaringan dapat menangani token yang dapat ditukar (seperti stablecoin) dan token yang tidak dapat ditukar (NFT) secara native, tanpa memerlukan smart contract yang kompleks.

Stablecoin mewakili salah satu kasus penggunaan terpenting. Ini adalah token yang dipatok ke aset stabil seperti dolar AS atau euro, menyediakan cara untuk bertransaksi dalam mata uang yang familiar sambil mendapatkan manfaat dari kecepatan dan efisiensi blockchain. RLUSD, stablecoin yang didukung dolar dari Ripple, mencontohkan bagaimana aset keuangan tradisional dapat ditokenisasi di XRPL.

Jaringan juga mendukung NFT dengan fitur bawaan yang sering kurang di blockchain lain. Pembuat dapat menetapkan persentase royalti yang secara otomatis dibayarkan pada penjualan sekunder, menghilangkan kebutuhan untuk smart contract yang kompleks. Biaya transaksi yang rendah membuat ekonomis untuk mencetak dan memperdagangkan NFT tanpa khawatir tentang biaya yang melarang.

Untuk skenario yang lebih kompleks, XRP Ledger mencakup fungsi escrow yang dapat mengunci dana sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ini memungkinkan perilaku seperti smart contract untuk pembayaran bersyarat, rilis berjangka waktu, dan pengaturan keuangan otomatis lainnya.









XRP Ledger telah menjadi platform pilihan untuk stablecoin dan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena keandalan, kecepatan, dan desain yang ramah regulasi. RLUSD, stablecoin yang didukung USD dari Ripple, diluncurkan di XRPL dengan integrasi penuh ke dalam pool AMM jaringan, menyediakan likuiditas instan untuk transaksi berdenominasi dolar.

Beberapa negara telah memilih XRP Ledger sebagai dasar untuk proyek CBDC mereka. Otoritas Moneter Kerajaan Bhutan memilih XRPL untuk pilot mata uang digital mereka, mengakui kemampuan jaringan untuk menangani persyaratan tingkat pemerintah untuk keamanan dan skalabilitas. Palau telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan stablecoin nasional mereka di XRP Ledger, sementara Montenegro dan Kolombia telah memulai kemitraan untuk mengeksplorasi solusi mata uang berbasis blockchain.

Adopsi pemerintah ini memvalidasi kemampuan tingkat perusahaan dari XRP Ledger. Bank sentral memerlukan jaringan yang dapat menangani volume transaksi besar dengan keandalan sempurna, fitur kepatuhan regulasi, dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan moneter melalui uang yang dapat diprogram. Rekam jejak operasi berkelanjutan XRP Ledger sejak 2012, dikombinasikan dengan alat kepatuhan bawaannya, menjadikannya pilihan ideal untuk mata uang digital berdaulat.

Ekosistem stablecoin dan CBDC yang berkembang di XRPL menciptakan efek jaringan yang menguntungkan semua pengguna melalui peningkatan likuiditas dan pembayaran lintas mata uang yang lebih efisien.





XRP Ledger mengubah pembayaran internasional dengan menyelesaikan masalah fundamental yang telah mengganggu perbankan tradisional selama beberapa dekade. Ketika Anda mengirim uang secara internasional melalui bank hari ini, pembayaran Anda biasanya memakan waktu 3-5 hari kerja untuk diselesaikan, dikenakan biaya $25-50 atau lebih, dan hanya berfungsi selama jam kerja di zona waktu yang relevan.

Perbankan koresponden tradisional mengharuskan institusi keuangan untuk memelihara akun yang didanai sebelumnya (disebut akun nostro) di negara asing. Ini mengikat modal dalam jumlah besar dan menciptakan kompleksitas operasional. Bank juga harus menavigasi beberapa institusi perantara, masing-masing menambahkan waktu, biaya, dan titik kegagalan potensial ke proses pembayaran.

XRP Ledger menghilangkan ketidakefisienan ini sepenuhnya. Pembayaran diselesaikan dalam 3-5 detik terlepas dari lokasi pengirim dan penerima. Biaya transaksi tetap konstan sekitar $0.0002 apakah Anda mengirim $10 atau $10 juta. Jaringan beroperasi 24/7 tanpa hari libur atau jendela pemeliharaan, memungkinkan pembayaran kapan saja.

Institusi keuangan besar telah mengenali keuntungan ini dan mengintegrasikan XRPL ke dalam infrastruktur pembayaran mereka. Kombinasi kecepatan, efisiensi biaya, dan keandalan membuat XRP Ledger sangat berharga untuk remitansi, di mana layanan tradisional sering mengenakan biaya 3-7 persen dari jumlah transfer.

