Kapan XRP Dibuat? Timeline dan Sejarah Lengkap

XRP dibuat pada 2 Juni 2012, ketikaXRP Ledger memproses transaksi pertamanya.

Cryptocurrency ini muncul sebagai alternatif yang lebih cepat dan berkelanjutan untuk Bitcoin, dirancang khusus untuk pembayaran lintas batas.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan kapan XRP diluncurkan, siapa yang membuatnya, dan bagaimana aset digital ini berkembang menjadi salah satu cryptocurrency teratas dunia selama 12+ tahun terakhir.





Poin Penting

XRP dibuat pada 2 Juni 2012, menjadikannya salah satu cryptocurrency paling awal setelah Bitcoin.

Semua 100 miliar token XRP telah di-pre-mine saat peluncuran, berbeda dengan proses penambangan bertahap Bitcoin.

XRP menyelesaikan transaksi dalam 3-5 detik dengan biaya hanya $0,0002, jauh lebih cepat dan murah daripada Bitcoin.

Putusan pengadilan Juli 2023 mengkonfirmasi bahwa XRP sendiri bukan sekuritas, memberikan kejelasan regulasi yang krusial.

XRP mendukung pembayaran lintas batas untuk ratusan lembaga keuangan melalui RippleNet.

Presiden Trump memasukkan XRP ke dalam cadangan strategis kripto AS pada Maret 2025 memvalidasi pentingnya yang terus berkembang.





Kapan Ripple (XRP) Ledger pertama kali dibuat?Pengembangan dimulai pada awal 2011 ketika tiga insinyur memperhatikan keterbatasan Bitcoin.

David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Brittomulai membangun sistem baru yang tidak memerlukan penambangan intensif energi.

McCaleb memposting diBitcoinTalk.orgdengan thread berjudul "Bitcoin tanpa penambangan," memicu diskusi tentang mekanisme konsensus alternatif.

Ketiganya menghabiskan berbulan-bulan mengembangkan apa yang nantinya akan menjadi protokol konsensus unik XRP Ledger.

Kapan tanggal pembuatan XRP?XRP Ledger secara resmi diluncurkan pada 2 Juni 2012, menandai kelahiran XRP.

Semua100 miliar token XRP telah di-pre-minesaat pembuatan, berbeda dengan proses penambangan bertahap Bitcoin.

Kapan XRP pertama kali muncul? OpenCoin didirikan pada September 2012 oleh para pengembang dan Chris Larsen.

Para pendiri menghadiahkan 80 miliar XRP kepada OpenCoin, sementara 20 miliar pergi ke tim pendiri.

Ketika XRP diluncurkan secara komersial, perusahaan mengalami beberapa perubahan nama untuk mencerminkan misi yang berkembang.

OpenCoin menjadi Ripple Labs pada September 2013, akhirnya disingkat menjadi Ripple saja pada Oktober 2015.

Rebranding ini membantu membedakan perusahaan (Ripple), cryptocurrency (XRP), dan teknologi (XRP Ledger).

Meskipun ada perubahan ini, token XRP sendiri mempertahankan simbol ticker asli dan fungsinya sejak peluncuran 2012.





Memahami kapan Ripple XRP dibuat memberikan konteks penting untuk posisi hukum dan pasar saat ini.

Peluncuran XRP pada Juni 2012 menjadikannya salah satu altcoin paling awal, hanya tiga tahun lebih muda dari Bitcoin sendiri.

Umur panjang ini menunjukkan daya tahan yang luar biasa dalam industri cryptocurrency yang sangat volatile.

Tanggal peluncuran menjadi pusat dalam gugatan SEC, yang mempertanyakan apakah distribusi awal XRP merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar.

Hakim Analisa Torres memutuskan pada Juli 2023 bahwa XRP sendiri bukan sekuritas, meskipun metode penjualan tertentu bisa jadi.

Kapan crypto XRP muncul penting untuk kejelasan regulasi karena token yang di-pre-mine menghadapi pengawasan berbeda dari cryptocurrency yang ditambang.

Tanggal pembuatan 2012 juga menjelaskan kehadiran XRP dalam pengumuman Presiden Trump Maret 2025 yang menamakannya ke cadangan strategis kripto AS.









Tiga insinyur membangun XRP untuk menyelesaikan masalah mendasar Bitcoin dengan kecepatan dan konsumsi energi.

David Schwartz, yang menjadi Chief Cryptographer Ripple, merancang protokol konsensus inti yang menghilangkan kebutuhan penambangan.

Jed McCaleb, yang sudah terkenal karena mendirikan bursa Bitcoin Mt. Gox, membawa keahlian cryptocurrency yang mendalam ke proyek.

Arthur Britto melengkapi trio pendiri, berkontribusi pada arsitektur teknis penting untuk sistem ledger terdistribusi.

Chris Larsen bergabung segera setelah peluncuran dan menjadi Executive Chairman, mengarahkan strategi komersial ke lembaga keuangan.

Tujuan bersama mereka adalah menciptakan sistem pembayaran yang dapat memproses 1.500 transaksi per detik sambil mengonsumsi listrik minimal.

