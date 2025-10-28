Jika Anda bertanya-tanya kapan Ledger Ripple XRP pertama kali dibuat, Anda tidak sendirian. Pertanyaan ini membingungkan banyak pemula kripto karena ceritanya melibatkan beberapa tanggal, nama yang berbeda, dan beberapa tokoh kunci. Artikel ini memberikan Anda timeline yang jelas tentang pembuatan Ledger XRP, dari konsep paling awal di tahun 2011 hingga peluncuran resmi di Juni 2012. Anda akan mempelajari siapa yang membangunnya, mengapa mereka membuatnya, dan bagaimana ia berkembang menjadi salah satu platform blockchain yang beroperasi terus-menerus tertua. Di akhir artikel, Anda akan memahami sejarah lengkap di balik jaringan cryptocurrency awal ini.





Poin Penting

Ledger XRP secara resmi diluncurkan pada Juni 2012, menjadikannya salah satu cryptocurrency paling awal setelah Bitcoin.

Tiga developer—David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto—membuat Ledger XRP untuk memecahkan masalah energi dan kecepatan Bitcoin.

Semua 100 miliar token XRP dibuat saat peluncuran melalui pre-mining, dengan 80 miliar dihadiahkan kepada perusahaan.

Perusahaan Ripple (awalnya NewCoin/OpenCoin) didirikan pada September 2012, tiga bulan setelah ledger diluncurkan.

Ledger XRP telah beroperasi terus-menerus selama lebih dari 13 tahun, mendekati 100 juta ledger yang tervalidasi.

Yayasan XRPL diluncurkan pada 2020 dengan pendanaan awal 6,5 juta dolar untuk mendukung pengembangan terdesentralisasi.





Ledger XRP secara resmi diluncurkan pada Juni 2012. Tiga developer—David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto—menyelesaikan pengembangan kode dan meluncurkan ledger selama bulan ini. Saat peluncuran, jaringan menciptakan pasokan tetap 100 miliar token XRP. Tanggal ini menandai ketika Ledger XRP pertama kali menciptakan fondasinya sebagai blockchain yang berfungsi, menjadikannya salah satu cryptocurrency paling awal setelah Bitcoin.





https://www.mexc.com/price/XRP * *BTN- Trading XRP di MEXC Sekarang&BTNURL=





Pada 2011, David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto mulai mengerjakan apa yang akan menjadi Ledger XRP. Ketiga insinyur ini terpesona oleh Bitcoin tetapi menyadari keterbatasan fundamentalnya. Mereka mengamati pemborosan energi dari mining dan kecepatan transaksi yang lambat. Tujuan mereka ambisius: menciptakan aset digital yang lebih berkelanjutan dan secara khusus dibangun untuk pembayaran.

McCaleb memposting visinya di BitcoinTalk.org pada Mei 2011 dengan thread berjudul "Bitcoin tanpa mining". Postingan forum ini menguraikan bagaimana mereka bisa membangun ledger terdistribusi yang meningkatkan keterbatasan fundamental Bitcoin. Tim percaya bahwa mining memakan terlalu banyak sumber daya dan pada akhirnya akan merusak kegunaan Bitcoin. Mereka menginginkan sistem yang dapat memvalidasi transaksi tanpa memerlukan daya komputasi besar dan konsumsi listrik.









Pada Juni 2012, Schwartz, McCaleb, dan Britto menyelesaikan pengembangan kode mereka. Ledger XRP diluncurkan dengan semua 100 miliar token XRP dibuat saat awal melalui proses yang disebut pre-mining. Berbeda dengan Bitcoin, di mana koin baru ditambang seiring waktu, seluruh pasokan XRP ada sejak hari pertama. Peluncuran ini menunjukkan bahwa jaringan blockchain tidak memerlukan mining yang intensif energi untuk berfungsi dengan aman dan efisien.





https://www.mexc.com/price/XRP * *BTN- Trading XRP di MEXC Sekarang&BTNURL=





Tak lama setelah Ledger XRP diluncurkan pada Juni 2012, ketiga pendiri bergabung dengan Chris Larsen pada September 2012. Mereka mendirikan perusahaan yang awalnya disebut NewCoin, yang dengan cepat berganti nama menjadi OpenCoin. Para pendiri XRPL menghadiahkan 80 miliar XRP—mewakili 80% dari total pasokan—kepada perusahaan baru ini. OpenCoin kemudian menjadi Ripple Labs pada 2013 dan akhirnya disingkat menjadi Ripple saja. Perusahaan ini bertujuan untuk membangun use case untuk XRP dan mengembangkan teknologi untuk aplikasi keuangan dunia nyata.