XRP Ledger memberikan keuntungan unik untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi, khususnya trading algoritmik. Kombinasi kecepatan, biaya rendah, dan data order book transparan dari jaringan menciptakan lingkungan ideal untuk strategi trading otomatis.

Tidak seperti banyak blockchain lain di mana biaya transaksi tinggi membuat trading sering tidak menguntungkan, biaya minimal XRPL memungkinkan strategi algoritmik yang canggih. Trader dapat menerapkan strategi arbitrase yang memanfaatkan perbedaan harga antara pasangan mata uang atau bursa yang berbeda. DEX bawaan menyediakan data order book real-time, memungkinkan algoritma untuk mengidentifikasi peluang menguntungkan secara instan.

Market making merupakan peluang signifikan lainnya di XRP Ledger. Trader dapat menyediakan likuiditas dengan menempatkan order beli dan jual di sekitar harga pasar saat ini, mendapatkan keuntungan dari spread bid-ask. Waktu penyelesaian yang cepat berarti modal tidak terikat menunggu perdagangan selesai.

Optimisasi lintas mata uang menawarkan mungkin peluang trading paling unik di XRPL. Algoritma pencarian jalur jaringan secara otomatis menemukan rute paling efisien antara mata uang yang berbeda, tetapi trader canggih dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi penetapan harga suboptimal di seluruh jalur mata uang yang kompleks.

Transparansi dan keandalan XRP Ledger, dikombinasikan dengan operasi berkelanjutannya sejak 2012 tanpa insiden besar, menyediakan fondasi stabil yang dibutuhkan sistem trading algoritmik.









XRP Ledger telah muncul sebagai platform terkemuka untuk tokenisasi aset dunia nyata, membawa investasi tradisional ke blockchain. Tren ini meningkat secara signifikan pada tahun 2024 dan 2025 karena institusi mengenali manfaat dari manajemen aset berbasis blockchain.

Pemerintah Dubai meluncurkan inisiatif tokenisasi real estat di XRP Ledger, memungkinkan investor untuk membeli kepemilikan fraksional di properti Dubai melalui token blockchain. Proyek ini mendemonstrasikan bagaimana investasi real estat tradisional dapat menjadi lebih mudah diakses dan likuid melalui tokenisasi.

Ondo Finance membawa surat utang Treasury AS yang ditokenisasi ke XRPL, memungkinkan investor di seluruh dunia untuk mengakses surat berharga pemerintah jangka pendek melalui token blockchain. Surat utang Treasury yang ditokenisasi ini menyediakan keamanan dukungan pemerintah dengan efisiensi penyelesaian dan perdagangan blockchain.

Fitur kepatuhan bawaan XRP Ledger membuatnya sangat cocok untuk tokenisasi aset yang diatur. Penerbit dapat menerapkan persyaratan otorisasi, kemampuan pembekuan, dan pembatasan transfer yang membantu mereka memenuhi persyaratan regulasi sambil tetap mendapatkan manfaat dari efisiensi blockchain.

NFT mewakili bentuk lain dari tokenisasi aset di XRPL, dengan aplikasi mulai dari seni digital hingga pelacakan rantai pasokan. Biaya transaksi rendah jaringan dan fitur royalti bawaan membuat ekonomis bagi pembuat untuk mencetak dan menjual NFT tanpa khawatir tentang biaya yang melarang menggerogoti keuntungan mereka.





Xaman: Dompet mobile-first yang dibangun khusus untuk XRPL dengan dukungan fitur lengkap. Non-custodial, memberi Anda kontrol penuh atas dana Anda.

Dompet Hardware: Ledger Nano S/X memberikan keamanan maksimum untuk kepemilikan besar. Menyimpan kunci pribadi secara offline untuk perlindungan terhadap ancaman online.

Dompet Exchange: Paling mudah untuk pemula melalui platform seperti MEXC. Custodial tetapi nyaman untuk jumlah kecil dan pembelajaran.

Saldo Minimum: Setiap akun memerlukan cadangan 1 XRP untuk tetap aktif. Ini mencegah spam dan memastikan Anda dapat membayar biaya transaksi.

Tag Tujuan: Diperlukan saat mengirim ke exchange — seperti nomor rekening untuk pengkreditan yang tepat. Selalu sertakan saat ditentukan untuk menghindari dana yang hilang.

Format Alamat: Penerima memiliki alamat yang dimulai dengan 'r' diikuti oleh huruf/angka. Periksa dengan hati-hati karena transaksi tidak dapat dibalik.

Biaya Transaksi: Biasanya 0.00001 XRP (sekitar $0.0001). Penyelesaian terjadi dalam 3-5 detik dengan konfirmasi instan.

