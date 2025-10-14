Penjualan narkoba di dark web: melacak pembayaran kripto dan paket kantor pos

Operasi polisi baru-baru ini mengungkap penjualan narkoba dark web yang terkait dengan tiga pria yang dipenjara setelah jaringan distribusi nasional terungkap; penyelidik melacak pembayaran ke akun kripto sebagai bagian dari bukti mereka.

Bagaimana investigasi perdagangan narkoba online terungkap?

Penyelidik dari Unit Kejahatan Terorganisir Regional Tenggara (Serocu) membangun kasus menggunakan pengawasan digital dan fisik. Dalam praktiknya, pelacakan on-chain pembayaran cryptocurrency dan pelacakan paket menjadi alat utama untuk merekonstruksi logistik jaringan.



Investigasi praktis biasanya menggabungkan pengelompokan alamat, analisis waktu dan panggilan akun pertukaran dengan metadata paket untuk menghubungkan dompet ke aktor fisik.



Selain itu, menjaga rantai pengawasan yang ketat untuk perangkat yang disita dan mentransfer kripto ke dompet yang dapat diaudit sangat penting untuk bukti yang dapat diterima. Analisis industri mendukung pendekatan terintegrasi ini; lihat Chainalysis tentang meningkatnya kecanggihan kejahatan on-chain.



Pada Juli 2022, petugas mencegat satu tersangka dalam perjalanan ke Kantor Pos, yang memicu pencarian lebih lanjut dan penegakan hukum lanjutan, menurut laporan BBC News.

Bukti apa yang menghubungkan paket narkoba kantor pos dengan transaksi narkoba cryptocurrency?

Petugas menemukan 138g heroin tersembunyi di dalam speaker musik dan kiriman lain di sebuah properti, bukti yang menghubungkan rute pos ke rantai pasokan.



Sementara itu, analisis blockchain menghubungkan pembayaran ke akun yang dikendalikan oleh vendor online, menciptakan jejak digital yang menguatkan temuan fisik.



Selama penangkapan, polisi menyita £3.150 dalam cryptocurrency dan perangkat terkait—contoh jelas bukti digital-forensik yang mendukung penyitaan fisik. Detektif juga menemukan mesin pencetak pil kecil dan sejumlah kecil pil selama penggeledahan.

Apakah penyitaan perangkat keras cryptocurrency menjadi bagian dari operasi?

Ya. Ketika Malcolm Magala dihentikan, petugas menemukan dana dan perangkat keras cryptocurrency di rumahnya. Perangkat keras tersebut terbukti penting dalam memetakan transaksi dan menghubungkan pembeli dengan penjual, menutup celah investigasi yang mungkin tetap terbuka.

Bagaimana hukuman ini cocok dengan penangkapan pasar dark web yang lebih luas?

Kasus ini menghasilkan beberapa hukuman penjara. Malcolm Magala, 37, dari Portsmouth dijatuhi hukuman 11 tahun dan tiga bulan karena konspirasi untuk memasok Kelas A (kokain dan heroin) dan memperoleh properti kriminal; dia mengaku bersalah pada sidang Februari.



Jerome Omard, 44, dari Waltham Forest menerima empat tahun dan enam bulan setelah mengaku bersalah pada 28 Agustus 2024 atas konspirasi untuk memasok Kelas A (heroin) dan memperoleh properti kriminal.



Alain Kirunda-Nsiiro, 39, dari Waltham Forest dijatuhi hukuman 12 tahun setelah terbukti bersalah mengikuti persidangan dua minggu pada Agustus. Putusan ini menggambarkan bagaimana investigasi yang ditargetkan dapat mengarah pada penuntutan yang berhasil dalam penangkapan pasar dark web.

Mengapa ini penting untuk debat narkoba dark web di Inggris?

Operasi ini menunjukkan bahwa bahkan jaringan kompleks yang mengandalkan anonimitas dapat ditembus. Seperti yang dikatakan Inspektur Detektif Rob Bryant, investigasi menunjukkan aktivitas semacam itu dapat dideteksi.



Akibatnya, peristiwa ini memiliki implikasi penting untuk strategi penegakan hukum, tim kepatuhan, dan penilaian risiko institusional.

Ringkasan: Tiga pria dihukum karena menjual heroin dan kokain crack melalui pasar dark web; analisis blockchain dan pencegatan paket adalah kunci.

Tiga pria dihukum karena menjual heroin dan kokain crack melalui pasar dark web; analisis blockchain dan pencegatan paket adalah kunci.

Forum online, termasuk diskusi seperti reddit dark web drugs uk, terus memantau tren ini. Namun, kasus ini menggarisbawahi bahwa mencampur saluran posting fisik dengan cryptocurrency tidak menjamin kekebalan hukum.

Data kunci: Pencegatan: Penghentian Juli 2022 di Kantor Pos Narkoba yang disita: 138g heroin ditemukan tersembunyi dalam speaker Cryptocurrency yang disita: £3.150 beserta perangkat keras Hukuman: 11 tahun 3 bulan (Magala); 4 tahun 6 bulan (Omard); 12 tahun (Kirunda-Nsiiro)



Bagi penyelidik, tim kepatuhan dan pemangku kepentingan institusional, putusan ini adalah pengingat bahwa sinyal on-chain yang dikombinasikan dengan logistik fisik menciptakan intelijen yang dapat ditindaklanjuti.



Catatan teknis dan konteks yang lebih luas tersedia dalam panduan kami tentang forensik digital dan pelacakan kripto: forensik digital dan analisis blockchain