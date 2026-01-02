Siapa yang Menciptakan Solana? Para Pendiri di Balik Blockchain Tercepat

Solana menonjol sebagai salah satu blockchain tercepat di dunia kripto, memproses lebih dari 65.000 transaksi per detik dengan biaya rata-rata di bawah $0,001.

Tapi siapa yang menciptakan Solana, dan apa yang mendorong mereka untuk membangun jaringan berkecepatan tinggi ini?

Artikel ini memperkenalkan Anda kepada Anatoly Yakovenko, pendiri visioner yang mengkonsep Solana pada tahun 2017, bersama dengan rekan pendirinya Raj Gokal dan Greg Fitzgerald.

Anda akan menemukan latar belakang mereka, mengapa mereka membangun Solana, dan bagaimana inovasi mereka menantang dominasi Ethereum di ruang blockchain.





Poin-Poin Penting

Solana diciptakan oleh Anatoly Yakovenko pada November 2017 melalui whitepaper Proof of History-nya.

Rekan pendiri Raj Gokal dan Greg Fitzgerald bergabung untuk membangun strategi bisnis dan basis kode teknik.

Blockchain diluncurkan pada Maret 2020, memecahkan masalah skalabilitas yang membatasi Bitcoin dan Ethereum.

Proof of History memungkinkan Solana memproses lebih dari 65.000 transaksi per detik dengan biaya minimal.

Meskipun menghadapi tantangan seperti gangguan jaringan dan kehancuran FTX, Solana tetap menjadi platform blockchain terkemuka.





Anatoly Yakovenko adalah insinyur yang menciptakan Solana pada tahun 2017, membawa lebih dari satu dekade pengalaman dari Qualcomm di mana ia berspesialisasi dalam sistem terdistribusi dan algoritma kompresi.

Lahir di Ukraina dan dibesarkan di Amerika Serikat, Yakovenko meraih gelar ilmu komputer dari University of Illinois sebelum bergabung dengan Qualcomm pada tahun 2003.

Selama 12 tahun di sana, ia naik ke posisi Senior Staff Engineer Manager, mengembangkan keahlian dalam sistem operasi berkinerja tinggi yang kemudian membentuk blockchain Solana.

Terobosan terjadi pada November 2017 ketika Yakovenkomenerbitkan whitepaper yang memperkenalkan Proof of History, mekanisme konsensus baru yang menggunakan timestamp kriptografi untuk mengurutkan transaksi.

Inovasi ini memecahkan hambatan terbesar blockchain: waktu yang terbuang ketika node berkomunikasi untuk menyepakati urutan transaksi.

Visinya ambisius namun jelas — menciptakan blockchain secepat internet itu sendiri, mampu mendukung aplikasi mainstream tanpa kemacetan yang menimpa Bitcoin dan Ethereum.





Raj Gokal bergabung dengan Anatoly Yakovenko sebagai rekan pendiri dan Chief Operating Officer, membawa latar belakangnya di modal ventura dan startup kesehatan ke Solana Labs.

Sementara Yakovenko fokus pada arsitektur teknis, Gokal membentuk strategi bisnis Solana, kemitraan ekosistem, dan pendekatan go-to-market.

Keahliannya dalam menskalakan perusahaan terbukti krusial selama pasar bearish kripto 2018-2019 ketika penggalangan dana sangat menantang.

Pekerjaan Gokal membangun hubungan dengan pengembang, investor, dan proyek membantu mengubah Solana dari konsep teknik menjadi ekosistem blockchain yang berkembang pesat.

Greg Fitzgerald, rekan lain dari Qualcomm, menjadi rekan pendiri ketiga dan insinyur utama Solana setelah Yakovenko membagikan konsep Proof of History-nya.

Pada Februari 2018, Fitzgerald merilis prototipe pertama, awalnya disebut "Loom", menunjukkan bahwa 10.000 transaksi dapat diproses dalam setengah detik.

Ia menulis sebagian besar basis kode awal Solana dalam Rust, bahasa pemrograman yang dikenal karena kecepatan dan keamanannya.

Pekerjaan teknik Fitzgerald mengubah whitepaper teoretis Yakovenko menjadi teknologi blockchain yang berfungsi yang benar-benar dapat dibangun oleh pengembang.

Stephen Akridge, juga dari Qualcomm, berkontribusi dengan terobosan kritis yang memungkinkan kecepatan transaksi tinggi Solana.

Akridge mengusulkan menggunakan GPU (unit pemrosesan grafis) untuk memindahkan verifikasi tanda tangan, secara dramatis meningkatkan throughput transaksi.

Optimasi ini sangat penting agar Solana mencapai kapasitas teoretisnya sebesar 65.000 transaksi per detik.

Keahlian bersama tim pendiri dalam sistem terdistribusi dari tahun-tahun mereka di Qualcomm memberi mereka wawasan unik dalam memecahkan tantangan skalabilitas blockchain.









Ketika Anatoly Yakovenko mengkonsep Solana pada tahun 2017, Bitcoin hanya dapat memproses 7 transaksi per detik sementara Ethereum mengelola 15-30 transaksi per detik.

