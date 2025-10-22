BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
SharpLink Gaming memperoleh 19.271 ETH dengan perkiraan nilai lebih dari 75 juta dolar. Operasi ini membawa total cadangannya menjadi 859.853 ETH, atau 3,5 miliar dolar per 19 Oktober. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan aktif di sektor gaming ini dengan demikian menjadi salah satu pemegang Ethereum terbesar secara global. Di pasar yang masih tidak pasti, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang perusahaan. Artikel SharpLink's $3.5B Crypto Bet Raises Eyebrows pertama kali muncul di Cointribune.SharpLink Gaming memperoleh 19.271 ETH dengan perkiraan nilai lebih dari 75 juta dolar. Operasi ini membawa total cadangannya menjadi 859.853 ETH, atau 3,5 miliar dolar per 19 Oktober. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan aktif di sektor gaming ini dengan demikian menjadi salah satu pemegang Ethereum terbesar secara global. Di pasar yang masih tidak pasti, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang perusahaan. Artikel SharpLink's $3.5B Crypto Bet Raises Eyebrows pertama kali muncul di Cointribune.

Taruhan Kripto $3,5B SharpLink Mengundang Keheranan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/22 03:05
Ethereum
ETH$3,094.58-0.60%
Movement
MOVE$0.03338-5.00%

SharpLink Gaming memperoleh 19.271 ETH dengan perkiraan nilai lebih dari 75 juta dolar. Operasi ini membawa total cadangannya menjadi 859.853 ETH, atau 3,5 miliar dolar per 19 Oktober. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan aktif di sektor gaming ini dengan demikian menjadi salah satu pemegang Ethereum terbesar di dunia. Di pasar yang masih tidak menentu, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang perusahaan.

Artikel SharpLink's $3.5B Crypto Bet Raises Eyebrows pertama kali muncul di Cointribune.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,091.94
$3,091.94$3,091.94
-0.84%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45