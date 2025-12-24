Siapa yang Memiliki Ethereum? Mengurai Pemegang ETH Terbesar

Ethereum adalah cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, mendukung segalanya mulai dari keuangan terdesentralisasi hingga NFT melalui kemampuan smart contract-nya.

Memahami siapa yang memiliki Ethereum mengungkapkan wawasan kritis tentang desentralisasi jaringan, adopsi institusional, dan peran yang berkembang dalam ekosistem aset digital.

Artikel ini memeriksa pemegang ETH utama pada tahun 2025, dari kontrak staking dan exchange hingga whale individu dan investor institusional.

Dengan sekitar 120,7 juta ETH dalam sirkulasi dan lebih dari 60% terkunci dalam staking, pola kepemilikan telah berubah secara dramatis sejak transisi Ethereum ke proof-of-stake pada tahun 2022.





Poin-Poin Penting:

Kontrak Deposit ETH2 Beacon memegang lebih dari 72,4 juta ETH, mewakili 60% dari total pasokan yang di-stake oleh ribuan validator independen.

Vitalik Buterin tetap menjadi pemegang individu terbesar dengan dana yang dapat diakses, mengendalikan 240.000 ETH senilai sekitar 840 juta dolar.

Investor institusional seperti BlackRock dan Bitmine sekarang memegang lebih dari 7 juta ETH gabungan melalui produk ETF dan strategi treasury.

Sekitar 60% dari semua ethereum terkunci dalam kontrak staking, secara dramatis mengurangi pasokan likuid yang tersedia di exchange.

20 alamat ethereum teratas mengendalikan sekitar 72% dari pasokan yang beredar, meskipun konsentrasi ini mencerminkan infrastruktur staking daripada kepemilikan terpusat.

Model pasokan dinamis Ethereum menciptakan periode emisi hampir nol atau deflasi, secara fundamental membedakannya dari batas pasokan tetap Bitcoin.





Kontrak Deposit ETH2 Beacon mewakili konsentrasi tunggal ethereum terbesar, memegang lebih dari 72,4 juta ETH senilai sekitar 252 miliar dolar pada harga saat ini.

Alamat ini berfungsi sebagai mekanisme deposit untuk validator yang mengamankan jaringan Ethereum melalui konsensus proof-of-stake, yang berarti kepemilikan ini sebenarnya milik ribuan validator individu daripada satu entitas tunggal.

Exchange merupakan kategori utama berikutnya dari pemegang ethereum, dengan platform seperti MEXC dan lainnya mempertahankan cadangan substansial untuk memfasilitasi perdagangan, menyediakan likuiditas, dan menawarkan layanan staking kepada pengguna.

Smart contract juga mewakili konsentrasi ETH yang signifikan, terutama kontrak Wrapped Ether (WETH) yang memegang lebih dari 2,2 juta ETH, yang memungkinkan kompatibilitas lintas rantai dan fungsionalitas yang diperluas di luar ETH asli.

Solusi penskalaan Layer-2 telah muncul sebagai pemegang utama, dengan jembatan Arbitrum berisi 833.000 ETH dan Base memegang 723.000 ETH, mencerminkan adopsi teknologi rollup yang berkembang untuk transaksi yang lebih cepat dan lebih murah.





Rain Lohmus secara teknis memiliki ethereum paling banyak di antara individu, mengendalikan dompet dengan 250.000 ETH senilai sekitar 871 juta dolar, meskipun ia kehilangan akses permanen ke kunci privatnya.

Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, memegang posisi individu terbesar yang dapat diakses dengan 240.000 ETH senilai sekitar 840 juta dolar, menjadikannya pemegang paling signifikan yang benar-benar dapat bertransaksi dengan kepemilikannya.

James Fickel mewakili pemegang individu utama lainnya dengan 57.000 ETH, setelah berpartisipasi dalam putaran pendanaan ICO awal ketika ethereum dijual dengan sebagian kecil dari harga hari ini.

BlackRock telah muncul sebagai pemegang ethereum terbesar ketiga secara keseluruhan dengan 3,9 juta ETH senilai 14,6 miliar dolar, terakumulasi terutama melalui produk ETF iShares Ethereum Trust.

Bitmine, perusahaan treasury Ethereum, memegang 3,1 juta ETH senilai 11,6 miliar dolar sebagai bagian dari tujuan yang dinyatakan untuk mengakumulasi 5% dari total pasokan ethereum.

Fidelity Custody mengelola 822.000 ETH sementara Grayscale memegang 608.000 ETH melalui berbagai kendaraan investasi, mencerminkan minat institusional yang berkelanjutan terhadap ethereum sebagai infrastruktur digital daripada hanya aset spekulatif.

