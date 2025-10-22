Eropa dan Ukraina dilaporkan menyusun rencana perdamaian 12 poin, dengan Trump untuk memimpin pengawasan

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa negara-negara Eropa sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk menyusun proposal 12 poin yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia di sepanjang garis depan yang ada, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. Implementasi proposal tersebut akan diawasi oleh "komisi perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, kata sumber-sumber tersebut. Menurut draf tersebut, setelah Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen untuk menghentikan kemajuan garis depan, rencana tersebut mencakup pemulangan semua anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa, pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dana untuk rekonstruksi kerusakan akibat perang, dan jalur cepat menuju keanggotaan UE. Sanksi terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap, tetapi sekitar $300 miliar cadangan Bank Sentral Rusia yang dibekukan hanya akan dikembalikan jika Rusia setuju untuk mendanai rekonstruksi pasca-perang Ukraina; jika Rusia bertindak lagi, pembatasan ini akan segera diberlakukan kembali. Sumber-sumber mengatakan Rusia dan Ukraina akan menegosiasikan tata kelola wilayah yang diduduki, tetapi baik Eropa maupun Ukraina tidak akan secara hukum mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia. PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa negara-negara Eropa sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk menyusun proposal 12 poin yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia di sepanjang garis depan yang ada, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. Implementasi proposal tersebut akan diawasi oleh "komisi perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, kata sumber-sumber tersebut. Menurut draf tersebut, setelah Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen untuk menghentikan kemajuan garis depan, rencana tersebut mencakup pemulangan semua anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa, pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dana untuk rekonstruksi kerusakan akibat perang, dan jalur cepat menuju keanggotaan UE. Sanksi terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap, tetapi sekitar $300 miliar cadangan Bank Sentral Rusia yang dibekukan hanya akan dikembalikan jika Rusia setuju untuk mendanai rekonstruksi pasca-perang Ukraina; jika Rusia bertindak lagi, pembatasan ini akan segera diberlakukan kembali. Sumber-sumber mengatakan Rusia dan Ukraina akan menegosiasikan tata kelola wilayah yang diduduki, tetapi baik Eropa maupun Ukraina tidak akan secara hukum mengakui wilayah yang diduduki sebagai milik Rusia.