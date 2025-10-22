Pemegang BTC, dan ETH Menghasilkan melalui Cloud Mining Fleet Mining

Iklan

Disclaimer: Artikel di bawah ini disponsori, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan ZyCrypto. Pembaca harus melakukan penelitian independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan proyek yang disebutkan dalam tulisan ini. Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

California — Bitcoin (BTC) sedang membentuk rentang perdagangan $107,5K—$111,6K. Rentang harga terendah 24 jam sekitar $107.538 hingga $111.647, dengan kapitalisasi pasar total sekitar $2,17 T. Pasar telah tenang dengan volatilitas yang menurun, dan volume perdagangan tetap baik. Modal telah beralih ke fase konsolidasi, dan para peserta telah memutuskan untuk fokus pada "efisiensi terlebih dahulu."

Beberapa laporan pers melaporkan bahwa lonjakan cepat BTC ke $111k diikuti oleh penarikan karena faktor makro dan korelasi aset berisiko memengaruhi sentimen. Namun demikian, rentang perdagangan utama masih utuh. Sementara itu, mengubah pandangan risiko pasar konvensional dan likuiditas telah menjadi faktor eksternal yang memengaruhi ritme jangka pendek Bitcoin.

Interpretasi｜Probabilitas taruhan terarah berkurang ketika harga bergerak menyamping dalam "zona efisiensi," oleh karena itu, strategi "menjaga aset tetap menghasilkan sambil menunggu" semakin bernilai.

Dari "Memegang Koin Menunggu Kenaikan" menjadi "Membiarkan Aset Terus Menghasilkan untuk Anda"

· Pada konsolidasi, pengembalian sebagian besar berasal dari struktur dan mekanisme daripada pergerakan terarah yang tajam.

· Mengubah "memegang" menjadi "berpartisipasi dalam produksi": aset masih dapat menghasilkan output meskipun harga stagnan.

· Misalnya, dalam kripto, cloud mining adalah salah satu cara utama untuk melakukannya.

Apa Itu Cloud Mining?

· Platform mengatur mesin penambangan, listrik, dan pemeliharaan; Anda membeli saham hashrate untuk berpartisipasi dalam produksi blok.

· Sistem mengalokasikan hadiah penambangan setiap hari ke akun Anda tergantung pada bagian hashrate Anda.

· Tidak perlu mendirikan tambang sendiri; Anda tidak perlu khawatir tentang tagihan listrik atau penyusutan dan perbaikan perangkat keras.

· Singkatnya: ubah "memegang dan menunggu" menjadi "aset berpartisipasi dalam jaringan dan menghasilkan melalui output berbasis mekanisme."

Cloud Mining vs Penambangan Tradisional

· Penambangan konvensional = aset berat (peralatan + listrik + pemeliharaan), tantangan teknis tingkat tinggi, biaya tinggi untuk keluar.

Mengapa Sekarang?

Jika BTC diperdagangkan dalam zona efisiensi $106k–$111k:

· Premium untuk mengambil taruhan terarah berkurang, sedangkan nilai waktu dan arus kas harian menjadi lebih penting.

· Cloud mining memungkinkan Anda mengubah periode sideways menjadi pendapatan tanpa kehilangan potensi kenaikan.

· Jika harga menguat, Anda dapat menikmati keuntungan modal dan basis produksi yang Anda kumpulkan sebelumnya.

Keuntungan Fleet Mining

· Penjadwalan hashrate dinamis cerdas: mengoptimalkan distribusi di antara koin utama dengan mempertimbangkan kesulitan jaringan dan data efisiensi energi.

· Sumber energi ramah lingkungan: tenaga surya, hidro, dan angin menurunkan biaya dan sesuai dengan tren ESG.

· Fleksibilitas dalam multi-koin dan kontrak: platform mendukung BTC/ETH/USDT/DOGE dengan kontrak 2-60 hari untuk manajemen ritme.

Ini berarti Anda tidak perlu memperhatikan pasar K-line; akun Anda juga bekerja sesuai dengan mekanisme.

Cara Bergabung dengan Fleet Mining

· Langkah 1: Daftar — kunjungi situs web resmi Fleet Mining untuk mendaftar dan dapatkan bonus $15.

· Langkah 2: Melakukan deposit — deposit BTC/ETH/USDT/DOGE, sistem akan secara otomatis mengkonversi deposit Anda menjadi saham hashrate.

· Langkah 3: Tentukan kontrak — tentukan periode dari 2 hingga 60 hari; setelah kontrak diaktifkan, penyelesaian harian akan dilakukan.

Beberapa contoh kontrak

Jumlah Kontrak Durasi Pendapatan Harian Total Pendapatan $100 2 hari $6 $100+$12 $1200 10 hari $16,2 $1200+$162 $6.000 20 hari $96 $6.000+$1.920 $30.000 45 hari $540 $30.000+$24.300 $100.000 50 hari $1.850 $100.000+$92.500

Ringkasan

BTC sedang konsolidasi saat ini dalam rentang $107,5k—$111,6k. Situasinya terlihat tenang, tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan perubahan logika.

Saat "dividen harga" melemah, "dividen mekanisme"—kemampuan aset untuk terus menghasilkan output—mengambil alih sebagian besar pengembalian.

Cloud mining cerdas oleh Fleet Mining adalah contoh sempurna dari ide ini. Ini menyediakan cara untuk bebas dari ketergantungan harga, terlibat dengan jaringan melalui hashrate, dan menerima pendapatan pasif harian.

