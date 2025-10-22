Taruhan Kripto $3,5B SharpLink Mengundang Keheranan

SharpLink Gaming memperoleh 19.271 ETH dengan perkiraan nilai lebih dari 75 juta dolar. Operasi ini membawa total cadangannya menjadi 859.853 ETH, atau 3,5 miliar dolar per 19 Oktober. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan aktif di sektor gaming ini dengan demikian menjadi salah satu pemegang Ethereum terbesar di dunia. Di pasar yang masih tidak menentu, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang perusahaan.
