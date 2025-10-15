CEO Bitwise Memprediksi Solana Mungkin Mengalahkan Ethereum di Sektor Staking ETF ⋆ ZyCrypto

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan CEO Bitwise Memprediksi Solana Mungkin Mengalahkan Ethereum di Sektor ETF Staking ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp CEO Bitwise Hunter Horsley percaya Solana bisa mendapatkan keunggulan yang menentukan dibandingkan Ethereum di pasar ETF staking, menyoroti proses penarikan jaringan yang lebih cepat sebagai keuntungan utama bagi penerbit dana. Berbicara selama Token2049 di Singapura, Horsley menyoroti periode unstaking Solana yang lebih singkat dibandingkan Ethereum, mencatat bahwa investor mengharapkan penebusan cepat, yang sulit disediakan oleh Ethereum. Antrean penarikan Ethereum baru-baru ini mencapai rekor tertinggi baru, dengan jutaan token menunggu keluar, membuat beberapa pengguna menunggu lebih dari sebulan untuk mengakses dana mereka. "Ini masalah besar," kata Horsley. "ETF perlu dapat mengembalikan aset dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi ini tantangan besar." Sementara Ethereum tetap menjadi ekosistem staking terbesar, periode penarikan yang lebih lama menimbulkan tantangan bagi penerbit yang berusaha mempertahankan jendela penebusan yang likuid. Sebaliknya, proses keluar Solana yang lebih cepat dapat menawarkan struktur yang lebih mulus bagi penerbit, terutama karena permintaan ETF berbasis staking tumbuh. Iklan &nbsp Bitwise sebelumnya telah mengatasi masalah ini di Eropa dengan fasilitas kredit untuk produk staking Ethereum-nya. Namun, Horsley mengakui langkah-langkah tersebut memiliki biaya dan batasan kapasitas. Horsley menambahkan bahwa meskipun alternatif seperti token staking likuid, seperti stETH dari Lido, memberikan likuiditas, mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah waktu penebusan. SEC diperkirakan akan memberikan keputusan pada Oktober tentang beberapa aplikasi ETF Solana dan Ethereum yang tertunda, termasuk proposal dengan komponen staking. Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, CoinShares, dan VanEck termasuk di antara perusahaan yang mencari persetujuan. Memperluas strategi ETF Bitwise Di luar perdebatan staking, Horsley telah vokal tentang pesatnya pertumbuhan digital asset treasuries (DAT), menyebutnya "salah satu hal terpenting" dalam tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, Bitwise juga telah meluncurkan produk yang berfokus pada pendapatan seperti Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF ($IETH) dan...Postingan CEO Bitwise Memprediksi Solana Mungkin Mengalahkan Ethereum di Sektor ETF Staking ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp CEO Bitwise Hunter Horsley percaya Solana bisa mendapatkan keunggulan yang menentukan dibandingkan Ethereum di pasar ETF staking, menyoroti proses penarikan jaringan yang lebih cepat sebagai keuntungan utama bagi penerbit dana. Berbicara selama Token2049 di Singapura, Horsley menyoroti periode unstaking Solana yang lebih singkat dibandingkan Ethereum, mencatat bahwa investor mengharapkan penebusan cepat, yang sulit disediakan oleh Ethereum. Antrean penarikan Ethereum baru-baru ini mencapai rekor tertinggi baru, dengan jutaan token menunggu keluar, membuat beberapa pengguna menunggu lebih dari sebulan untuk mengakses dana mereka. "Ini masalah besar," kata Horsley. "ETF perlu dapat mengembalikan aset dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi ini tantangan besar." Sementara Ethereum tetap menjadi ekosistem staking terbesar, periode penarikan yang lebih lama menimbulkan tantangan bagi penerbit yang berusaha mempertahankan jendela penebusan yang likuid. Sebaliknya, proses keluar Solana yang lebih cepat dapat menawarkan struktur yang lebih mulus bagi penerbit, terutama karena permintaan ETF berbasis staking tumbuh. Iklan &nbsp Bitwise sebelumnya telah mengatasi masalah ini di Eropa dengan fasilitas kredit untuk produk staking Ethereum-nya. Namun, Horsley mengakui langkah-langkah tersebut memiliki biaya dan batasan kapasitas. Horsley menambahkan bahwa meskipun alternatif seperti token staking likuid, seperti stETH dari Lido, memberikan likuiditas, mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah waktu penebusan. SEC diperkirakan akan memberikan keputusan pada Oktober tentang beberapa aplikasi ETF Solana dan Ethereum yang tertunda, termasuk proposal dengan komponen staking. Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, CoinShares, dan VanEck termasuk di antara perusahaan yang mencari persetujuan. Memperluas strategi ETF Bitwise Di luar perdebatan staking, Horsley telah vokal tentang pesatnya pertumbuhan digital asset treasuries (DAT), menyebutnya "salah satu hal terpenting" dalam tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, Bitwise juga telah meluncurkan produk yang berfokus pada pendapatan seperti Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF ($IETH) dan...