Perbandingan XRP Ledger vs Ethereum menunjukkan dua filosofi blockchain yang berbeda. Sementara Ethereum berfokus pada smart contract yang kompleks, XRPL berspesialisasi dalam pembayaran dengan kecepatan dan efisiensi yang superior. Transaksi XRP Ledger diselesaikan dalam 3-5 detik dibandingkan dengan 12+ detik Ethereum, sementara biaya tetap stabil di $0.0002 versus biaya yang sangat berfluktuasi dari Ethereum yang dapat mencapai $50+ selama periode sibuk. Namun, Ethereum menawarkan lebih banyak fleksibilitas pemrograman untuk aplikasi terdesentralisasi yang kompleks.

Perbankan tradisional menghadapi perbandingan yang bahkan lebih tajam dengan XRP Ledger. Transfer kawat internasional memakan waktu 3-5 hari kerja dan biaya $25-50, sementara XRPL menyelesaikan dalam hitungan detik seharga $0.0002. Bank beroperasi dengan jam terbatas dan memerlukan jaringan perbankan koresponden yang kompleks, sementara XRP Ledger berjalan 24/7 dengan transfer peer-to-peer langsung. Untuk transfer internasional $1.000, perbankan tradisional mungkin mengenakan biaya 3-5% dari total biaya, sementara XRP Ledger mengenakan biaya kurang dari 0.0001%.









XRP Ledger terus berkembang dengan pengembangan besar yang direncanakan untuk 2025 dan seterusnya. Yang paling signifikan adalah peluncuran sidechain EVM, membawa kompatibilitas smart contract Ethereum ke XRPL sambil mempertahankan keunggulan kecepatan dan efisiensinya. Fungsi AMM yang ditingkatkan akan memberikan opsi trading yang lebih canggih dan efisiensi modal yang lebih baik untuk penyedia likuiditas. Beberapa negara terus mengadopsi XRPL untuk proyek CBDC, beberapa bank sentral mengeksplorasi XRPL untuk inisiatif CBDC. Jaringan terus memproses volume transaksi yang meningkat, mendemonstrasikan adopsi dunia nyata yang berkembang di seluruh aplikasi pembayaran, trading, dan tokenisasi. Keputusan pengadilan Juli 2023 yang mengklarifikasi status regulasi XRP telah menghilangkan ketidakpastian yang signifikan, memungkinkan adopsi institusional yang lebih agresif dan pengembangan solusi berbasis XRPL.









T: Apakah XRP Ledger sama dengan Ripple?

J: Tidak. XRP Ledger adalah jaringan blockchain open-source yang dapat digunakan siapa saja. Ripple adalah perusahaan yang membangun produk menggunakan XRPL tetapi tidak mengontrol jaringan.

T: Bisakah Anda melakukan staking XRP?

J: Tidak. XRP tidak menggunakan staking. Keamanan jaringan berasal dari Konsensus Federasi di mana validator berpartisipasi tanpa menerima hadiah XRP.

T: Apakah ada XRP Ledger pribadi?

J: Hanya ada satu XRP Ledger publik. Kebingungan berasal dari solusi perbankan pribadi Ripple yang terpisah yang mungkin menggunakan XRP sebagai mata uang jembatan.

T: Seberapa aman XRP Ledger?

J: Sangat aman. Telah beroperasi terus menerus sejak 2012 tanpa insiden besar. Mekanisme konsensus dapat menangani hingga 20% validator yang bertindak jahat.

T: Berapa biaya transaksi XRP?

J: Sekitar 0.00001 XRP per transaksi (sekitar $0.0001). Biaya meningkat sedikit selama penggunaan tinggi untuk mencegah spam tetapi tetap di bawah satu sen.





XRP Ledger mewakili evolusi signifikan dalam teknologi blockchain, menggabungkan kecepatan, efisiensi, dan keberlanjutan dengan cara yang tidak dapat ditandingi sistem keuangan tradisional. Dengan lebih dari 70 juta ledger yang diproses sejak 2012 tanpa downtime besar, waktu penyelesaian 3-5 detik, dan biaya transaksi minimal, XRPL menyediakan infrastruktur yang dapat diandalkan untuk individu dan institusi.

Untuk pendatang baru yang siap menjelajahi XRP Ledger, mulailah dengan mengunduh dompet seperti Xaman dan mendanainya dengan sejumlah kecil XRP untuk mengalami jaringan secara langsung. Ekosistem aplikasi yang berkembang, adopsi institusional yang meningkat, dan peningkatan teknis yang berkelanjutan menunjukkan bahwa XRP Ledger akan memainkan peran yang semakin penting dalam masa depan keuangan digital.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang XRP itu sendiri, baca panduan komprehensif kami Apa itu XRP? Panduan Lengkap Mata Uang Kripto Ripple dan Prediksi.