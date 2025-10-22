$2B Siap Mengalir ke ETF Bitcoin Inggris BlackRock Setelah Perubahan FCA

TLDR

BlackRock meluncurkan iShares Bitcoin Trust di Inggris pada 20 Oktober, menawarkan akses teratur ke ETF Bitcoin.

Dana ini membuka akses Inggris ke eksposur Bitcoin sekitar $11 per saham melalui platform broker tradisional.

Langkah BlackRock mengikuti pembalikan larangan Financial Conduct Authority terhadap produk yang diperdagangkan di bursa berbasis kripto.

Analis memperkirakan pasar Inggris akan menyalurkan antara $1,5 miliar dan $2 miliar ke ETF Bitcoin seiring waktu.

Struktur yang disederhanakan memungkinkan investor ritel menghindari pertukaran kripto dan mengelola investasi melalui sistem yang familiar.

BlackRock meluncurkan iShares Bitcoin Trust (IBIT) di Inggris pada 20 Oktober, menargetkan hingga $2 miliar arus masuk. Dana ini menawarkan investor ritel akses teratur ke eksposur ETF Bitcoin melalui platform broker tradisional. Pedagang berbasis Inggris sekarang dapat memasuki pasar dengan hanya $11 per saham.

BlackRock Membuka Pasar Inggris dengan IBIT

IBIT BlackRock memasuki pasar yang baru dibuka oleh sikap terbaru Financial Conduct Authority terhadap produk yang diperdagangkan di bursa kripto. Pergeseran regulasi ini menghapus pembatasan masa lalu, menciptakan peluang baru bagi investor Inggris yang mencari akses ke ETF Bitcoin. Keputusan FCA dapat secara signifikan membentuk kembali lanskap investasi.

IBIT menyederhanakan investasi kripto dengan menghilangkan hambatan teknis seperti kunci pribadi dan pembelian koin penuh. Sebagai gantinya, ia menawarkan saham teratur yang berfungsi seperti ETF standar. Struktur ini membuat ETF Bitcoin lebih mudah diakses oleh investor utama Inggris.

Menurut BlackRock, peluncuran IBIT di Inggris dibangun berdasarkan strategi aset digital global perusahaan. Perusahaan melaporkan arus masuk aset digital sebesar $17 miliar pada Q3. Secara global, BlackRock kini mengelola lebih dari $13 triliun aset.

Pasar ETF Bitcoin Inggris Siap untuk Ekspansi

Pasar kripto Inggris diperkirakan memegang £13,3 miliar, menurut data FCA per Maret 2025. Ini mencakup sekitar 7 juta investor Inggris yang sudah terlibat dalam kripto. Dengan kedatangan IBIT, banyak yang bisa beralih ke format ETF Bitcoin yang lebih teratur.

Laporan Oktober oleh IG memperkirakan ekspansi 20% di pasar kripto Inggris. Ini diterjemahkan menjadi £2,4 miliar hingga £3,2 miliar dalam modal baru, atau $3,2 miliar hingga $4,3 miliar. Kendaraan ETF Bitcoin diharapkan menangkap bagian substansial dari pertumbuhan ini.

CoinShares melaporkan bahwa produk investasi berbasis Bitcoin memegang 60,6% dari arus masuk kripto global. Menerapkan ini pada proyeksi pertumbuhan Inggris, produk ETF Bitcoin dapat menarik hingga $2,6 miliar. Analis memperkirakan IBIT dapat menarik antara $1,5 miliar dan $2 miliar.

Demografi Muda Mendorong Permintaan ETF Bitcoin

Penelitian menunjukkan minat yang kuat pada ETF Bitcoin di kalangan investor muda Inggris. Data IG mengungkapkan bahwa 50% dari usia 18-24 tahun akan mempertimbangkan produk yang diperdagangkan di bursa kripto. Demikian pula, 49% dari usia 25-34 tahun berbagi minat investasi ini.

Survei terbaru BlackRock mendukung tren ini. Perusahaan memproyeksikan peningkatan 21% dalam investor kripto baru Inggris dalam 12 bulan. Perusahaan juga memperkirakan 4 juta penduduk Inggris akan memegang Bitcoin pada akhir tahun.

Selain itu, keamanan regulasi memainkan peran kunci dalam permintaan yang berkembang. 32% investor baru menyebutkan pengawasan FCA sebagai faktor penentu; sementara itu, 19% menghargai opsi efisien pajak, seperti ISA dan pensiun.

Kelangkaan dan Kebijakan Terus Mendukung Pertumbuhan ETF Bitcoin

Pasokan Bitcoin yang dibatasi sebanyak 21 juta koin mendukung apresiasi nilai yang didorong kelangkaan. Saat ini, 95% dari koin-koin ini sudah ditambang. Ini menambah tekanan pasokan jangka panjang terhadap permintaan yang berkembang.

Harga Bitcoin melonjak 120% tahun lalu dan naik hampir 20% pada 2025. Optimisme pasar telah meningkat setelah kebijakan pro-kripto dari administrasi Presiden Donald Trump.

Pemerintah Inggris sekarang berencana untuk memperkenalkan rezim regulasi kripto secara keseluruhan melalui FCA. Ini akan menyelaraskan Inggris dengan pasar kripto yang bergerak lebih cepat. IBIT BlackRock membawa rencana tersebut ke dalam praktik dengan dampak langsung bagi investor ritel.

Postingan $2B Set to Flow into BlackRock's UK Bitcoin ETF After FCA Shift pertama kali muncul di CoinCentral.