CEO Bitwise Memprediksi Solana Mungkin Mengalahkan Ethereum di Sektor Staking ETF ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/15 01:48
COM
COM$0.005582+10.66%
Griffin AI
GAIN$0.003566-2.80%
Edge
EDGE$0.12505+0.30%
MAY
MAY$0.01397-1.27%

Iklan

&nbsp

&nbsp

CEO Bitwise Hunter Horsley percaya Solana bisa mendapatkan keunggulan yang menentukan atas Ethereum di pasar ETF staking, menyoroti proses penarikan jaringan yang lebih cepat sebagai keuntungan utama bagi penerbit dana.

Berbicara selama Token2049 di Singapura, Horsley menyoroti periode unstaking Solana yang lebih singkat dibandingkan dengan Ethereum, mencatat bahwa investor mengharapkan penebusan cepat, yang sulit disediakan oleh Ethereum.

Antrean penarikan Ethereum baru-baru ini mencapai rekor tertinggi baru, dengan jutaan token menunggu untuk keluar, membuat beberapa pengguna menunggu lebih dari sebulan untuk mengakses dana mereka.

"Ini masalah besar," kata Horsley. "ETF perlu dapat mengembalikan aset dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi ini tantangan besar."

Sementara Ethereum tetap menjadi ekosistem staking terbesar, periode penarikan yang lebih lama menimbulkan tantangan bagi penerbit yang berusaha mempertahankan jendela penebusan likuid. Sebaliknya, proses keluar Solana yang lebih cepat dapat menawarkan struktur yang lebih mulus kepada penerbit, terutama karena permintaan ETF berbasis staking tumbuh.

Iklan

&nbsp

Bitwise sebelumnya telah mengatasi masalah ini di Eropa dengan fasilitas kredit untuk produk staking Ethereum-nya. Namun, Horsley mengakui bahwa langkah-langkah tersebut memiliki biaya dan batasan kapasitas.

Horsley menambahkan bahwa meskipun alternatif seperti token staking likuid, seperti stETH dari Lido, memberikan likuiditas, mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah waktu penebusan.

SEC diperkirakan akan memberikan keputusan pada Oktober tentang beberapa aplikasi ETF Solana dan Ethereum yang tertunda, termasuk proposal dengan komponen staking. Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, CoinShares, dan VanEck termasuk di antara perusahaan yang mencari persetujuan. 

Memperluas strategi ETF Bitwise

Di luar perdebatan staking, Horsley telah vokal tentang pesatnya pertumbuhan digital asset treasuries (DAT), menyebutnya "salah satu hal terpenting" dalam tahun terakhir.

Di bawah kepemimpinannya, Bitwise juga telah meluncurkan produk yang berfokus pada pendapatan seperti Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF ($IETH) dan Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF ($ICRC), yang dirancang untuk memberikan pengembalian bulanan selama periode volatilitas yang tinggi.


Sumber: https://zycrypto.com/ceo-of-bitwise-predicts-solana-might-knock-out-ethereum-in-the-etf-staking-sector/

Peluang Pasar
Logo null
Harga null(null)
--
----
USD
Grafik Harga Live null (null)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16