CEO Bitwise Memprediksi Solana Mungkin Mengalahkan Ethereum di Sektor Staking ETF ⋆ ZyCrypto

CEO Bitwise Hunter Horsley percaya Solana bisa mendapatkan keunggulan yang menentukan dibandingkan Ethereum di pasar ETF staking, menyoroti proses penarikan jaringan yang lebih cepat sebagai keuntungan utama bagi penerbit dana. Berbicara selama Token2049 di Singapura, Horsley menyoroti periode unstaking Solana yang lebih singkat dibandingkan Ethereum, mencatat bahwa investor mengharapkan penebusan cepat, yang sulit disediakan oleh Ethereum. Antrean penarikan Ethereum baru-baru ini mencapai rekor tertinggi baru, dengan jutaan token menunggu keluar, membuat beberapa pengguna menunggu lebih dari sebulan untuk mengakses dana mereka. "Ini masalah besar," kata Horsley. "ETF perlu dapat mengembalikan aset dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi ini tantangan besar." Sementara Ethereum tetap menjadi ekosistem staking terbesar, periode penarikan yang lebih lama menimbulkan tantangan bagi penerbit yang berusaha mempertahankan jendela penebusan yang likuid. Sebaliknya, proses keluar Solana yang lebih cepat dapat menawarkan struktur yang lebih mulus bagi penerbit, terutama karena permintaan ETF berbasis staking tumbuh. Bitwise sebelumnya telah mengatasi masalah ini di Eropa dengan fasilitas kredit untuk produk staking Ethereum-nya. Namun, Horsley mengakui langkah-langkah tersebut memiliki biaya dan batasan kapasitas. Horsley menambahkan bahwa meskipun alternatif seperti token staking likuid, seperti stETH dari Lido, memberikan likuiditas, mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah waktu penebusan. SEC diperkirakan akan memberikan keputusan pada Oktober tentang beberapa aplikasi ETF Solana dan Ethereum yang tertunda, termasuk proposal dengan komponen staking. Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, CoinShares, dan VanEck termasuk di antara perusahaan yang mencari persetujuan. Memperluas strategi ETF Bitwise Di luar perdebatan staking, Horsley telah vokal tentang pesatnya pertumbuhan digital asset treasuries (DAT), menyebutnya "salah satu hal terpenting" dalam tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, Bitwise juga telah meluncurkan produk yang berfokus pada pendapatan seperti Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF ($IETH) dan...