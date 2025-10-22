Administrasi Trump Menjalin Kesepakatan Ekonomi dengan Argentina untuk Menstabilkan Amerika Latin

TLDR :

Departemen Keuangan AS menandatangani kesepakatan stabilisasi ekonomi dengan Argentina untuk mendukung agenda reformasi Presiden Milei.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan perjanjian tersebut menandai bagian dari strategi ekonomi regional America First Trump.

IMF baru-baru ini menegaskan kembali dukungannya untuk reformasi fiskal Argentina di bawah kepemimpinan Presiden Javier Milei.

Bessent mengatakan kesepakatan tersebut bertujuan untuk mencegah negara gagal lainnya di Amerika Latin dan meningkatkan stabilitas regional.



Departemen Keuangan AS telah menandatangani perjanjian stabilisasi ekonomi baru dengan Argentina, memperluas agenda America First Presiden Donald Trump ke Amerika Latin.

Kesepakatan ini mengikuti bulan-bulan keterlibatan yang semakin meningkat antara Washington dan Buenos Aires, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi regional. Menteri Keuangan Scott Bessent mengkonfirmasi perkembangan tersebut, menekankan perjanjian tersebut sebagai jembatan menuju pemulihan daripada penyelamatan keuangan.

Dia memberikan penghargaan kepada Presiden Argentina Javier Milei karena membalikkan kebijakan yang telah menyeret negara tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Langkah ini menandakan upaya terkoordinasi untuk memperkuat disiplin fiskal dan stabilitas di seluruh Belahan Barat.

Departemen Keuangan AS Mendukung Reformasi Ekonomi Milei

Dalam postingan di X, Menteri Keuangan Scott Bessent menguraikan bagaimana rencana ekonomi administrasi Trump terus memprioritaskan kepentingan Amerika sambil memupuk stabilitas di luar negeri.

Dia mengatakan Amerika Serikat telah memberikan lebih dari $2 triliun dalam pemotongan pajak kepada warga Amerika kelas menengah dan mengurangi birokrasi untuk usaha kecil. Kesepakatan baru dengan Argentina, katanya, sejalan dengan strategi yang sama dalam mempromosikan prinsip-prinsip pasar bebas dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Menurut Bessent, dekade-dekade kemunduran Argentina di bawah administrasi sebelumnya menciptakan ketidakseimbangan fiskal yang dalam dan tingkat utang yang tidak berkelanjutan. Dia menggambarkan kebijakan Presiden Milei saat ini sebagai langkah-langkah tegas menuju pemulihan kebebasan ekonomi. Dengan menandatangani perjanjian stabilisasi, Departemen Keuangan bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan Argentina dan mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di Amerika Latin.

Kemitraan tersebut, kata Bessent, dirancang untuk menstabilkan ekonomi Argentina sambil memastikan bahwa kedua negara mendapat manfaat dari kolaborasi ekonomi yang lebih kuat. Dia menggambarkan perjanjian tersebut sebagai alat untuk pertumbuhan berkelanjutan, bukan penyelamatan keuangan.

Washington dan Buenos Aires Selaras dalam Disiplin Fiskal

Langkah Departemen Keuangan mencerminkan kepercayaan AS yang semakin besar terhadap agenda reformasi Argentina.

Presiden Milei, yang menjabat dengan platform tanggung jawab fiskal, telah berusaha untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan menarik investasi asing. Langkah-langkah administrasinya, termasuk pemotongan pengeluaran publik dan upaya deregulasi, telah mendapatkan dukungan internasional.

Bessent menambahkan bahwa Dana Moneter Internasional telah menegaskan kembali dukungannya untuk program fiskal Argentina bulan ini, memperkuat pandangan Washington bahwa strategi Milei berada di jalur yang benar. Dia menekankan bahwa pemulihan Argentina sangat penting untuk keamanan regional dan untuk mencegah keruntuhan ekonomi di negara-negara tetangga.

Menteri Keuangan menyimpulkan bahwa Argentina yang stabil melayani kepentingan strategis AS dan membantu mengamankan Belahan Barat. Perjanjian tersebut, katanya, mewakili komitmen bersama untuk stabilitas regional, transparansi, dan pertumbuhan.

Tantangan Milei dan Strategi AS ke Depan

Bagi administrasi Trump, kesepakatan ini melampaui ekonomi. Ini mencerminkan tujuan geopolitik yang lebih luas untuk menstabilkan Amerika Latin dan melawan pengaruh asing.

Bessent mengatakan Departemen Keuangan tetap berkomitmen untuk mendukung upaya Milei untuk "Make Argentina Great Again," menggaungkan pesan domestik Trump tentang pemulihan dan pertumbuhan.

Keberhasilan Argentina dapat membentuk kembali bagaimana Washington terlibat dengan ekonomi Amerika Latin di bawah kerangka America First. Kedua pemerintah sekarang menghadapi tugas untuk menerjemahkan perjanjian tersebut menjadi hasil fiskal yang berkelanjutan.

