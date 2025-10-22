Eropa dan Ukraina dilaporkan menyusun rencana perdamaian 12 poin, dengan Trump untuk memimpin pengawasan

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa negara-negara Eropa sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk menyusun proposal 12 poin yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia di sepanjang garis depan yang ada, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. Implementasi proposal tersebut akan diawasi oleh "komisi perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, kata sumber-sumber tersebut. Menurut draf tersebut, setelah Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen untuk menghentikan kemajuan garis depan, rencana tersebut mencakup pemulangan semua anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa, pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dana untuk rekonstruksi kerusakan akibat perang, dan jalur cepat menuju keanggotaan UE. Sanksi terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap, tetapi sekitar $300 miliar cadangan Bank Sentral Rusia yang dibekukan hanya akan dikembalikan jika Rusia setuju untuk mendanai rekonstruksi pasca-perang Ukraina; jika Rusia bertindak lagi, pembatasan ini akan segera diberlakukan kembali. Sumber-sumber mengatakan Rusia dan Ukraina akan menegosiasikan tata kelola wilayah yang diduduki, tetapi baik Eropa maupun Ukraina tidak akan secara hukum mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia.PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa negara-negara Eropa sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk menyusun proposal 12 poin yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia di sepanjang garis depan yang ada, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. Implementasi proposal tersebut akan diawasi oleh "komisi perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, kata sumber-sumber tersebut. Menurut draf tersebut, setelah Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen untuk menghentikan kemajuan garis depan, rencana tersebut mencakup pemulangan semua anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa, pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dana untuk rekonstruksi kerusakan akibat perang, dan jalur cepat menuju keanggotaan UE. Sanksi terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap, tetapi sekitar $300 miliar cadangan Bank Sentral Rusia yang dibekukan hanya akan dikembalikan jika Rusia setuju untuk mendanai rekonstruksi pasca-perang Ukraina; jika Rusia bertindak lagi, pembatasan ini akan segera diberlakukan kembali. Sumber-sumber mengatakan Rusia dan Ukraina akan menegosiasikan tata kelola wilayah yang diduduki, tetapi baik Eropa maupun Ukraina tidak akan secara hukum mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia.

Eropa dan Ukraina dilaporkan menyusun rencana perdamaian 12 poin, dengan Trump untuk memimpin pengawasan

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/22 07:26
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.336-4.28%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04615-0.08%

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa negara-negara Eropa sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk menyusun proposal 12 poin yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia di sepanjang garis depan yang ada, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. Implementasi proposal tersebut akan diawasi oleh "komisi perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, kata sumber-sumber tersebut. Menurut draf tersebut, setelah Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen untuk menghentikan kemajuan garis depan, rencana tersebut mencakup pemulangan semua anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa, pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dana untuk rekonstruksi kerusakan akibat perang, dan jalur cepat menuju keanggotaan UE. Sanksi terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap, tetapi sekitar $300 miliar cadangan Bank Sentral Rusia yang dibekukan hanya akan dikembalikan jika Rusia setuju untuk mendanai rekonstruksi pasca-perang Ukraina; jika Rusia bertindak lagi, pembatasan ini akan segera diberlakukan kembali. Sumber-sumber mengatakan Rusia dan Ukraina akan menegosiasikan tata kelola wilayah yang diduduki, tetapi baik Eropa maupun Ukraina tidak akan secara hukum mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia.

Peluang Pasar
Logo OFFICIAL TRUMP
Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5.336
$5.336$5.336
-3.49%
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31