Pada 26 September 2013, OpenCoin secara resmi rebranding menjadi Ripple Labs, menetapkan identitasnya sebagai perusahaan teknologi yang berfokus pada pembayaran global. Jaringan terus berkembang dengan peluncuran Yayasan XRPL pada 2020, sebuah organisasi nirlaba independen yang menerima lebih dari 6,5 juta dolar pendanaan awal. Yayasan ini mempercepat pengembangan dan adopsi Ledger XRP yang terdesentralisasi. Baru-baru ini, jaringan mendekati tonggak bersejarah 100 juta ledger pada 2025, menunjukkan lebih dari 13 tahun operasi berkelanjutan tanpa downtime.





https://www.mexc.com/price/XRP * *BTN- Trading XRP di MEXC Sekarang&BTNURL=





Memahami kapan Ledger Ripple XRP pertama kali dibuat membantu Anda menghargai daya tahannya di pasar cryptocurrency yang volatil. Juni 2012 menjadikan XRP salah satu cryptocurrency tertua yang masih aktif digunakan hingga hari ini. Umur panjang ini berarti ia telah beroperasi melalui beberapa siklus pasar. Bagi investor dan pengguna, sejarah 13 tahun XRP menunjukkan daya tahannya di ruang cryptocurrency. Tanggal pembuatan awal juga memposisikan XRP sebagai pelopor dalam memecahkan masalah skalabilitas dan energi Bitcoin.









Banyak orang bingung ketika berbagai komponen ekosistem XRP muncul. Ledger XRP diluncurkan pada Juni 2012, tetapi perusahaan Ripple dibentuk pada September 2012. Beberapa orang keliru percaya bahwa Ripple menciptakan XRP, padahal sebenarnya ketiga developer menciptakan ledger terlebih dahulu, kemudian menghadiahkan sebagian besar XRP kepada perusahaan. Kesalahan umum lainnya adalah mencampuradukkan berbagai perubahan nama perusahaan—NewCoin menjadi OpenCoin, yang menjadi Ripple Labs, kemudian hanya Ripple. Ledger itu sendiri mempertahankan operasi yang konsisten sepanjang semua rebranding korporat ini.









1. Kapan XRP dibuat?

Ledger XRP secara resmi diluncurkan pada Juni 2012 dengan semua 100 miliar token XRP dibuat saat awal.





2. Siapa yang membuat Ledger XRP?

David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto mengembangkan dan meluncurkan Ledger XRP pada 2012.





3. Kapan perusahaan Ripple dimulai?

Ripple (awalnya NewCoin/OpenCoin) didirikan pada September 2012, tiga bulan setelah Ledger XRP diluncurkan.





4. Apakah XRP lebih tua dari Ethereum?

Ya, Ledger XRP diluncurkan pada Juni 2012, sementara Ethereum tidak diluncurkan hingga Juli 2015.





5. Berapa umur Ledger XRP di tahun 2025?

Pada tahun 2025, Ledger XRP berusia 13 tahun dan mendekati 100 juta ledger yang tervalidasi.





6. Bisakah saya membeli XRP di exchange cryptocurrency?

Ya, XRP tersedia di exchange cryptocurrency besar termasuk MEXC, di mana Anda dapat memperdagangkannya dengan berbagai mata uang.





https://www.mexc.com/price/XRP * *BTN- Trading XRP di MEXC Sekarang&BTNURL=





Ledger Ripple XRP pertama kali dibuat dan diluncurkan pada Juni 2012 oleh para developer David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto. Pengembangan dimulai pada 2011, ledger diluncurkan pada Juni 2012, dan perusahaan dibentuk pada September 2012. Timeline ini menunjukkan XRP sebagai salah satu inovasi cryptocurrency paling awal, mendahului sebagian besar altcoin selama bertahun-tahun. Memahami kapan Ledger XRP pertama kali menciptakan fondasinya membantu Anda menghargai mengapa ia tetap relevan hari ini setelah lebih dari satu dekade operasi berkelanjutan.