Pemain institusional ini semakin memandang ethereum crypto sebagai aset produktif yang mampu menghasilkan yield staking, membedakannya dari kepemilikan statis seperti bitcoin.









Pemerintah AS mengendalikan sekitar 60.000 ETH senilai 240 juta dolar, mewakili aset terbesar ketiga dalam portofolio cryptocurrency yang disita setelah bitcoin dan stablecoin.

Sebagian besar ethereum yang dipegang pemerintah berasal dari penyitaan kriminal, termasuk dana yang diambil dari Brian Krewson dan aset yang dipulihkan dari peretasan Bitfinex.

Kepemilikan ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum semakin sering menemukan transaksi jaringan ethereum dalam penyelidikan, mengingat adopsi blockchain yang luas untuk aktivitas sah maupun ilegal.

Hacker Gatecoin mempertahankan 156.200 ETH dari eksploit 2016 yang mengakibatkan kerugian 2 juta dolar pada saat itu, meskipun dana ini tetap beku dan tidak dapat digunakan karena pemantauan industri.

Penyerang terkait FTX masih mengendalikan 92.600 ETH yang dicuri selama keruntuhan exchange pada November 2022, mewakili salah satu konsentrasi ethereum yang diperoleh secara ilegal terbesar.

Dana curian ini memperumit statistik kepemilikan tetapi tetap terkunci secara efektif, karena mencoba memindahkan atau mencairkan alamat yang dipantau tersebut akan segera memicu daftar hitam exchange dan tindakan penegakan hukum.





Transisi ke proof-of-stake secara fundamental mengubah siapa yang memiliki koin ethereum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan jaringan, mengalihkan kepemilikan dari penambang ke validator yang melakukan staking kepemilikan mereka.

Saat ini, sekitar 60% dari semua cryptocurrency ethereum terkunci dalam kontrak staking, secara dramatis mengurangi pasokan likuid yang tersedia di exchange dan secara fundamental mengubah dinamika pasar dibandingkan era proof-of-work.

Cadangan exchange telah turun ke level terendah selama bertahun-tahun karena pemegang semakin memindahkan ethereum ke dompet self-custody untuk staking langsung, dengan platform mengalami arus keluar yang berkelanjutan dalam periode terakhir.

Tidak seperti batas pasokan tetap 21 juta bitcoin, ethereum beroperasi dengan model pasokan dinamis di mana emisi tergantung pada partisipasi staking dan aktivitas jaringan, menciptakan periode pertumbuhan pasokan hampir nol atau bahkan deflasi.

Pembaruan Pectra dan Fusaka terus mengoptimalkan mekanisme pasokan ini, menstabilkan emisi mendekati nol sambil mempertahankan keamanan jaringan melalui reward validator, secara fundamental membedakan ethereum siapa yang memilikinya dari cryptocurrency proof-of-work tradisional.

Evolusi kepemilikan ini mencerminkan pematangan ethereum dari aset perdagangan spekulatif menjadi infrastruktur blockchain fundamental yang mendukung keuangan terdesentralisasi, NFT, dan kasus penggunaan institusional.









Kontrak Deposit ETH2 Beacon memegang ethereum paling banyak dengan lebih dari 72,4 juta ETH, meskipun ini mewakili dana yang di-stake dari ribuan validator individu daripada kepemilikan tunggal.

Vitalik Buterin memegang ethereum yang paling dapat diakses di antara individu dengan 240.000 ETH, sementara Rain Lohmus secara teknis memiliki 250.000 ETH tetapi kehilangan kunci privatnya.

Pemegang institusional seperti BlackRock (3,9 juta ETH) dan Bitmine (3,1 juta ETH) telah menjadi pemilik ethereum non-staking terbesar per 2025.

Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan jaringan ethereum, yang beroperasi melalui konsensus terdesentralisasi di antara ribuan validator independen di seluruh dunia.

Memahami siapa yang memiliki ethereum mengungkapkan jaringan yang berevolusi dari asal spekulatif ke infrastruktur institusional, dengan lebih dari 60% pasokan sekarang di-stake oleh validator yang mengamankan blockchain.

Meskipun 20 alamat teratas mengendalikan sekitar 72% dari ETH yang beredar, konsentrasi ini terutama mencerminkan kontrak staking, likuiditas exchange, dan kustodian institusional daripada kontrol terpusat.

Pergeseran dari kepemilikan exchange ke self-custody dan staking, dikombinasikan dengan adopsi institusional yang berkembang melalui ETF dan strategi treasury, menandakan transformasi ethereum menjadi aset digital produktif.

Ketika jaringan ethereum terus meningkat melalui Pectra, Fusaka, dan peningkatan di masa depan, pola kepemilikan kemungkinan akan terus berevolusi menuju kepemilikan jangka panjang dan partisipasi jaringan yang aktif.