Kecepatan ini membuat kedua jaringan tidak praktis untuk adopsi mainstream, terutama selama periode permintaan tinggi ketika biaya transaksi melonjak.

Yakovenko menyadari bahwa tanpa memecahkan skalabilitas, teknologi blockchain akan tetap menjadi eksperimen khusus daripada infrastruktur untuk aplikasi global.

Tujuannya jelas: membangun blockchain yang dapat bersaing dengan prosesor pembayaran tradisional seperti Visa tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan.

Terobosan Solana datang melalui Proof of History, mekanisme konsensus yang memberi timestamp pada transaksi sebelum mereka memasuki proses validasi.

Berbeda dengan Proof of Work Bitcoin atau Proof of Stake Ethereum, Proof of History menciptakan jam kriptografi yang membuktikan kapan peristiwa terjadi tanpa node perlu komunikasi konstan.

Inovasi ini memungkinkan validator memproses transaksi secara paralel daripada berurutan, secara dramatis meningkatkan throughput.

Dikombinasikan dengan Proof of Stake untuk keamanan jaringan, Solana mencapai kecepatan pemrosesan lebih dari 65.000 transaksi per detik dengan biaya rata-rata di bawah $0,001.





Pada November 2017, Anatoly Yakovenko menerbitkan whitepaper Proof of Historyyang akan menjadi fondasi Solana.

Pada Februari 2018, Greg Fitzgerald telah membangun prototipe kerja pertama, awalnya bernama "Loom" sesuai alat tenun yang menciptakan kain dari benang individual.

Proyek ini dengan cepat diganti namanya menjadi Solana, dinamai sesuai Solana Beach di California Selatan, tempat Yakovenko, Fitzgerald, dan Akridge pernah tinggal dan berselancar.

Solana Labs secara resmi didirikan pada tahun 2018, menyatukan tim inti mantan insinyur Qualcomm untuk mewujudkan visi tersebut.

Selama tahun 2019, Solana Labs mengumpulkan modal melalui beberapa putaran pendanaan meskipun pasar bearish kripto yang menantang yang mengikuti penurunan 2018.

Tim menyelesaikan beberapa fase testnet, termasuk testnet yang diberi insentif Tour de SOL yang memungkinkan validator menguji jaringan sebelum peluncuran mainnet.

Pada Maret 2020, mainnet beta Solana resmi diluncurkan, menandai debut publik blockchain dengan kemampuan smart contract dan pemrosesan transaksi.

Jaringan diluncurkan dengan cryptocurrency aslinya SOL, yang dapat di-stake pengguna untuk membantu mengamankan blockchain dan mendapatkan reward.

Solana meledak dalam popularitas selama booming NFT 2021, dengan harga token SOL melonjak hampir 12.000% dan kapitalisasi pasar mencapai lebih dari $70 miliar.

Jaringan menghadapi tantangan signifikan termasuk beberapa gangguan pada 2021-2022 dankehancuran FTX pada November 2022, yang sangat berdampak pada harga SOL.

Meskipun mengalami kemunduran ini, Solana membuktikan ketahanannya, dengan komunitas pengembangnya terus membangun dan memperluas ekosistem.

Pada 2024-2025, Solana telah meluncurkan proyek-proyek inovatif termasuk smartphone Solana Saga, Solana Pay untuk transaksi merchant, dan platform DeFi dan NFT yang diperluas.









Kapan Solana diciptakan?

Solana diciptakan pada tahun 2017 ketika Anatoly Yakovenko menerbitkan whitepaper Proof of History, dengan mainnet diluncurkan pada Maret 2020.

Siapa yang memiliki Solana?

Tidak ada satu orang yang memiliki Solana; ini dikelola oleh Solana Labs (perusahaan pengembangan), Solana Foundation (organisasi nirlaba), validator independen, dan pemegang token SOL.

Di mana Solana didirikan?

Solana didirikan di San Francisco, California oleh Solana Labs pada tahun 2018.

Apakah Solana lebih baik dari Ethereum?

Solana memproses lebih dari 65.000 TPS dibandingkan dengan 15-30 TPS Ethereum, dengan biaya transaksi lebih rendah tetapi ekosistem yang lebih kecil.

Anatoly Yakovenko menciptakan Solana pada tahun 2017, didorong oleh visinya untuk membangun blockchain secepat internet itu sendiri.

Bersama dengan rekan pendiri Raj Gokal dan Greg Fitzgerald, ditambah insinyur Stephen Akridge, tim mantan ahli Qualcomm ini memecahkan masalah skalabilitas blockchain melalui Proof of History.

Inovasi mereka mengubah kripto dengan memungkinkan 65.000 transaksi per detik dengan biaya minimal, menjadikan Solana platform terkemuka untuk aplikasi DeFi, NFT, dan Web3.

Hari ini, Solana terus berkembang di bawah bimbingan Solana Labs dan Solana Foundation, dengan ribuan proyek dibangun di jaringan.

Hari ini, Solana terus berkembang di bawah bimbingan Solana Labs dan Solana Foundation, dengan ribuan proyek dibangun di jaringan.