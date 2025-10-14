RUU Kripto Tertunda oleh Penutupan

Foto oleh Ewan Kennedy di Unsplash

Kegagalan Kongres untuk menyepakati kesepakatan pendanaan telah mengakibatkan pemerintah AS memasuki minggu kedua penutupan, dengan karyawan dirumahkan hingga solusi dapat ditemukan. Ini terbukti menjadi kemunduran besar bagi industri kripto Amerika, dengan pembuat undang-undang saat ini sedang menyusun RUU untuk mengaturnya.

AS telah berperan penting dalam kesuksesan global cryptocurrency pada tahun 2025, dengan Presiden Trump mendukung janji kampanye untuk memperbaiki lingkungan bagi cryptocurrency dalam upaya menjadikan negara tersebut sebagai pusat global. Hal ini telah membuat cryptocurrency mencapai nilai rekor dan berbagai industri mengeksplorasi bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat darinya.

Banyak konsumen juga menemukan manfaat investasi dan menggunakannya sebagai alternatif dolar, serta menggunakan platform perdagangan kripto baru yang memungkinkan mereka memprediksi nilai pasar daripada berinvestasi pada mata uang tertentu.

Meskipun penundaan ini, analis pasar masih yakin bahwa cryptocurrency akan terus berkinerja baik dan bahkan bisa mendapatkan dorongan lain ketika undang-undang baru diberlakukan.

Penutupan Pemerintah

Kegagalan untuk mengesahkan undang-undang pendanaan mengakibatkan banyak operasi federal dikurangi atau dihentikan, dengan hanya operasi penting, termasuk kontrol lalu lintas udara dan keamanan nasional, yang masih beroperasi. Kegagalan Gedung Putih dan Kongres untuk mencapai kesepakatan tentang RUU pendanaan untuk tahun keuangan 2026 menyebabkan operasi non-esensial terhenti pada 1 Oktober.

Poin utama yang menghambat kesepakatan termasuk rencana tentang perawatan kesehatan dan kredit pajak ACA, tingkat pengeluaran, dan pembayaran retroaktif untuk pekerja yang dirumahkan. Jumlah pekerja pemerintah yang saat ini dirumahkan sekitar 900.000, sementara 700.000 pekerja penting lainnya diharapkan untuk terus bekerja hingga penutupan teratasi, tanpa dibayar.

Ini telah memiliki efek yang menghancurkan pada karyawan federal, dengan banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Banyak layanan juga telah ditangguhkan, dan dampak ekonomi dapat merugikan perekonomian AS miliaran untuk setiap minggu berlanjut.

Industri Kripto AS dan Pentingnya Kerangka Regulasinya

AS telah menandatangani Undang-Undang Genius yang berfokus pada stablecoin, tetapi komitmen Trump untuk menyediakan kerangka regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan operasi di antara cryptocurrency lainnya telah tertunda oleh penutupan.

Pembuat undang-undang Komite Perbankan Senat telah memulai proses penyusunan RUU kripto, dengan rencana untuk menunjuk otoritas aset digital antara Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Namun, banyak staf yang biasanya memberikan saran kepada pembuat undang-undang saat ini dirumahkan.

Efek berantai dari penundaan penyusunan RUU akan termasuk apakah Senat dapat memilih proposal tersebut sebelum akhir tahun. Ini tidak akan menggagalkan upaya untuk menciptakan kerangka legislatif yang luas untuk industri kripto AS, tetapi berpotensi menundanya.

Jika RUU tersebut ingin kembali ke jalurnya, resolusi harus segera datang untuk mengembalikan pekerja federal beraksi lebih cepat daripada nanti, atau berisiko berdampak pada nilai kripto.