Kapan cryptocurrency XRP diluncurkan dengan visi ini? Rilis Juni 2012 mencapai waktu penyelesaian 3-5 detik dibandingkan dengan 10-60 menit Bitcoin.

Tim dengan sengaja merancang XRP untuk bekerja dengan bank tradisional daripada mencoba mengganti seluruh sistem keuangan.





Ketika XRP dibuat pada 2012, transfer uang internasional biasanya memakan waktu 3-5 hari kerja dan bisa menghabiskan biaya hingga $50 per transaksi dalam beberapa kasus.

XRP mengubah lanskap ini dengan memungkinkan penyelesaian dalam 3-5 detik dengan biaya rata-rata hanya $0,0002.

XRP Ledger dapat memproses hingga 1.500 transaksi per detik, jauh melampaui jaringan pembayaran tradisional seperti SWIFT.

Keunggulan kecepatan ini membuat XRP sangat menarik bagi bank dan penyedia pembayaran yang mencari keunggulan kompetitif dalam remitansi lintas batas.

Sejak koin XRP diluncurkan, ratusan lembaga keuangan telah bergabung dengan RippleNet untuk memanfaatkan kemampuan pembayaran XRP. Pada awal 2017, lebih dari 100 lembaga keuangan telah mengadopsi jaringan ini.

Bank-bank besar termasuk Santander dan Standard Chartered mengintegrasikan teknologi Ripple untuk penyelesaian internasional.

Konsorsium perbankan Jepang SBI Ripple Asia meluncurkan MoneyTap pada Maret 2018, didukung oleh teknologi XRP untuk pembayaran domestik.

Penyedia remitansi Korea SentBe menghemat $25 juta biaya konversi pelanggan dengan menggunakan solusi likuiditas berbasis XRP dari RippleNet.

XRP berfungsi sebagai mata uang jembatan, memungkinkan konversi instan antara dua mata uang fiat tanpa akun nostro yang didanai sebelumnya.

Bank secara tradisional harus mempertahankan cadangan modal dalam setiap mata uang yang mereka dukung, mengikat miliaran dalam modal kerja.

XRP menghilangkan persyaratan ini dengan berfungsi sebagai perantara universal yang menyelesaikan dalam hitungan detik dan membebaskan likuiditas yang terjebak.

Travelex Bank menggunakan jaringan pembayaran Ripple untuk menyelesaikan pembayaran lintas batas hampir seketika, menunjukkan nilai praktis XRP untuk bisnis nyata.









Kapan XRP memasuki pasar utama? Bull market 2017-2018 mendorong XRP ke level tertinggi sepanjang masa $3,40.

Namun, XRP telah turun ke level terendah $0,15 pada pertengahan 2020 selama penurunan pasar.Gugatan SEC Desember 2020yang menuduh penjualan sekuritas tidak terdaftar semakin menekan harga.

Putusan pengadilan bersejarah Juli 2023 bahwa XRP sendiri bukan sekuritas menandai titik balik untuk cryptocurrency.

XRP melonjak hampir 500% pada November 2024 setelah kejelasan regulasi dan pergeseran politik yang mendukung adopsi cryptocurrency.

Pada Januari 2025, XRP mencapai level tertinggi tujuh tahun di $3,40, didorong oleh peningkatan volume perdagangan dan antisipasi persetujuan ETF potensial.

Presiden Trump memasukkan XRP ke dalam cadangan strategis kripto AS pada Maret 2025 semakin memvalidasi pentingnya dalam ekosistem aset digital.

XRP Ledger Foundation, diluncurkan pada 2020 dengan pendanaan dari Ripple dan mitra, terus memajukan teknologi dengan fitur bursa terdesentralisasi.

Kapan XRP dibuat?

XRP dibuat pada 2 Juni 2012, ketika XRP Ledger memproses transaksi pertamanya.

Kapan XRP diluncurkan untuk publik?

XRP tersedia untuk publik pada 2012, dengan OpenCoin (kemudian Ripple) didirikan pada September 2012 untuk mengelola pengembangannya.

Kapan koin XRP diluncurkan dibandingkan dengan Bitcoin?

Bitcoin diluncurkan pada 2009, sementara XRP diluncurkan pada Juni 2012, membuat XRP sekitar tiga tahun lebih muda.

Apakah XRP lebih tua dari Ethereum?

Ya, XRP diluncurkan pada 2012 sementara Ethereum diluncurkan pada 2015, membuat XRP tiga tahun lebih tua.

Pada tahun berapa XRP dirilis?

XRP dirilis pada 2012, khususnya pada 2 Juni 2012.









Pembuatan XRP pada 2 Juni 2012 menandai momen penting dalam sejarah cryptocurrency.

Selama 12 tahun, aset digital ini berkembang dari alternatif Bitcoin menjadi solusi pembayaran lintas batas terbukti yang digunakan oleh lembaga keuangan besar di seluruh dunia.

Perjalanan dari peluncuran melalui litigasi SEC hingga kejelasan regulasi menunjukkan ketahanan dan daya tahan XRP.

Hari ini, XRP terus menyelesaikan masalah pembayaran nyata sambil mempertahankan posisinya sebagai cryptocurrency top-10 berdasarkan kapitalisasi pasar.

